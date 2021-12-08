Стало известно, зачем стрелявший пришел в МФЦ

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8 декабря, среда  |  Последнее обновление — 13:04  |  vz.ru
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Зачем США накалили обстановку перед переговорами Путина и Байдена

Как новые санкции ударят по россиянам Владимир Трефилов/РИА «Новости»
Общение Владимира Путина и Джо Байдена по видеосвязи изначально рассматривалось в мире как спокойное продолжение женевской встречи двух лидеров. Однако публикации в западных СМИ о якобы готовящихся США новых санкциях против Москвы для предотвращения войны на Украине существенно накалили обстановку перед переговорами. Зачем устроили утечку о новых санкциях, какова вероятность их введения и как они ударят по россиянам? Подробности...
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Госдума взяла под защиту «русскую партию» Америки

В ФБР подозревают, что акцию «Бессмертный полк» в США организовала «рука Москвы» Новости на Первом канале/Youtube
Госдума выразила солидарность с живущими в США выходцами из нашей страны, оказавшимися под давлением властей. В частности, несколько сот наших соотечественников подозреваются в нелегальной работе в качестве иностранных агентов, ФБР подвергло их обыскам и допросам. Впрочем, в самой диаспоре опасаются, что после выступления Госдумы преследование русской общины, напротив, может только усилиться. Подробности...
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Запрет сдавать жилье «только славянам» продиктован извне России

Авторы «неполиткорректных» объявлений должны отредактировать их до 1 февраля Рюмин Александр/ТАСС
Объявления о сдаче жилья в духе «только славянам» на крупнейшем профильном сервисе ЦИАН будут переписаны. Также под запретом окажутся ограничения «по принципу гражданства», что горячо поддерживают в Федерации трудовых мигрантов. Так российский рынок арендного жилья попал в зависимость от западных представлений о том, что нужно считать дискриминацией. Подробности...
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США наносят удар в самое сердце Китая

Предстоящая Олимпиада имеет большое значение не только для Китая в целом, но и лично для председателя Си ROMAN PILIPEY/ЕРА/ТАСС
Австралия вслед за США объявила о дипломатическом бойкоте Пекинской Олимпиады. Почему бойкот носит столь странный характер, какие ответные меры предпримет против участников этого бойкота Китай – и почему Вашингтон в любом случае проиграет этот этап длительного противостояния с КНР? Подробности...
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«Написанные кровью» законы не уберегли шахтеров «Листвяжной»

Несоблюдение правил горных работ вновь привело к гибели людей Александр Патрин/РИА Новости
Взрыв метана на шахте «Листвяжная» в Кузбассе унес жизни 51 человека. Эта трагедия стала четвертой в списке самых смертельных в истории аварий на шахтах России. В Госдуме призвали вынести урок из произошедшего, однако эксперты считают, что опыт «Листвяжной» быстро забудется. Почему не получается положить конец трагедиям на шахтах в России? Подробности...
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Каким будет мир после Google

Эудард Стругов
Эудард Стругов, предприниматель, эксперт в сфере трансформации социально-экономических систем
Парадигму цифровых монополистов – победитель получает весь рынок – пора менять вместе с поддерживающими ее старыми технологиями. Google сделал свое дело. Пора сказать ему спасибо и начать строить на плечах гигантов новую экономику. Подробности...

Свобода осталась только в России

Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
«Этические кодексы» крупных компаний не оставляют пространства для вольнодумства в среднем и тем более высшем управленческом звене. Работник или лоялен либерал-глобалистскому идеологическому пакету, или никогда не поднимется выше уровня ничтожного клерка. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Приднестровье – барьер на пути агрессивного румынизма

Андрей Сафонов
Андрей Сафонов, политолог (Тирасполь), эксперт НОМ
На приднестровских выборах особого накала, как это было, например, в 2011 или 2016 годах, нет. Может создаться мнение, что борьба идет без прежнего огонька. Но она все же идет. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
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Квартиры «не только для славян»

Чоршанбиева высылают из России

Обсуждение: 14 комментариев

Порошенко готовит реванш

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Меркель проводили на пенсию музыкой из ГДР и факелами

В Берлине во дворе министерства обороны прошла церемония прощания с покидающей пост канцлера ФРГ Ангелой Меркель. Церемония всегда проходит вечером и состоит из нескольких музыкальных композиций, включая национальный гимн и марш. Кроме того, по традиции зажигаются факелы
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Сибирячки встретили приход зимы в купальниках и катанием на сап-досках

Жители Новосибирска устроили акцию «Белые пляжи Сибири» в честь прихода зимы. Несмотря на мороз, сибирячки организовали заплыв на сап-досках в купальниках и провели фотосессию на фоне Оби. Акция проходит уже несколько лет и приобрела популярность
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Умер певец и композитор Александр Градский

Народный артист России, певец и композитор Александр Градский умер в возрасте 72 лет. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга. Здоровье музыканта ухудшилось после перенесенного коронавируса, но несмотря на плохое самочувствие, он до последнего продолжал работать
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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После вооруженного нападения в московском МФЦ нужно усилить меры безопасности в центрах госуслуг?
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    После вооруженного нападения в московском МФЦ нужно усилить меры безопасности в центрах госуслуг?

    Стало известно, зачем стрелявший пришел в МФЦ

    8 декабря 2021, 12:37

    Текст: Елизавета Булкина

    Мужчина, открывший стрельбу в МФЦ в Москве, пришел туда для получения нового паспорта, сообщил источник в правоохранительных органах.

    «Сергей Глазов, устроивший стрельбу в МФЦ, пришел туда за новым паспортом, который, по предварительной информации, был готов. Что стало мотивом его действий, устанавливается», – передает ТАСС со ссылкой на источник.

    На ваш взгляд

     
    После вооруженного нападения в московском МФЦ нужно усилить меры безопасности в центрах госуслуг?


    Обсуждение:  22 комментария

    Напомним, накануне мужчина открыл стрельбу в МФЦ «Рязанский» на юго-востоке Москвы.

    Источник заявил, что стрельба велась из травматического пистолета, переделанного в боевой. Погибли два человека, пострадали четверо, в том числе ребенок.

    Стрелявший задержан, его смог обезвредить работавший в МФЦ сотрудник МВД по вопросам миграции. Задержанный, как сообщил источник, местный житель, бывший военнослужащий.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия.


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    Стала известна марка пистолета стрелка из МФЦ
    		    7 декабря 2021, 16:48
    Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»
    Текст: Елизавета Булкина

    На месте стрельбы в одном из московских МФЦ обнаружен незарегистрированный американский пистолет «Глок», из которого, предположительно, стрелял москвич Сергей Глазов, сообщил информированный источник.

    «На месте происшествия найден пистолет «Глок» и сумка, из которой торчат провода», – передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

     По мнению полиции, в сумке может быть взрывное устройство.

    Ранее сообщалось, что в Москве в МФЦ «Рязанский» неизвестный открыл стрельбу, в результате два человека погибли, трое пострадали. Стрелявший задержан, на месте работают оперативные службы.

    Открывший стрельбу в здании МФЦ «Рязанский» Сергей Глазов оказался бывшим военным, он служил до 2010 года.

    Коментарии (30)
    Задержан пытавшийся прибить гениталии к брусчатке на Красной площади мужчина

    7 декабря 2021, 13:49

    Текст: Наталья Ануфриева

    Московские правоохранители задержали на Красной площади мужчину, который пытался прибить свои половые органы к брусчатке, сообщил источник в правоохранительных органах.

    Источник сообщил, что «полуобнаженного мужчину 1997 года рождения, который попытался прибить свои гениталии к брусчатке, задержали вечером в понедельник на Красной площади, при себе у него нашли молоток и саморезы», передает РИА «Новости».

    На мужчину составили протокол по ч 2. ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», «он был госпитализирован нарядом скорой психиатрической помощи».

    Максимальная санкция по данной статье – арест до 15 суток.

    Напомним, в 2013 году художник-акционист Петр Павленский прибил свою мошонку гвоздем к каменной брусчатке на Красной площади. В середине октября 2017 года парижский суд поместил под стражу Павленского и его гражданскую жену Оксану Шалыгину. Им предъявили обвинение в преднамеренном поджоге входа в Banque de France.

    Изначально Павленского перевели в психиатрический стационар, но потом освободили оттуда.

    Затем он опубликовал интимные видео с участием якобы Бенжамена Гриво, который претендовал на пост мэра французской столицы. На фоне скандала Гриво пришлось отозвать свою кандидатуру. В марте 2020 года художнику предъявили обвинение по делу о драке.

    Коментарии (77)
    Из метро Москвы потребовали убрать знаки на узбекском и таджикском
    		    7 декабря 2021, 15:57
    Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    Глава Совета при президенте России по правам человека Валерий Фадеев в письме на имя мэра Москвы Сергея Собянина потребовал убрать из столичного метро вывески на узбекском и таджикском языках.

    По его мнению, решение об их установке противоречит положениям Федерального закона о государственном языке.

    «Кроме того, неясно, как появление указателей согласуется с требованием к трудовым мигрантам о владении русским языком», – отметил глава Совета по правам человека, передает издание «Говорит Москва».

    Ранее сообщалось, что с сентября в Московском метрополитене появились указатели на таджикском и узбекском языках на станциях «Прокшино» и «Лесопарковая». Жители ближайших населенных пунктов собрались более 8 тыс. подписей в Администрацию президента, требуя вернуть указатели на русском и английском языках.

    Ранее сообщалось, что в Москве на женщину упала вывеска у ТЦ «Перовский». Отмечалось, что вывеска рухнула из-за сильного ветра.

    Коментарии (21)
    Заммэра рассказала о состоянии пострадавших в результате стрельбы в МФЦ Москвы
    		    7 декабря 2021, 17:10
    Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»
    Текст: Елена Мирошниченко

    В результате стрельбы в МФЦ Москвы две женщины и один мужчина доставлены в НИИ Склифосовского, девочка 10 лет – в Морозовскую детскую больницу, рассказала заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

    Она добавила, что все четверо пострадавших находятся в операционных, передает ТАСС.

    На ваш взгляд

     
    После вооруженного нападения в московском МФЦ нужно усилить меры безопасности в центрах госуслуг?


    Обсуждение:  22 комментария

    Ранее сообщалось, что в Москве в МФЦ «Рязанский» неизвестный открыл стрельбу. Стрелявший задержан, на месте работают оперативные службы. По данным следствия, мужчина зашел в МФЦ и открыл стрельбу. Он застрелил охранника МФЦ и администратора, еще четверо пострадали, возбуждено уголовное дело.

    Открывший стрельбу в здании МФЦ «Рязанский» Сергей Глазов оказался бывшим военным, он служил до 2010 года.

    Злоумышленник, предположительно, стрелял из незарегистрированного американского пистолета «Глок».

    Коментарии (20)
    Погоня полицейского за расстрелявшим людей в МФЦ попала на видео

    7 декабря 2021, 18:30

    Текст: Елизавета Булкина

    Камера видеонаблюдения засняла погоню полицейского Георгия Домолаева за мужчиной, устроившим стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москве.

    После убийства двух человек Сергей Глазов выбежал на улицу, за ним вдогонку побежал старший лейтенант, передает «Рен ТВ».

    «Я был на рабочем месте, услышал звуки пожарной сигнализации и характерные хлопки. Я выбежал в коридор и увидел гражданина, убегающего в сторону выхода МФЦ. Приняв решение его задержать, я выбежал следом за ним», – рассказал полицейский.

    Домолаев добавил, что при задержании злоумышленник оказал сопротивление. На поясе у преступника были нож и огнестрельное оружие.

    На ваш взгляд

     
    После вооруженного нападения в московском МФЦ нужно усилить меры безопасности в центрах госуслуг?


    Обсуждение:  22 комментария

    В результате стрельбы в МФЦ на юго-востоке Москвы погибли два человека – администратор и охранник. Четверо пострадавших госпитализированы и находятся в операционных, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

    СК возбудил уголовное дело по факту стрельбы в многофункциональном центре на юго-востоке Москвы по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия».

    У стрелявшего в МФЦ не нашли взрывных устройств. Злоумышленник, предположительно, стрелял из незарегистрированного американского пистолета «Глок».

    Открывший стрельбу в московском МФЦ не может объяснить мотивы, говорит про коронавирус и «всемирный заговор».

    Коментарии (1)
    Собянин назвал героями погибшего охранника и задержавшего стрелка в МФЦ полицейского
    		    7 декабря 2021, 22:02
    Фото: Владимир Гердо/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Мэр Москвы Сергей Собянин назвал героями сотрудника охраны Алексея Рузлева, погибшего при стрельбе в МФЦ, и полицейского Георгия Домолаева, задержавшего нападавшего.

    «Погибший сотрудник охраны в МФЦ района Рязанский Алексей Рузлев повел себя геройски – в прямом смысле грудью закрыл от убийцы посетителей. Проявил героизм и старший лейтенант Георгий Домолаев – один, без оружия задержал преступника. Настоящие герои», – написал мэр на своей странице во «ВКонтакте».

    Он также сообщил, что погиб сотрудник МФЦ Владимир Шеменев. «Страшно жалко. Нелепая трагическая смерть», – написал мэр.

    Ранее обезвредивший стрелявшего в МФЦ полицейский рассказал о задержании.

    Глава МВД решил наградить задержавшего стрелка из МФЦ полицейского.

    В результате стрельбы в МФЦ на юго-востоке Москвы погибли два человека – администратор и охранник. Четверо пострадавших госпитализированы и находятся в операционных, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

    СК возбудил уголовное дело по факту стрельбы в многофункциональном центре на юго-востоке Москвы по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия».

    Коментарии (4)
    Саперы прибыли к дому задержанного за стрельбу в МФЦ

    7 декабря 2021, 18:39

    Текст: Елизавета Булкина

    К дому Сергея Глазова, который застрелил двух человек и ранил четырех в МФЦ на юго-востоке Москвы, прибыли саперы.

    На кадрах видно, как из подъезда многоквартирного дома выходят вооруженные силовики, ситуацию они не комментируют, передает РИА «Новости».

    В результате стрельбы в МФЦ на юго-востоке Москвы погибли два человека – администратор и охранник. Четверо пострадавших госпитализированы и находятся в операционных, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

    На ваш взгляд

     
    После вооруженного нападения в московском МФЦ нужно усилить меры безопасности в центрах госуслуг?


    Обсуждение:  22 комментария

    СК возбудил уголовное дело по факту стрельбы в многофункциональном центре на юго-востоке Москвы по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия».

    У стрелявшего в МФЦ не нашли взрывных устройств. Злоумышленник, предположительно, стрелял из незарегистрированного американского пистолета «Глок».

    Открывший стрельбу в московском МФЦ не может объяснить мотивы, говорит про коронавирус и «всемирный заговор».

    Коментарии (2)
    Задержанный за стрельбу в МФЦ в Москве не смог объяснить причины поступка

    7 декабря 2021, 18:10

    Текст: Вера Басилая

    Открывший стрельбу в московском МФЦ не может объяснить мотивы, говорит про коронавирус и «всемирный заговор».

    «Некий Глазов, бывший подполковник, пришел сначала с пистолетом в ГБУ «Жилищник». Там он выстрелил в одного из сотрудников. Потом, спускаясь с этажа, еще выстрелил в охранника. Потом начал стрелять в посетителей - мужчину с ребенком. Охранник и сотрудник МФЦ скончались на месте», – передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

    На ваш взгляд

     
    После вооруженного нападения в московском МФЦ нужно усилить меры безопасности в центрах госуслуг?


    Обсуждение:  22 комментария

    По его словам, задержанный никак не может объяснить свои действия и мотивы, говорит про коронавирус и всемирный заговор.

    В результате стрельбы в МФЦ на юго-востоке Москвы погибли два человека – администратор и охранник. Четверо пострадавших госпитализированы и находятся в операционных, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

    СК возбудил уголовное дело по факту стрельбы в многофункциональном центре на юго-востоке Москвы по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия».

    У стрелявшего в МФЦ не нашли взрывных устройств. Злоумышленник, предположительно, стрелял из незарегистрированного американского пистолета «Глок».

    Коментарии (12)
    Обвиненный СМИ в стрельбе в МФЦ Сергей Глазов опроверг свою причастность к происшествию

    7 декабря 2021, 17:44

    Текст: Вера Басилая

    Сергей Глазов, фотографию которого распространили СМИ и телеграм-каналы, опроверг свое участие в инциденте со стрельбой в московском МФЦ.

    «Я вот собираю кухню, что там говорят, это все ложь», – заявил он в своем видеобращении в Telegram.

     

    Ранее сообщалось, что в Москве в МФЦ «Рязанский» неизвестный открыл стрельбу, в результате два человека погибли, четверо пострадали. СМИ сообщили, что стрелявшим якобы оказался бывший военный Сергей Глазов.

    СК возбудил уголовное дело по факту стрельбы в многофункциональном центре на юго-востоке Москвы по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия».

    У стрелявшего в МФЦ не нашли взрывных устройств. Злоумышленник, предположительно, стрелял из незарегистрированного американского пистолета «Глок».

    Коментарии (5)
    У стрелявшего в МФЦ не нашли взрывных устройств
    		    7 декабря 2021, 16:54
    Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»
    Текст: Елизавета Булкина

    У мужчины, который устроил стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы, при себе не было взрывных устройств, сообщил источник в правоохранительных органах.

    «По предварительным данным, при себе у задержанного не было взрывных устройств и взрывчатых веществ», – передает ТАСС со ссылкой на источник.

    Ранее сообщалось, что в Москве в МФЦ «Рязанский» неизвестный открыл стрельбу, в результате два человека погибли, трое пострадали. Стрелявший задержан, на месте работают оперативные службы.

    Открывший стрельбу в здании МФЦ «Рязанский» Сергей Глазов оказался бывшим военным, он служил до 2010 года.

    Злоумышленник, предположительно, стрелял из незарегистрированного американского пистолета «Глок».

    Коментарии (2)
    СК возбудил дело о стрельбе в МФЦ в Москве
    		   7 декабря 2021, 17:05
    Фото: кадр из видео
    Текст: Вера Басилая

    Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту стрельбы в многофункциональном центре на юго-востоке Москвы по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия», сообщает СК.

    «Уголовное дело возбуждено по двум статьям УК РФ – 105 («Убийство») и 222 («Незаконный оборот оружия»). Оно передано в первый отдел по расследованию особо важных дел ГСУ СК по Москве», – говорится в сообщении на сайте СК.

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    По данным следствия, мужчина зашел в МФЦ и открыл стрельбу. Он застрелил охранника МФЦ и администратора, еще четверо пострадали. На месте ЧП находится руководитель ГСУ СК по Москве Андрей Стрижов. В ближайшее время стрелявший будет доставлен на допрос в СК. Следователи опровергли гибель 10-летней девочки в МФЦ.

    Ранее сообщалось, что в Москве в МФЦ «Рязанский» неизвестный открыл стрельбу, в результате два человека погибли, трое пострадали.

    Коментарии (0)
    Спасавшаяся от насильника девушка выпрыгнула с четвертого этажа в Москве

    7 декабря 2021, 14:14

    Текст: Вера Басилая

    Девушка в Москве выпрыгнула с четвертого этажа, спасаясь от насильника, тот нагнал ее и попытался убить, возбуждено уголовное дело, сообщили в московском СУ СК.

    По данным следствия, ночью 7 декабря в квартире одного из жилых домов, расположенных в городе Москве, мужчина избил и изнасиловал девушку.

    «Потерпевшая, спасаясь от подозреваемого, прыгнула с высоты четвертого этажа. Мужчина, имея умысел на убийство девушки, приискал колюще-режущий предмет, спустился вниз и причинил ей множественные ранения, после чего скрылся», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

    Очевидцы спугнули нападавшего, вызвали скорую помощь, девушка в тяжелом состоянии госпитализирована в медицинское учреждение.

    Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 131 (изнасилование) и ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Ведется розыск подозреваемого.

    Ранее мужчина в Москве покончил с собой после обвинения в изнасиловании дочери.

    Коментарии (0)
    Собянин назвал число погибших в результате стрельбы из-за маски в МФЦ в Москве
    		    7 декабря 2021, 16:09
    Фото: Артем Геодакян/ТАСС
    Текст: Елена Мирошниченко

    Два человека погибли и трое пострадали в результате стрельбы, которая произошла в МФЦ на юго-востоке Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «В МФЦ «Рязанский» произошла трагедия. В результате стрельбы неизвестного погибли два человека, трое пострадали. Убийцу задержали», – сообщил он в своем аккаунте в «ВКонтакте».

    Как уточнил Собянин, погибшие — охранник МФЦ и посетитель.

    Между тем источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что ребенок стал одним из пострадавших при стрельбе в МФЦ.

    «По предварительным данным, при стрельбе пострадала несовершеннолетняя», – сказал он. В свою очередь очевидцы событий подтвердили агентству, что злоумышленник, открывший стрельбу в МФЦ, ранил девочку, которой «на вид 10-11 лет».

    Также источник добавил, что «задержанный, по предварительной информации, находится в неадекватном, невменяемом состоянии».

    На ваш взгляд

     
    После вооруженного нападения в московском МФЦ нужно усилить меры безопасности в центрах госуслуг?


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    Ранее сообщалось, что в Москве в МФЦ «Рязанский» неизвестный открыл стрельбу, в результате два человека погибли, трое пострадали. Стрелявший задержан, на месте работают оперативные службы.

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    Власти Москвы привели хронологию событий в МФЦ

    7 декабря 2021, 19:24

    Текст: Елена Мирошниченко

    Два человека погибли, четверо пострадали в результате стрельбы в МФЦ «Рязанский» на юго-востоке Москвы. Стрелявшего задержали, он в неадекватном состоянии.

    Мужчина открыл стрельбу в МФЦ «Рязанский» на юго-востоке Москвы. Он начал стрелять из-за конфликта после просьбы охранника надеть маску.

    Источник заявил, что стрельба велась из травматического пистолета, переделанного в боевой.

    По предварительным данным, погибли сотрудница и охранник МФЦ. Пострадали еще четыре человека, в том числе пострадала десятилетняя девочка.

    Стрелявший задержан, он находится в неадекватном состоянии. Его смог обезвредить работавший в МФЦ сотрудник МВД по вопросам миграции.

    Задержанный, как сообщил источник, – местный житель, бывший военнослужащий. Взрывных устройств, о которых писали некоторые Telegram-каналы, при нем обнаружено не было.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия. В ближайшее время стрелявший будет доставлен на допрос в СК. На месте ЧП находится руководитель Главного следственного управления СК по Москве Андрей Стрижов.

    Мэр Москвы Сергей Собянин принес соболезнования пострадавшим и семьям погибших.

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    Устроивший стрельбу в московском МФЦ стрелял из боевого оружия
    		    7 декабря 2021, 16:46
    Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    Мужчина, устроивший стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы, стрелял из боевого оружия, которое не было зарегистрировано, сообщили в правоохранительных органах.

    «По предварительной информации, мужчина стрелял из боевого оружия, которое не было зарегистрировано на его имя», – передает ТАСС со ссылкой на источник.

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    Ранее сообщалось, что в одном из МФЦ столиц неизвестный устроил стрельбу, в результате которого погибли два человека и трое пострадали. Стрелявший задержан полицией. По предварительным данным, конфликт произошел из-за просьбы охранника надеть маску. Мужчина в ответ достал оружие и начал стрелять.

    Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родственникам погибших. Он добавил, что в результате инцидента пострадала 10-летняя девочка. Также сообщалось, что открывший стрельбу в здании МФЦ «Рязанский» Сергей Глазов оказался бывшим военным, он служил до 2010 года.

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