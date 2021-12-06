Студенческий маткапитал увеличили почти втрое в Ивановской области

В Ивановской области в рамках нацпроекта «Демография» в 2022 году почти в три раза увеличат размер областного студенческого материнского капитала – до 150 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе правительства Ивановской области.

«Региональный студенческий (материнский) капитал: размер выплаты в 2021 году – 58 887,39 рублей единовременно. С 1 января 2022 года размер будет увеличен до 150 тыс. рублей», – передает ТАСС сообщение.

Отмечается, что воспользоваться мерой поддержки могут женщины в возрасте до 24 лет при рождении первого ребенка, если оба родителя являются студентами, обучающимися по программам высшего и среднего профессионального образования. При этом студенческий материнский капитал предоставляется в случае, если среднедушевой доход семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе.

В пресс-службе пояснили, что студенческий материнский капитал входит в число выплат по поддержке молодых семей. Среди них также ежемесячная выплата в размере 3,5 тыс. рублей семьям для ухода за первым ребенком до достижения им возраста 1,5 лет, единовременная выплата на улучшение жилищных условий в размере 117,8 тыс. рублей. «Стимулирование рождения ребенка в молодом возрасте помогает в дальнейшем принимать решение о рождении последующих детей», – добавили в пресс-службе.

Кроме того, в пресс-службе областного правительства сообщили, что власти Ивановской области до 2023 года возведут два новых жилых корпуса в домах-интернатах для престарелых и инвалидов, что поможет повысить комфорт их проживания, приблизить условия пребывания к домашним.

«Сроки строительства, предусмотренные региональным проектом «Старшее поколение», – 2022-2023 годы. Общая стоимость строительства составляет 463 822,4 тыс. рублей в том числе средства федерального бюджета – 459 184 тыс. рублей, средства областного бюджета – 4 638,4 тыс. рублей», – говорится в сообщении.

Как подчеркнули в пресс-службе, объекты будут построены в Плесском и Пучежском домах-интернатах для престарелых и инвалидов и будут рассчитаны на 200 человек.

Нацпроект «Демография» начал реализовываться в 2019 году, он включает пять федеральных проектов, в том числе «Старшее поколение», на реализацию которого в Ивановской области будет предусмотрено почти 121,6 млн рублей и 1,5 млрд рублей на проект «финансовая поддержка семей при рождении детей».

В сентябре вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что реализация национального проекта «Демография» позволит к 2024 году предоставить меры социальной поддержки для 2,5 млн российских семей.