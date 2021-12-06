Международный Рождественский фестиваль открыли в Новосибирской области

XIV Международный Рождественский фестиваль искусств в рамках нацпроекта «Культура» стартовал в Новосибирской области, сообщило правительство региона.

Один из крупнейших международных культурных форумов за Уралом проводит Новосибирский академический молодежный театр «Глобус» при поддержке областного министерства культуры в партнерстве с Новосибирской государственной филармонией, сообщается на сайте правительства региона.

В течение двух недель (до 18 декабря) продлится фестивальная программа, включающая спектакли ведущих российских театров, концерты отечественных и зарубежных коллективов и исполнителей, премьеры сезона от новосибирских театров, выставочные экспозиции, творческие встречи, мастер-классы и многое другое. Практически все события фестиваля доступны для зрителей «Пушкинской карты».

«Как и два года назад, Рождественский фестиваль проводится в рамках национального проекта «Культура», что подтверждает его значимость в федеральной и региональной культурной повестке. За годы проведения форум укрепил статус международного и обрел постоянных участников и поклонников в разных странах. Но особенно важно, что Рождественский фестиваль охватывает не только территорию столицы нашей области – Новосибирска, но и районы Новосибирской области», – сказала министр культуры области Наталья Ярославцева.

По ее словам, фестиваль позволяет жителям региона познакомиться с образцами современного искусства. В течение двух недель зрители увидят лучшие театральные спектакли и музыкальные программы гостей фестиваля из России и стран зарубежья, подчеркнула министр.

«Более 30 событий гастрольной программы ожидают новосибирцев. Участниками фестиваля стали ведущие театры страны: Московский Художественный театр имени Чехова, который открыл наш фестиваль, МХАТ имени Горького, Московский Губернский театр, Московский драматический театр имени Пушкина и многие другие. На фестивальных площадках музыканты из Венгрии, Сербии, Японии, Германии, Испании, Великобритании, Грузии встретятся с исполнителями из Москвы и Санкт-Петербурга», – добавила Ярославцева.

Спектаклем-открытием стал «Месяц в деревне» по пьесе Ивана Тургенева Московского Художественного театра имени Чехова.

Музыкальную программу XIV Международного Рождественского фестиваля искусств 6 декабря открывает концертная программа «Оперетта во всех лицах». Солисты Будапештского театра оперетты выступят совместно с солистами театра оперетты Петербурга в творческом симбиозе с Новосибирским академическим симфоническим оркестром.

С 6 по 18 декабря в рамках фестиваля в Новосибирской филармонии выступят музыканты из Венгрии, Сербии, Японии, Испании, Грузии, Великобритании, Германии и России. Музыкальная часть фестиваля объединит инструментальную классику и современную музыку.

«Формируя музыкальную программу Рождественского фестиваля искусств, мы, прежде всего, ориентировались на его статус международного. Рады представить участников из семи стран, включая Россию, многие из которых впервые приедут в Новосибирск», – отметил гендиректор Новосибирской филармонии Александр Бочарников.