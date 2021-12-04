Число новых случаев COVID-19 во Франции превысило 50 тыс. за сутки

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5 декабря, воскресенье | Последнее обновление — 00:32 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: На Ставрополье без отопления остались более 17 тыс. человек
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Считается, что Народная партия Австрии OVP, которую возглавлял до сегодняшнего дня Себастьян Курц, правоцентристская. Правая до такой степени, что могла смело сказать главе Евросоюза фон дер Ляйен, что в Австрии и так много мигрантов и больше их не будет, пока канцлером работает Курц.
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Потребность Германии в природном газе в ближайшее время будет только расти, и газ этот будет в первую очередь российским – уже просто потому, что возможности переключиться на других крупных поставщиков у немцев пока нет и в обозримом будущем не будет.
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В Берлине во дворе министерства обороны прошла церемония прощания с покидающей пост канцлера ФРГ Ангелой Меркель. Церемония всегда проходит вечером и состоит из нескольких музыкальных композиций, включая национальный гимн и марш. Кроме того, по традиции зажигаются факелы
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Жители Новосибирска устроили акцию «Белые пляжи Сибири» в честь прихода зимы. Несмотря на мороз, сибирячки организовали заплыв на сап-досках в купальниках и провели фотосессию на фоне Оби. Акция проходит уже несколько лет и приобрела популярность
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Народный артист России, певец и композитор Александр Градский умер в возрасте 72 лет. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга. Здоровье музыканта ухудшилось после перенесенного коронавируса, но несмотря на плохое самочувствие, он до последнего продолжал работать
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Число новых случаев COVID-19 во Франции превысило 50 тыс. за сутки
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Власти Франции подтвердили выявление 51,6 тыс. новых случаев инфицирования коронавирусом за минувшие сутки – это самое большое значение после пика второй волны в апреле 2021 года, соответствующие данные приводит Национальное агентство общественного здравоохранения Франции.
В пятницу во Франции было зарегистрировано 49,8 тыс. случаев COVID-19. При этом ситуация оказалась несколько лучше, чем прогнозировал в начале недели министр здравоохранения страны Оливье Веран: по его словам, к воскресенью заболеваемость могла выйти на уровень весеннего пика третьей волны эпидемии. Он пришелся на апрель, тогда максимальный суточный прирост порой достигал 80 тыс. случаев. Средний же показатель за неделю оказался примерно на том же уровне – около 40 тыс. случаев, передает ТАСС.
Количество пациентов с COVID-19 во французских больницах стабильно увеличивается с конца октября и на начало декабря их насчитывается 11,3 тыс. человек, из них 2 тыс. – в реанимации. Пациенты с коронавирусом занимают 40% коечного фонда медучреждений Франции. С начала эпидемии в марте 2020 года во Франции умерло 119,5 тыс. человек.
По данным Минздрава Франции, более 52 млн человек сделали хотя бы одну прививку от коронавируса, из них 51 млн прошли полный курс. Более 10 млн французов ревакцинировались. Всего в стране проживает около 67 млн человек.
Напомним, 25 ноября во Франции ввели обязательную ревакцинацию для продления санитарного пропуска. Напомним также, 23 ноября премьер-министр Франции Жан-Кастекс получил положительный результат теста на коронавирус.
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Франция запретила банкам инвестировать в «Артик СПГ-2»
Президент Франции Эммануэль Макрон запретил местным финансовым организациям инвестировать в завод по производству сжиженного газа «Арктик СПГ-2» на Ямале ради сохранения природы и климата, сообщает газета La Tribune.
Как сообщает BFM.ru, проект «Арктик СПГ-2» получил финансирование на сумму около 10 млрд евро от ряда международных банков.
Отмечается, что половина финансирования идет из России, но в проекте также участвуют Китай, Япония и ОЭСР. В промышленном отношении принимают участие французская Technip Energies, швейцарская Glencore и немецкая Siemens.
Ранее глава Минэнерго России Николай Шульгинов на полях ПМЭФ прокомментировал призывы в Евросоюзе отказаться от финансовой поддержки проекта «Новатэка» и его иностранных партнеров «Арктик СПГ 2». По его словам, легко отказываться от российского газа летом.
Макрон назвал Джонсона клоуном
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Президент Франции Эммануэль Макрон назвал премьера Великобритании Бориса Джонсона клоуном, а ведение дел с ним сравнил с цирком, сообщают СМИ.
Канал Sky News со ссылкой на французский сатирический журнал Canard Enchaine сообщает, что Макрон якобы заявил, говоря о Джонсоне: «Мы ведем взрослые беседы, но до и после он (Джонсон) кажется мне неэлегантным. Всегда один и тот же цирк. Грустно видеть такую великую страну (...) под руководством клоуна».
Согласно данным издания, Макрон сказал это в ходе визита в Хорватию 24-25 ноября. Отмечается, что визит начался через несколько часов после того, как 27 человек стали жертвами крушения лодки с мигрантами в водах пролива Па-де-Кале, передает РИА «Новости».
Газета The Guardian пишет, что Макрон также был в гневе от поста Джонсона в Twitter о пяти пунктах решения проблемы с пересечением беженцами пролива Па-де-Кале.
«Два дня назад я серьезно разговаривал с премьер-министром Джонсоном (...) Я продолжаю это делать, как и со всеми странами и всеми лидерами. Меня удивляют несерьезные методы (коммуникации). Мы (политики) не общаемся по таким вопросам с помощью твитов и писем», – заметил президент Франции.
Canard Enchaine – французский сатирический еженедельник, известный журналистскими расследованиями. Так, во время предвыборной президентской кампании 2017 года издание написало, что супруга экс-премьера Франсуа Фийона восемь лет получала зарплату в качестве его фиктивного парламентского помощника. Это привело к судебным слушаниям, в результате которых Фийона признали виновным в растрате госсредств и приговорили к пяти годам тюрьмы, три из которых условно.
В октябре Макрон назвал дату и условие введения санкций против Британии из-за ситуации с лицензиями на рыболовство. Газета ВЗГЛЯД писала, что гребешки вернули Британию и Францию к вековой вражде.
Байден рассказал о заболевании, которым его заразил внук
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Президент США Джо Байден объяснил журналистам свой охрипший голос простудой, которой его заразил полуторагодовалый внук, заявив, что со здоровьем у него все в порядке.
«Я в порядке, я делаю тесты на COVID–19 каждый день... У меня есть полуторагодовалый внук с простудой, и он любит целовать деда... Короче, это просто простуда», – приводит РИА «Новости» ответ Байдена журналистам в ответ на их вопросы о его здоровье.
В пятницу президент США выступил с заявлением по случаю публикации очередных данных по безработице, но в речи, которую транслировали местные телеканалы, отчетливо слышно, как Байден хрипит, говорит в нос и периодически откашливается.
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Напомним, в США сообщили о выявлении первых случаев нового штамма коронавируса «омикрон». Всего в стране, по данным университета Джонса Хопкинса, коронавирусом с начала пандемии заболели более 48 миллионов человек, свыше 785 тысяч скончались.
Ранее в США решили ужесточить требования въезда в страну из-за «омикрона».
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РФПИ объяснил задержку одобрения «Спутника V» со стороны ВОЗ
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Всемирная организация здравоохранения все еще не одобрила российскую вакцину «Спутник V» от коронавируса из-за незначительных бюрократических вопросов, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
Дмитриев сообщил, что Минздрав России «поддерживает очень позитивные контакты по сотрудничеству с ВОЗ». «Как мы понимаем, препятствия, которые до сих пор остаются, носят незначительный характер и имеют чисто бюрократическую природу», – сказал он. Дмитриев отметил, что «эффективность и безопасность» российской вакцины «подтверждена, не оставив сомнений, при клинических испытаниях и ее применении по всему миру», передает ТАСС.
В конце октября директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург обвинил чиновников Европейского медицинского агентства (ЕМА) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в игнорировании успехов «Спутника V». Напомним, российская вакцина «Спутник V» показала лучшую защитную эффективность от летальных случаев от коронавируса в ходе исследований в Венгрии среди пяти ведущих вакцин: «Спутник V», AstraZeneca, Pfizer, SinoPharm, Moderna.
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Бабиш сообщил о предотвращении полицией готовившегося на него покушения
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И.о. главы правительства Чехии Андрей Бабиш заявил, что полиция предотвратила покушение на него, которое готовилось в ответ на введенные из-за коронавируса ограничения.
Бабиш рассказал об этом после того, как в интернете один из молодых противников вакцинации с использованием нецензурных слов спросил, когда прекратят ужесточать ограничения. Молодой человек заявил, что в противном случае люди вскоре начнут убивать членов кабмина. Бабиш рассказал, что в среду в здание правительства уже приходил противник ограничений, который «хотел напасть». У нападавшего «были кинжал и пистолет», но «полиция его обезвредила на входе».
И.о. главы правительства Чехии заявил: «Конечно, люди нам угрожают, так же, как вы нам угрожаете». Ограничения вводятся «ради людей». «Или вы не верите, что этот вирус убивает людей? Вы не верите, что вакцина защищает?» – приводит его слова ТАСС.
В конце ноября президент Чехии Милош Земан сдал тест на коронавирус и получил положительный результат. Егорешили его вернули в Центральный военный госпиталь в Праге, где он до этого проходил лечение почти месяц, но позднее перевели в резиденцию главы государства.
В Британии назвали схожую с «дельтой» черту штамма «омикрон»
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Из 22 выявленных в Британии случаев заражения омикрон-штаммом 12 пришлось на полностью вакцинированных от COVID-19, при этом много случаев заражения штаммом «дельта» выявляли среди полностью привившихся, сообщают СМИ.
Телеканал Sky News сообщил со ссылкой на брифинг Агентства безопасности здравоохранения Великобритании (UKHSA), что еще два пациента успели получить первую дозу вакцины примерно за четыре недели до того, как у них диагностировали заражение новым штаммом, передает «Ридус».
Шестеро инфицированных не прививались, а данные по другим двум случаям отсутствуют.
Отмечается, что большинство случаев заражения «дельтой» также пришлось на полностью привившихся.
В стране обе дозы вакцины получили больше 80% населения старше 12 лет.
Между тем UKHSA уже присвоило омикрон-штамму наивысший уровень опасности – «красный». Такое решение основано на предположении, что благодаря большому числу мутаций данный вариант коронавируса сможет преодолевать как защиту вакцин, так и естественный иммунитет, а также трудно поддаваться лечению.
Научная консультативная группа по чрезвычайным ситуациям (SAGE) Британии выдвинула предположение, что «омикрон» может легче передаваться по воздуху, чем другие штаммы.
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Ранее в ВОЗ предсказали рост зараженных коронавирусом в Европе за счет штамма «омикрон». Президент России Владимир Путин поручил правительству до 7 декабря обеспечить разработку плана действий по борьбе с новым штаммом коронавируса.
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Франция попросила Роскосмос отложить пуск «Союза» с Куру
Пуск ракеты-носителя «Союз-СТ» с навигационными спутниками Galileo с космодрома Куру во Французской Гвиане перенесен на сутки, сообщил Роскосмос.
Ракету планировали запустить в пятницу, но пуск решено перенести на 03.23 мск 4 декабря из-за «неготовности французской корабельной станции приема телеметрической информации», передает ТАСС.
Пуск перенесли по просьбе французской стороны. Ранее пуск, запланированный на 2 декабря с космодрома Куру, уже перенесли на сутки из-за неблагоприятных погодных условий, передает РИА «Новости».
Напомним, гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин после первого переноса пуска указывал, что технических проблем не имеется, причиной стал «ветер на высотах».
Депздрав Москвы рассказал, как получить медотвод от прививки против COVID
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Получить временный медотвод от вакцинации против коронавируса можно в случае заражения острыми инфекционными заболеваниями, обострения хронических и неотложные состояния. Решение о выдаче медотвода принимает лечащий врач, сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
«Перечень заболеваний и состояний для медотвода, указанный в инструкции к вакцинам, небольшой. Рекомендуется временно отложить прививку при острых инфекционных заболеваниях, обострении серьезных хронических заболеваний, при жизнеугрожающих и неотложных состояниях», – передает РИА «Новости» со ссылкой на релиз.
Есть случаи, когда применять вакцину нужно с осторожностью. Поэтому решение всегда должен принимать врач, который ведет и наблюдает пациента. При необходимости специалист может отправить пациента на дополнительное обследование.
Врач может обсудить конкретный случай со специальной комиссией, в которому входят профильные главные внештатные специалисты департамента здравоохранения Москвы и представители разработчиков вакцины.
Ранее сообщалось, что со 2 декабря начнет действовать новый механизм получения медицинского отвода от вакцинации.
У прилетевших в Россию из ЮАР пассажиров выявили коронавирус
Двое прилетевших из Южно-Африканской Республики (ЮАР) в Россию пассажиров сдали положительный ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию, штамм устанавливается, сообщили в Роспотребнадзоре.
«У двух пассажиров, вернувшихся частным рейсом в ночь на 3 декабря из ЮАР, выявлен положительный ПЦР-тест на новую коронавирусную инфекцию. Они находились на карантине по прилету, в настоящее время госпитализированы», – цитирует сообщение РИА «Новости».
Биоматериал пассажиров исследуют две научно-исследовательских лаборатории, информация о штаммовой принадлежности заболевания устанавливается.
Ведомство подчеркнуло, что штамм выявленного заболевания устанавливается, передает.
В пятницу министр здравоохранения Михаил Мурашко подтверждал, что новый штамм коронавируса «омикрон» в России пока не выявлен.
Ранее в Кремле рассказывали об ожидании появления в России штамма «омикрон». По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, главный вопрос не в том, придет ли «омикрон» в Россию, а важнее узнать, когда он придет.
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В Германии запретили танцевать в ночных клубах из-за COVID-19
Правительство Берлина запретило танцевать в ночных клубах из-за распространения COVID-19, хотя разрешило их посещать.
Государственным учреждениям предписывается принимать исключительно граждан с антителами или отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус. Такие же ограничения вводятся и для работы общественного транспорта, передает РИА «Новости».
Под ограничения попадают даже семейные вечера, приглашения в гости знакомых или друзей. Встречи разрешены только в кругу членов семьи либо с двумя членами другой семьи. Детей до 14 лет это ограничение не касается.
Рождественские ярмарки пока закрывать не планируется, они будут работать для людей с сертификатом о вакцинации или о перенесенном заболевании.
Нововведения вступят в силу 8 декабря и продолжат действовать до 2 января 2022 года.
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1 декабря власти ФРГ заявили, что приняли решение ограничить непривитым жителям доступ в магазины розничной торговли, за исключением аптек и супермаркетов, а также закрыть бары и клубы по всей стране.
Ранее сообщалось, что немецкий бундестаг рассмотрит предложение о введении общей обязательной вакцинации, при одобрении она может вступить в силу с февраля будущего года.
Воробьев заявил о радикальном снижении новых случаев коронавируса в Подмосковье
В Московской области наблюдается существенное снижение инфицированных коронавирусной инфекцией за последнее время, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
«В последние две, даже три недели мы видим радикальное снижение и выявленных случаев [заражения коронавирусом], и госпитализаций [пациентов с ковидом]», – заявил Воробьев в эфире «России-1», передает ТАСС.
Напомним, за минувшие сутки в России выявили 32 930 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 9,7 млн случаев заболевания.
Инфекционист оценил необходимость модернизации вакцин из-за штамма «омикрон»
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«Когда мы будем иметь некую популяционную статистику относительно частоты инфицирования людей, ранее полностью привитых от коронавируса, тогда мы и сможем понять, нужно ли адаптировать вакцины под новый штамм или эффективность уже существующих – достаточна для предотвращения смертей», – сказал газете ВЗГЛЯД кандидат медицинских наук, доцент РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач-инфекционист Иван Коновалов.
Ученые из ЮАР провели исследование, благодаря которому выяснили, что что риск повторно заразиться COVID-19 при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета», поскольку новый вариант коронавируса имеет способность обходить иммунитет, приобретенный после заболевания инфекцией.
«Когда мы будем иметь некую популяционную статистику относительно частоты инфицирования людей, ранее полностью привитых от коронавируса, тогда мы и сможем понять, нужно ли адаптировать вакцины под новый штамм или эффективность уже существующих – достаточна для предотвращения смертей. И, соответственно, отечественные разработчики уже заявляют, что готовы производить адаптированную вакцину, если это потребуется», – говорит Коновалов.
Однако для того, чтобы утверждать, что нужно менять технологическую линию по производству вакцин и таким образом отменять текущую, должны быть опубликованы данные исследований, отмечает врач.
«Любая модернизация вакцин – мера вынужденная, и сопровождается рядом проблем, поскольку приходится отменять уже выпущенные прививки и заменять их новыми вакцинными препаратами. Хотя, если того потребует ситуация, то производители не только отечественных вакцин, но и зарубежных уже объявили о своей готовности изменять технологию выпуска вакцин (обновление их состава)», – объясняет специалист.
При этом, любой новый зарегистрированный препарат требует как доклинических, так и клинических испытаний, продолжает собеседник. Поэтому даже небольшие изменения структуры препарата обязательно будут приводить к необходимости проведения дополнительных испытаний, замедляющих их активное использование в гражданском обороте.
На сегодняшний день ведется активное наблюдение за «поведением» нового штамма – «омикрон» – способен ли он «вытеснить» штамм «дельта», приводит ли он к более тяжелому течению заболевания, насколько защищены от него уже переболевшие и привитые ранее.
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что учреждение не начало разрабатывать новую вакцину против «омикрона», а пояснил, что происходит лишь подстраивание препарата под новый штамм. Он отметил, что такие же манипуляции были сделаны и для всех предыдущих вариантов коронавируса.
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В РПЦ заявили о зарубежных кураторах антипрививочников
Активная кампания против вакцинации, против QR-кодов, против любых мер по защите населения в России координируются и режиссируются из-за рубежа, заявил председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) в эфире телеканала «Россия 24».
«За пределами нашего отечества есть такие силы, которые заинтересованы в том, чтобы мы все постепенно повымирали, и нашу землю можно было забрать. ...Я глубоко убежден в том, что и вирус к нам попал не случайно, и вот эта активная кампания против вакцинации, против QR-кодов, против любых мер по защите нашего населения, которая ведется на просторах интернета и в Telegram-каналах, тоже режиссируется из-за рубежа. К сожалению, многие наши граждане, может быть, сами того не осознавая, становятся орудием в руках этих сил», – приводит РИА «Новости» слова митрополита.
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Ранее религиовед Роман Лункин предположил, что антипрививочники в России могут объединиться в секту.
Как писала газета ВЗГЛЯД, антиваксеры – люди, которые по тем или иным причинам оспаривают эффективность, безопасность и правомерность прививок против COVID-19. К этому движению принадлежат как обычные граждане, так и некоторые медики. Согласно заключению экспертов Всемирной организации здравоохранения, большинство доводов антиваксеров не подтверждаются научными данными и характеризуются как «тревожное и опасное заблуждение». Тем не менее ряд сторонников подобных взглядов есть среди российских медиаперсон и они достаточно заметны в соцсетях.
Напомним, российские врачи написали противникам вакцинации открытое письмо, в котором предложили показать им «красные зоны», реанимации и морги. Письмо адресовано политикам и артистам, известным своими отрицательными взглядами на вакцинацию от коронавируса.
Позже главный врач московской Городской клинической больницы № 15 имени О.М. Филатова Валерий Вечорко рассказал, что визит противников вакцинации от коронавируса в «красную зону» пришлось прервать досрочно из-за «хамского общения» с пациентами.
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В Греции сократили срок ревакцинации до трех месяцев
Национальный Комитет по вакцинации в Греции сократил с шести месяцев до трех срок между второй и третьей прививками от коронавируса, сообщил генеральный секретарь первичной медико-санитарной помощи Мариос Фемистоклеус.
Решение приняли из-за появления нового штамма «омикрон» и выявленных случаев в Греции. Переболевшие коронавирусом будут получать бустерную вакцину через три месяца после выздоровления, передает РИА «Новости».
По словам Фемистоклеуса, опасность заражения «омикроном» с наступлением зимы делает необходимым повышение защиты от COVID-19 с помощью бустерной прививки. Записаться на третью прививку можно с вечера пятницы.
«У нас достаточно возможностей для приема на прививки, их можно делать и в воскресенье», – сказал Фемистоклеус, добавив, что в декабре можно будет сделать 3 млн прививок, записаны сейчас 1,5 млн человек и есть возможность записать еще 1,5 млн.
Фемистоклеус отметил и замечание, касающееся того, что Европейское агентство лекарственных средств считает, что третья прививка может быть сделана минимум через полгода после вакцинации.
Генсек ответил, что Комитет вакцинации принимал решение на основании имеющихся данных. Он привел в пример Великобританию, где делать бустерную прививку можно через три месяца.
В Греции проживает 11 млн человек, вакцинацию прошли 6,6 млн, что составляет 63% населения.
В ВОЗ обозначили сроки инспекции по признанию «Спутника V»
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Инспекция экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Россию для оценки вакцины от коронавируса «Спутник V» состоится не ранее января 2022 года, сообщили в пресс-службе ВОЗ.
В ВОЗ заявили, что представители организации и РФПИ «встретились в конце ноября, чтобы обсудить необходимость получения дополнительных данных о качестве, безопасности и эффективности вакцины», передает РИА «Новости».
«Компания обязалась представить подробную дорожную карту подачи данных, чтобы ВОЗ могла ускорить оценку вакцины. Представление данных ожидается к концу декабря 2021 года. Нельзя ожидать проведения инспекции до того, как данные будут представлены и оценены», – добавили там.
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Ранее в РФПИ заявили, что ВОЗ до сих пор не признала российскую вакцину из-за незначительных бюрократических вопросов.
При этом директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург обвинил чиновников Европейского медицинского агентства (ЕМА) и ВОЗ в игнорировании успехов «Спутника V».
Напомним, «Спутник V» показал лучшую защитную эффективность от летальных случаев от коронавируса в ходе исследований в Венгрии среди пяти ведущих вакцин.
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