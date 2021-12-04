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Россия и ЮАР решили объединить усилия в борьбе с COVID из-за штамма «омикрон»
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Президент России Владимир Путин обсудил в ходе телефонного разговора с южноафриканским коллегой Сирилом Рамапосой совместные усилия в борьбе с коронавирусом, сообщила пресс-служба Кремля.
«Главы государств условились объединить усилия в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, в особенности в свете выявления нового штамма «омикрон», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.
Лидеры стран также обсудили взаимодействие в рамках БРИКС и вопросы торгово-экономического сотрудничества.
Напомним, на прошлой неделе ВОЗ обозначила название штамма коронавируса В.1.1.529 греческой буквой «омикрон». Выявили его на юге Африки. Отмечается, что штамм имеет большое число мутаций, некоторые из которых вызывают обеспокоенность, так как могут отразиться на эффективности вакцин.
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По предварительным данным, штамм обладает повышенной способностью к распространению. Крупнейшие авиакомпании мира приостановили с 25 ноября полеты в ЮАР.
Ранее сообщалось, что у двух пассажиров, прибывших 3 декабря в Москву из ЮАР, выявили коронавирус, сейчас устанавливает штамм. Остальных пассажиров на 14 дней изолировали.
Байден рассказал о заболевании, которым его заразил внук
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Президент США Джо Байден объяснил журналистам свой охрипший голос простудой, которой его заразил полуторагодовалый внук, заявив, что со здоровьем у него все в порядке.
«Я в порядке, я делаю тесты на COVID–19 каждый день... У меня есть полуторагодовалый внук с простудой, и он любит целовать деда... Короче, это просто простуда», – приводит РИА «Новости» ответ Байдена журналистам в ответ на их вопросы о его здоровье.
В пятницу президент США выступил с заявлением по случаю публикации очередных данных по безработице, но в речи, которую транслировали местные телеканалы, отчетливо слышно, как Байден хрипит, говорит в нос и периодически откашливается.
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Напомним, в США сообщили о выявлении первых случаев нового штамма коронавируса «омикрон». Всего в стране, по данным университета Джонса Хопкинса, коронавирусом с начала пандемии заболели более 48 миллионов человек, свыше 785 тысяч скончались.
Ранее в США решили ужесточить требования въезда в страну из-за «омикрона».
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РФПИ объяснил задержку одобрения «Спутника V» со стороны ВОЗ
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Всемирная организация здравоохранения все еще не одобрила российскую вакцину «Спутник V» от коронавируса из-за незначительных бюрократических вопросов, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
Дмитриев сообщил, что Минздрав России «поддерживает очень позитивные контакты по сотрудничеству с ВОЗ». «Как мы понимаем, препятствия, которые до сих пор остаются, носят незначительный характер и имеют чисто бюрократическую природу», – сказал он. Дмитриев отметил, что «эффективность и безопасность» российской вакцины «подтверждена, не оставив сомнений, при клинических испытаниях и ее применении по всему миру», передает ТАСС.
В конце октября директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург обвинил чиновников Европейского медицинского агентства (ЕМА) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в игнорировании успехов «Спутника V». Напомним, российская вакцина «Спутник V» показала лучшую защитную эффективность от летальных случаев от коронавируса в ходе исследований в Венгрии среди пяти ведущих вакцин: «Спутник V», AstraZeneca, Pfizer, SinoPharm, Moderna.
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Ученые обнаружили антитело для разработки универсальной вакцины от COVID-19
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Китайские ученые открыли моноклональное антитело 35B5, которое способно эффективно нейтрализовать различные штаммы COVID-19. Оно может послужить основой создания универсальной вакцины, говорится в статье на ресурсе bioRxiv.
Исследования проходили с использованием криоэлектронного микроскопа. Ученые выяснили, что 35B5 воздействует на уникальную часть вируса, которая не изменяется в процессе мутации. Антитело удалось получить из крови пациента, переболевшего COVID-19, передает РИА «Новости».
Ученые предполагают, что антитело 35B5 способно нейтрализовать «омикрон».
В прошлый четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов сообщила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон».
ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила мнение, что введение полного запрета на международные поездки не остановит распространение штамма «омикрон».
Как заявил премьер Бельгии Александер Де Кроо, новая африканская мутация COVID-19 под названием «омикрон» (Nu) настолько «потенциально разрушительна», что ее можно назвать COVID-21. Глава Всемирной медицинской ассоциации (WMA) сравнил новый штамм «омикрон» с вирусом Эбола. Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC) заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» представляет «высокий или очень высокий риск». Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему «омикрон» заставил паниковать весь мир.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России «омикрон» пока не выявлен. Она также заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в России в целом. Вместе с этим премьер-министр Михаил Мишустин призвал россиян не расслабляться и продолжить соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований в полном объеме.
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В Германии решили ввести ограничения для непривитых по всей стране
Власти ФРГ собираются ограничить непривитым жителям доступ в магазины розничной торговли, за исключением аптек и супермаркетов, а также закрыть бары и клубы по всей стране.
Существует проект решения, подготовленный к переговорам 2 декабря об ужесточении мер на фоне четвертой волны пандемии. В них будут участвовать власти 16 федеральных земель, уходящая с поста канцлера Ангела Меркель и Олаф Шольц, который в ближайшие дни займет ее место, пишет портал «Фокус-онлайн».
Так, непривитым гражданам разрешат встречаться только в небольшой компании, максимум с двумя другими гражданами из другого домохозяйства, на детей правило не распространяется.
При этом власти не собираются закрывать школы, вместо этого будет ужесточен масочный режим в учебных заведениях. Футбольные стадионы можно будет заполнять на 30%, культурные мероприятия смогут посещать максимум 5 тыс. человек одновременно. Кроме того, предполагается привлечь к кампании по вакцинации работников аптек.
Уточняется, что цель властей - сделать 30 млн прививок до конца декабря. Они предлагают как можно скорее определиться с тем, вводить обязательную вакцинацию против COVID-19, или нет.
Ранее будущий канцлер Германии Олаф Шольц одобрил введение обязательной вакцинации против коронавируса для всех категорий населения. Вакцинация от коронавируса стартовала в Германии в конце декабря 2020 года. Прививку сначала обязывали ставить пожилых граждан, медиков и работников соцсферы. Вакцинируют население препаратами, разработанными американской фирмой Pfizer («Пфайзер») и ее германским партнером BioNTech («Бионтек»), американскими компаниями Moderna («Модерна») и Johnson & Johnson («Джонсон энд Джонсон»), а также британско-шведской фирмой AstraZeneca («Астразенека»).
Религиовед: Антипрививочники в России могут объединиться в секту
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«Это было бы похоже на знаменитую Церковь Летающего макаронного монстра, которая в России официально зарегистрирована и у которой есть даже свои религиозные группы», – сказал газете ВЗГЛЯД религиовед Роман Лункин.
Теоретически противники вакцинации могли бы объединиться в религиозную коммуну, хотя такой факт сразу вызвал бы кривотолки, разные толкования, предупреждает руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин. «Сейчас новой религиозной организации довольно сложно получить полноценную регистрацию в Минюсте. Для начала их заставят пройти экспертизу, а вряд ли какой-то серьезный эксперт решится сказать, что антиваксерство – полноценное религиозное мировоззрение, на которое может опираться новое движение», – пояснил руководитель центра.
Также против регистрации такого «религиозного» объединения работает время, отмечает эксперт. «По мере развития пандемии, по мере появления все новых штаммов, правительства разных стран ужесточают санитарную политику. Антипрививочная деятельность перестает быть личным делом – она постепенно становится нелегальной. За нее уже начинают карать, что хорошо видно по странам Евросоюза. В Германии и Австрии власти уже ввели огромные штрафы за отказ от прививки без законных оснований», – сказал Лункин.
«Причем чем больше власти там оказывают давление, не сопровождая его дополнительными мерами просвещения и разрядки ситуации, тем больше это движение радикализуется и концентрируется. Антиваксеры собирают там мощные демонстрации. То есть жесткие меры властей, например, в Германии и Франции, приводят к формированию полноценных антиваксерных движений. В России такого пока нет. Антипрививочное движение в принципе у нас уже существует, но оно разрозненное», – отмечает эксперт.
Отсутствие шансов на законную регистрацию в качестве религиозной общины не мешает противникам вакцинации создать не церковь, а секту – то есть объединиться без всякой регистрации, полагает Лункин. «Уже сейчас в социальных сетях можно заметить определенные тренды в эту сторону. Однако лайки в соцсетях и подписки на подобные Telegram-каналы совсем не означает, что эти люди сольются в итоге в общероссийскую секту антиваксеров», – оговаривается эксперт.
«Пока у нас есть лишь несколько активных точек сборки антиваксеровского движения. Одна из них – это православное общественное движение «Сорок сороков» во главе с Андреем Кормухиным. Он недавно устроил скандал у стен Общественной палаты, когда его не пустили на слушания по введению системы QR-кодов», – напомнил Лункин.
«Теперь это движение собирает подписи за отставку правительства и обещает передать их председателю Госдумы. Но и внутри православной среды такого рода призывы не находят большой поддержки», – отметил Лункин. «Еще одной такой точкой стали последователи «мятежного схиигумена» Сергия Романова, который был отлучен от церкви. Третье сообщество, которое теоретически может стать основой для подобной секты, – это светские, далекие от религии конспирологи», – подытожил эксперт.
Как писала газета ВЗГЛЯД, антиваксеры – люди, которые по тем или иным причинам оспаривают эффективность, безопасность и правомерность прививок против COVID-19. К этому движению принадлежат как обычные граждане, так и некоторые медики. Согласно заключению экспертов Всемирной организации здравоохранения, большинство доводов антиваксеров не подтверждаются научными данными и характеризуются как «тревожное и опасное заблуждение». Тем не менее ряд сторонников подобных взглядов есть среди российских медиаперсон и они достаточно заметны в соцсетях.
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Бабиш сообщил о предотвращении полицией готовившегося на него покушения
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И.о. главы правительства Чехии Андрей Бабиш заявил, что полиция предотвратила покушение на него, которое готовилось в ответ на введенные из-за коронавируса ограничения.
Бабиш рассказал об этом после того, как в интернете один из молодых противников вакцинации с использованием нецензурных слов спросил, когда прекратят ужесточать ограничения. Молодой человек заявил, что в противном случае люди вскоре начнут убивать членов кабмина. Бабиш рассказал, что в среду в здание правительства уже приходил противник ограничений, который «хотел напасть». У нападавшего «были кинжал и пистолет», но «полиция его обезвредила на входе».
И.о. главы правительства Чехии заявил: «Конечно, люди нам угрожают, так же, как вы нам угрожаете». Ограничения вводятся «ради людей». «Или вы не верите, что этот вирус убивает людей? Вы не верите, что вакцина защищает?» – приводит его слова ТАСС.
В конце ноября президент Чехии Милош Земан сдал тест на коронавирус и получил положительный результат. Егорешили его вернули в Центральный военный госпиталь в Праге, где он до этого проходил лечение почти месяц, но позднее перевели в резиденцию главы государства.
Матвиенко заявила о невозможности планировать поездки из-за нового штамма COVID
Из-за нового штамма коронавируса «омикрон» невозможно прогнозировать ситуацию и планировать поездки даже на месяц вперед, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Матвиенко сказала, что «появился новый штамм вируса, говорят, что он опасный, очень быстро распространяется, но пока еще не изучен, для этого требуется время», и из-за этого «прогнозировать даже на месяц сегодня сложно, мы видим, что уже ряд стран закрыли к себе въезд», передает РИА «Новости».
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Ранее стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Его назвали «омикрон». Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с новым штаммом коронавируса «омикрон» станет понятнее в ближайшие недели.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему «омикрон» заставил паниковать весь мир.
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В Общественной палате усомнились в возможности утечки данных через скан QR-кода
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Данные, которые представлены в QR-коде, не представляют особой ценности, поэтому ими вряд ли захотят воспользоваться злоумышленники, сказал газете ВЗГЛЯД заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк, отвечая на вопрос, нет ли опасности передачи личных данных третьим лицам во время сканирования QR кода.
В Министерстве обороны призвали освободить военнослужащих от QR-кодов, подтверждающих вакцинацию или отрицательный тест на коронавирус. Данная инициатива обусловлена тем, что в последние годы ведомство ужесточило правила работы с личными данными, поэтому так возможно будет обеспечить их сохранность.
«В нашей стране, безусловно, за последнее время происходили утечки персональных данных в Сеть. Это были данные как из банковского сектора, так и из ГИБДД и так далее. Поэтому, как мне кажется, государство должно ужесточить персональную ответственность тех чиновников, в чьих ведомствах происходят подобного рода утечки, потому что этими данными действительно могут пользоваться злоумышленники», – говорит Данюк.
Для того, чтобы понять, нет ли опасности передачи каких-то личных данных во время сканирования QR-кода, собеседник предлагает посмотреть, какие данные содержатся на странице, показывающей содержание QR-кода. Это номер сертификата о вакцинации, срок его действия, дата рождения, а также первые буквы ФИО и первые и последние цифры серии и номера паспорта.
«Конечно, если злоумышленник нацелен на конкретную жертву, то он может найти данную информацию и использовать ее в конкретных целях. С другой стороны, мы можем представить ситуацию, когда QR-код нужен для того, чтобы войти в какой-нибудь ресторан, общественный транспорт, где вряд ли сотрудник проверяющей службы, который сканирует этот код, будет пытаться куда-то сбросить данную информацию», – считает эксперт.
Член ОП убежден, что QR-код безопасен, а также те данные, которые в нем представлены, не имеют особой ценности. Другое дело, что на входе в какое-либо заведение нужно предъявить не только электронный код, но и паспорт гражданина, чтобы подтвердить, что код именно того человека, который его предъявляет. В этом случае попросту нужно быть бдительным и понимать, кто с точки зрения полномочий может попросить предъявить паспорт, а кто не может.
«Поэтому, на мой взгляд, учитывая эти серые зоны, нужно быть достаточно бдительным. Но раз Минобороны выдвинуло инициативу освободить от QR-кодов военнослужащих, то это говорит о том, что определенные основания для опасения существуют. Действительно есть практика, когда информация, которую мы оставляем в мессенджерах, передается во всевозможные зарубежные структуры в режиме реального времени. Однако QR-код не является панацеей как таковой. Да, он важен, но только с точки зрения побуждения людей идти на вакцинацию. Если принимать этот инструмент в таком ключе, то вреда от него будет меньше, чем пользы», – рассуждает Данюк.
Специалист подчеркнул, что, по его мнению, прежде чем вводить QR-коды повсеместно, для начала необходимо отладить систему и устранить всевозможные лакуны для злоумышленников, которые, безусловно, существуют.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что поскольку в России вакцинировано 95 % военнослужащих и персонала, смертность от коронавируса в Вооруженных силах в 45 раз ниже общероссийских показателей.
Депздрав Москвы рассказал, как получить медотвод от прививки против COVID
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Получить временный медотвод от вакцинации против коронавируса можно в случае заражения острыми инфекционными заболеваниями, обострения хронических и неотложные состояния. Решение о выдаче медотвода принимает лечащий врач, сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
«Перечень заболеваний и состояний для медотвода, указанный в инструкции к вакцинам, небольшой. Рекомендуется временно отложить прививку при острых инфекционных заболеваниях, обострении серьезных хронических заболеваний, при жизнеугрожающих и неотложных состояниях», – передает РИА «Новости» со ссылкой на релиз.
Есть случаи, когда применять вакцину нужно с осторожностью. Поэтому решение всегда должен принимать врач, который ведет и наблюдает пациента. При необходимости специалист может отправить пациента на дополнительное обследование.
Врач может обсудить конкретный случай со специальной комиссией, в которому входят профильные главные внештатные специалисты департамента здравоохранения Москвы и представители разработчиков вакцины.
Ранее сообщалось, что со 2 декабря начнет действовать новый механизм получения медицинского отвода от вакцинации.
У прилетевших в Россию из ЮАР пассажиров выявили коронавирус
Двое прилетевших из Южно-Африканской Республики (ЮАР) в Россию пассажиров сдали положительный ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию, штамм устанавливается, сообщили в Роспотребнадзоре.
«У двух пассажиров, вернувшихся частным рейсом в ночь на 3 декабря из ЮАР, выявлен положительный ПЦР-тест на новую коронавирусную инфекцию. Они находились на карантине по прилету, в настоящее время госпитализированы», – цитирует сообщение РИА «Новости».
Биоматериал пассажиров исследуют две научно-исследовательских лаборатории, информация о штаммовой принадлежности заболевания устанавливается.
Ведомство подчеркнуло, что штамм выявленного заболевания устанавливается, передает.
В пятницу министр здравоохранения Михаил Мурашко подтверждал, что новый штамм коронавируса «омикрон» в России пока не выявлен.
Ранее в Кремле рассказывали об ожидании появления в России штамма «омикрон». По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, главный вопрос не в том, придет ли «омикрон» в Россию, а важнее узнать, когда он придет.
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Воробьев заявил о радикальном снижении новых случаев коронавируса в Подмосковье
В Московской области наблюдается существенное снижение инфицированных коронавирусной инфекцией за последнее время, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
«В последние две, даже три недели мы видим радикальное снижение и выявленных случаев [заражения коронавирусом], и госпитализаций [пациентов с ковидом]», – заявил Воробьев в эфире «России-1», передает ТАСС.
Напомним, за минувшие сутки в России выявили 32 930 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 9,7 млн случаев заболевания.
Инфекционист оценил необходимость модернизации вакцин из-за штамма «омикрон»
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«Когда мы будем иметь некую популяционную статистику относительно частоты инфицирования людей, ранее полностью привитых от коронавируса, тогда мы и сможем понять, нужно ли адаптировать вакцины под новый штамм или эффективность уже существующих – достаточна для предотвращения смертей», – сказал газете ВЗГЛЯД кандидат медицинских наук, доцент РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач-инфекционист Иван Коновалов.
Ученые из ЮАР провели исследование, благодаря которому выяснили, что что риск повторно заразиться COVID-19 при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета», поскольку новый вариант коронавируса имеет способность обходить иммунитет, приобретенный после заболевания инфекцией.
«Когда мы будем иметь некую популяционную статистику относительно частоты инфицирования людей, ранее полностью привитых от коронавируса, тогда мы и сможем понять, нужно ли адаптировать вакцины под новый штамм или эффективность уже существующих – достаточна для предотвращения смертей. И, соответственно, отечественные разработчики уже заявляют, что готовы производить адаптированную вакцину, если это потребуется», – говорит Коновалов.
Однако для того, чтобы утверждать, что нужно менять технологическую линию по производству вакцин и таким образом отменять текущую, должны быть опубликованы данные исследований, отмечает врач.
«Любая модернизация вакцин – мера вынужденная, и сопровождается рядом проблем, поскольку приходится отменять уже выпущенные прививки и заменять их новыми вакцинными препаратами. Хотя, если того потребует ситуация, то производители не только отечественных вакцин, но и зарубежных уже объявили о своей готовности изменять технологию выпуска вакцин (обновление их состава)», – объясняет специалист.
При этом, любой новый зарегистрированный препарат требует как доклинических, так и клинических испытаний, продолжает собеседник. Поэтому даже небольшие изменения структуры препарата обязательно будут приводить к необходимости проведения дополнительных испытаний, замедляющих их активное использование в гражданском обороте.
На сегодняшний день ведется активное наблюдение за «поведением» нового штамма – «омикрон» – способен ли он «вытеснить» штамм «дельта», приводит ли он к более тяжелому течению заболевания, насколько защищены от него уже переболевшие и привитые ранее.
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что учреждение не начало разрабатывать новую вакцину против «омикрона», а пояснил, что происходит лишь подстраивание препарата под новый штамм. Он отметил, что такие же манипуляции были сделаны и для всех предыдущих вариантов коронавируса.
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В Германии запретили танцевать в ночных клубах из-за COVID-19
Правительство Берлина запретило танцевать в ночных клубах из-за распространения COVID-19, хотя разрешило их посещать.
Государственным учреждениям предписывается принимать исключительно граждан с антителами или отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус. Такие же ограничения вводятся и для работы общественного транспорта, передает РИА «Новости».
Под ограничения попадают даже семейные вечера, приглашения в гости знакомых или друзей. Встречи разрешены только в кругу членов семьи либо с двумя членами другой семьи. Детей до 14 лет это ограничение не касается.
Рождественские ярмарки пока закрывать не планируется, они будут работать для людей с сертификатом о вакцинации или о перенесенном заболевании.
Нововведения вступят в силу 8 декабря и продолжат действовать до 2 января 2022 года.
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1 декабря власти ФРГ заявили, что приняли решение ограничить непривитым жителям доступ в магазины розничной торговли, за исключением аптек и супермаркетов, а также закрыть бары и клубы по всей стране.
Ранее сообщалось, что немецкий бундестаг рассмотрит предложение о введении общей обязательной вакцинации, при одобрении она может вступить в силу с февраля будущего года.
В Греции сократили срок ревакцинации до трех месяцев
Национальный Комитет по вакцинации в Греции сократил с шести месяцев до трех срок между второй и третьей прививками от коронавируса, сообщил генеральный секретарь первичной медико-санитарной помощи Мариос Фемистоклеус.
Решение приняли из-за появления нового штамма «омикрон» и выявленных случаев в Греции. Переболевшие коронавирусом будут получать бустерную вакцину через три месяца после выздоровления, передает РИА «Новости».
По словам Фемистоклеуса, опасность заражения «омикроном» с наступлением зимы делает необходимым повышение защиты от COVID-19 с помощью бустерной прививки. Записаться на третью прививку можно с вечера пятницы.
«У нас достаточно возможностей для приема на прививки, их можно делать и в воскресенье», – сказал Фемистоклеус, добавив, что в декабре можно будет сделать 3 млн прививок, записаны сейчас 1,5 млн человек и есть возможность записать еще 1,5 млн.
Фемистоклеус отметил и замечание, касающееся того, что Европейское агентство лекарственных средств считает, что третья прививка может быть сделана минимум через полгода после вакцинации.
Генсек ответил, что Комитет вакцинации принимал решение на основании имеющихся данных. Он привел в пример Великобританию, где делать бустерную прививку можно через три месяца.
В Греции проживает 11 млн человек, вакцинацию прошли 6,6 млн, что составляет 63% населения.
Число новых случаев заражения коронавирусом в ЮАР за сутки удвоилось
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Количество новых случаев заражения коронавирусом в ЮАР вторые сутки почти удваивается, сообщается в отчете Национального института инфекционных заболеваний (НИИЗ).
За минувшие сутки число новых инфицированных COVID-19 в ЮАР составило 8561 по сравнению с 4373 накануне. В понедельник эта цифра составляла 2273. Наибольший прирост числа пациентов продолжает отмечаться в столичной провинции Гаутенг – 6168 по сравнению с 3143 днем раньше. Присутствие омикрон-штамма выявлено в пяти из девяти провинций ЮАР. Специалисты НИИЗ сообщили в среду, что омикрон-штамм выявлен в 74% генетических тестов, которые были проведены в декабре, передает ТАСС.
Как изменились ваши опасения заразиться коронавирусом в последнее время?
В больницы с диагнозом COVID-19 были помещены 135 человек по сравнению с 119 днем ранее. Общее число пациентов, госпитализированных с коронавирусом, в ЮАР составляет 2550. Число летальных исходов за сутки составило 28, что на семь больше, чем сутки назад. Количество больных, у которых COVID-19 находится в активной фазе, составляет 36600.
За прошедшие сутки были сделаны 51977 ПЦР-теста, доля их положительных результатов достигла 16,5% по сравнению с 10,2% накануне. НИИЗ также сообщил в среду, что первый случай омикрон-штамма был выявлен в ЮАР 8 ноября. Он был обнаружен у пациента, находившегося на территории провинции Гаутенг.
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Накануне в ЮАР произошел резкий рост числа выявленных случаев COVID-19.
В среду глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что новый штамм коронавируса «омикрон» выявили в 23 странах. В свою очередь гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев допустил, что «омикрон» мог распространиться по всему миру.
Во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что в России «омикрон» пока не выявлен. Она также заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в России в целом. Вместе с этим премьер-министр Михаил Мишустин призвал россиян не расслабляться и продолжить соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований в полном объеме.
В прошлый четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов сообщила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон».
ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила мнение, что введение полного запрета на международные поездки не остановит распространение штамма «омикрон».
Как заявил премьер Бельгии Александер Де Кроо, новая африканская мутация COVID-19 под названием «омикрон» (Nu) настолько «потенциально разрушительна», что ее можно назвать COVID-21. Глава Всемирной медицинской ассоциации (WMA) сравнил новый штамм «омикрон» с вирусом Эбола. Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC) заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» представляет «высокий или очень высокий риск». Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему «омикрон» заставил паниковать весь мир.
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