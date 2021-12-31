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Гинцбург посоветовал не приглашать Деда Мороза домой из-за COVID-19
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В связи с распространением коронавируса не стоит на праздники вызывать домой Деда Мороза для детей, заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Гинцбург сказал, что «не стал бы приглашать в это время Деда Мороза, а на месте родителей сам бы бороду купил и поздравил, чтобы не отменять и не портить ребенку праздник, а заодно его устроить и себе», передает ТАСС.
Он также прокомментировал возможность посещении массовых мероприятий. Так, Гинцбург отметил, что дети очень подвержены заражению, но «некоторые бессимптомно переболели». По его словам, «если родители уверены, что у ребенка хорошие защитные титры, значит, ребенок защищен». При этом «если родители не располагают информацией, что ребенок переболел или имеет высокий уровень антител, то лучше вообще ребенка не водить». «А если водить, то средства индивидуальной защиты - маски, респираторы, с моей точки зрения необходимы», – сказал он.
Врач-вирусолог Евгений Тимаков отмечал, что вызвать Деда Мороза на дом безопаснее с эпидемической точки зрения, чем ходить с ребенком на праздничные мероприятия.
Напомним, в Великом Устюге рассказали о ковид-требованиях для встречи с Дедом Морозом. В Крыму Деду Морозу запретили приходить на праздники без QR-кода.
Ученые рассказали о связи между COVID и алкоголем
Группа исследователей из Университета Питтсбурга (США) пришла к выводу, что иммунитет к возбудителям COVID-19 связан с употреблением крепких напитков, работа опубликована на сайте препринтов medRxiv.org, но пока не прошла рецензирование.
Ученые выявили факторы, которые могли отразиться на частоте заражения SARS-CoV-2 среди пожилых людей. Ими являются прошлые и нынешние проблемы с психикой, наличие соматических заболеваний, а также употребление алкоголя и наркотиков.
Всего в исследовании участвовали 90 добровольцев в возрасте от 55 до 103 лет.
«Лица, подвергшиеся воздействию COVID-19, но имевшие отрицательный результат теста, как правило, употребляли больше спиртных напитков, чем пациенты с подтвержденной коронавирусной инфекцией», - передает РИА «Новости» со ссылкой на авторов работы.
Отмечается, что наличие в прошлом расстройства, связанного с употреблением алкоголя, не повышает риск заболеть COVID-19.
Ранее эксперт описала постковидный синдром после «омикрона». По ее словам, он не будет отличаться от состояния после заражения другими вариантами коронавируса.
Раскрыты данные по смертности от штамма «омикрон»
Штамм коронавируса «омикрон» имеет уровень смертности на 75% меньше по сравнению с предыдущими волнами COVID-19, пишет The Telegraph со ссылкой на данные исследователей из Национального института инфекционных заболеваний в Южной Африке и их коллег из Университета Претории.
Согласно результатам исследований, проведенных учеными, из-за «омикрона» умерли 4,5% госпитализированных, тогда как при предыдущих волнах коронавируса этот показатель достигал 21,3%, пишет РИА «Новости».
Уточняется, что менее половины попавших на больничную койку нуждаются в кислородной терапии, тогда как в случае с прежними штаммами этот показатель достигал 99,5%. Число нуждающихся в интенсивной терапии также было намного меньше – 1% против 4,3% при предыдущих вспышках болезни.
Также ученые установили, что пациенты, госпитализированные в период вспышки «омикрона», выписывались в среднем через четыре дня по сравнению с 8,8 днями при предыдущих волнах. «В городе Цване, первом глобальном эпицентре «омикрона», снизилась тяжесть заболевания, количество смертей и сроки пребывания в больнице», – написано в исследовании ученых.
Как полагают эксперты, в скором времени произойдет «полное разделение показателей заболеваемости и смертности», что положит конец эпидемии и приведет к эндемической фазе.
Ранее доктор медицинских наук и главный профилактолог УрФО Сергей Токарев сообщил, что один из симптомов штамма «омикрон» может оставаться с переболевшим человеком целый год. «Миалгии – это мышечные боли, один из симптомов «омикрон»-ассоциированной инфекции», – рассказал он.
До этого британские исследователи публиковали список симптомов, указывающих на омикрон-штамм коронавируса. Указывается, что из необычных симптомов встречается потеря аппетита.
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Песков рассказал о планах Путина на 31 декабря и новогодние праздники
Президент Владимир Путин в последний день 2021 года не планирует публичных мероприятий, но этот день также не будет полным выходным, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«У президента нет [в планах на 31 декабря] никаких официальных и публичных мероприятий. Такой – полурабочий нерабочий день президента, стандартный», – цитирует Пескова ТАСС.
Он пояснил, что полностью выходного дня у главы государства «просто не может быть по определению».
На новогодних же каникулах Путин намерен проводить рабочие встречи, сказал представитель Кремля, однако они не планируются публичными.
Ранее президент России направил главам и правительствам зарубежных стран поздравления с Новым годом и Рождеством. Также российский лидер отдельно поздравил американского коллегу Джо Байдена.
Путин похвалил РФПИ за привлечение средств в экономику России
Президент России Владимир Путин на встрече с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым отметил, что фонд за 10 лет привлек достаточно много средств в российскую экономику и в последнее время активно занимается продвижением отечественной вакцины от коронавируса «Спутник V» за рубежом.
Путин сказал, что «за это время проделана большая работа, пройден большой путь, и привлечено достаточно много средств в экономику России, налажены партнерские отношения со многими суверенными фондами в мире, с частными фондами, и в последнее время вы еще достаточно активно занимаетесь продвижением нашей вакцины «Спутник V» за рубежом», передает РИА «Новости».
Дмитриев, в свою очередь, сообщил, что при продвижении «Спутника V» в РФПИ видят, что препарат показывает результаты «как лучшая вакцина в мире».
«Венгрия недавно опубликовала данные, где «Спутник» превышает все другие вакцины по уровню защиты от смертности от COVID, и (привитые) «Спутником» в 130 раз защищены больше, чем люди, которые не привиты, от смертности от COVID, в разы лучше, чем другие вакцины», – сказал он.
По его словам, «Спутник V» и «Спутник Лайт» хорошо усиливают эффект других вакцин, «и также очень важно, что, по последним данным, «Спутник» хорошо работает с «омикроном» и падает по эффективности гораздо меньше, чем иностранные вакцины».
Препарат на базе плазмы крови против COVID-19 прошел клинические испытания
Препарат «Ковид-глобулин» от коронавируса на базе плазмы крови переболевших людей успешно прошел клинические испытания и получил постоянное регистрационное удостоверение Минздрава, говорится в сообщении Ростеха.
«Разработка холдинга «Нацимбио» госкорпорации «Ростех» в ходе клинических испытаний подтвердила эффективность, безопасность и способность нейтрализовывать коронавирус. По итогам исследований препарат «Ковид-глобулин» получил постоянное регистрационное удостоверение Минздрава России», – передает ТАСС сообщение Ростеха.
Уточняется, что «Ковид-глобулин» создан на основе плазмы крови людей, перенесших COVID-19, и содержит антитела к коронавирусу. Введение этого препарата помогает организму не допустить перехода заболевания в более тяжелую форму и побороть инфекцию, пояснили в госкорпорации.
Как утверждают в Ростехе, по результатам двойного слепого плацебо-контролируемого сравнительного исследования у 7 из 10 пациентов, получавших «Ковид-глобулин» в составе комплексной терапии, снижался риск перехода заболевания в более тяжелую форму. При этом отмечается, что наиболее эффективен препарат при использовании на ранних стадиях заболевания. В 70% случаев терапия предотвращала развитие таких осложнений, возникающих на фоне коронавирусной инфекции, как появление цитокинового шторма, почечной недостаточности, тромбоэмболических осложнений, развития острого респираторного дистресс-синдрома, увеличения степени поражения легких и ухудшения клинической симптоматики.
«Первый в мире препарат специфического антиковидного иммуноглобулина успешно прошел две заключительные фазы клинических исследований, доказав свою безопасность и эффективность. Разработка «Нацимбио» значительно расширяет возможности российских медиков в борьбе с COVID-19. Теперь в их арсенале есть обе возможные формы иммунизации от коронавируса: активная – вакцина, и пассивная – иммуноглобулин», – рассказал генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.
«КОВИД-глобулин» – разработка холдинга «Нацимбио» Госкорпорации Ростех. Производство препарата организовано на филиале НПО «Микроген» (входит в холдинг «Нацимбио») в Перми. Безопасность и способность препарата нейтрализовывать вирус были подтверждены в ходе доклинических и клинических исследований первой фазы, по итогам которых была получена регистрация «КОВИД-глобулина» в апреле 2021 года.
В сентябре препарат «Ковид-глобулин» на основе плазмы крови переболевших коронавирусом прошел первую стадию клинических исследований.
Напомним, 1 апреля Министерство здравоохранения одобрило применение первого в мире специфического иммуноглобулина к коронавирусу на основе плазмы крови переболевших COVID-19. Препарат подобного типа ранее еще нигде не был зарегистрирован.
Ожидается, что использовать «Ковид-глобулин» смогут для лечения средних и тяжелых форм коронавирусной инфекции после завершения второй и третьей фаз клинических испытаний. Препарат разрешен для применения пациентами в возрасте от 18 до 60 лет. О производстве этого лекарства в России стало известно в начале июня.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в июле «Ковид-глобулин» включили в список препаратов, которыми возможно лечить от коронавируса беременных и недавно родивших женщин. В методических рекомендациях Минздрава уточнялось, что назначение лекарства допускается по жизненным показаниям.
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Средства наблюдения заметили передвижение Деда Мороза над Россией
Российские средства наблюдения за космическим пространством зафиксировали передвижение Деда Мороза над Россией, говорится в сообщении Роскосмоса.
«Средства наблюдения Роскосмоса за космическим пространством зафиксировали передвижение Деда Мороза над территорией России на высоте 179х201 км», – сообщили в госкорпорации в Twitter.
Российская космическая корпорация – не единственное ведомство в мире, отслеживающее перемещение праздничных волшебников. Например, Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD, North American Aerospace Defense Command) с 1955 года отслеживает местоположение Санта-Клауса.
Ранее сообщалось, что юрист из Санкт-Петербурга Игорь Мирзоев сообщил, что решил отказаться от иска к Деду Морозу, чтобы сделать «подарок» президенту России Владимиру Путину в честь Нового года.
На итоговой пресс-конференции президента Владимира Путина журналист из Вологодской области рассказал главе государства об иске к Деду Морозу. Глава государства заявил, что он тоже юрист из Санкт-Петербурга и готов выступить в роли адвоката.
В России за сутки выявили 21 тыс. случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 21 073 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано 10,4 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 21 073 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 8,1% не имели клинических проявлений болезни».
Как изменились ваши опасения заразиться коронавирусом в последнее время?
Всего в стране выявили 10 479 344 вирус-положительных пациента в 85 регионах.
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2661, Санкт-Петербурге – 1532, Московской области – 977.
Также за сутки зафиксировано 926 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 307 948 человек.
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За сутки в России полностью выздоровели 43 004 человека, всего выздоровели 9 423 227 человек.
Накануне в России выявили 21 119 новых случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 46.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Россияне рассказали о планах на новогодние каникулы
На предстоящих новогодних каникулах с 1 по 9 января россияне планируют насладиться общением с семьей и близкими, а также попробовать экстремальные развлечения и уделить время культурному обогащению, следует из исследования компании Vox populi.
Большинство россиян (78%) собираются провести Новый год с семьей, преимущественно дома или в городе своего проживания (69%), следует из исследования, опубликованного на сайте Vox populi.
При этом молодежь в возрасте 25-34 года чаще имеет другие планы – провести новогодние каникулы дома планируют меньшая доля этой аудитории (63%).
Более половины населения (54%) в новогодние каникулы намерены посетить друзей, знакомых или родных, особенно это характерно для аудитории в возрасте до 55 лет. Россияне старше 55 лет чаще не имеет планов заниматься какими-либо активностями.
Второе место по популярности занимают планы «съездить на природу, в лес, посетить природные достопримечательности» – его отмечают 34% опрошенных, а на третьем месте находятся активности, с вязанные с культурным досугом (17%) – «посещение культурных событий (концертов, театров, музеев, выставок)».
Молодежь в возрасте от 18 до 24 лет чаще отдает предпочтение культурному досугу (23%), чем респонденты старшего возраста.
При этом планируемые активности не всегда соотносятся с желаемыми форматами отдыха. Например, наиболее предпочитаемыми видами отдыха для населения являются: экскурсионные туры, посещение исторических мест (46%), пляжный отдых (45%), культурный отдых (посещение музеев, выставок, концертов) (32%), оздоровление и SPA (24%).
Отмечается, что женщины более склонны отдавать предпочтение к культурному отдыху, оздоровлению и морским круизам в отличие от мужчин, но в равной степени предпочитают гастрономические туры (8%)
Исследование проведено методом онлайн-опроса по потоковой выборке среди пользователей Сети старше 18 лет и взвешено в соответствии с социально-демографическими параметрами интернет-аудитории. Дата проведения опроса: 15-25 декабря. Объем выборки – 1 тыс. 257 респондентов, ошибка выборки – 2,8%.
Ранее уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова предупредила о главных рисках для детей на зимних каникулах.
Стало известно об ограничениях на Красной площади 31 декабря
Доступ на Красную площадь ограничат 31 декабря с 17.00 до 7 утра 1 января в связи с эпидемиологической ситуацией, для охраны порядка привлекут полицию и дружинников, сообщили в городском департаменте безопасности
«В связи с пандемией коронавирусной инфекции и сохранением в этой связи действия в городе ряда ограничений, а также реализации профилактических мер и исключения значительных скоплений людей, после 17.00 31 декабря 2021 года доступ граждан на Красную площадь города Москвы будет ограничен», – заявили в департаменте, передает РИА «Новости».
В департаменте добавили, что в целях обеспечения охраны общественного порядка и безопасности граждан в период новогодних каникул запланировано проведение контрольно-профилактических мероприятий. К участию в них будут привлечены представители полиции, других правоохранительных органов, а также народные дружинники и общественные пункты охраны порядка. Мероприятия будут проходить в районах объектов проведения новогодних праздников и других местах массового скопления граждан.
Уточняется, что особое внимание при их проведении будет уделяться профилактике нарушений общественного порядка, а также контролю соблюдения миграционного законодательства, в том числе режима пребывания на территории Российской Федерации. В отношении правонарушителей будут применяться меры в соответствии с действующим законодательством.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ограничения из-за коронавируса будут стараться вводить в Москве точечно с учетом эпидемиологической обстановки, чтобы не нарушать ритма работы города.
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В МЧС назвали правила безопасности при установке елки
Новогоднюю елку в целях безопасности не стоит ставить у выхода из помещения и около батареи, лучше не использовать рядом с ней свечи и бенгальские огни, сообщили в пресс-службе МЧС.
«Не рекомендуется ставить елку у выхода из помещения: в случае воспламенения она превратится в непреодолимую преграду. Рядом стоит поместить огнетушитель на случай любой внештатной ситуации и разобраться в его использовании», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.
Также в МЧС добавили, что при установке новогодней елки важно убедиться в ее устойчивости. «Живое дерево нельзя устанавливать вблизи батареи и обогревательных приборов. Исключите использование рядом с ней свечей и бенгальских огней. При выборе искусственной елки отдавать предпочтение изделиям с противопожарной пропиткой», – посоветовали специалисты ведомства.
Эксперты добавили, что не стоит использовать легко воспламеняющие украшения и электрогирлянды, поскольку это сопряжено с потенциальной опасностью возгорания. Гирлянды должны иметь предохранитель, без них при скачках напряжения может возникнуть перегрев и возгорание проводки, отмечают в МЧС. «Никогда не включайте гирлянду при наличии оголенных проводов, а также самодельных соединений. Кроме того, элементы гирлянды не должны соприкасаться с «дождиком», потому что металлизированная фольга может замкнуть проводку», – сказали в пресс-службе.
Кроме того, по словам специалистов, если есть сомнения в качестве украшения (например, в гирлянде нет хотя бы одной лампочки или обнаружились явные повреждения), то использовать его нельзя, а на ночь и перед тем как уйти из дома нужно отключать гирлянды.
Ранее токсиколог рассказал, что эфирные масла от хвои и использование химикатов для обработки натуральной елки могут вызвать сильную аллергию, также на дереве могут жить насекомые, которых трудно вывести. Первый признак, что с вашей елкой что-то не так, если неожиданно у кого-то из членов семьи появляются такие симптомы, как зуд и першение в носу, слезотечение, кашель, боль в груди, проблемы со сном.
Штрафовавшего за отсутствие маски греческого полицейского оштрафовали самого
Полицейский в Греции оштрафован на 300 евро за то, что без маски штрафовал людей за отсутствие маски, и переведен на другую службу, сообщили в греческом министерстве защиты граждан.
«Министр защиты граждан Такис Теодорикакос немедленно вмешался после инцидента, произошедшего в Патрах с сотрудником полиции, который выписывал штраф гражданам за отсутствие маски, при том, что сам не носил маску. На полицейского наложен предусмотренный законом штраф в 300 евро и назначена дисциплинарная проверка. Кроме того, его было решено перевести на другую службу», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы ведомства.
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Власти Греции с 24 декабря ввели обязательное ношение масок на улице и в помещениях. Штраф за ее отсутствие составляет 300 евро, контроль будет ожесточен в праздники.
Ранее национальный Комитет по вакцинации в Греции сократил с шести месяцев до трех срок между второй и третьей прививками от коронавируса.
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Песков объяснил расхождение данных по коллективному иммунитету от COVID
Сведения об уровне коллективного иммунитета российских граждан к коронавирусу различаются из-за методик подсчета, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Президент обращает большое внимание на то, какими цифрами оперируют разные ведомства и какие цифры называет вице-премьер. Действительно, они могут отличаться, они могут быть разными, потому что иногда применяется разная методика при подсчете и в целом трудно назвать цифры точные, и к ним не следует относиться с точки зрения абсолютной точности», – цитирует Пескова РИА «Новости».
Он добавил, что трудно учитывать погрешность, и она будет неизбежна.
Так представитель Кремля оценил разные данные о коллективном иммунитете граждан страны, озвученных вице-премьером Татьяной Голиковой и главой Роспотребнадзора Анной Поповой.
По словам Пескова, принцип прост: учитывать ли при подсчетах коллективного иммунитета человека, который привился год назад и до сих пор не ревакцинировался.
«Поэтому здесь определенный допуск, к этому нужно так и относиться с допуском», – заключил он.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщал, что за неделю в стране вакцинировано более 1,3 млн человек, по 190 тыс. человек в сутки проходят эту процедуру.
Президент России Владимир Путин критиковал низкий уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России и назвал нечестной позицию политиков, которые «крутят хвостом» и борются с вакцинацией ради повышения рейтингов. Он также заявлял, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в стране должен достичь 90%.
Регионам поручили обеспечить уровень коллективного иммунитета к COVID
Главам регионов России поручено обеспечить достижение установленных показателей уровня коллективного иммунитета к коронавирусу, сообщили в оперштабе 30 декабря.
«По итогам заседания оперативного штаба Татьяной Голиковой был дан ряд поручений. Высшим должностным лицам регионов под личный контроль обеспечить... достижение установленных показателей уровня коллективного иммунитета против новой коронавирусной инфекции и его поддержание за счет проведения своевременной вакцинации переболевших и повторной вакцинации иммунизированных», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
В частности, главам российских регионов поручено усилить контроль за изоляцией зараженных коронавирусом и за их контактами, обеспечить соблюдение местным населением коронавирусных ограничений, пункты вакцинации должны работать в праздники. Помимо этого, до 10 января все больницы, школы и вузы должны обеспечить дезинфекцию помещений.
Ранее Голикова обратилась к регионам с просьбой осторожнее снимать ограничения на новогодние праздники и наращивать темпы вакцинации от коронавируса.
Члены клуба «Эльбрус» вручили детям подарки в рамках акции «Елка желаний»
Победители конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – исполнили мечты детей, загаданные ими в рамках всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». Открытки с именами ребят «Лидеры России» сняли с елки на предновогодней встрече клуба «Эльбрус» в Петербурге.
Как отметил заместитель гендиректора АНО «Россия – страна возможностей» Антон Сериков, проект «Мечтай со мной», который также входит в президентскую платформу, один из самых трогательных и душевных. По его словам, ежегодно собираются тысячи желаний по всей стране, и участники проектов платформы «Россия – страна возможностей» с удовольствием осуществляют детские мечты. Сам Антон Сериков – постоянный участник акции, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
«В этот раз я вручил подарок маленькому Саше из Санкт-Петербурга – он мечтал о наборе LEGO. Вместе с Екатериной Некрасовой – победительницей конкурса «Большая перемена» – решили добавить новогоднего настроения и выступили в роли Деда Мороза и тигренка – символа наступающего года. Испытанные эмоции не передать словами, просто присоединяйтесь к акции «Елка желаний»!», – сказал Сериков.
Председатель клуба «Эльбрус», депутат Государственной Думы VIII созыва Татьяна Дьяконова также успела вручить новогодний подарок. «Кукла, которую просила Аделина из Башкортостана, добралась до своей хозяйки! Как же здорово, что проект «Мечтай со мной» положил начало такой доброй традиции, как акция «Елка желаний». Это большое счастье, что каждый желающий может в предновогодние дни побыть помощником Деда Мороза и исполнить детскую мечту. Мы в клубе «Эльбрус» с большим трепетом относимся к этой акции, и отрадно, что Лидеры России ответственно подходят к процессу. Кто-то осуществляет сразу несколько желаний, многие лично поздравляют ребят и устраивают новогодние представления», – рассказала она.
Настоящую новогоднюю сказку организовал победитель конкурса «Лидеры России», исполняющий обязанности министра экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия Алексей Грибанов. Он осуществил мечту Родиона из села Хватовка Саратовской области, который мечтает стать машинистом. Благодаря Алексею Родион впервые прикоснулся к миру железных дорог: отправился в путешествие на поезде, побывал в кабине машиниста и современном инновационном подвижном составе, посетил экскурсию, где узнал о профессиях железнодорожного транспорта, и в железнодорожном музее под открытом небом.
Победитель конкурса «Лидеры России», депутат Госдумы VIII созыва Александр Спиридонов в этом году снял с «Елки желаний» четыре шарика с детскими просьбами к Деду Морозу. Александр уже вручил подарки, среди которых были планшет для обучения, развивающие игрушки и куклы.
«Помню, как в детстве тоже писал свои пожелания, а родители, естественно, передавали письмо Деду Морозу. Мое желание по волшебству исполнялось, и я чувствовал, что мир добрый. Это ощущение очень важно, и проект «Елка желаний» позволяет сохранить для детей волшебство новогодних праздников», – рассказал он.
Всего в рамках встречи клуба «Эльбрус» в Санкт-Петербурге, которая прошла 11 декабря, Лидерами России было снято с новогодней елки 55 открыток с желаниями детей. Большинство желаний уже исполнено, а подарки продолжают добираться до своих адресатов.
В этом году, помимо участия в акции «Елка желаний», победители и финалисты конкурса «Лидеры России» присоединились к акции «Новый год в каждый дом», организованной движением #МЫВМЕСТЕ. Лидеры России в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек доставили более 20 подарков детям и поздравили 12 семей с праздником. В акции приняли участие победители конкурса «Лидеры России» Дмитрий Афанасьев, Олег Калинский, Даниил Жилкин, Дарья Сенькина, Андрей Протопопов, Дмитрий Баженов, Михаил Кузнецов, а также финалисты конкурса Мария Гладышева, Андрей Лилеев, Анжелика Куминова и Елена Чугонова.
Напомним, автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе Президента России Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.
Попова рассказала о случаях заражения «омикроном» в России
Свыше 100 случаев заражения новым штаммом коронавируса «омикрон» выявлены в России, все очаги локализованы, для сдерживания распространения достаточно вакцинироваться «Спутником V», заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«На сегодняшний день, несмотря на то, что уже почти два месяца мир знаком с «омикроном», у нас в стране при плотном мониторинге 103 выявления «омикрона». Это люди, приехавшие или люди очень близко с ними контактировавшие. Очаги локализованы все», – приводит ТАСС слова Поповой в эфире канала «Россия-24».
Она также отметила, что иммунитета от «Спутника V» достаточно для сдерживания распространения «омикрона».
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«Уже есть результаты исследования двух наших научно-исследовательских организаций независимо друг от друга, что поствакцинальный иммунитет после «Спутника V» абсолютно четко достаточен для того, чтобы сдерживать распространение и нового штамма «омикрон». Для нас – это очень важно, так как у нас основная часть населения привита именно этой вакциной «Спутник V», – цитирует РИА «Новости» Попову.
Глава Роспотребнадзора также рассказала, что ведомство проводит выборочное тестирование пассажиров на штамм «омикрон» почти со всех рейсов, прибывающих из стран, откуда могут привезти этот вариант коронавируса.
«Мы на «омикрон» тестируем всех приехавших из зон риска, из зон высокого риска мы сегодня отправляем на обсервацию, и выборочно из всех тех стран, где выявлен (омикрон - прим.ВЗГЛЯД), но количество стран увеличивается с каждым днем, но выборочное тестирование практически со всех рейсов, которые могу привести нам «омикрон», мы проводим», – заявила Попова.
Она также уточнила, что все заболевшие штаммом коронавируса «омикрон» в ЮАР – люди без иммунитета, не привитые, и те, кто имеют тяжелые сопутствующие заболевания и тяжелые формы.
Попова отметила, что путь передачи коронавируса не изменился, поэтому меры профилактики менять не нужно
«Мы знаем, как он (вирус) передается, вот путь передачи не меняется. Размер капельки, в которой он передается, не меняется, следовательно, весь наш комплекс мер санитарных норм противоэпидемических, он работал и работает, то есть, главное – закрыть органы дыхания, главное – не соприкасаться друг с другом близко, чтобы эта аэрозоль не попала к другому человеку, и очень важно держать все в чистоте», – подчеркнула глава Роспотребнадзора.
По ее словам, снитарные меры, безусловно, работают для всех измененных вариантов штамма.
«Нам не надо менять правила нахождения в общественных местах. Да, это маски. Нам не нужно менять правила, когда собираемся все вместе. Да, это дистанция. Вот эти правила не меняются. Вот эти правила не меняются, мы их знаем, и это для нас важно», – подчеркнула Попова.
Ранее были раскрыты данные по смертности от штамма «омикрон»: он имеет уровень смертности на 75% меньше по сравнению с предыдущими волнами COVID-19.
За минувшие сутки в России выявили 21 073 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано 10,4 млн случаев заболевания.
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