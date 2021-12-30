Пиотровский не исключил выкупа проданных властями СССР шедевров Эрмитажа

Врач: У россиян все чаще возникает аллергия на холод

Из-за нарушения функций иммунной системы у человека может возникнуть аллергия, в том числе холодовая, рассказала газете ВЗГЛЯД иммунолог-аллерголог Надежда Логина. Данное заболевание проявляется чаще зимой, но может быть спровоцировано и летом. Людям с такой аллергией не стоит нырять в прорубь, снег после бани и даже холодный бассейн.

«К сожалению, аллергия на холод сейчас достаточно распространенное заболевание, возникает у 10 % людей. Что касается симптомов, то чаще всего начинается все с сухости кожи (кистей рук и лица у взрослых), сопровождается зудом, шелушением, покраснением. Эти симптомы проходят через какое-то время в теплом помещении. У детей может появляться сильный зуд, сопровождаемый высыпанием мелких волдыриков, как при герпесе. Но они также проходят в теплом помещении, в отличие от симптомов при дерматите», – рассказывает Логина.

Бывают и более сложные проявления в виде крапивницы, продолжает собеседница, когда возникают генерализованные высыпания по типу волдырей (похожие на укус комара или ожог крапивой). Они чаще происходят на нижних конечностях, а чуть реже – по всему телу. Эти высыпания сопровождаются очень сильным зудом, жжением.

«У больных, страдающих бронхиальной астмой или аллергическим насморком, холод может спровоцировать обильные выделения из носа, зуд слизистой носа и глаз, а также может возникнуть приступ удушья. Более редкие проявления холодовой аллергии – очень сильные резкие головные боли через несколько минут после выхода на холод. Они также могут сопровождаться тошнотой, могут возникать болезненные сокращения мышц лица, шеи и других участков тела. Однако, когда человек заходит в теплое помещение, все это достаточно быстро проходит», – говорит врач.

Она отмечает, что такие симптомы может спровоцировать не только выход на холод, но и контакт с холодными предметами, употребление холодных напитков, мороженого. В таких случаях высыпания могут сохраняться до нескольких часов, а также может возникнуть отек лица и кистей рук.

«Но самое опасное проявление этой аллергии бывает, как ни странно, в летнее время года при резком охлаждении организма. Например, когда человек ныряет в жару в достаточно прохладный водоем, тогда может наступить острая аллергическая реакция и даже развиться анафилактический шок, что весьма опасно при нахождении под водой», – делится собеседник.

Холодовая аллергия возникает вследствие нарушений функций иммунной системы, объясняет специалист. Сама аллергия проявляется на холодовые белки, которые вырабатываются в организме человека и обладают функцией терморегуляции. Соответственно, при нарушении иммунитета главные иммунные клетки (лимфоциты) начинают неадекватно воспринимать белки, выработанные собственным организмом.

«Для профилактики данного заболевания, естественно, нужно тепло одеваться, на открытые участки тела следует наносить защищающий от холода крем, который продается в аптеках. Но только не «Спасатель», он может вызвать наоборот обострение заболевания. Также можно принимать антигистаминные препараты», – рекомендует Логина, добавляя, что людям с холодовой аллергией не стоит нырять в проруби, снег после бани или холодный бассейн в сауне.

Однако все эти меры профилактики недостаточно эффективны, рассказывает аллерголог, потому что из-за долгих холодов реакция все время возобновляется и обостряется, причем в некоторых случаях даже при плюсовой температуре. Единственная технология, которая позволяет действительно лечить данную аллергию – это аутолимфоцитотерапия, метод, при котором в лечении используются собственные лимфоциты (выделяются из клеток крови пациента) и в возрастающих дозах вводятся подкожно. Как правило, проводится 8 процедур 2 раза в неделю у взрослых, детям до 8 лет хватает 6, а подросткам – 7.

Для того, чтобы минимизировать вероятность проявления данного заболевания, специалист рекомендует стараться вести здоровый образ жизни, избегать бесконтрольного употребления лекарственных средств (особенно иммуномодуляторов), контактов с вредным производством, стрессовых ситуаций, а также регулярно заниматься спортом и придерживаться правильного питания.

В октябре прошлого года врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов рассказал, что люди, которые страдают аллергией на холод, нельзя заниматься спортом на улице в прохладную погоду.