Опровергнута версия США о задержании Саддама Хусейна

Утверждения США, что экс-президента Ирака Саддама Хусейна американские военные нашли в яме, где он якобы скрывался, не соответствуют действительности, рассказал сотрудничавший с американскими военными иракский переводчик.

Переводчик опроверг каноническую версию США о задержании Хусейна, использованную американцами в пропагандистских целях. По его словам, после задержания экс-лидера Ирака «ситуация была сфабрикована, чтобы американская администрация во главе с (президентом Джорджем) Бушем вышла (из ситуации), чтобы созданная им коалиция против Ирака не потерпела поражение, чтобы не пострадал авторитет США из-за нападения на Ирак под предлогом наличия оружия массового поражения и неминуемой угрозы миру», передает РИА «Новости».

По словам источника, Хусейн в момент задержания на самом деле находился в комнате, он не понимал, что происходит: «Думаю, он молился, так как он был одет в дишдашу (традиционную арабскую одежду). Он вышел в этом одеянии, его поставили (...) скажем, это сфабриковано, будто его задержали, когда он был в яме».

Переводчик отметил, что экс-президент сам не смог бы залезть в яму, она была слишком узкая, а политик уже был слаб на тот момент.

«Я был одет в бронежилет, снял его и смог залезть в яму через силу, вылезти также смог с трудом. Да, яма там была, но информация о том, что президента задержали в яме (...) говорю вам, он был в комнате, его задержали в комнате», – сказал источник.

По его словам, это была «обычная комната» без средств связи, в ней были лишь гардероб, две кровати, радио, диктофон, маленький телевизор, кое-какая одежда и обувь.

Напомним, 30 декабря, исполняется 15 лет со дня казни Хусейна после вторжения американских войск в Ирак под предлогом поиска оружия массового поражения, наличие которого в стране так и не подтвердилось.

Представители Пентагона после задержания Хусейна 13 декабря 2003 года утверждали, что он якобы был найден в вертикальном туннеле глубиной порядка 1,8 метра рядом с фермой. По словам переводчика, Хусейн в момент задержания на самом деле находился в комнате, он не понимал, что происходит.