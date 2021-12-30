Препарат на базе плазмы крови против COVID-19 прошел клинические испытания

Препарат «Ковид-глобулин» от коронавируса на базе плазмы крови переболевших людей успешно прошел клинические испытания и получил постоянное регистрационное удостоверение Минздрава, говорится в сообщении Ростеха.

«Разработка холдинга «Нацимбио» госкорпорации «Ростех» в ходе клинических испытаний подтвердила эффективность, безопасность и способность нейтрализовывать коронавирус. По итогам исследований препарат «Ковид-глобулин» получил постоянное регистрационное удостоверение Минздрава России», – передает ТАСС сообщение Ростеха.

Уточняется, что «Ковид-глобулин» создан на основе плазмы крови людей, перенесших COVID-19, и содержит антитела к коронавирусу. Введение этого препарата помогает организму не допустить перехода заболевания в более тяжелую форму и побороть инфекцию, пояснили в госкорпорации.

Как утверждают в Ростехе, по результатам двойного слепого плацебо-контролируемого сравнительного исследования у 7 из 10 пациентов, получавших «Ковид-глобулин» в составе комплексной терапии, снижался риск перехода заболевания в более тяжелую форму. При этом отмечается, что наиболее эффективен препарат при использовании на ранних стадиях заболевания. В 70% случаев терапия предотвращала развитие таких осложнений, возникающих на фоне коронавирусной инфекции, как появление цитокинового шторма, почечной недостаточности, тромбоэмболических осложнений, развития острого респираторного дистресс-синдрома, увеличения степени поражения легких и ухудшения клинической симптоматики.

«Первый в мире препарат специфического антиковидного иммуноглобулина успешно прошел две заключительные фазы клинических исследований, доказав свою безопасность и эффективность. Разработка «Нацимбио» значительно расширяет возможности российских медиков в борьбе с COVID-19. Теперь в их арсенале есть обе возможные формы иммунизации от коронавируса: активная – вакцина, и пассивная – иммуноглобулин», – рассказал генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.

«КОВИД-глобулин» – разработка холдинга «Нацимбио» Госкорпорации Ростех. Производство препарата организовано на филиале НПО «Микроген» (входит в холдинг «Нацимбио») в Перми. Безопасность и способность препарата нейтрализовывать вирус были подтверждены в ходе доклинических и клинических исследований первой фазы, по итогам которых была получена регистрация «КОВИД-глобулина» в апреле 2021 года.

В сентябре препарат «Ковид-глобулин» на основе плазмы крови переболевших коронавирусом прошел первую стадию клинических исследований.

Напомним, 1 апреля Министерство здравоохранения одобрило применение первого в мире специфического иммуноглобулина к коронавирусу на основе плазмы крови переболевших COVID-19. Препарат подобного типа ранее еще нигде не был зарегистрирован.

Ожидается, что использовать «Ковид-глобулин» смогут для лечения средних и тяжелых форм коронавирусной инфекции после завершения второй и третьей фаз клинических испытаний. Препарат разрешен для применения пациентами в возрасте от 18 до 60 лет. О производстве этого лекарства в России стало известно в начале июня.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в июле «Ковид-глобулин» включили в список препаратов, которыми возможно лечить от коронавируса беременных и недавно родивших женщин. В методических рекомендациях Минздрава уточнялось, что назначение лекарства допускается по жизненным показаниям.

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