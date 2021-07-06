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Минздрав допустил лечение беременных «Ковид-глобулином»
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Министерство здравоохранения России включили «Ковид-глобулин» в список препаратов, которыми возможно лечить от коронавирусной инфекции беременных и недавно родивших женщин – он противопоказан во время беременности, но его назначение этой категории допускается по жизненным показаниям.
Ведомство опубликовало методические рекомендации по медицинской помощи беременным, роженицам и родильницам и новорожденным при COVID-19. В пункте «Патогенетическое лечение беременных, рожениц и родильниц с COVID-19» указан «Ковид-глобулин», передает РИА «Новости».
Уточняется, что он представляет собой высокоочищенный препарат иммуноглобулина G, обладающий активностью антител к SARS-CoV-2. «Ковид-глобулин» зарегистрирован по процедуре учета препаратов, предназначенных для применения в условиях угрозы возникновения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
«Данный препарат не входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) и противопоказан к применению во время беременности, поскольку безопасность его применения у беременных не изучалась в контролируемых клинических исследованиях, поэтому его назначение этой категории пациентов попадает под категорию off-label и возможно только по жизненным показаниям», – говорится в тексте.
Отмечается, что «при оказании медицинской помощи пациентам в стационарных условиях по жизненным показаниям по решению врачебной комиссии назначаются лекарственные препараты, не включенные в перечень ЖНВЛП. Это фиксируется в медицинских документах пациента и заверяется подписью медицинского работника и заведующего отделением (ответственного дежурного врача или другого уполномоченного лица)».
Также названы противопоказания к использованию «Ковид-глобулина» для беременных, рожениц и родильниц: повышенная чувствительность к иммуноглобулину человека, аутоиммунные заболевания, кормление грудью, повышенная чувствительность к компонентам препарата.
«Ковид-глобулин» – первый в мире зарегистрированный специфический иммуноглобулин против COVID-19. Он создан на основе донорской плазмы, в пепарате содержатся нейтрализующие коронавирус антитела. Предполагается, что после завершения второй и третьей фаз клинических испытаний «Ковид-глобулин» станут использовать для лечения средних и тяжелых форм заболевания.
Ранее министерство здравоохранения России не разрешило прививать от коронавируса беременных и кормящих женщин. При этом министр здравоохранения Михаил Мурашко отмечал, что эксперты рекомендовали разрешить беременным прививаться «Спутником V». В то же время сотрудник Института имени Гамалеи доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн сообщил, что прививку от коронавируса можно сделать уже со второго триместра беременности. Вместе с этим кормящим матерям рекомендовали не использовать «Спутник V».
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Умер режиссер Владимир Меньшов
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Российский режиссер Владимир Меньшов скончался на 82-м году жизни от последствий коронавируса, сообщает пресс-служба «Мосфильма».
«Киноконцерн «Мосфильм» и семья Владимира Меньшова с прискорбием сообщают, что сегодня Владимир Валентинович ушел из жизни. Выдающийся советский и российский кинорежиссер, актер, сценарист, продюсер, член правления «Мосфильма» скончался от последствий коронавирусной инфекции на 82-м году», – говорится в сообщении на сайте «Мосфильма».
Коллектив «Мосфильма» выразил глубокие соболезнования коллегам, родным и близким Владимира Валентиновича. «Мы потеряли нашего дорогого друга, мосфильмовца, отдававшего родной киностудии все свои творческие силы и яркий талант, по-настоящему народного режиссера, замечательные фильмы которого знают и любят миллионы людей», – добавляется в тексте соболезнования.
О дате и времени прощания с кинорежиссером станет известно позже.
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О том, что Меньшов заболел коронавирусом, стало известно в конце июня. Из-за этого режиссер не смог присутствовать на съезде партии «Справедливая Россия – За правду» в Московской области. При этом сообщалось, что Меньшов заболел в легкой форме.
Народный артист РСФСР Владимир Меньшов родился 17 сентября 1939 года в Баку (Азербайджан). Его отец был сиротой, окончив мореходное училище, работал первым помощником капитана, затем служил в НКВД. Мать была домохозяйкой. Из-за работы отца семья сначала жила в Баку, потом в Архангельске, затем в Астрахани.
До поступления в институт Меньшов работал учеником токаря на заводе, на шахте в Воркуте, матросом на водолазном катере в Баку, а также актером вспомогательного состава Астраханского театра имени Кирова.
В 1965 году окончил актерский факультет Школы-студии им. Немировича-Данченко при МХАТе, в 1970 году – аспирантуру при кафедре режиссуры во ВГИКе (мастерская Михаила Ромма). С 1965 по 1966 год работал актером драматического театра в Ставрополе. С 1970 по 1976 год работал по договорам на киностудиях «Мосфильм», «Ленфильм» и на Одесской киностудии.
В большом кино в качестве актера Меньшов дебютировал в 1972 году в главной роли в драме Алексея Сахарова «Человек на своем месте». Всего на счету Меньшова около 120 ролей в кино- и телефильмах, среди которых: «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» (1976), «Перехват» (1986), «Где находится нофелет?» (1987), «Город Зеро» (1989), «Ночной дозор» (2004), «Дневной дозор» (2006), «Легенда № 17» (2012), сериалы «Диверсант» (2004), «Ликвидация» и другие.
Режиссерский дебют Меньшова состоялся в 1976 году музыкальным фильмом «Розыгрыш» о старшеклассниках по сценарию Семена Лунгина. В 1978 году начались съемки картины «Москва слезам не верит» по сценарию Валентина Черных. За первый год проката фильм посмотрели почти 90 млн зрителей, его купили более 100 стран. Мелодрама завоевала призы на многих международных кинофестивалях, создатели фильма получили Государственную премию СССР. В 1981 году Американская академия киноискусства присудила фильму «Оскар».
В 1984 году Меньшов снял картину «Любовь и голуби» по одноименной пьесе Владимира Гуркина. На фестивале комедийных фильмов в испанском городе Торремолинас картина получила главный приз «Золотую ладью». В 1995 году вышел его фильм «Ширли-мырли». В 2000 году он выпустил лирическую трагедию «Зависть богов».
С 2009 года Владимир Меньшов вел мастерскую во ВГИКе, руководил режиссерской мастерской на Высших курсах режиссеров и сценаристов. Он входил в попечительский совет ВГИКа.
Меньшов – народный артист РСФСР, заслуженный деятель искусств РСФСР (1984). Лауреат Государственной премии РСФСР имени Н.К. Крупской (1978) и Государственной премии СССР (1981). Награжден российскими орденами «За заслуги перед Отечеством IV (1999), III (2010) и II (2017) степеней. Меньшов также является лауреатом Всесоюзного кинофестиваля в номинации «Приз за актерскую работу» (1973), обладателем главного приза «За вклад в комедию» VI Российского фестиваля «Улыбнись, Россия!» (2005), премии Russia Movie Awards (2009). В 2014 году он получил премию «Золотой орел» за лучшую роль второго плана в кинофильме «Легенда № 17».
Кинорежиссер был женат на актрисе Вере Алентовой. Их дочь – артистка и телеведущая Юлия Меньшова.
Эксперт назвал четыре главные симптома штамма COVID «дельта»
При заражении штаммом коронавируса «дельта» у пациентов отмечаются сильные головные боли, высокая температура на начальном этапе, сообщил руководитель отдела арбовирусов и лаборатории биологии и индикации арбовирусов Института вирусологии им Д. И. Ивановского, профессор Александр Бутенко.
«Несколько изменилась симптоматика – у пациентов чаще всего наблюдаются сильные головные боли, вначале отмечается высокая температура, насморк, которого практически не было во время предыдущих вспышек пандемии, нарушения в области желудочно-кишечного тракта», – рассказал Бутенко Ura.ru.
Он также отметил, что «дельта» опасен высокой скоростью распространения.
«Связано это с его более высокой контагиозностью – при меньших контактах происходит больше заражений от одного человека к другим людям. Кроме того, у нового штамма сниженный инкубационный период – если при SARS-CoV-2 он проходит от трех до 14 дней, то здесь, как правило, от двух до четырех-пяти дней», – добавил эксперт.
По мнению Бутенко, пока нельзя говорить о том, что индийский вариант коронавируса опаснее других штаммов в плане частоты летальных исходов.
«Если судить по Индии, то там высокая летальность связана с отсутствием, особенно в сельской местности, медицинского обслуживания и всяких мер предосторожности при очень высокой плотности населения. В России анализа еще не было, и никто пока не может ответить на этот вопрос», – пояснил профессор.
Ранее британские ученые из ZOE COVID Symptom Study провели исследование, которое показало, что симптомы коронавируса стали на фоне распространения штамма «дельта» схожи с теми, которые возникают при сильной простуде, включая головную боль и насморк.
Вариант коронавируса B.1.617 впервые был выявлен в Индии в октябре 2020 года, а позднее были обнаружены три его подвида – B.1.617.1, B.1.617.2 («дельта») и B.1.617.3, отличающихся несколькими мутациями в спайковом белке и распространенностью в разных странах. Штамм «дельта» в последнее время был найден во множестве стран и, по мнению индийских врачей, мог стать основной причиной второй волны коронавируса в Индии.
Москалькову госпитализировали с COVID
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Уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову госпитализировали с коронавирусом, она чувствует себя удовлетворительно, сообщили в окружении омбудсмена.
«Уполномоченный по правам человека госпитализирована с диагнозом коронавирусная инфекция, находится на лечении под наблюдением врачей, чувствует себя удовлетворительно», – приводит ТАСС сообщение.
Уточняется, что работа в аппарате Москальковой ведется по плану.
Ранее в пресс-службе омбудсмена сообщали, что Москалькова сделала прививку от коронавирусной инфекции COVID-19. В пресс-службе уточнили, что уполномоченный по правам человека в России привилась одной из российских вакцин, передает РИА «Новости».
За минувшие сутки в России выявили 24353 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,6 млн случаев заболевания.
Напомним, как отмечал в комментарии газете ВЗГЛЯД заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев, вакцина от коронавируса работает по аналогии с препаратом от гриппа: есть вероятность заболеть, несмотря на вакцинацию, но болезнь пациент перенесет без тяжелых осложнений.
Названы страны-лидеры по вакцинации населения от COVID-19
Объединенные Арабские Эмираты обогнали Сейшельские острова и стали лидером по проценту вакцинированных от коронавируса граждан от общего числа населения, сообщает агентство Bloomberg.
Так, в ОАЭ сделали 15,5 млн прививок – достаточных для защиты 72,3% жителей страны от COVID-19. На Сейшельских островах использовали 138 тыс. доз вакцин, которых должно было хватить для 71,7% населения, передает РИА «Новости».
Третью строчку рейтинга занял Бахрейн, где вакцинировали 69,7% населения с использованием 2,07 млн прививок.
В пятерку также попали Мальта (683 тыс. доз, 69,1% вакцинированных) и Каймановы острова (89,6 тыс. доз, 68,9% вакцинированых).
Как сообщал Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), российская вакцина «Спутник V» продемонстрировала в ОАЭ эффективность 97,8% против коронавируса и 100% – против тяжелых случаев заболевания.
Эстония решила ужесточить пересечение границы с Россией
Правила пересечения российско-эстонской границы будут ужесточены из-за распространения коронавируса в России, сообщила газета «Постимеэс».
Согласно информации издания, по предложению министра юстиции Марис Лаури к 8 июля возглавляемое ею ведомство разработает законопроект, который, в частности, предусматривает возможность закрытия границы в случае ухудшения эпидемиологической обстановки в России, передает ТАСС.
Напомним, в воскресенье в оперштабе сообщили, что за сутки в России выявили 25 тыс. 142 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,6 млн случаев заболевания.
В России оценили экономический ущерб от коронавируса в 2020 году
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Ущерб экономике России от коронавируса в 2020 году в стоимостных показателях составил почти 1 трлн рублей, что в 1,4 раза больше, чем суммарный ущерб от остальных инфекционных болезней, следует из доклада «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в России в 2020 году».
«Даже без учета потерь непроизведенного валового национального продукта вследствие летальных исходов, стойкой и временной нетрудоспособности ущерб экономике от новой инфекции в 2020 году в стоимостных показателях составил более 997,06 млрд рублей, что в 1,4 раза больше суммарного ущерба от остальных инфекционных болезней», – передает РИА «Новости» текст документа.
Только прямые затраты на лечение больных в стационарах в 2020 году составили около 183 млрд рублей, итоговые затраты на тестирование на COVID-19 – 108 млрд рублей, уточняется в докладе. Некоторые прямые выплаты из федерального бюджета на борьбу с COVID-19 для поддержки населения и предприятий составили в сумме не менее 515 млрд рублей, поясняется в документе.
«Целевые ассигнования в сферу здравоохранения были предназначены для строительства инфекционных стационаров, перепрофилирования действующих больниц в инфекционные, разработки, производства и распределения оборудования и препаратов для диагностики, выявления, профилактики и лечения COVID-19, производства средств индивидуальной защиты, работы лабораторий и мобильных бригад и тому подобное. Только некоторые из выделенных из бюджета страны средств, направленные непосредственно на организацию и оказание медицинской помощи больным COVID-19, составили в сумме не менее 189,452 млрд рублей», – отмечается в докладе.
Напомним, потери мировой экономики от коронавируса оценили в 3,5 трлн долларов.
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МГУ перестал допускать к работе не прошедших вакцинацию сотрудников
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Сотрудники Московского государственного университета им. Ломоносова, не прошедшие вакцинацию от коронавируса, не имеющие медотвода и не переболевшие COVID-19, не будут допускаться на рабочие места, сообщили в вузе.
«Для того, чтобы остановить пандемию, мэром Москвы и главным государственным санитарным врачом приняты решения по вакцинации сотрудников организаций и учреждений. Чтобы обеспечить безопасность студентов и сотрудников Московского (государственного) университета, штабом МГУ по координации проведения противоэпидемиологических мероприятий принято решение с 5 июля 2021 года приостановить присутствие на рабочих местах сотрудников, не прошедших вакцинацию. Это же касается сотрудников, не переболевших и не имеющих медицинских противопоказаний к вакцинации», – говорится в сообщении, передает ТАСС.
В то же время допускается присутствие на рабочих местах сотрудников, привитых первым компонентом вакцины (в случае вакцинации по двухкомпонентной схеме), отметили в вузе.
Ранее сообщалось, что большинство вузов будут переводить отказывающихся от вакцинации без причины студентов на индивидуальный план обучения.
Путин выразил соболезнования семье Меньшова
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной актера Владимира Меньшова его жене, дочери и близким.
«Уважаемые Вера Валентиновна и Юлия Владимировна. С прискорбием узнал о кончине Владимира Валентиновича Меньшова – выдающегося режиссера, замечательного актера и педагога, светлого и удивительно одаренного человека. Это невосполнимая утрата для нашей страны, для всех нас. Владимира Валентиновича отличали безграничная преданность искусству и зрителям, неустанный труд, умение увлекать своими идеями и замыслами единомышленников, учеников. Его ценили за глубокое, искреннее, многогранное творчество, за активную гражданскую позицию, за то внимание, которое он уделял поддержке талантливой молодежи, сбережению отечественной культуры. Мы навсегда сохраним добрую память о Владимире Меньшове», – соболезнование опубликовано на сайте Кремля.
Среди известных режиссерских работ Меньшова – «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби», «Ширли-мырли», «Зависть богов». Кинорежиссер был женат на актрисе Вере Алентовой. Их дочь – артистка и телеведущая Юлия Меньшова.
Российский режиссер Владимир Меньшов скончался на 82-м году жизни от последствий коронавируса. О дате и времени прощания с кинорежиссером станет известно позже.
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Роспатент зарегистрировал бренд AURORA-CoV для вакцины «ЭпиВакКорона-Н»
В пресс-службе центра «Вектор» сообщили, что Роспатент зарегистрировал товарный знак AURORA-CoV для названия вакцины «ЭпиВакКорона-Н».
«Роспатент принял решение о регистрации товарного знака AURORA-CoV. Соответствующая заявка № 2021738390 была подана 18 июня 2021 года государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора... Товарный знак AURORA-CoV предполагается для использования в качестве названия для нового поколения вакцины «ЭпиВакКорона» – вакцины «ЭпиВакКорона-Н», которая в настоящее время проходит клинические исследования», – приводит сообщение РИА «Новости».
Уточняется, что заявка направлена по классам МКТУ 01 (бактериальные, биологические препараты) и 05 (аминокислоты для медицинских целей, сыворотки, фармацевтические, диагностические препараты и другие).
«Российские изобретатели не останавливаются на создании только одного варианта вакцины. С начала пандемии подано уже более 30 заявок на новые вакцины против CОVID-19. По 16 заявкам на изобретения выданы патенты. К вопросу защиты вакцин отечественные разработчики подходят комплексно, то есть патентуется не только вещество, состав первого и второго компонента вакцины, но и способы применения, получения отдельных компонентов, а также различные формы вакцины», – приводит пресс-служба Роспатента комментарий руководитель ведомства Григория Ивлиева. Он отметил, что значимую роль во всесторонней правовой охране играет и регистрация товарного знака, она также дает значительные преимущества при его продвижении как на российском, так и на зарубежном рынке.
Ранее сообщалось, что центр «Вектор» подал документы на регистрацию вакцины «ЭпиВакКорона-Н».
Теща президента Таджикистана умерла от коронавируса
Теща президента Таджикистана Эмомали Рахмона Узбекби Асадуллоева умерла в больнице от коронавируса, сообщают СМИ.
«Мать супруги президента Таджикистана Эмомали Рахмона скончалась от коронавируса. Известно, что днями ранее 88-летняя Узбекби Асадуллоева была госпитализирована с симптомами коронавируса в клинику Мансурова при Институте гастроэнтерологии в Душанбе. Асадуллоева была матерью не только первой леди страны Азизамох Асадуллоевой, но и председателя «Ориенбанка» Хасана Асадуллозоды», – сообщил источник Sputnik Таджикистан.
Ранее сообщалось, что российский режиссер Владимир Меньшов скончался на 82-м году жизни от последствий коронавируса.
Мишустин: Вопросы поставок вакцин от COVID почти везде решены
Вопросы, связанные с поставкой вакцин от коронавируса, практически везде решены, по стране открыто более 5 тыс. 800 прививочных пунктов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В понедельник глава правительства России посетил поликлинику 1 Центральной городской клинической больницы в Екатеринбурге, где побеседовал с гражданами, пришедшими на вакцинацию, передает РИА «Новости».
В процедурном кабинете в момент прихода премьера одному жителю Екатеринбурга уже сделали прививку от COVID-19, а вторая жительница ждала своей очереди. «Вы сами решили привиться?» – спросил премьер. Женщина ответила, что приняла решение сама, поскольку является учителем начальных классов.
«Поэтому мне это необходимо», – сказала педагог, заметив, что школьники начальных классов часто являются переносчиками болезни.
Мишустин заметил, что «это очень важно, скажите своим коллегам». «Таких пунктов по стране более 5 тыс. 800. Сейчас все условия для этого созданы (для вакцинации – прим. ВЗГЛЯД), и с вакцинами практически вопросы все решены. Это все непросто – все организовать так, чтобы было удобно», – сказал он. Пожелав женщине здоровья, он добавил, что уверен, что это безопасно и надежно защитит ее от «всех этих нехороших инфекций».
Премьер также ознакомился с процедурой реабилитации пациентов, перенесших коронавирус. «Мы с Михаилом Альбертовичем (глава Минздрава РФ Михаил Мурашко – прим. ВЗГЛЯД) обсуждали в деталях вопросы, связанные с необходимостью в том числе и диспансеризации, вы знаете, что соответствующие поручения президент дал во время своего послания. У нас выделено порядка 6 миллиардов рублей на сегодня к этой услуге. Очень важно соединять диспансеризацию с реабилитацией», – сказал Мишустин, заметив, что больные, перенесшие коронавирус, нуждаются в такой реабилитации.
Он добавил, что «главное, чтобы людям было удобно». «Я очень надеюсь, что вопросы реабилитации в России будут гораздо важнее, чем вопросы оказания экстренной помощи. Потому что очень многие болезни, недомогания можно при правильно организованной реабилитации преодолеть, не прибегая к серьезным медикаментам», – сказал премьер.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что самый большой в России прививочный пункт от коронавируса открывается на площадке Гостиного двора в Москве, его мощность – до 6 тыс. человек в сутки.
За сутки в России выявили 24,4 тыс. случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 24 353 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 24 353 новых случая коронавируса в 84 регионах, из них 13,4% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6557, Московской области – 2651, Санкт-Петербурге – 1828.
Всего в стране выявлено 5 635 294 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 5 083 441 человека, из них 14 540 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 654 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 138 579 человек.
Накануне, 4 июля, в России было выявлено 25 142 новых случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 789.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Медик объяснил, когда тест на коронавирус может ошибиться
Врач-терапевт высшей категории, токсиколог, член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов рассказал, как избежать ошибок в ПЦР-тестах на коронавирус.
Корректность результата анализа зависит в том числе от качества материала, который нужно исследовать. Чтобы тест ПЦР сработал надежно, Роспотребнадзор не рекомендует есть, пить, чистить зубы, курить или полоскать горло за три часа до взятия мазка. Нельзя закапывать жидкости или промывать нос, а также полоскать горло. Соблюдение этих ограничений имеет очень большое значение, отметил Водовозов.
«Если вирусные частицы смыты во время питья воды или картина искажена табачным дымом, результат, скорее всего, будет неточным», – сказал врач в интервью радио Sputnik.
Он добавил, что большое значение имеет также то, каким образом берут материал для анализа. Существуют определенные инструкции, которые определяют все нюансы этой процедуры. «В руководстве ВОЗ по забору материала, например, указано, что зонд вводится до появления слез из глаз пациента. Если берут мазок у самых крыльев носа, не погружаясь глубоко, результат, скорее всего, окажется неверным», – уточнил Водовозов.
Врач подчеркнул, что из-за неточного анализа на наличие коронавирусной инфекции, человек может вовремя не получить необходимую медицинскую помощь. Чтобы своевременно выявить заболевание, необходимо соблюдать все правила и инструкции при сдаче теста ПЦР и уберечь таким образом себя и окружающих от ненужного риска.
Генконсул Турции в Петербурге умер от коронавируса
Генеральный консул Турции в Петербурге Мехмет Ферхан Йорулмаза умер от коронавируса, сообщили в посольстве республики в Москве.
«Он скончался от COVID-19», – рассказали в посольстве РИА «Новости».
О смерти Мехмета Ферхана Йорулмаза в своем Twitter написал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
«Сегодня скончался наш уважаемый коллега, генеральный консул Турции в Санкт-Петербурге Мехмет Ферхан Йорулмаз. Выражаю соболезнования его семье», – написал Чавушоглу.
Йорулмаз родился в 1964 году, был назначен генконсулом Турции в Петербурге в октябре 2020 года.
Ранее сообщалось, что теща президента Таджикистана Эмомали Рахмона Узбекби Асадуллоева умерла в больнице от коронавируса.
В России создадут цифровой генетический паспорт пациента
Министерство здравоохранения создает цифровой генетический паспорт пациентов, начиная с новорожденных, в него войдет информация о геномном секвенировании, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«В целом система здравоохранения движется по пути профилактической направленности и раннего выявления. ... Сейчас у нас стартует еще один проект, когда, в том числе у новорожденного, делаем генетический профиль, делаем геномное секвенирование. С помощью биоинновационных технологий мы создаем своего рода цифровой паспорт – оцифрованный генетический паспорт человека», – сказал Мурашко на встрече со студентами Уральского государственного медицинского университета в Екатеринбурге, передает ТАСС.
Министр также рассказал, что пациенты, которые перенесли коронавирус, будут получать персональные приглашения на медицинский осмотр. «Сейчас система здравоохранения выдохнет от того потока, который к нам обращается, мы начинаем таргетированные приглашения, реализуя персонализацию. Мы начинаем действовать проактивно, подталкивать. Это подталкивание и мотивирование должно идти по пути персонификации», – сказал он.
Мурашко добавил, что переболевшим будут направлять приглашения на осмотр, чтобы определить, нужна ли пациенту помощь или, возможно, госпитализация.
По словам министра, власти Свердловской области должны доработать функцию записи на вакцинацию через интернет. «Звонить – это малоэффективно, это затраты времени. ... Сегодня уже в рамках вакцинации функционал записи на вакцинацию в Свердловской области не полностью реализован, надо его «допилить», – сказал он, уточнив, что через «Госуслуги» можно получить сертификат о вакцинации и воспользоваться помощью по ряду других направлений.
Министр также указал, что людям необходимо адаптироваться к неопределенности, сложившейся из-за пандемии. «Как бы то ни было, мы находимся сегодня в так называемом мире VUCA. Мир VUCA - это когда идет нестабильность, неопределенность, сложность и неоднозначность. Потому что вы видите, как меняются правила: сегодня наденьте маски, завтра давайте чуть-чуть снимем требования. Сегодня мы не собираемся все вместе, завтра мы через одно кресло начинаем собираться и так далее. ... Для того, чтобы находиться в мире VUCA, мы должны иметь систему быстрого информирования, быстрого сбора данных и быстрого изменения правил», – сказал Мурашко.
Министр добавил, что в мире неопределенности главная задача – это перевод неуправляемой инфекции в управляемую и создание механизма ее профилактики и лечения.