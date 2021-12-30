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ПФР назвал выплаты, которые будет вести вместо Роструда
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Пенсионный фонд назвал выплаты, которые будет предоставлять гражданам вместо органов соцзащиты и Роструда с 2022 года.
«Со следующего года ПФР начнет предоставлять россиянам отдельные меры поддержки, которые сегодня назначают органы социальной защиты населения и Роструд... Меры поддержки, которые ПФР начнет оказывать со следующего года, охватят более 2 миллионов человек. Общий объем выплат гражданам в течение 2022-го достигнет почти 120 млрд рублей», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
Согласно информации на сайте ПФР, с 2022 года фонд, в частности, будет оказывать ряд мер поддержки семьям с детьми: в его ведение переходят единовременная выплата по беременности и родам, единовременное пособие при рождении ребенка, выплата при усыновлении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет.
Большую группу выплат, которые перейдут к фонду, составляют пособия и компенсации семьям умерших военных и силовиков. Например, компенсация расходов на коммунальные платежи, ремонт дома или летний оздоровительный отдых ребенка. Также отдельный блок мер касается соцпомощи пострадавшим от радиации из-за аварии на Чернобыльской АЭС, объединении «Маяк», испытаниями на Семипалатинском полигоне.
Отмечается, что россиянам не нужно никуда обращаться для переоформления выплат. Переход на перечисление средств из ПФР произойдет автоматически. Если же выплаты еще не назначены, с 2022 года обращаться за ними нужно будет в фонд.
«Условия назначения мер не меняются, и для их оформления, как и раньше, нужно подать заявление. При этом с переходом функций по выплатам в ПФР их получение будет постепенно упрощаться. В частности, благодаря тому, что подтверждать право на меры поддержки фонд будет по принципам социального казначейства, основываясь преимущественно на собственных данных и сведениях, которые ПФР запросит в других ведомствах», – сообщили в ПФР.
Добавляется, что в будущем оформление пособий будет доступно через портал госуслуг. Первые такие сервисы откроются уже в 2022 году. Помимо офисов ПФР, обратиться за выплатами можно также через МФЦ. На сегодняшний день больше чем в половине регионов отделения Пенсионного фонда уже расширили действующие соглашения с центрами, чтобы принимать обращения граждан. В дальнейшем оформить выплаты через МФЦ можно будет во всех регионах.
Помимо этого, после перехода мер в ПФР сократятся сроки назначения выплат. Со следующего года оформление большинства выплат станет в два раза быстрее. Рассматривать заявления отделения фонда будут от 5 до 10 рабочих дней и в течение такого же времени после назначения перечислять средства.
«Первые выплаты ПФР по переданным мерам россияне получат 17 января. Это будет досрочная доставка пособий за январь, которая по стандартному выплатному графику происходит в феврале», - говорится в сообщении.
Отмечается, что в феврале пособия будут выплачиваться только тем гражданам, которые оформят выплаты в январе и феврале. С марта же перечисление средств начнется по стандартному графику, согласно которому пособия за предыдущий месяц выплачиваются в новом месяце.
Ранее пенсионерам напомнили о правилах получения доплаты до 6 тыс. рублей.
Сатановский поддержал желание Борреля вернуться в 1975 год
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«Боррель – старый инфантильный мальчик, который живет в своем мире, где желания Запада почему-то все должны исполнять. Прям как в фильме «Кин-дза-дза»: он чатланин, а кругом пацаки. Но так не будет», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Сатановский. Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель назвал «неприемлемым» требование России не допустить расширения НАТО на восток.
«Я полностью согласен с Боррелем в его заявлении. Он хочет вернуться ко всему, что было на момент подписания Хельсинских соглашений в 1975 году. А 1975 год – это разделенная Германия, единый Советский Союз, наши базы в Чехии и Польше, и танки конфликтующих стран стояли на линии посреди Центральной Европы. Давайте вернемся», – сказал политолог Евгений Сатановский.
«А Евросоюз тогда существовал? СЭВ точно существовал, Варшавский договор был. А Евросоюза не было. Поэтому я поддерживаю идею Борреля. Только его надо интерпретировать соответствующим образом. Ему понравится», – добавил собеседник.
«Он ведь старый инфантильный мальчик, который живет в каком-то своем мире, где желания НАТО и Евросоюза почему-то все должны исполнять. Прям как в фильме «Кин-дза-дза»: он чатланин, а кругом пацаки», – сыронизировал Сатановский.
«Но так не будет. Ведь что такое на самом деле предложения России по гарантиям безопасности? Это старая добрая Вьетнамская война, Yankee go home и ничего больше. А те, кто не go home – закопаны во Вьетнаме. Есть ведь исторический прецедент. Я хорошо помню 1975 год, когда претензии американцев по разным направлениям накрылись медным тазом. Давайте вернемся, господин Боррель, давайте», – продолжил собеседник.
«Это же касается и требований России закрепить все гарантии на бумаге. Горбачеву ведь давали устные обещания, и что? Без бумаги любые договоренности бессмысленны. И, более того, современные военные технологии дали российскому руководству возможность говорить с Западом в той форме, в которой оно разговаривает. Поэтому здесь Борреля ничего не должно удивлять», – заключил Сатановский.
Накануне глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал
требования России о гарантиях безопасности и о прекращении расширения ЕС и НАТО на восток «чисто российской повесткой с совершенно неприемлемыми условиями».
По его словам, российская сторона впервые «представила свою повестку в письменной форме», чего ранее никогда не происходило. «Так делают только победители: говорят, что это и то – мои условия», – отметил Боррель.
Он добавил, что переговоры должны затрагивать не только тему Украины и расширения НАТО, а «все нарушения договора с момента принятия Хельсинкского заключительного акта в 1975 году». «Мы не согласны со многими событиями во внешней политике России, а также с некоторыми событиями, которые Москва считает внутренним делом», – уточнил глава дипломатии Евросоюза.
Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что подготовка по консультациям по безопасности в Европе идет, но Россия ожидает от альянса пояснений по предлагаемому формату обсуждений в рамках встречи Совета Россия – НАТО.
Напомним, МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.
Позже Евросоюз захотел участвовать в переговорах России с США по гарантиям безопасности в Европе. Однако Москва намерена обсуждать этот вопрос лишь на двусторонней основе с Вашингтоном, причем в срочном порядке. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Европу не пригласили к созданию системы гарантий безопасности между Россией и НАТО.
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Заразившая ВИЧ более 40 мужчин женщина приговорена в Узбекистане
Суд приговорил жительницу Бухарской области Узбекистана к шести с половиной годам лишения свободы за умышленное заражении ВИЧ-инфекцией более 40 мужчин, сообщили в пресс-службе областного УВД.
«Суд приговорил виновную к шести годам и шести месяцам лишения свободы (статья предусматривает лишение свободы сроком от пяти до восьми лет – ред.)», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.
В марте пресс-служба МВД Узбекистана сообщала, что РОВД Бухары возбудило уголовное дело против 27-летней жительницы города Каган по статье «распространение венерического заболевания или ВИЧ-инфекции/СПИД». По версии следствия, подозреваемая, состоящая с декабря 2017 года на учете в областном центре по борьбе со СПИДом, продолжала регулярно вступать в сексуальные отношения с разными мужчинами без средств контрацепции.
В ходе следствия было установлено, что осужденная умышленно заразила ВИЧ-инфекцией более 40 мужчин.
Ранее стало известно, что заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 100 тыс. населения в России в десять раз выше, чем во всех странах Европейского союза.
За последние годы прирост новых случаев ВИЧ в России составляет около 180 тыс. человек.
Ранее Роспотребнадзор отметил рост числа ВИЧ-инфицированных среди подростков и детей в России.
Путин внес в Госдуму законопроект «О гражданстве России»
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Президент Владимир Путин внес в Госдуму проект базового закона «О гражданстве России», он направлен на предоставление гражданства лицам, проживающим в стране и способным «органично включиться в систему позитивных социальных связей».
Текст опубликован в думской электронной базе.
«В законопроекте сохраняется концептуальный подход к пониманию института гражданства России как устойчивой правовой связи человека с государством, выражающейся в совокупности их взаимных прав и обязанностей. Положения законопроекта ориентированы на предоставление гражданства России лицам, которые проживают в России, способны органично включиться в систему позитивных социальных связей и стать полноценными членами российского общества», – говорится в пояснительной записке.
Также новый законопроект расширяет полномочия президента России по определению категорий лиц, имеющих право на упрощенное приобретение гражданства: «Президент может определять категории таких лиц не только в гуманитарных, но и в любых иных целях. К ним, в частности, могут быть отнесены граждане Белоруссии, Украины, Молдавии и Казахстана, указанные в действующем федеральном законе «О гражданстве России», а также лица, принимаемые в гражданство в соответствии с указами президента «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство России в упрощенном порядке».
При этом «в категории лиц, имеющих право на упрощенное приобретение гражданства России, не включены инвесторы и квалифицированные специалисты».
«Одновременно законопроектом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в гражданство России и признании российскими гражданами», – говорится в документе.
Отмечается также, что упрощенное приобретение гражданства по критерию заключенного с россиянином брака будет возможно лишь при наличии в браке общего ребенка, это делается для исключения практики фиктивных браков.
Кроме того, законопроект вводит институт прекращения гражданства. Так, «законопроектом расширяется перечень преступлений, совершение которых влечет за собой прекращение гражданства» для лиц, ранее принятых в него. Однако это не распространяется на граждан России по рождению.
«Наряду с преступлениями террористической направленности в перечень включены некоторые тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ», – говорится в тексте.
Полномочия о принятии решения о прекращении гражданства «в связи с добровольным волеизъявлением граждан» будут переданы от президента к МВД, что обеспечит «применение единого механизма добровольного выхода из гражданства». В отношении лиц, проживающих за пределами России, решения о прекращении российского гражданства на основании их просьбы, как и ранее, будут приниматься МИДом.
Основанием для прекращения гражданства становится «установление факта представления лицом поддельных, подложных или недействительных документов либо сообщения им заведомо ложных сведений, на основании которых принималось решение о приеме в гражданство России или решение о признании гражданином России».
Решение о прекращении гражданства ребенка, «над которым установлены опека или попечительство иностранных граждан или иностранного гражданина либо который усыновлен (удочерен) иностранными гражданами или иностранным гражданином», принимает президент России.
Ранее глава МИД Сергей Лавров предложил переселять потенциальных граждан России в Восточную Сибирь.
На Украине призвали создать союзное государство с Россией
Украина и Россия должны состоять в едином союзном государстве, заявил депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива.
Кива заявил в эфире телеканала «Россия-1», что у Москвы есть «права на территорию», составляющую нынешнюю Украину, передает РИА «Новости».
«Территорию, которая, действительно, по моему мнению, должна находиться в одном союзе – нашем славянском союзе*», – сказал он.
Депутат выразил мнение, что близкие друг другу народы должны воссоединиться и вместе противостоять Западу.
Кроме того, он высоко оценил действия российского руководства по украинскому вопросу, отметив, что политика Москвы «заслуживает уважения».
Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, что Москву и Киев ждет новый передел собственности.
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Россияне выразили недовольство возвращением Панина в Россию
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Актер Алексей Панин, который проживает в Испании, заявил о своем возвращении в Россию на Новый год, однако не все его подписчики остались довольны этим решением.
Панин опубликовал в Instagram снимок, на котором он едет в машине в зимней одежде и маске. «Здравствуй, родина!» – написал актер и сопроводил подпись «злым» смайликом.
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«И сразу взгляд другой, настороженный! Любимая Родина!» – отметили подписчики Панина.
«Ох, ехал бы ты обратно», – посоветовали в комментариях.
«А как же прощай немытая Россия?» – сыронизировали комментаторы.
«Ну и какого хрена ты приперся в страну, которую ***** (ругаешь), черт», – спросили подписчики.
«Так временно, скорее всего! В Испании-то лучше!» – добавили пользователи соцсети.
Некоторые предположили, что артист приехал в Россию на новогодние праздники, чтобы заработать: «Бабки-то надо зарабатывать как-то».
Напомним, Панин получил вид на жительство в Испании и похвастался этим в соцсетях. Панин отметил, что не пил два месяца, но «по такому случаю напился». Он озвучил стоимость своей квартиры в испанском городе Торревьеха: «70 с чем-то тысяч евро. Это уже со всеми адвокатами, со всем оформлением».
Панин заявил, что «не хочет ехать в Россию». Вернуться он может «в баньку зимой, в прорубь попрыгать», или «сняться в кино, когда пригласят».
Также актер заявил, что «с удовольствием отказался бы от гражданства» России, если бы ему «дали другое».
Эксперт: В ЕС могут придумать хитрость для запуска «Северного потока – 2» раньше срока
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Готовность «Северного потока – 2» к эксплуатации не означает, что европейцы решат запустить его раньше срока, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Игорь Юшков. Но досрочный запуск трубы возможен в случае срыва отопительного сезона в Европе, считает он. О том, что «Северный поток – 2» готов к работе, заявил в среду глава Газпрома Алексей Миллер.
«Того факта, что «Северный поток – 2» готов к эксплуатации, а у европейцев сохраняется кризис предложения, все равно недостаточно для того, чтобы ускорить начало работы газопровода», – говорит эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Чтобы газопровод заработал до получения сертификации, «де-факто нужно нарушить процедуру европейских законов». «Сначала должна завершиться сертификация компании-оператора, чтобы установить, кто управляет «Северным потоком – 2». Газпром подает в качестве оператора свою дочернюю структуру Nord Stream 2 AG. Сертификация сводится к тому, чтобы проверить, законно ли эта компания может быть оператором газопровода. А без завершения этой операции управлять «Северным потоком – 2» некому», – пояснил собеседник.
Газпрому, помимо продолжения сертификации, предстоит еще зарегистрировать «дочку» в немецкой юрисдикции (сейчас головной офис Nord Stream 2 AG находится в Швейцарии). Впрочем, досрочный запуск трубы, предположил эксперт, возможен в случае срыва отопительного сезона в Европе.
«Чтобы газопровод заработал раньше срока, должно произойти нечто такое, чтобы европейцы нарушили свои же законы. Тут один сценарий – нехватка газа и морозы, из-за чего встанет вопрос о том, не отключать ли потребителя от теплоснабжения. Вот тогда в ЕС могут придумать какую-то хитрость из серии проведения временных технических испытаний трубы до начала промышленной эксплуатации», – пояснил Юшков.
О завершении Газпромом заполнения газом второй нитки «Северного потока – 2» сообщил в среду президенту России Владимиру Путину глава компании Алексей Миллер. «Первая и вторая нитка газопровода «Северный поток – 2» находятся под рабочим давлением и полностью готовы к эксплуатации», – сказал Миллер.
В ответ президент поздравил Газпром с завершением работы над проектом. Запуск «Северного потока – 2», подчеркнул Путин, приведет к снижению цен на газ в Европе, в том числе для Украины. Он добавил, что Россия со своими партнерами выполнила задачу по созданию «Северного потока – 2», теперь слово за европейцами.
Процесс сертификации газопровода был приостановлен в прошлом месяце после требования немецкого регулятора создать в ФРГ «дочку» компании-оператора, которая должна повторно подать заявку, тогда процесс сертификации, которая должна завершиться ко второй половине 2022 года, продолжится.
Глава МИД Украины сделал комплимент Путину
Президент Владимир Путин обладает важной для переговоров чертой: если он садится за стол, то старается встать из-за него с договоренностью, с которой можно искать решение, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
В подтверждение своего тезиса Кулеба привел опыт Парижского саммита 2019 года. В связи с этим он отметил, что хотел бы видеть Путина лично на саммите «нормандской четверки», передает «РБК-Украина».
Ранее Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что складывается впечатление о подготовке на Украине третьей военной операции. «И нас заранее предупреждают: «Не вмешивайтесь, не защищайте этих людей. Вмешаетесь, будете защищать – такие-то новые санкции последуют», – сказал президент.
Также он заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский после прихода к власти попал под влияние радикальных элементов, так называемых нациков.
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Отчим погибшего в Дубне ребенка назвал виновника трагедии
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В смерти замерзшего в Дубне 11-летнего мальчика виноват водитель маршрутки, который якобы высадил ребенка на остановке у ТЦ, после чего тот заблудился, заявил отчим второклассника.
По его словам, мальчик поехал в школу после двухнедельного больничного. В 8.23 он должен был сесть в школьный автобус, но по какой-то причине сел на городскую маршрутку № 12.
«Он пошел на остановку, но он не сел на свой маршрут. А водитель этой маршрутки его просто типа выкинул. (…) Максим до моста не дошел буквально десять метров», – передает его слова телеграм-канал Shot.
Мужчина заявил, что просил у полицейских утром кинолога и экипаж ППС. По его словам, полицейские якобы не дошли сто метров до места, где было обнаружено тело мальчика. Отчим утверждает, что местные правоохранители не имеют опыта в расследовании подобных дел.
«Я буду добиваться справедливости по своим законам, как меня учили», – заявил мужчина.
Напомним, в подмосковной Дубне 11-летний мальчик 27 декабря вышел из дома и должен был отправиться в школу на автобусе, однако до учебного заведения он не доехал. 28 декабря было обнаружено замерзшее тело ребенка, признаков насильственной смерти не выявлено. Предполагается, что мальчик случайно вышел не на своей остановке, по дороге провалился под лед и замерз.
На улице в Дубне насмерть замерз 11-летний ребенок
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Тело 11-летнего мальчика нашли на улице Программистов в Дубне, по предварительным данным, он замерз насмерть.
В телеграм-канале прокуратуры Московской области говорится, что начата проверка в связи со смертью ребенка в Дубне, «будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению ими своих родительских обязанностей».
Тело нашли вечером накануне, 28 декабря. За день до гибели мальчика в Сети появилась информация о его исчезновении. Сообщалось, что утром в понедельник он вышел из дома и должен был отправиться в школу на автобусе, но до учебного заведения так и не добрался, передает РЕН ТВ.
В соцсетях сообщалось, что ребенок якобы сел не на тот автобус, а денег на проезд у него не было. Координатор волонтерского поисково-спасательного отряда «Дубна» Оксана Курчицкая сообщила, что, по предварительным данным, ребенок вышел не на той остановке.
«Есть информация, что, наоборот, его спрашивали – тебе точно здесь выходить? И мальчик сказал «да», и вышел не там. Мальчик вышел на другом берегу и потом перешел через мост», – добавила она.
Ранее двое детей были обнаружены в овраге в селе Прокудино под Саратовом. Медики скорой помощи констатировали смерть мальчика 2013 года рождения от переохлаждения, а девочка 2016 года рождения перенесла клиническую смерть, но выжила, она находится в больнице.
Их мать задержали. Она дала противоречивые показания. Семейный психолог Наталья Панфилова заявила, что длительный или локальный психоз мог стать причиной неадекватного поведения матери.
С-500 поразила гиперзвуковую мишень в Арктике
Проведены очередные испытания зенитно-ракетной системы (ЗРС) С-500, сообщил информированный источник в СМИ.
«В Арктике недавно прошли очередные испытания ЗРС С-500. Пуск дальнобойной ракеты системы был выполнен по гиперзвуковой мишени, цель была успешно поражена. Испытания С-500 продолжаются», – сообщил собеседник РИА «Новости».
При этом испытания С-550 в скором времени не планируются, поскольку «еще не созданы ее опытные образцы, пока ведется разработка».
Ранее источник, близкий к Минобороны, сообщал, что ЗРС С-550 успешно прошла государственные испытания и заступила на боевое дежурство.
До этого стало известно о способности С-550 сбивать орбитальные шаттлы США.
Путин за рулем автомобиля заехал за Лукашенко перед переговорами в Петербурге
Президент России Владимир Путин заехал на машине за белорусским коллегой Александром Лукашенко перед их встречей в Санкт-Петербурге, сообщают СМИ.
Телеграм-канал «Пул первого» пишет, что «перед началом встречи Путин заехал на машине за Лукашенко».
Напомним, в среду в Константиновском дворце в Стрельне проходит встреча Путина и Лукашенко.
До этого пресс-служба главы Белоруссии сообщала, что 29 декабря лидеры обсудят актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества.
Ранее Путин и Лукашенко обсудили по телефону сотрудничество двух стран, в том числе в оборонной сфере. Кроме того, российский лидер в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что Москве и Минску удалось достичь принципиальных соглашений, но впереди еще работа по синхронизации законодательств обеих стран.
Российское посольство ответило на призыв освободить двух американцев
Посольство России в ответ на призыв Госдепа США освободить американцев Пола Уилана и Тревора Рида напомнило, что обоих задержали при совершении серьезных преступлений, в отличие от россиян, которые часто оказываются под стражей и судом в Штатах по надуманным предлогам.
Соответствующая запись появилась в Twitter посольства в ответ на пост пресс-секретаря госдепартамента Неда Прайса. Дипломаты сопроводили сообщение хэштегами с требованием свободы Константину Ярошенко, Роману Селезневу и Виктору Буту, отбывающим сроки в американских тюрьмах.
«Позвольте напомнить пресс-секретарю госдепартамента о том, что, в отличие от россиян, которых США зачастую задерживают и осуждают по надуманным предлогам, П.Уилан и Т.Рид были арестованы при совершении серьезных преступлений», – говорится в публикации.
Ранее Прайс напомнил о третьей годовщине задержания Уилана заявлением о том, что Россия должна освободить его и Рида «без предварительных условий и незамедлительно, чтобы они могли воссоединиться со своими семьями».
Напомним, бывший американский морской пехотинец, гражданин США, Канады, Ирландии и Британии Пол Уилан в декабре 2018 года приехал в Москву на свадьбу к другу и был задержан по подозрению в сборе данных о российской спецслужбе в пользу США.
У него обнаружили документы, содержащие гостайну. Рассмотрение дела велось в закрытом режиме, однако известно, что Уилан регулярно ездил в Россию с 2007 года. Мосгорсуд признал его виновным в шпионаже и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.
Также суд приговорил американского студента Рида к девяти годам колонии. Он в 2019 году поругался на улице с двумя женщинами, и, когда его везли в отдел полиции, американец ударил полицейского, а также напал на водителя и создал аварийную ситуацию.
Рид перед происшествием выпил литр водки, перед оглашением он пообещал больше никогда не пить ее.
Сборной России по хоккею присудили техническое поражение в матче МЧМ
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Встреча сборных России и Словакии на молодежном чемпионате мира по хоккею в Канаде отменена из-за случая заражения коронавирусом в составе российской команды, сборной России присудили техническое поражение.
«Сборной России засчитано техническое поражение в матче со счетом 0:1», – рассказал источник ТАСС.
Как сообщил источник РИА «Новости», тест на коронавирус хоккеиста молодежной сборной России Матвея Мичкова дал положительный результат.
Встреча группового этапа должна была пройти в ночь на четверг (начало – 00.30 мск).
Ранее в среду из-за случая заражения коронавирусом в составе чешской команды был отменен матч сборных Финляндии и Чехии. Днем ранее не состоялась игра между сборными США и Швейцарии – североамериканцы ушли на карантин после двух случаев заражения коронавирусом, им также было присуждено техническое поражение.
Сборная России заключительный матч на групповом этапе должна провести в ночь на 1 января против команды США. По итогам предварительного раунда в четвертьфинал из групп А и В выйдут по четыре команды из пяти.
В Госдуме ответили на критику решения по «Мемориалу» со стороны США и ЕС
США и Евросоюз защищают ту часть деятельности организации «Мемориал» (признан в РФ иностранным агентом), которая может быть использована против России, заявил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
Так он прокомментировал заявления представителей властей США и Евросоюза, осуждающие решение российского суда ликвидировать Международную общественную организацию «Мемориал».
«Не удивлен позицией властей США и Евросоюза в связи с решением российского суда о ликвидации «Международного Мемориала», так как Вашингтон и Брюссель защищают именно ту деятельность «Мемориала» и его многочисленных структур, которую можно использовать против России», – говорится в сообщении комиссии в Telegram.
Пискарев уточнил, что подтверждаются предположения о том, что вмешательство во внутренние дела России будет только усиливаться.
«Нам вновь указывают, что и как нужно делать. Россия открыта к равноправному диалогу, но не приемлет диктат из-за рубежа и попытки навязать нам «свою правду» и искаженный взгляд на события прошлого и настоящего», – заключил глава думской комиссии.
В свою очередь директор Центра политической конъюнктуры (ЦПК), политолог Алексей Чеснаков заявил, что логика власти в отношении «Мемориала» «абсолютно прозрачна и понятна».
«Ситуативно – невозможно без политических последствий не применить санкции к субъекту, демонстративно нарушившему закон и декларирующему свое моральное право на отказ следовать общему правилу. Концептуально – невозможно без правовых последствий допускать существование негосударственных групп, смысл деятельности которых – в создании оснований (исторических, идеологических, культурных) для лишения государства морального права на монополию легитимного насилия. Особенно если эти группы финансируются из зарубежных источников», – написал он в своем Telegram-канале.
Во вторник Верховный суд постановил ликвидировать международное общество «Мемориал*» (признано в России иностранным агентом) и его структурные организации.
Ранее прокурор в Верховном суде заявил, что международный «Мемориал» искажает память о Великой Отечественной войне и создает лживый образ СССР. По его словам, организация «стремилась реабилитировать нацистских преступников, а также дискредитировать органы государственной власти РФ и создать лживый образ СССР как террористического государства».
«Мемориал» с момента признания его иностранным агентом был оштрафован на сумму порядка 3 млн рублей за нарушения соответствующего законодательства.
Эксперт оценил идею Рады обложить спецпошлиной энергоресурсы из России
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«Идея обложить пошлинами импорт российских энергоресурсов на Украину – вымученная инициатива, за которую в итоге заплатит потребитель», – сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее в Раде предложили ввести спецпошлины на уровне 4–5% на ввоз ряда топливных ресурсов из РФ.
«На самом деле власти были бы рады не вводить эти пошлины, но рискуют напороться на крики о зраде. Поэтому им приходится объяснять, мол, «мы не хотим зависеть от страны-агрессора, но и отказаться от закупок не можем, а потому вводим спецпошлины», – пояснил одесский экономист и политолог Иван Лизан.
Он обратил внимание, что предложение украинского парламента, прозвучавшее в условиях жесткого энергокризиса, не лишено логики. «Спепошлины на ряд энергоресурсов были введены правительством еще несколько лет назад. 31 декабря должен был закончиться срок их действия, поэтому, по сути, нынешнее предложение Рады призвано продлить действие пошлин, но с корректировками», – отметил собеседник.
«До настоящего момента были спецпошлины в размере 3% на сжиженный газ (Рада предлагает поднять до 4–5%) и в размере 65% на все марки угля, кроме антрацита и того, который используют в металлургической и коксохимической промышленности. Парламент по факту предложил понизить пошлину на 61% только по газовому углю (марка «Г»), чтобы сделать его дешевле и хоть как-то облегчить себе жизнь перед разгаром зимы», – рассказал Лизан.
По его мнению, глобально на украинском энергетическом рынке от инициативы Рады ничего не изменится. «С одной стороны, правила игры в этом сегменте остаются прежними. С другой, деньги, которые они выручают через механизм спецпошлин, в лучшем случае просто уйдут непонятно куда, а в худшем – будут разворованы», – указал эксперт.
«Я не слышал, чтобы на Украине активно строили новые НПЗ, искали нефть, наращивали добычу газа, вкладывались в улучшение работы шахт. Зато известно, что спецпредставитель Зеленского Герус, выступивший с идеей о спецпошлинах, когда-то был в структурах «Нафтогаза» и очень тесно связан с олигархом Коломойским, как, впрочем, и сам президент», – обратил внимание Лизан.
«Наверняка существуют схемы, которые позволяют «использовать» деньги, «состригаемые» с импорта энергоресурсов, – допустил собеседник. – Однако повторюсь: принципиальных изменений ждать не стоит, тарифы из-за спецпошлин резко не вырастут. Но и энергетической независимости Украине не видать».
Ранее глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус предложил ввести спецпошлины на уровне 4–5% на импорт из России дизельного топлива, бензина, сжиженного газа, электроэнергии, угля марок «Г», «А», «П». «Средства, дополнительно полученные в бюджет, можно будет направить на улучшение обороноспособности государства и проекты, связанные с усилением энергетической безопасности Украины», – сказал он.
В прошлом году Киев продлил действие специальных пошлин на ввоз дизеля, сжиженного газа и большинства сортов угля из РФ до 31 декабря 2021 года. Это коснулось спецпошлины в размере 4% для тяжелых дистиллятов (газойлей), поступающих на Украину по трубопроводам, сжиженного газа (3%) и всех типов угля, кроме антрацита и применяемого в металлургической и коксохимической промышленности (65%).
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