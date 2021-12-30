ПФР назвал выплаты, которые будет вести вместо Роструда

Пенсионный фонд назвал выплаты, которые будет предоставлять гражданам вместо органов соцзащиты и Роструда с 2022 года.

«Со следующего года ПФР начнет предоставлять россиянам отдельные меры поддержки, которые сегодня назначают органы социальной защиты населения и Роструд... Меры поддержки, которые ПФР начнет оказывать со следующего года, охватят более 2 миллионов человек. Общий объем выплат гражданам в течение 2022-го достигнет почти 120 млрд рублей», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Согласно информации на сайте ПФР, с 2022 года фонд, в частности, будет оказывать ряд мер поддержки семьям с детьми: в его ведение переходят единовременная выплата по беременности и родам, единовременное пособие при рождении ребенка, выплата при усыновлении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет.

Большую группу выплат, которые перейдут к фонду, составляют пособия и компенсации семьям умерших военных и силовиков. Например, компенсация расходов на коммунальные платежи, ремонт дома или летний оздоровительный отдых ребенка. Также отдельный блок мер касается соцпомощи пострадавшим от радиации из-за аварии на Чернобыльской АЭС, объединении «Маяк», испытаниями на Семипалатинском полигоне.

Отмечается, что россиянам не нужно никуда обращаться для переоформления выплат. Переход на перечисление средств из ПФР произойдет автоматически. Если же выплаты еще не назначены, с 2022 года обращаться за ними нужно будет в фонд.

«Условия назначения мер не меняются, и для их оформления, как и раньше, нужно подать заявление. При этом с переходом функций по выплатам в ПФР их получение будет постепенно упрощаться. В частности, благодаря тому, что подтверждать право на меры поддержки фонд будет по принципам социального казначейства, основываясь преимущественно на собственных данных и сведениях, которые ПФР запросит в других ведомствах», – сообщили в ПФР.

Добавляется, что в будущем оформление пособий будет доступно через портал госуслуг. Первые такие сервисы откроются уже в 2022 году. Помимо офисов ПФР, обратиться за выплатами можно также через МФЦ. На сегодняшний день больше чем в половине регионов отделения Пенсионного фонда уже расширили действующие соглашения с центрами, чтобы принимать обращения граждан. В дальнейшем оформить выплаты через МФЦ можно будет во всех регионах.

Помимо этого, после перехода мер в ПФР сократятся сроки назначения выплат. Со следующего года оформление большинства выплат станет в два раза быстрее. Рассматривать заявления отделения фонда будут от 5 до 10 рабочих дней и в течение такого же времени после назначения перечислять средства.

«Первые выплаты ПФР по переданным мерам россияне получат 17 января. Это будет досрочная доставка пособий за январь, которая по стандартному выплатному графику происходит в феврале», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в феврале пособия будут выплачиваться только тем гражданам, которые оформят выплаты в январе и феврале. С марта же перечисление средств начнется по стандартному графику, согласно которому пособия за предыдущий месяц выплачиваются в новом месяце.

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