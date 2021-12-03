Ученые обнаружили исчезновение полуострова на Земле Франца-Иосифа

Сотрудники нацпарка «Русская Арктика» во время рейда вокруг острова Ева-Лив на архипелаге Земля Франца-Иосифа обнаружили, что полуостров, заканчивающийся мысом Месяцева, почти полностью растаял.

Как выяснили ученые, посреди мыса образовался пролив шириной три километра, передает РИА «Новости».

«Наблюдения позволили сделать вывод, что мыс полностью был ледником, оставшаяся от него часть сейчас представляет собой кусок ледника, который стоит на отмели. Сделанное открытие требует внимания гидрографического управления и внесения изменений в лоции», – приводятся в сообщении слова директора нацпарка «Русская Арктика» Александра Кирилова.

Он отметил, что карта этого острова была составлена в середине прошлого века, теперь она устарела.

Как сообщили в национальном парке, это не первый сюрприз, который остров Ева-Лив преподнес путешественникам. В 1894 году Фритьоф Нансен, открывая его, предполагал, что нашел два острова. Он даже назвал его двумя именами: большой – Ева, в честь жены, маленький – Лив, в честь дочери. «Позже оказалось, что Ева-Лив это один цельный остров. А теперь выясняется, что площадь его ежегодно уменьшается, и какой формы он станет в будущем, неизвестно», – пояснили в нацпарке.

«Таяние ледника это дело не одного года. Первые сообщения о том, что полуостров с мысом Месяцева отделился от острова Ева-Лив, появились в 2017 году. В этом году удалось подтвердить эту информацию. Достоверным доказательством является фото- и видеосъемка с квадрокоптера, которую сделала сотрудница Центра морских исследований МГУ Александра Барымова и поделилась с нами», – цитируют в нацпарке слова начальника отдела сохранения историко-культурного наследия Евгения Ермолова.

В связи с климатическими изменениями очертания ледников Земли Франца-Иосифа стремительно меняются. По мнению сотрудников национального парка «Русская Арктика», на архипелаге еще много мест для потенциальных географических открытий.

Напомним, в ноябре 2019 года школьники из Чувашии под руководством студента МАИ открыли новый остров в Арктике, образовавшийся из-за глобального потепления.