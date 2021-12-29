Матч МЧМ по хоккею Чехия – Финляндия отменили из-за COVID

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Угроза нового мирового кризиса из-за высоких долгов исходит не из России

Кризис из-за сильной закредитованности может прийти откуда угодно Андрей Махонин/ТАСС
Банк России очень обеспокоен большим числом россиян, оказавшихся в кредитной кабале. Невозможность платить кредиты может быть опасна не только для семейного бюджета, но и для экономики всей страны. Достаточно вспомнить ипотечный кризис 2008 года в США, который молниеносно трансформировался в мировой финансовый кризис. Такой «черный лебедь» может прилететь и в 2022 году. Но его родиной вряд ли станет Россия. Откуда же исходит угроза? Подробности...
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Чем грозит России ликвидация Молдавии

Президент Молдавии Санду готова сделать свою страну частью Румынии REUTERS/Bogdan Cristel
В Молдавии вновь заговорили о воссоединении – либо с Румынией, с которой не удалось слиться в начале 1990-х, либо с отколовшимся тогда же Приднестровьем. Причем примирение двух берегов Днестра предложил Тирасполь, а в Кишиневе больше уповают на вхождение в «Великую Румынию» как на залог попадания в ЕС. Но в этом случае Молдавия утратит самостоятельность и станет частью страны НАТО. Подробности...
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Что заставит Россию вернуть смертную казнь

В России допустили возможность возвращения смертной казни Pat Sullivan/AP/ТАСС
Глава Конституционного суда РФ Валерий Зорькин допустил возвращение наивысшей меры наказания – смертной казни. По его мнению, этот вопрос будет актуален, пока существует практика умышленных убийств, и зависит от прочности правопорядка в стране. Однако депутаты Госдумы с Зорькиным не согласились и предложили иначе смотреть на проблему.  Подробности...
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Украина выбрала путь УПА на всех направлениях

Пропагандистский плакат УПА времен «многонациональности» Public domain
В 2022 году на Украине с размахом отметят 80-летие со дня создания УПА – соответствующее постановление приняла Верховная рада. «Боевое крыло» украинских националистов, вошедшее в историю в основном военными преступлениями, становится государственным ориентиром. И стоит признать: этому государству такой ориентир очень хорошо подходит. Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Новая экономика заставит людей уезжать из городов

Олег Степанов
Олег Степанов, учредитель АНО «Большая Земля», основатель проекта «Россия 2062»
Глобалистская потребительская урбанистическая цивилизация привела к тому, что в городах скопилось огромное количество людей, которые не нужны в цепочках производства товаров и услуг, они не производят добавленной стоимости. Они мучительно ищут место в экономике... Подробности...
Обсуждение: 23 комментария

Будет ли в Донбассе референдум в 2022 году

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Возможно, на большой пресс-конференции Владимир Путин говорил о праве жителей Донбасса решать судьбу своей земли в куда более широком аспекте, чем в рамках Минских соглашений. Подробности...

У «новой этики» нет монополии на прогресс

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Пример Илона Маска показывает, что прогресс сегодня – понятие небезальтернативное, и что он не обязательно идёт в одном комплекте с моральной полицейщиной. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев
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Как победили Гитлера под Москвой

Украина готовится к войне

Погиб Егор Просвирнин

Обсуждение: 5 комментариев
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Украинские авиастроители представили первый серийный Ан-178

Киевское госпредприятие «Антонов», входящее в концерн «Укроборонпром», представило самолет Ан-178. Это первый серийный лайнер, построенный на Украине с 1991 года. Вооруженные силы страны получат три таких машины
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В Ленобласти открыли мемориальный комплекс в честь Александра Невского

В Тосненском районе Ленинградской области был торжественно открыт мемориальный комплекс «Молитва перед боем». Он посвящен 800-летию князя Александра Невского. Монумент построен на месте, где, по преданию, князь молился перед Невской битвой
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Обсуждение: 4 комментария

Самой красивой американкой признали девушку из Аляски

Юбилейный конкурс «Мисс Америка – 2022» выиграла 20-летняя Эмма Бройлес из Аляски. Она поразила судейскую коллегию своей откровенностью и интеллектом во время решающей части конкурса, когда тройку финалисток спросили, что они будут делать в реальной жизни. За корону боролись 50 самых красивых девушек страны
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Матч МЧМ по хоккею Чехия – Финляндия отменили из-за COVID

    29 декабря 2021, 21:46

    Текст: Кристина Цыцура

    Матч сборных Чехии и Финляндии на молодежном чемпионате мира по хоккею отменен из-за коронавируса.

    Речь идет об одном случае заражения среди игроков сборной Чехии, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международной федерации хоккея.

    По этой причине чешской сборной засчитано техническое поражение в матче со счетом 0:1, команда помещена на карантин.

    Ранее был отменен матч между сборными США и Швейцарии, американской команде присуждено техническое поражение. Среди американских спортсменов выявили два случая заражения коронавирусом.  

    Также ранее сообщалось, что матч заключительного, шестого тура группового этапа Лиги конференций между английским «Тоттенхэмом» и французским «Ренном», который должен был состояться 9 декабря в Лондоне, отменен. Причина все та же – COVID. 


    Сборной США присудили поражение на молодежном ЧМ по хоккею из-за коронавируса

    28 декабря 2021, 21:42

    Текст: Вера Басилая

    Встреча группового этапа между сборными США и Швейцарии по хоккею на молодежном чемпионате мира отменена, американской команде присуждено техническое поражение, сообщается на сайте Международной федерации хоккея.

    В сборной США выявили два случая заражения коронавирусом. Заразившиеся игроки помещены на карантин. Встреча сборных США и Швейцарии была запланирована в ночь на среду, североамериканцам присуждено техническое поражение со счетом 0:1, передает РИА «Новости».

    Сборные США и Швейцарии выступают в одной группе с командой России. Матч сборных России и США запланирован в ночь на 1 января. Перед турниром сборная Швейцарии прошла карантин из-за случая заражения коронавирусом.

    В группе В лидирует команда Швеции (6 очков, 2 матча), следом идут американцы, швейцарцы и россияне (3 очка), у словаков нет набранных баллов.

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    Более полумиллиона случаев коронавируса зарегистрировали в США за день
    		    28 декабря 2021, 22:21
    Фото: REUTERS/Brendan McDermid
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Более 500 тыс. случаев коронавируса зарегистрировали в США за 27 декабря, свидетельствуют подсчеты New York Times.

    Данная цифра является абсолютным рекордом за всю пандемию, но, вероятнее всего, включает многие случаи, де-факто относящиеся к рождественским выходным, передает РИА «Новости». Так, на Рождество 25 декабря было зарегистрировано лишь 58 тыс. случаев.

    Более надежный среднесуточный показатель за семь дней составляет 243 тыс. случаев. Выше эта цифра была только на протяжении нескольких дней в январе 2021 года – тогда заболеваемость достигала или превышала 250 тыс. случаев в день.

    Ранее Секретная служба США заявила, что около 100 млрд долларов было украдено из бюджета программ, предназначенных для помощи предприятиям и потерявшим работу гражданам из-за пандемии коронавируса.

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    Путин сообщил об эффективности «Спутника V» против «омикрона»
    		    28 декабря 2021, 15:22
    Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Вакцина «Спутник V» нейтрализует новый штамм коронавируса «омикрон», сообщил президент России Владимир Путин на саммите СНГ в Санкт-Петербурге, ссылаясь на данные исследования Института имени Гамалеи.

    «Я разговаривал с руководителем Института имени Гамелии, они провели исследование, и «Спутник V» точно нейтрализует новый штамм «омикрон». Он мне сказал, что только клиника может давать окончательный ответ на вопрос, в какой степени, но уровень нейтрализации очень высокий», – передает РИА «Новости» слова главы государства.

    Президент добавил, что говорил с Гинцбургом «буквально два дня назад». «Они эти исследования провели, но теперь нужно провести второй этап – это клинические исследования, посмотреть, в какой степени [нейтрализует]. Но он говорит, то, что мы сделали, в институте – совершенно точно, мы можем утверждать на 100%, нейтрализует, и нейтрализует в достаточно высокой степени», – заключил он.

    При этом Путин отметил, что «Спутник V» [обеспечивает] где-то около 90% защиты, где-то в районе», передает Telegram-канал Sputnik Беларусь.

    Ранее в ВОЗ заявили, что предварительные результаты исследований действия вакцин Pfizer и AstraZeneca указали на их пониженную эффективность против нового штамма коронавируса «омикрон» по сравнению с «дельтой».

    Все одобренные в США вакцины показали низкую эффективность против «омикрона». Речь идет о вакцинах Moderna, Pfizer/BioNTech (по две дозы) и Johnson & Johnson (одна доза).

    Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцинация «Спутником V» и ревакцинация через шесть месяцев дают полную защиту от штамма «омикрон».

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    Сборной России по хоккею присудили техническое поражение в матче МЧМ
    		    29 декабря 2021, 21:57
    Фото: Крис Бэрри/РИА Новости
    Текст: Елена Мирошниченко

    Встреча сборных России и Словакии на молодежном чемпионате мира по хоккею в Канаде отменена из-за случая заражения коронавирусом в составе российской команды, сборной России присудили техническое поражение.

    «Сборной России засчитано техническое поражение в матче со счетом 0:1», – рассказал источник ТАСС.

    Как сообщил источник РИА «Новости», тест на коронавирус хоккеиста молодежной сборной России Матвея Мичкова дал положительный результат.

    Встреча группового этапа должна была пройти в ночь на четверг (начало – 00.30 мск).

    Ранее в среду из-за случая заражения коронавирусом в составе чешской команды был отменен матч сборных Финляндии и Чехии. Днем ранее не состоялась игра между сборными США и Швейцарии – североамериканцы ушли на карантин после двух случаев заражения коронавирусом, им также было присуждено техническое поражение.

    Сборная России заключительный матч на групповом этапе должна провести в ночь на 1 января против команды США. По итогам предварительного раунда в четвертьфинал из групп А и В выйдут по четыре команды из пяти.

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    Подсчитано, сколько дней вирус COVID сохраняется в теле

    27 декабря 2021, 09:19

    Специалисты Национальных институтов здравоохранения США полагают, что вирус, вызывающий COVID-19, может жить в различных участках тела человека до 230 дней.

    Соответствующее исследование размещено на сайте Research Square («Рисерч Скуэа»).

    Сотрудники института пришли к данным заключениям на основе изучения тел 44 человек, умерших от последствий коронавируса, передает ТАСС.

    «Вирус SARS-CoV-2 широко распространен даже у пациентов, умерших в результате бессимптомной или легкой формы COVID-19, воспроизведение вируса присутствует во многих внелегочных тканях на ранней стадии инфицирования», – отмечается в публикации. Эксперты выявили РНК SARS-CoV-2 во многих участках организма человека, «включая области мозга, в течение до 230 дней после начала симптомов».

    При этом команда исследователей обратила внимание на незначительные воспаления вне легких, несмотря на широкое распространение вируса в теле.

    Как отмечает Bloomberg, исследование еще не было рассмотрено независимыми экспертами и в основном касается данных о летальных исходах, а не пациентов с длительным течением COVID-19 или столкнувшихся с острыми последствиями вируса.

    Вирусолог в комментарии газете ВЗГЛЯД не исключил «самоудушения» COVID-19.

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    Попова предупредила об ухудшении эпидемиологической ситуации после праздников
    		   28 декабря 2021, 17:29
    Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
    Текст: Елена Мирошниченко

    Эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции в России может ухудшиться после новогодних праздников, сообщила во вторник на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с новой инфекцией глава Роспотребнадзора Анна Попова.

    «Учитывая предстоящие новогодние праздники, когда количество контактов между людьми и так увеличивается, риски распространения нового штамма «омикрон» возрастают. И мы можем ожидать ухудшения эпидситуации после выходных дней», – цитирует ее ТАСС.

    Также она сообщила, что специалисты Роспотребнадзора перейдут на усиленный режим работы в новогодние праздники.

    «Специалисты Роспотребнадзора на праздники переходят на усиленный режим работы, организованы круглосуточные дежурства, все наши лаборатории готовы к проведению всех видов исследований, и запасы материальные пополнены для того, чтобы обеспечить бесперебойную круглосуточную работу всех подразделений Роспотребнадзора», – рассказала Попова.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что вакцина «Спутник V» нейтрализует новый штамм коронавируса «омикрон».

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    Собянин не исключил введение «точечных» ограничений из-за коронавируса в Москве
    		    28 декабря 2021, 21:12
    Фото: Максим Киселев/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Ограничения из-за коронавируса будут стараться вводить в Москве точечно с учетом эпидемиологической обстановки, чтобы не нарушать ритма работы города, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Мы прожили уже с ковидом два года и уже адаптировались. Город и экономика живут нормальной жизнью, все отрасли и транспорт работают, и образование, и здравоохранение, и соцпомощь, и промышленные предприятия. Поэтому стройте жизнь так, как вы обычно строите. Если какие-то «омикроны» или еще что-то будет, то я думаю, что мы, как и прежде, будем стараться делать ограничения минимальные, точечные, чтобы не нарушать ритма работы города», – цитирует ТАСС Собянина.

    Ранее Попова предупредила об ухудшении эпидемиологической ситуации после праздников.

    Напомним, за минувшие сутки в России выявили 21 922 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано 10,4 млн случаев заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Санкт-Петербурге – 1802, Москве – 1705, Московской области – 1574.

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    В Центре Гамалеи назвали срок поступления на рынок назальной вакцины «Спутник»

    29 декабря 2021, 15:54

    Текст: Елена Мирошниченко

    Назальная форма вакцины «Спутник» поступит на рынок в первом квартале 2022 года, сообщается в Twitter российской вакцины со ссылкой на российский Центр им. Н. Ф. Гамалеи.

    «Назальная вакцина «Спутник» будет поставлена на рынок уже в первом квартале 2022 года», – говорится в сообщении в Twitter.

    Отмечается, что назальная форма вакцины «Спутник» будет особенно эффективна против омикрон-штамма коронавируса с точки зрения предотвращения его распространения.

    «Назальная вакцина «Спутник» будет особенно эффективна против самого заразного омикрон-штамма не только с точки зрения защиты от инфицирования, но и с точки зрения предотвращения его распространения», – говорится в сообщении.

    Ранее Министерство здравоохранения дало разрешение компании «Генериум» на проведение исследований назальной вакцины для профилактики коронавируса.

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    Власти Москвы рассказали о борьбе с фиктивной вакцинацией

    27 декабря 2021, 10:19

    Текст: Евгения Шестак

    В Москве зафиксированы случаи фиктивной вакцинации, но они единичные, заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

    По ее словам, власти стараются минимизировать количество таких случаев, для этого в прививочных пунктах организованы системы контроля, передает РИА «Новости».

    «Действительно, как бы нам ни хотелось фиктивную вакцинацию свести к нулю, она, конечно, есть. Никаких объективных данных по этому поводу нет и быть не может. Мы постарались, по максимуму, что касается организации пунктов вакцинации в городе, сделать так, чтобы это было сделать практически невозможно... Случаи есть, но, я думаю, что это более единичные, чем массовые», – сказала Ракова. 

    Она добавила, что во всех прививочных пунктах работают сотрудники МФЦ, которые вносят данные о человеке, сверяют его фото, контролируют подлинность документов и следят за процессом вакцинации. Кроме того, по словам Раковой, все пункты оснащены системами видеонаблюдения, за которыми следят специально обученные сотрудники.

    «У нас был ряд подозрений по тому, что недобросовестно проходит этот процесс, мы их незамедлительно передали в правоохранительные органы и вместе с ними ведем такую работу. И сразу же сообщили эту информацию по сети», – отметила заммэра.

    Также Ракова заявила, что сложно понять людей, отказывающихся от вакцинации против коронавируса, поскольку вирус постоянно мутирует, при этом вакцина прошла все необходимые клинические испытания. 

    «Еще год назад я бы как-то могла понять сомнения людей – новая вакцина, только вошла в гражданский оборот, количество привитых измеряется сотнями, в принципе, штамм закончится и эпидемия – и все будет хорошо. Сейчас мне сложно понять людей: мы видим, что вирус мутирует, мутирует быстро, одна волна сменяет другую волну. При этом вакцина прошла все необходимые клинические испытания по самым высоким международным стандартам – не только у нас, но и за рубежом», – сказала она.

    В ноябре сообщалось, что правоохранительные органы за полгода возбудили 503 уголовных дела за распространение поддельных медицинских документов, связанных с вакцинацией против коронавируса. 

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    Молодежная сборная России по хоккею проиграла команде Швеции

    27 декабря 2021, 03:20

    Текст: Антон Антонов

    Стартовый матч группового этапа чемпионата мира по хоккею в канадском Ред-Дире между командами России и Швеции завершился поражением российской молодежной сборной.

    Россияне проиграли со счетом 3:6. В составе сборной России шайбы забросили Федор Свечков и Матвей Мичков, который оформил дубль. У шведов отличились Оскар Олауссон, Симон Эдвинссон, Эмиль Андре, Александер Хольц, Теодор Нидербах и Даниэль Юнгман

    Вместе с Россией и Швецией в группу B входят сборные Словакии, Швейцарии и США. 28 декабря российской молодежной сборной предстоит игра со сборной Швейцарии, передает ТАСС.

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    Эксперт: Удар по кошельку сможет отрезвить пропагандистов антипрививочного движения
    		    28 декабря 2021, 18:24
    Фото: Виталий Залесский/ТАСС
    Текст: Анастасия Заводовская

    «Так называемые лидеры антипрививочного движения – все эти интернет-гуру и проповедники – эксплуатируют массовые страхи. Причем многие из гуру сначала сами сочиняют страшные легенды, внушают их простодушным людям, а потом зарабатывают на этом огромные деньги», – сказал газете ВЗГЛЯД медиаэксперт Александр Малькевич. Ранее стало известно, что один из телеграм-каналов с фейками о ковиде зарабатывает 22 млн рублей в год.

    «Меня не удивляют сообщения о том, что авторы фейков про пандемию зарабатывают десятки миллионов рублей. Если говорить про западных «идолов» антиковидного сопротивления, там вообще речь о миллионах долларов. Они продают свои курсы, онлайн-лекции, книги с дурацкими названиями вроде «Как защитить себя от влияния 5G», «Спасемся от Била Гейтса» или «25 советов, как выжить при вакцинации» и так далее», – говорит гендиректор телеканала «Санкт-Петербург», первый зампред комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты, руководитель рабочей группы по защите прав пользователей интернета Александр Малькевич.

    «Этот вопрос уже много раз поднимала Общественная палата: так называемые инфлюенсеры, лидеры общественного мнения в Сети – это зачастую непонятные персонажи, люди явно без образования. Они должны нести официальные обязанности, должны отвечать за информацию, которую распространяют. Не говоря уже о том, что в зависимости от количества подписчиков и с учетом тех сумм, которые инфлюенсеры зарабатывают, для них должен меняться налоговый режим», – считает Малькевич.

    Опасность подобных сетевых сообществ заключается не только в том, что попавшие под влияние гуру рядовые граждане теряют большие суммы, но и в том, что люди еще и рискуют своим здоровьем, возмущается эксперт.

    «За фейки о коронавирусе в нашей стране прописана и уголовная ответственность, но, как я много раз уже говорил, этот закон применяется очень редко и слишком мягко. Наказывать нужно жестко, и в первую очередь наказывать нужно рублем, – заявил Малькевич. – Наказание за это должно быть неотвратимым, серьезным и публичным. Только удар по кошельку сможет как-то отрезвить таких проповедников. Штрафы должны быть прямо пропорциональны их заработкам. С учетом того, что расценки на рекламу инфлюенсеры сами же и публикуют, скрыть доходы от властей у них не получится».  

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    Кроме того, таким проповедникам нельзя позволять сохранять анонимность, считает эксперт. «Это другая цифровая угроза, которую также давно выявила Общественная палата. Мы настаиваем на том, что анонимности в Сети быть не должно. Нужно двигаться к отмене этого явления», – требует Малькевич.

    Как пишут во вторник «Известия» со ссылкой на полковника полиции в отставке Алексея Трифонова, автор телеграм-канала «Ковид Сопротивление» зарабатывает до 22,6 млн рублей в год на распространении ложной информации о коронавирусе. Этот канал, на который подписаны 126 тыс. человек, стал одной из наиболее популярных площадок по тиражированию фейков о вакцинации и COVID-19: там активно отрицают пандемию, называют болезнь телевирусом, а вакцинацию – уколизацией и утилизацией.

    На канале также публикуются рекламные записи о нетрадиционной медицине, предложения по подработке в Сети и пиар других каналов. Ежедневно появляется три–четыре таких поста. Стоимость каждой публикации рассчитывается в среднем как 50 копеек за одного подписчика. «Сам владелец канала признался, что он просто эсэмэмщик и, по сути, просто зарабатывает на критике вакцинации. Вот только из-за подобной повестки продолжают умирать люди, но, видимо, деньги не пахнут», – возмущается полковник Трифонов.

    Коментарии (16)
    Врачи назвали неочевидный симптом «омикрона»
    		    27 декабря 2021, 19:30
    Фото: Роспотребнадзор/ТАСС
    Текст: Елена Мирошниченко

    Ученые Гарвардской школы общественного здравоохранения им. Т. Х. Чана со специалистами Королевского колледжа Лондона выяснили, что при заболевании новым штаммом коронавируса «омикрон» может появляться кожная сыпь, она стала самым частым симптомом среди заболевших «омикроном».

    Чаще всего сыпь возникает на пальцах рук и ног, а у молодых людей могут появиться красные и фиолетовые шишки на пальцах, похожие на последствия обморожения, сообщает Live 24.

    Отмечается, что у некоторых заболевших сыпь неожиданно возникала и пропадала, чаще всего она появлялась в начале заболевания. Также медики установили, что сыпь может быть похожа на следы потницы и ветряной оспы.

    Ранее доктор медицинских наук и главный профилактолог УрФО Сергей Токарев сообщил, что один из симптомов штамма «омикрон» может оставаться с переболевшим человеком целый год. «Миалгии – это мышечные боли, один из симптомов «омикрон»-ассоциированной инфекции», – рассказал он.

    До этого британские исследователи публиковали список симптомов, указывающих на омикрон-штамм коронавируса. Указывается, что из необычных симптомов встречается потеря аппетита.

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    Во Франции установлен рекорд по числу выявленных случаев COVID за сутки

    28 декабря 2021, 21:56

    Текст: Кристина Цыцура

    Почти 180 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом выявлено во Франции за сутки, это стало рекордом с начала пандемии, сообщает французское санитарное агентство.

    За 24 часа число заболевших коронавирусом составило 179 807. В субботу, 25 декабря, было выявлено более 104 тыс. новых случаев заболевания.

    Ранее министр здравоохранения страны Оливье Веран заявлял, что в скором времени штамм коронавируса «омикрон» будет преобладать во Франции.

    Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета».

    ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». В ВОЗ предсказали рост числа зараженных коронавирусом в Европе. 

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    Новый рекорд по числу заболевших COVID-19 установила Британия

    28 декабря 2021, 22:54

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Более 129 тыс. новых случаев заражения COVID-19 выявлено в Британии за сутки, что является рекордом с начала эпидемии, следует из опубликованных правительством данных.

    Согласно статистике, за последние 24 часа только в Англии и Уэльсе был выявлен 129 471 случай COVID-19, передает РИА «Новости». Несмотря на отсутствующие данные по Шотландии и Ирландии, общее число выявленных в Англии и Уэльсе больше, чем было выявлено во всей Британии с начала пандемии.

    Ранее подчиняющийся минздраву Германии Институт Роберта Коха сообщил, что Великобритания с 20 декабря вносится в список стран и регионов, в которых широко распространены мутации коронавируса.

    Напомним, власти Лондона объявили чрезвычайное положение из-за «омикрона». Ожидалось, что уже к Рождеству «омикрон» будет доминировать в Великобритании. Высказывалось предположение, что «омикрон» может иметь искусственное происхождение из британских лабораторий.

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    Ресторанам посоветовали не накрывать на Новый год «шведские столы»

    29 декабря 2021, 18:16

    Текст: Алексей Дегтярев

    В период новогодних праздников ресторанам необходимо исключить обслуживание в формате «шведский стол», говорится в рекомендациях Роспотребнадзора.

    «Рекомендуется: организовать работу предприятий общественного питания в форме полного обслуживания потребителей официантами, в форме самообслуживания (по типу «шведский стол») – исключить», – цитирует документ РИА «Новости».

    В гостиницах и санаториях, а также на курортах нужно обеспечить контроль за соблюдением масочного режима, добавили в Роспотребнадзоре.

    Ранее московские рестораны сообщали, что празднование Нового года в среднем обойдется от 8 тыс. рублей на человека в обычном ресторане и до 200 тыс. рублей – в дорогих и популярных заведениях столицы.

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