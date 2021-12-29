Взрыв петарды выбил окна в доме в Москве

Глава «Севмаша»: В мире нет аналогов АПЛ типа «Акула»

Ни один флот мира не обладает атомными подводными лодками (АПЛ), подобными стратегическому ракетоносцу «Дмитрий Донской» проекта 941 типа «Акула», и в ближайшем будущем обладать не будет, заявил гендиректор северодвинского предприятия «Севмаш» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) Михаил Будниченко.

«Считаю, что АПЛ «Дмитрий Донской» – это грандиозный атомоход. Такой проект могла реализовать только великая страна. Ни один другой флот мира не обладает подобными кораблями и в ближайшем будущем обладать не будет», – цитирует ТАСС Будниченко.

Он также рассказал, что для строительства серии ракетоносцев проекта 941 на «Севмаше» провели масштабную реконструкцию: был построен эллинг, который до сих пор остается самым крупным крытым сооружением для строительства АПЛ в Европе. Корабелы успешно освоили передовой модульно-агрегатный метод строительства АПЛ, позволивший сократить сроки строительства этих подводных кораблей.

Подводные лодки проекта 941 «Акула» – серия советских тяжелых атомных ракетных подводных крейсеров стратегического назначения. Разработка проекта позиционировалась как ответ на строительство США подводных ракетоносцев проекта «Огайо». Ракетоносные крейсеры проекта 941 до настоящего времени являются самыми крупными подводными лодками в мире.

При создании «Акул» много внимания было уделено комфорту экипажа. На борту у всех кораблей серии имелись сауна, бассейн, солярий и спортивный зал. Согласно открытым публикациям, длина крейсера проекта 941 составляет 170 метров, ширина – 23,3 метра. Надводное водоизмещение подлодки – 23,2 тыс. тонн, подводное – 48 тыс. тонн. Максимальная глубина погружения – до 500 метров. Надводная скорость – 13 узлов (24 км/ч), подводная – до 27 узлов (50 км/ч). Автономность плавания – 120 суток, экипаж – 163 человека. Дальность плавания не ограничена.

Всего с 1976 по 1989 год было построено шесть субмарин проекта из десяти запланированных первоначально. Все ракетоносцы несли службу в составе Северного флота СССР и России.

ТК-208 «Дмитрий Донской» был заложен 30 июня 1976 года, спущен на воду 23 сентября 1980 года и передан ВМФ СССР 29 декабря 1981 года.

29 декабря исполняется 40 лет с того дня, когда был подписан приемный акт тяжелого атомного подводного ракетного крейсера «Дмитрий Донской» (ТК-208), на котором испытывались межконтинентальные баллистические ракеты «Булава». АПЛ до сих пор находится в составе Северного флота.

Издание National Interest выбрало пять «самых продвинутых» образцов вооружений, созданных в Советском Союзе. На второе место после автомата Калашникова поместили подлодку проекта 941 «Акула», которая составляла основу советского ядерного сдерживания на море. Эти субмарины были почти втрое крупнее американских класса «Лос-Анджелес» и почти на десять тонн тяжелее лодок типа «Огайо». В СССР были построены шесть «Акул», из них продолжает использоваться только одна подлодка – «Дмитрий Донской».