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Байден не исключил возможности личной встречи с Путиным в январе
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Президент США Джо Байден не стал отрицать возможность проведения личной встречи с российским лидером Владимиром Путиным в январе.
Как сообщил пресс-пул Белого дома, в штате Делавэр журналисты спросили главу государства, будет ли он лично встречаться с Путиным позднее в январе. «Посмотрим», – передает ТАСС слова Байдена.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что президенты могут пообщаться в режиме видео-конференции до конца года, хотя четких договоренностей на этот счет пока нет.
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МИД счел «фантастикой» заявления о возможности США ограничить конвертацию рубля
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Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский опроверг возможность ограничения конвертации рубля со стороны США в рамках санкций.
По словам Биричевского, «это какие-то крайне экзотические меры». В МИДе заявили, что «вряд ли нечто подобное имело место в истории». Кроме того, добавил Биричевский, «сложно себе представить, каким образом это может быть реализовано», передает РИА «Новости».
Биричевский признал, что можно «попытаться запретить каким-то отдельным участникам финансового рынка определенные операции в американской юрисдикции или с американскими компаниями, что, в общем-то, часто бывает». Однако, по его словам, «каким-либо образом ограничить конвертируемость рубля как российской национальной валюты – это что-то из разряда фантастики».
Напомним, агентство Bloomberg со ссылкой на источники заявило, что Соединенные Штаты и Евросоюз рассматривают возможность введения санкций, которые направлены на осложнение конвертации рублей в доллары, евро и британские фунты на случай «вторжения» России на Украину. Глава Сбербанка Герман Греф назвал слухи про ограничение конвертации рубля «небылицей и чушью несусветной».
Россия потребовала участия военных представителей НАТО в переговорах по безопасности
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В России подтверждают, что переговоры с США по гарантиям безопасности могут состояться 10 января, а с НАТО – 12 января, но окончательной и полной договоренности по всем аспектам будущих консультаций нет, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. Он отметил, что для Москвы крайне важно получить подтверждение от НАТО, что в делегации альянса на переговорах по гарантиям безопасности будут военные представители.
Рябков заявил, что может подтвердить, что «именно эти даты рассматриваются, но окончательной договоренности нет», передает РИА «Новости».
Говоря о возможных переговорах с НАТО по гарантиям безопасности 12 января, он подтвердил, что эта дата прорабатывается.
«У нас нет окончательной, полной договоренности по всем аспектам, но альтернативные даты тоже не рассматриваются», – пояснил Рябков.
Он отметил, что для Москвы крайне важно получить подтверждение от НАТО, что в делегации альянса на переговорах по гарантиям безопасности будут военные представители.
«Мы туда выезжаем в межведомственном формате, наше Министерство обороны будет представлено на очень солидном уровне. И нам важно, чтобы военные провели профессиональный разговор», – добавил Рябков.
Он напомнил, что накануне в Минобороны России прошел брифинг для военных атташе стран НАТО, где были «даны оценки, указано на те тревожные, весьма тревожные моменты, которые мы наблюдаем в поведении западных стран и Североатлантического альянса в целом».
«Все это требует углубленного рассмотрения», – добавил замминистра.
Он также сообщил, что Россия передала США свои соображения по повестке дня переговоров по гарантиям безопасности, однако «сейчас видим ссылки на неназванных представителей администрации США о том, что предполагают они обсуждение и Украины, и контроля над вооружениями».
«Что такое контроль над вооружениями? Это некая абстракция (...) Мы исходим из того, что обсуждаться должны проекты, которые представлены российской стороной: проект двустороннего договора о гарантиях безопасности с США и проект многостороннего соглашения с НАТО. Вот повестка дня, на этом нужно сосредоточиться. Ради этого запускаются переговоры, и коллеги в Вашингтоне должны именно из этого исходить», – отметил Рябков.
Ранее агентства AFP и Reuters сообщили со ссылкой на представителя Белого дома, что переговоры России с США пройдут 10 января, консультации РФ и НАТО 12 января, а 13 января состоится встреча представителей России с ОБСЕ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил накануне, что переговоры с США по гарантиям безопасности состоятся «сразу после новогодних каникул».
Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Совет Россия – НАТО должен пройти 12 января, соответствующее решение принял генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что главными вопросами на предстоящих переговорах являются нерасширение НАТО и непоявление у границ России угрожающих безопасности вооружений.
Напомним, что в декабре МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины, также Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии.
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МИД: Россия должна быть готовой к «неадекватностям» США
Россия всегда должна быть готова к проявлению неадекватного поведения Соединенных Штатов и рассчитывать в этой ситуации только на себя, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский.
«Регулярно фиксируем факты непредсказуемого поведения США и их союзников. В результате мы должны быть всегда готовыми к любым всплескам «неадекватности» и полагаться в основном только на собственные силы и возможности», – цитирует РИА «Новости» дипломата.
По его словам, Соединенные Штаты постоянно пытаются подавить неугодные или несогласные с американским видением мира страны.
«Вашингтон активно использует национальный законодательный инструментарий и вводит все новые пакеты нелегитимных односторонних ограничений, которые противоречат как международному праву, так и принципам свободной торговли», – отметил Биричевский.
Также он добавил, что если США ограничат импорт смартфонов и автозапчастей в Россию, неизвестно, чьи потери в этом случае еще будут больше – российских производителей и потребителей или американских экспортеров, «чьи возможности присутствия на нашем рынке будут в очередной раз ограничены их же собственными властями».
«Мы, к сожалению, уже давно привыкли, что все чаще политики игнорируют интересы предпринимателей. Ну и конечно, все эти меры абсолютно не соответствуют нормам и правилам ВТО и подрывают основы международной торговой системы», – добавил он.
Напомним, МИДе уже обозначили план действий на случай отключения России от SWIFT. В Кремле подчеркнули, что Москва принимает во внимание все возможные угрозы со стороны Запада. ЦБ указал на отсутствие заявлений от руководства SWIFT по возможному отключению России.
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Алиев и Пашинян встали рядом на совместном фотографировании лидеров СНГ
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никола Пашинян сфотографировались рядом на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге, что продемонстрировало успех урегулирования ситуации между странами.
На церемонии фотографирования лидеры саммита СНГ выстроились по алфавиту. Алиев и Пашинян не стали возражать против такого порядка и заняли места рядом.
«Наглядный успех усилий по урегулированию», – отмечают авторы Telegram-канала «RIA_Kremlinpool».
Напомним, инициатором встречи стал Владимир Путин. Саммит подытожит и завершит юбилейный для Содружества год.
Российский лидер в рамках саммита заявил, что создание Содружества независимых государств 30 лет назад было оправданным шагом.
МИД не увидел реальных перспектив отключения России от SWIFT
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Совершенно непонятно, как американцы собираются реализовывать свои угрозы отключить Россию от международной межбанковской системы SWIFT, заявил глава департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.
Биричевский подчеркнул, что «SWIFT – это международная частная компания со штаб-квартирой в Бельгии». При этом он признал, что «рычаги давления у США по-прежнему велики», в связи с чем в Москве «готовы к любым неожиданностям». Но «никаких реальных перспектив отключения России от SWIFT не просматривается». Биричевский отметил, что «эта риторика периодически то затихает, то появляется с новой силой»
Кроме того, директор департамента экономического сотрудничества МИДа рассказал, что Россия «работает партнерами над тем, чтобы снижать долю доллара в международных расчетах», с рядом государств «уже реально переходит на взаиморасчеты в национальных валютах», передает РИА «Новости».
Биричевский назвал некоторые «ключевые элементы повседневной работы ведомств экономического блока, а также МИД России». В их число он включил «сокращение использования доллара» в отечественных международных резервах и внешних расчетах, «смещение внимания на альтернативные американскому рынки капитала, обеспечение надежных и защищенных каналов передачи финансовой информации, увеличение доли взаимных платежей в национальных валютах с основными торговыми партнерами».
Напомним, МИДе уже обозначили план действий на случай отключения России от SWIFT. В Кремле подчеркнули, что Москва принимает во внимание все возможные угрозы со стороны Запада. ЦБ указал на отсутствие заявлений от руководства SWIFT по возможному отключению России.
США озвучили даты переговоров с Россией
Белый дом и Совет нацбезопасности США назвали даты планируемых переговоров с Россией.
Сообщается, что 10 января США и Россия проведут переговоры, посвященные контролю над вооружениями и ситуации на Украине, 12 января состоится встреча Россия–НАТО, а 13 января встретятся представители России и «регионального органа безопасности ОБСЕ, в который входят США», передает РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.
Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в качестве председателя Совета Россия – НАТО принял решение созвать совещание Совета 12 января 2022 года. Швейцария предложила принять у себя саммит Россия – НАТО.
Операторы мобильной связи проявили интерес к заходу в Крым
Два оператора мобильной связи, работающие в других регионах России, проявили интерес к заходу в Крым, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
«Два оператора проявляют интерес. Конкретный план по количеству вышек, которые необходимо установить по Республике Крым, чтобы связь нигде не прерывалась», – цитирует Аксенова ТАСС.
По его словам, несмотря на заинтересованность компаний, сказать, что соглашение будет подписано уже завра, нельзя. Аксенов уточнил, что речь идет о работе федеральных компаний с госучастием, в том числе одной специализированной.
Ранее сообщалось, что в ходе ежегодной пресс-конференции президента Владимира Путина прозвучал вопрос о возможности улучшения качества сотовой связи на полуострове. Глава страны заверил, что проблему с работой крупных сотовых операторов в Крыму разрешат, но не уточнил, как именно.
Крупные российские мобильные операторы не работают в Крыму, опасаясь попасть под западные санкции. На полуострове услуги связи предоставляют компании «К-Телеком» (бренд Win-mobile), «КТК-Телеком» («Волна мобайл»), «Крымтелеком» и «Севтелеком». Сами жители Крыма пользуются сим-картами, прикрепленными к Краснодарскому краю.
Путин освободил генерал-лейтенанта Якунина от должности замдиректора ФСИН
Президент России Владимир Путин освободил генерал-лейтенанта Анатолия Якунина от должности замдиректора ФСИН, говорится в указе.
«Указ президента РФ «О Якунине А.И.»: 1. Освободить генерал-лейтенанта внутренней службы Якунина Анатолия Ивановича от должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний», – говорится в тексте документа, сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что указ был подписан президентом России Владимиром Путиным и вступает в силу со дня его подписания.
Ранее Путин подписал указ об освобождении с должности главы ФСИН Александра Калашникова и назначении на его место Аркадия Гостева.
Тунберг отказалась считать Байдена лидером в борьбе с изменением климата
Шведская экоактивистка Грета Тунберг заявила, что ее не вдохновляет пример президента США Джо Байдена в деле предотвращения изменения климата.
На вопрос о том, вдохновляет ли ее пример кого-то из мировых лидеров, в том числе Байдена, Тунберг ответила, что «странно» считать его «лидером в том, что касается климата». По ее словам, «США на самом деле расширяют инфраструктуру, связанную с ископаемым топливом», передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.
Как заявила Тунберг, на «активистов и подростков, которые просто хотят ходить в школу, не должна ложиться задача привлекать внимание» к происходящему «и информировать людей» о «чрезвычайной ситуации». Она выразила недовольство результатами 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Тунберг заявила, что участники «впервые упомянули» ископаемое топливо. По ее словам, «это заставляет задуматься о том, что они делали все эти десятилетия, даже не упоминая ископаемое топливо в контексте проблемы, которая в значительной степени вызвана ископаемым топливом».
Напомним, Тунберг выразила недовольство результатами конференции в Глазго и оценила ее итоги словами «бла, бла, бла». Тунберг заявила, что приехавшие в Глазго политики, начиная с Байдена, не способны спасти планету.
Путин сделал совместное фото с лидерами СНГ на неформальном саммите в Петербурге
Неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербурге, в котором участвуют президент Владимир Путин и лидеры других стран Содружества, стартовал во вторник, перед выступлениями главы государств сделали совместное фото.
Рядом с Путиным в кадре оказались глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Киргизии Садыр Жапаров, передает РИА «Новости».
Также в совместном фото поучаствовали президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никола Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.
Напомним, инициатором встречи стал Владимир Путин. Ожидается, что на мероприятии лидеры подведут итоги председательства Белоруссии в Содружестве в 2021 году, обменяются мнениями по решению общих проблем, обсудят дальнейшие меры по повышению эффективности сотрудничества и социально-экономическому развитию стран организации.
Как отмечали в пресс-службе белорусского президента, «предстоящая встреча знаменательна еще и тем, что в декабре исполнилось 30 лет со дня образования СНГ».
Саммит подытожит и завершит юбилейный для Содружества год.
В предыдущий раз неформальный саммит Содружества проходил еще до пандемии – в декабре 2019 года, он также состоялся в Санкт-Петербурге. Тогда глава российского государства рассказал участникам встречи о поднятых архивных материалах, касающихся предыстории Второй мировой войны, затем пригласил их осмотреть специально организованную выставку.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что не поедет на неформальный саммит глав СНГ, так как якобы не получила официальное приглашение.
Началась встреча Путина и Назарбаева с глазу на глаз
Президент России Владимир Путин встречается в Санкт-Петербурге с первым главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в формате «тет-а-тет», сообщил пресс-секретарь экс-президента республики Айдос Укибай.
«Началась встреча Нурсултана Назарбаева и Владимира Путина в формате «тет-а-тет», – цитирует его сообщение в Twitter РИА «Новости».
Назарбаев будет участвовать в неформальном саммите глав государств-участников СНГ.
Подробная информация о переговорах будет опубликована позже.
Ранее Путин заявил, что российско-казахстанские отношения интенсивно развивались при прежнем руководстве, и это подхватил новый лидер страны Касым-Жомарт Токаев.
Путин призвал достичь 90% уровня коллективного иммунитета к COVID-19
Президент России Владимир Путин заявил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в стране должен достичь 90%.
На неформальном саммите СНГ глава руководителя Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о ситуации с коронавирусом и о необходимом уровне коллективного иммунитета, передает ТАСС.
Путин обратил внимание на то, что «коллеги за рубежом уже стремятся к иммунизации 90 с лишним процентов [населения], 90-95». Глава государства спросил, Попову, какой сейчас уровень коллективного иммунитета в России. Глава ведомства отметила, что он составляет около 60%.
«А нужно 90 [процентов]», – констатировал Путин. «90-95 [процентов]», –уточнила Попова.
Она сказала, что такой же уровень коллективного иммунитета нужен для предотвращения распространения кори, полиомиелита. «Тогда мы не будем встречаться с этими инфекциями», – указала руководитель Роспотребнадзора.
Ранее Путин поручил правительству в период новогодних праздников уделять повышенное внимание борьбе с коронавирусом в связи с большим количеством заболевших и умерших от COVID-19.
Путин назвал создание СНГ оправданным шагом
Создание Содружества независимых государств 30 лет назад было оправданным шагом, заявил президент Владимир Путин на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге.
«У нас за прошедшие годы, десятилетия многое кардинально поменялось. Вместе с тем хочу отметить, что само создание организации было, безусловно, оправданным. Интеграция по очень многим направлениям углублялась», – цитирует ТАСС Путина.
По его словам, это касается и обеспечения безопасности стран СНГ, и экономики. Глава государства отметил, что сохранившиеся еще со времен Советского Союза связи между странами СНГ играют положительную роль в экономическом росте этих государств.Путин указал, что не просто сохранилось – многое «было продвинуто, развито на совершенно новой почве, на совершенно новой базе».
Президент поблагодарил коллег за участие во встрече, которая фактически стала уже традиционной. Он напомнил, что до пандемии лидеры Содружества регулярно встречались в российской северной столице перед Новым годом.
«Этот год особенный для СНГ: 30-летие создания организации состоялось в этом году – совсем недавно, в декабре. Я имел удовольствие всех вас поздравить и с 30-летием независимости – сейчас делаю это с удовольствием в личном формате», – добавил он.
Несмотря на то, что саммит проходит в Петербурге, фактически каждый лидер СНГ высказался за проведение встречи в таком формате, подчеркнул глава государства.
Ранее во вторник стартовал неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербурге, в котором участвуют президент Владимир Путин и лидеры других стран Содружества, перед выступлениями главы государств сделали совместное фото.
Напомним, инициатором встречи стал Владимир Путин. Ожидается, что на мероприятии лидеры подведут итоги председательства Белоруссии в Содружестве в 2021 году, обменяются мнениями по решению общих проблем, обсудят дальнейшие меры по повышению эффективности сотрудничества и социально-экономическому развитию стран организации.
Президент Молдавии Майя Санду заявила, что не поедет на неформальный саммит глав СНГ, так как якобы не получила официальное приглашение.
Путин пригласил Токаева в Россию
Президент России Владимир Путин на неформальном саммите СНГ встретился с казахским коллегой Касым-Жомарт Токаевым и пригласил его приехать начале 2022 года.
Токаев в ходе беседы коснулся темы образования, он отметил, что Казахстану нужны технические специалисты, образование можно было бы получить в филиалах ведущих российских вузов, передает РИА «Новости».
«Конечно, вопросы, которые вы сейчас затронули, являются чрезвычайно важными. И образование, и энергетика, цифровизация. Ну это прям ключевые вещи. Поэтому, конечно, если бы Вы нашли время где-то в начале года, мы были бы очень рады вас видеть», – сказал российский лидер.
«Хорошо. Спасибо, Владимир Владимирович», – ответил Токаев.
Ранее Путин в ходе неформального саммита СНГ в Петербурге сделал совместное фото с Токаевым и президентом Киргизии Садыром Жапаровым.
Попова заявила о возможной перегрузке системы здравоохранения из-за «омикрона»
Новый штамм короновируса «омикрон» из-за высокой заразности может спровоцировать перегрузку системы здравоохранения, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге.
«Это (высокая заразность «омикрона») может вызвать перегрузку (системы здравоохранения)», – передает ее слова РИА «Новости».
Кроме того, Попова отметила, что «омикроном» могут заболеть и люди с высоким риском.
«То, что он гораздо более заразен, больше людей сразу заражается. Это тоже очень важно, потому что, когда такая активность вируса, то могут попадать люди, для которых заболеть любым вариантом этого вируса – это высокий риск», – сказала глава ведомства.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что вакцина «Спутник V» нейтрализует новый штамм коронавируса «омикрон».