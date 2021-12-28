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Кадыров объяснил свои слова об Украине личным мнением
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что его слова о возможности присоединения Украины к России являются его личным мнением.
«Мне никогда никто не говорил делать заявления в отношении Украины или иных государств. Я не говорил от лица главы Чеченской Республики, я говорил как Рамзан Кадыров, как гражданин России, который беспокоится за свою республику, народ и государство. То, что я сказал про Зеленского, про Украину, и сейчас повторю: они ведут предательскую политику в отношении славянских народов», – заявил глава Чечни в прямом эфире в социальной сети Instagram, сообщает ТАСС.
Также Кадырова спросили о наличии военных сил для решения украинской проблемы, на это он ответил, что у него нет армии.
«Армия, которая у нас есть, – это Министерство обороны, Национальная гвардия, есть полиция, спецслужбы. Чтобы отдавать приказы тем, кто служит в структурах, есть командиры и главнокомандующий. Я родился воином, вырос среди воинов и считаю себя воином, поэтому я на сто процентов уверен, что за определенное время могу собрать около ста тысяч таких же воинов, которые готовы будут выехать в любую точку мира», – добавил глава Чечни.
Ранее Кадыров заявил, что если украинский президент Владимир Зеленский продолжит свою антироссийскую политику, то Украину могут присоединить к России.
Савченко в соцсетях похвасталась новым образом
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Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко поделилась в Facebook кадрами, на которых она сфотографирована в двух ярких платьях, одно из которых с глубоким вырезом, для одного из образов Савченко сделали яркий макияж, дополнив его большими серьгами.
«Иногда надо отвлекаться от политики, работы и жизненных проблем и посмотреть мир под другим углом зрения», – написала Савченко в Facebook. Фотосессия прошла в рамках интервью на телеканале «2+2» для передачи «Випы и топы».
Мнение пользователей соцсети разделилось, кто-то поддержал экс-депутата, а кто-то раскритиковал.
«Злые комментарии под этими фото от женщин я еще пойму... а вот от мужчин – низко... на диване сидит королева», – написала Светлана Студеникина.
«Моя позиция: если женщину обязывают брать оружие в руки и защищать Украину, то и президентом должна быть женщина», – высказала свое мнение под постом Татьяна Бондаренко.
С ней согласилась и Татьяна Василевская, которая написала, что Савченко – «будущий президент».
«Вот кому надо быть генеральным прокурором на Украине», – написал Сергей Кистей.
«Красиво, но не соответствует образу. Вам бы больше подошло в ковбойском образе с кольтом за поясом», – считает Полина Малина.
«Моральное уродство макияжем и красивой одеждой не спрячешь», – прокомментировал фотографии Савченко Гордон Шамуэй.
«Когда-то давно так же неожиданно Надюха ворвалась в политику. Со временем оказалось, что нет там меры, внутреннее (содержание) не соответствует внешнему (форме). И тут, в фотосессии, мы видим то же самое. Попытка поддержать политические лозунги декорациями из платьев», – оставил комментарий Volodymyr Ovod.
«Педофилы всей страны благодарны Надежде за возможность попасть под амнистию и продолжать дальше заниматься любимым делом...» – высказалась под фото Hanna Antonenko.
Ранее Савченко попыталась попасть на Украину с фальшивым COVID-сертификатом.
Депутат назвал российские города, куда может ударить Украина
Украина в случае вторжения в Россию может пойти по нескольким направлениям, в том числе по крымскому, заявил депутат Государственной думы Михаил Делягин.
«Есть реальная угроза нападения на Россию, их к этому готовят. У них [на Украине] все достаточно плохо, чтобы держать людей в подчинении. Единственный способ – это война. В зону риска мы войдем где-то в начале февраля и просидим в этой зоне риска до конца марта», – приводит слова парламентария Ura.ru.
Он предположил, что вторжение может начаться с Крыма, Ростова-на-Дону, Белгорода или Брянска.
Ранее пользователи Reddit высмеяли сообщения западных СМИ, согласно которым Россия якобы нападет на Украину в конце декабря.
Между тем лидер украинской партии «Наши» Евгений Мураев заявлял, что Россия и США якобы готовят «большую сделку», в которую также войдут договоренности по Украине.
Германия поспорила с США из-за России и Украины
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Власти Германии не разделяют уверенности США в подготовке России к возможному «нападению» на Украину, сообщили два анонимных источника в правительстве.
«Берлин больше, чем Вашингтон, сомневается в том, что Россия на самом деле хочет напасть на Украину, и он заинтересован в снижении напряженности», – цитирует собеседников РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.
Источники утверждают, что Берлин нацелен на скорейшую реактивацию «нормандского формата» с участием ФРГ, России, Франции и Украины.
В четверг внешнеполитический советник канцлера Германии Олафа Шольца Йенс Плетнер провел телефонные переговоры с заместителем руководителя администрации президента России Дмитрием Козаком. Стороны запланировали организовать встречу в январе, чтобы обсудить конфликт вокруг Украины.
Напомним, что президент Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки SkyNews о «возможности нападения» России на Украину, заявил, что Москва никому не угрожает, в отличие от стран Запада. Он напомнил о продолжающемся расширении НАТО на восток, к российским рубежам и призвал гарантировать «безусловную» безопасность для страны.
Ранее МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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В США заявили о способной привести к войне черте Зеленского
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Все больше озабоченности вызывает неопытность окружения украинского президента Владимира Зеленского, которая способна привести к ужасающим последствиям как для Украины, так и для США, заявил журналист Эндрю Крамер.
В статье для газеты The New York Times он отметил, что многие приближенные Зеленского, как и он сам, являются выходцами из мира шоу-бизнеса и не имели политического опыта ранее, передает РИА «Новости».
«Дилетантская оплошность может стать поводом для войны, что значительно усугубит трения между Россией и Соединенными Штатами», – пояснил Крамер.
По мнению Крамера, администрация украинского лидера может быть первой в истории, которая в таком масштабе пришла к власти напрямую из ТВ-шоу.
«Перед тем как стать политиком, Зеленский был телевизионным актером и комиком. Он назначил на ключевые позиции людей из своей сферы, поставив их даже во главе СБУ», – указал журналист.
Ранее журналисты издания American Thinker заявили, что в случае военного конфликта России понадобится менее суток для захвата Украины. Тем временем пользователи Reddit высмеяли сообщения западных СМИ, согласно которым Россия якобы нападет на Украину в конце декабря.
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В Британии сообщили о плане эвакуации военных с Украины
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Британия готовится эвакуировать c Украины свои силы в случае обострения ситуации, сообщает газета Daily Express.
Издание сообщает, что командующие ВС Британии составили планы действий в чрезвычайных ситуациях. «Военное руководство должно провести всеобъемлющий «обзор» (британской учебной миссии) Orbital, чтобы гарантировать, что весь персонал Соединенного Королевства может быть «безопасно выведен», – приводит сообщение РИА «Новости».
Сообщается, что преимущественно британские силы на Украине размещены в городе Яворов Львовской области, а небольшая группа офицеров штаба находится в Киеве. Согласно источникам, они должны направиться к границе с Польшей.
Приказ об эвакуации должен поступить от начальника британского Управления совместных операций штаба генерал-полковника Чарли Стрикланда.
«Он будет внимательно следить, чтобы оценить воздействие любого вмешательства на возможность вывести свои войска, он не может допустить, чтобы они там оказались в ловушке», – приводит издание слова источника из ВС.
Ранее бывший подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил, что на Украине действует частная военная компания (ЧВК) из Великобритании. Она, по словам экс-офицера СБУ, опирающегося на собственные источники, охраняет британских специалистов, которые участвуют в строительстве военно-морской базы в Очакове.
Прозоров также сообщил, что британцы «плотно обживают юг Украины, прописались в Николаеве», а на крупный военный аэродром Кульбакино «регулярно приходят борта из Альбиона». Их тоже охраняют бойцы ЧВК из Британии, которые базируются в гостинице «Александровская» в Николаеве, сказал бывший подполковник.
В октябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него «была встреча в офисе MI-6». По данным украинских СМИ, Зеленский во время своего визита в Британию тайно встретился с главой MI-6 Ричардом Муром. По словам украинского лидера, у него «нет никаких секретов» относительно проведенных переговоров, но всю информацию он раскрыть не может, поскольку «это государственные дела». Зеленский уточнил, что на встрече в основном обсуждалась тема помощи Украине в защите территориальной целостности государства в части работы украинских СМИ.
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки Skynews о «возможности нападения» России на Украину, заявил, что Москва никому не угрожает, в отличие от стран Запада. Он напомнил о продолжающемся расширении НАТО на восток, к российским рубежам и призвал гарантировать «безусловную» безопасность для страны.
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Зеленскому передали нецензурное послание от украинских женщин
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Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива опубликовал нецензурное «послание» жительницы Украины в адрес президента страны Владимира Зеленского из-за решения о постановке гражданок на воинский учет.
Видео, на котором корреспондент издания «Страна.ua» спросил женщину на улице, как она относится к решению главы государства поставить украинок на воинский учет, опубликовано в Telegram-канале депутата.
«Отрицательно [отношусь]. Землю продали – нам отстаивать нечего. Имущество [бывшего президента Украины Петра] Порошенко, Зеленского и иже с ними я отстаивать не собираюсь вообще», – сказала она.
Завершился ролик нецензурным жестом украинки в адрес лидера страны и других высокопоставленных чиновников, а также фразой «Вот вам!».
В комментарии к публикации Кива написал, что украинские женщины «главнокомандующему и министру обороны Украины послание передали и направление указали».
Напомним, что министерство обороны Украины опубликовало приказ, согласно которому женщины от 18 до 60 лет, годные по состоянию здоровья, должны наряду с мужчинами вставать на военный учет. Военнообязанными становятся представительницы более 100 профессий. Встать на учет нужно до конца 2022 года, причем даже женщинам с несовершеннолетними детьми, что является основанием для освобождения от воинской службы.
В воскресенье стало известно, что беременных и женщин с малолетними детьми также возьмут на воинский учет.
Сообщалось, что президента Украины Владимира Зеленского просят отменить приказ министерства обороны страны, согласно которому на воинский учет надо поставить сотни тысяч женщин, в том числе беременных и имеющих несовершеннолетних детей.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем украинок заставляют идти в военкоматы. Украинский политолог Андрей Золотарев заявил, что решение поставить миллионы украинок на военный учет политически токсично для киевских властей.
Запасы газа на Украине снизились до исторического минимума
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Запасы газа в подземных хранилищах Украины снизились до исторического минимума для этого времени.
Украина с 24 декабря вошла в зону исторического минимума по запасам газа в ПХГ – 14,37 млрд кубометров, это на 9,9 млрд кубометров ниже показателя прошлого года и уже на 1 млрд кубометров меньше, чем на начало закачки в апреле этого года», – сообщает Газпром в Telegram.
Запасы газа в украинских хранилищах, по данным «Оператора ГТС Украины» на 25 декабря, составляют 14,26 млрд кубометров.
А объем активного газа в европейских ПХГ на 24 декабря, согласно Gas Infrastructure Europe, на 21,1 млрд кубометров меньше прошлогоднего уровня. Отобрано 43,1% от объема газа, закачанного в этом году, также уточняет компания.
Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко в интервью «5 каналу» заявил, что республика могла бы закупить природный газ в десять раз дешевле накануне отопительного сезона, чем в настоящее время.
Глава оператора ГТС Украины, компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что Украина не имеет альтернативы российскому газу, этим мог бы стать сжиженный природный газ, доставляемый по морю, но суда с ним не могут входить в порты страны.
До этого сообщалось, что транзит российского газа через Украину сократился на 20%.
Лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что энергетический кризис на Украине приводит к ее «экономическому уничтожению». Она отказалась верить в случайность, считая, что фундаментальные вещи, которые прописаны в документах и законах, это план по энергетической безопасности государства.
Кличко поздравил жителей Киева с наступающим 2222 годом
Мэр Киева Виталий Кличко поздравил жителей города сначала с 2220 годом, но затем «исправил» оговорку и поздравил их с 2222-м.
Как пишет «Страна.ua», Кличко «перенес человечество в далекое будущее». «С хорошим настроением встречаем новый две тысячи двести двадцатый… – начал он, но, видимо, понял, что ошибся, и продолжил: – Две тысячи двести двадцать второй год».
Напомним, Виталий Кличко известен своими оговорками, причем это не первая его «зимняя» оговорка. Так, в 2014 году он просил жителей города заранее подумать о проблеме теплосбережения и подготовиться к земле. А в начале декабря 2021 года Кличко пообещал для борьбы с гололедом посыпать улицы Киева снегом.
Экс-глава МИД Украины счел невозможной «большую войну» с Россией
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Напряжение между Россией и Украиной снизилось, и «большая война» между ними невозможна, заявил экс-глава украинского МИДа Павел Климкин в эфире телеканала «Украина 24».
«Во-первых, разговор [президентов США и России Джо] Байдена и [Владимира] Путина снизил градус напряжения как минимум на время. Во-вторых, большая война, назовем ее блицкриг против Украины, конечно, невозможна. Блицкриг на сто процентов невозможен, но масштабные военные провокации – да, возможны», – цитирует ТАСС Климкина.
Ранее президент России Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки Skynews о «возможности нападения» России на Украину, заявил, что Москва никому не угрожает, в отличие от стран Запада. Он напомнил о продолжающемся расширении НАТО на восток, к российским рубежам, и призвал гарантировать «безусловную» безопасность для страны.
До этого МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Кадыров: Из-за поведения Зеленского Украину должны присоединить к России
Если украинский президент Владимир Зеленский продолжит свою антироссийскую политику, то Украину могут присоединить к России, считает глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Мое глубокое убеждение, если господин Зеленский и его команда так будут вести себя, то Украину должны присоединить к нашей стране. Украинцы – наш народ, это наша территория. Это мое мнение», – сказал Кадыров на пресс-конференции в Грозном, сообщает РИА «Новости».
Кадыров заявил, что готов сам решить украинскую проблему.
«Если бы мне поручили, я бы давно решил бы этот вопрос. Или присоединил бы Чеченскую Республику к Украине, или давно забрал бы, решил бы вопрос там. Но есть государственные договоренности, которые не позволяют принимать такие решения», – отметил он.
Он добавил, что у западных стран есть интерес поставить на Украине свои военные базы и тем самым диктовать условия России. При этом он выразил уверенность, что «наш президент этого не позволит. А мы – пехота, готовы выехать и выполнить приказ абсолютно без проблем. Потому что целостность, безопасность государства и нашего народа – важнее всего».
Напомним, президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что до госпереворота на Украине не приходило в голову, чтобы Крым воссоединился с Россией.
Украинский дипломат раскрыл «заговор» Путина и Зеленского
Бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что российский лидер Владимир Путин якобы согласится на встречу с Владимиром Зеленским, если тот «уничтожит политическую карьеру» экс-главы Украины Петра Порошенко.
«Это требование Путина для того, чтобы он согласился с Зеленским говорить. То есть для Путина Порошенко – это враг номер один», – сказал дипломат в эфире телеканала «Украина 24», сообщает РИА «Новости».
При этом он отметил, что его слова основаны на «опыте работы и общения с российской стороной во многих переговорах».
Напомним, Порошенко стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму.
Порошенко имеет статус подозреваемого в уголовном деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Порошенко также фигурирует в делах о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка.
В Киеве заявили о «троллинге» американцев со стороны Шойгу
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Внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что глава Минобороны России Сергей Шойгу «троллит» США с помощью «информационно-психологической операции».
Арестович считает, что слова Шойгу об американских частных военных компаниях в Донбассе – «это чистое нагнетание» паники «по канонам информационно-психологических операций». По мнению Арестовича, российская сторона «троллит американцев по аналогии с химическим оружием в Ираке, что американцы использовали как один из аргументов для проведения военной операции в Ираке», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Дом».
Напомним, Шойгу сообщил, что американские ЧВК планируют в Донбассе провокации с химикатами, . По данным Шойгу, сотрудники американских ЧВК находятся в той части Донецкой области, которую контролируют украинские силовики. Киевский политолог Владимир Скачко указывал, что Арестович играет роль «платного дурачка» для украинских властей, «позволяет говорить себе глупости фантастического масштаба от имени канцеляриста, но при этом его слова воспринимаются как официальная позиция государства».
Энергетики: Киев в канун Нового года останется без света
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В Киеве и Киевской области с 28 по 31 декабря пройдут плановые отключения электричества из-за ремонтных работ на подстанциях и воздушных линиях, сообщается на сайте группы компаний «ДТЭК» (принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову).
Согласно списку адресов, это коснется различных районов украинской столицы и области, в частности без света останутся десятки жилых домов, офисов и других общественных учреждений. Отмечается, что временное отключение электроэнергии будет происходить с 13.00 до 19.00 (с 14.00 до 20.00 мск), сообщает РИА «Новости».
Напомним, глава Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах предупредил, что на Украине начнутся веерные отключения света, которые затронут не только регионы, но и Киев. О возможности веерных отключений электричества заявил и мэр Киева Виталий Кличко. В то же время, по данным минэнерго Украины, за неделю запас угля на украинских ТЭС снизился на 21,1% и составил 378 тыс. тонн, при этом гарантированные запасы должны находиться на уровне 758,3 тыс. тонн.
Ранее на Украине отключили 90% мощностей государственных ТЭС.
СМИ: Верка Сердючка могла стать президентом Украины
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Артист Алексей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, мог помешать Владимиру Зеленскому стать главой страны, если бы также выдвинул свою кандидатуру на выборы, рассказала журналистка Алеся Бацман в эфире телеканала «Украина 24».
«Андрей Данилко мог быть одним из тех, кто полностью перевернул тогда политический ландшафт, если бы он пошел в президенты», – приводит РИА «Новости» слова Бацман.
Как утверждает журналистка, артиста уговаривали заняться политикой «очень многие люди от разных партий», обещая помочь Данилко с финансовой составляющей вопроса.
«Он сказал: «Я хочу сохранить себя». Вот это то, что не удалось Владимиру Зеленскому», – добавила Бацман.
Кроме того, она также считает, что на высший пост мог претендовать также лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук, которому, по ее словам, «все пророчили судьбу президента». Но и он не решился попробовать себя в политике, в отличие от Зеленского, на тот момент также не имевшего опыта в госуправлении.
На сказанное отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Меня что поражает. Те, кто сейчас топят Зеленского, пару лет назад топили за него. Как интересно: глагол тот же, а падеж и частицы разные. Может, это не падеж и частицы, а падеж частиц?» – написала Захарова в Telegram.
Ранее бывший соратник Зеленского указал на изменения в его внешности и поведении.
Напомним, рейтинг президента Украины Владимира Зеленского с начала сентября упал на 10%, но он все же остается лидером в президентском рейтинге, следует из результатов опроса, проведенного соцгруппой «Рейтинг».
Шарий: Кроссворды на мове разгадывают только читатели трудов Бандеры
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«Новые языковые требования Киева к газетам и журналам – это выстрел Украины себе в ногу, поскольку они ударят по издателям», – сказал газете ВЗГЛЯД политик и медиаэксперт Анатолий Шарий. Ранее стало известно, что с января на Украине все печатные СМИ должны будут выпускать половину тиража на мове.
«Я не верю в то, что газеты переведут на мову половину тиражей. Ряд изданий и раньше дублировал тиражи на украинском языке. Например, журнал «Здоровье» и некоторые женские журналы. Исследования рынка показывают, что украинские версии тиражей почти в полном объеме возвращаются обратно, поскольку их не покупают», – сказал украинский медиаэксперт и политик Анатолий Шарий.
По его словам, в быту не менее 80% граждан Украины говорят и читают на русском. Эксперт пояснил: даже подавляющее большинство тех, кто в СМИ ратует за популяризацию мовы, вне эфиров говорят исключительно на русском.
«Что касается кроссвордов на мове – может, они где-то и продаются, хотя я не припомню такого. Но те, кто разгадывают кроссворды на украинском языке, как правило, заняты прочтением трудов Степана Бандеры. И таких на Украине меньшинство», – отметил собеседник.
Шарий выразил претензии и к контенту, который делается на украинском языке. «Это, как правило, информационные поводы типа «Дівчина провалилася в навоз». Поэтому я читаю и смотрю СМИ на русском», – сказал он.
Политик спрогнозировал, что вступление в силу новых норм ударит по издателям. «Никто не будет покупать и читать печатные СМИ на украинском языке. Следовательно, это очередной выстрел Украины себе в ногу. Никаких других эффектов власти не добьются», – пояснил собеседник.
Шарий также привел в пример Каталонию, где все спокойно говорят и на испанском, и на каталонском языке. «Со стороны властей на граждан нет никакого давления. И это отличный подход к языковой политике. А украинский случай – это пример того, как не надо делать. Переводом газет на мову вы не заставите людей отказаться от русского языка», – резюмировал собеседник.
Как ранее сообщала «Страна.ua», из-за новых языковых норм на Украине печатным изданиям придется отказываться от русскоязычных версий. Требование печатать не менее половины своего тиража на украинском языке начнет действовать с 16 января.
Медиаэксперт Сергей Чернявский отмечает, что многие печатные издания вовсе не переживут нововведений или вынуждены будут отказываться от русскоязычной версии. «В дальнейшем это приведет к сокращению уплаты налогов, потере рабочих мест, но зато у нас есть политическое решение вопроса, которое стоит выше интересов целой индустрии печатных изданий», – сказал он.
Главный редактор газеты «Комсомольская правда на Украине», которая пока издается на русском языке, Оксана Богданова сообщила, что издание планирует «действовать в рамках действующего законодательства». Она пояснила, что «две версии газеты, и на украинском, и на русском, очень дорого издавать». В результате следующий номер газеты выйдет только на украинском языке, передает ТАСС.
Гендиректор издательства «Мега-пресс групп» Роман Греба сообщил, что газеты «Программка», «Программа ТВ», «Телекурьер» и «Телегид» с первого январского номера тоже будут выходить на украинском языке.
При этом некоторые издатели пытаются обойти закон и перерегистрируют СМИ под свидетельство регионального характера, чтобы снять вопрос перехода на украинский до 2024 года. Кроме того, эксперты предсказывают рост объема печатной продукции из России, в частности кроссвордов. Издатель книг Алена Лазуткина отметила, что «сейчас расцвет контрабанды», которую «везут килограммами». Прежде везли «только книги, а теперь вместе с книгами привезут килограммами кроссворды».
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