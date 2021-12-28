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Российский лайнер с композитным крылом получил базовый сертификат
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Российский лайнер МС-21 получил базовый сертификат типа, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
«Самолет МС-21 получил сегодня базовый сертификат типа», – цитирует главу ведомства РИА «Новости».
Он пояснил, что сертификационные полеты для расширения сертификата продолжатся в 2022 году и в 2023, он будет расширяться до 2024 года.
«Внесение в сертификат типа изменений, подразумевающих использование российского композитного крыла и российского двигателя, запланировано на 2022 год», – подчеркнул Мантуров.
В ведомстве добавили, что базовый сертификат включает крыло из иностранных материалов и импортный двигатель.
Ранее гендиректор корпорации «Иркут» Андрей Богинский заявил, что МС-21 для авиакомпании «Россия», которая планирует начать получать эти воздушные суда уже в 2022 году, будут оснащены крылом из российских композитов.
В пятницу была завершена летная сертификационная программа по МС-21. Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщал, что самолет в ближайшее время получит сертификат.
Напомним, 16 декабря сообщалось, что МС-21 впервые приземлился в гражданском аэропорту в рамках контрольных испытаний. Экипаж МС-21-300 испытал надежность работы двигателей, функциональных систем и оборудования авиалайнера. Авиалайнер преодолел более 4 тыс. километров. Перелет прошел без замечаний.
Санду назвала условие объединения Молдавии и Румынии
Объединение Молдавии и Румынии возможно, если большинство граждан Молдавии поддержит эту идею, заявила президент страны Майя Санду.
Санду сказала, что «есть много людей, которые поддерживают эту идею, но есть и другая часть общества, которая напугана идеей объединения». По ее мнению, для воплощения в жизнь столь «большого проекта» требуется «поддержка подавляющего большинства в обществе», передает ТАСС со ссылкой на Pro TV.
«Посмотрим, как будут развиваться события», – сказала Санду, добавив, что власти Молдавии и Румынии реализуют политику по сближению двух стран в гуманитарной, энергетической и других сферах.
Социологические опросы свидетельствуют, что за объединение Молдавии и Румынии выступают 20–40% молдаван, многие из которых разочарованы молдавскими политическими элитами.
Напомним, Санду также заявила, что Молдавия не планирует вступать в НАТО, нейтральный статус государства зафиксирован в конституции.
В Минобороны заявили о подготовке НАТО к вооруженному конфликту с Россией
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НАТО готовится к крупномасштабному вооруженному конфликту с Россией, заявил заместитель министра обороны России Александр Фомин на брифинге для военных атташе и представителей посольств иностранных государств, аккредитованных в Москве.
«Военное строительство блока полностью перенацелено на подготовку к крупномасштабному вооруженному конфликту высокой интенсивности с Россией», – приводит его слова РИА «Новости».
По его словам, в доктринальных документах НАТО последних лет Российская Федерация прямо, «без каких-либо экивоков определена в качестве главного источника угроз коалиционной безопасности».
Фомин подчеркнул, что «Римская декларация до сих пор остается в силе».
«В ней, в частности, определено, что Россия и альянс не рассматривают друг друга как противника. Эта установка была подтверждена на саммите Совета Россия – НАТО в 2010 году в Лиссабоне», – уточнил он.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в качестве председателя Совета Россия – НАТО принял решение созвать совещание Совета 12 января 2022 года.
Российский сенатор Алексей Пушков ранее прокомментировал предстоящий Совет Россия – НАТО, отметив, что Россия будет в одиночестве против 30 стран – членов альянса, все они настроены против позиции России. Сенатор добавил, что, во-первых, США пока выразили лишь готовность обсудить проблему – не более того. «И по Украине, и по ряду других проблем они наши противники и не скрывают этого. Во-вторых, их союзники по альянсу будут вынуждены ориентироваться на американскую позицию, только КОГДА И ЕСЛИ будет достигнута конкретная договоренность между Москвой и Вашингтоном на двусторонней основе».
Названы обстоятельства гибели Егора Просвирнина
Главный редактор издания «Спутник и погром»(запрещено в России)Егор Просвирнин, выпавший из окна дома на Тверском бульваре в центре Москвы, в момент происшествия был в состоянии наркотического опьянения.
«38-летний Евгений Просвирнин с семьей снимал квартиру на четвертом этаже. По предварительным данным, в момент инцидента он находился под наркотическим воздействием», – передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Ранее СМИ сообщили о гибели известного националиста Егора Просвирнина. Он выпал из окна пятого этажа в центре Москвы, основатель проекта «Спутник и погром»(запрещено в России) был голый, с ножом и газовым баллончиком. Его смерть подтвердила супруга.
Егор Просвирнин – известный националист, не раз попадавший в скандальные ситуации из-за своих высказываний.
В 2017 году сайт «Спутник и погром» был заблокирован Роскомнадзором как «ресурс националистического толка», также против главреда ресурса Егора Просвирнина было возбуждено уголовное дело.
МИД счел «фантастикой» заявления о возможности США ограничить конвертацию рубля
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Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский опроверг возможность ограничения конвертации рубля со стороны США в рамках санкций.
По словам Биричевского, «это какие-то крайне экзотические меры». В МИДе заявили, что «вряд ли нечто подобное имело место в истории». Кроме того, добавил Биричевский, «сложно себе представить, каким образом это может быть реализовано», передает РИА «Новости».
Биричевский признал, что можно «попытаться запретить каким-то отдельным участникам финансового рынка определенные операции в американской юрисдикции или с американскими компаниями, что, в общем-то, часто бывает». Однако, по его словам, «каким-либо образом ограничить конвертируемость рубля как российской национальной валюты – это что-то из разряда фантастики».
Напомним, агентство Bloomberg со ссылкой на источники заявило, что Соединенные Штаты и Евросоюз рассматривают возможность введения санкций, которые направлены на осложнение конвертации рублей в доллары, евро и британские фунты на случай «вторжения» России на Украину. Глава Сбербанка Герман Греф назвал слухи про ограничение конвертации рубля «небылицей и чушью несусветной».
Адвокат сообщил о судьбе двух сбежавших в Армению фигурантов дела о гибели Белянкина
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Двое фигурантов дела о гибели Белянкина, скорее всего, избегут наказания, поскольку Москва пока так и не предоставила Еревану доказательств их вины. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил адвокат Карен Нерсисян. Ранее Мособлсуд вынес приговор по делу об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина. Двое из 11 обвиняемых предположительно находятся в Армении, они объявлены в международный розыск.
«Айрапетян сейчас в бегах. Мы связались с ним, уговаривали его вернуться и сдаться. Он сперва согласился приехать, но потом стал интересоваться, гарантирую ли я, что, если он сдастся, отпустят остальных. Конечно, таких гарантий я дать не мог. И он решил, что не будет сдаваться, а постарается помочь обвиняемым другими способами», – рассказал Карен Нерсисян, член команды адвокатов, защищавших обвиняемых в деле об убийстве Белянкина.
В понедельник Мособлсуд признал виновными девять фигурантов дела об убийстве экс-спецназовца ГРУ Никиты Белянкина, сообщил ТАСС. Напомним: в июне 2019 год в городе Путилково в ближнем Подмосковье был зарезан ветеран войны в Сирии 24-летний Никита Белянкин.
По информации РБК, самый большой срок – 20 лет – получил Сергей Ходжанян, который в ходе массовой драки нанес Белянкину удар ножом в сердце. Братья Грант и Гамлет Айрапетян, участвовавшие в избиении мужчины, получили 18 и 17 лет лишения свободы. Все они были посетителями бара «Бир Хаус», принадлежавшего Гургену Аганяну (также фигурировал в прессе как Григор Оганян). Двоих обвиняемых не оказалось на скамье подсудимых, поскольку сразу после преступления они успели уехать в Армению – это Гурген Аганян, а также третий брат – Оганес Айрапетян.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в сентябре 2019 года армянские власти выпустили из-под стражи владельца подмосковного бара «Бир Хаус» Гургена Аганяна (также фигурировал в прессе как Григор Оганян), которого российские сыщики подозревали в причастности к драке. «Россия не потребовала дальнейшего продления срока ареста, и Аганян был освобожден», – говорил тогда адвокат одного из фигурантов Нарек Костонян.
Как предположил Нерсесян, Айрапетян уже покинул Армению. «По крайней мере, его родители говорят, что его нет в республике. Будь он в Армении, он бы мог повторить сценарий Агаяна и потребовать, чтобы дело направили в Ереван», – пояснил адвокат. Он напомнил, что в случае с другим фигурантом – Гургеном Агаяном, который тоже улетел в Ереван сразу после убийства Белянкина, так и произошло: армянская сторона запросила у Москвы материалы дела, однако так и не получила их. Как предполагает Нерсисян, если бы Айрапетяна судили на родине, то вменили бы в вину лишь превышение необходимой самообороны, а не соучастие в убийстве.
Напомним, Аганян по возвращении на родину сам явился в правоохранительные органы Армении и был арестован на 40 дней. Свою вину он отрицал. По версии Аганяна, Белянкин первым открыл стрельбу из травматического пистолета, поссорившись с группой людей, стоявших возле ресторана.
Армения своих граждан не выдает. Генпрокуратура республики запросила у российских коллег материалы уголовного дела, чтобы начать процесс уголовного преследования против Аганяна на родине. Однако Россия данные материалы не предоставила, писал ТАСС.
По словам Нерсисяна, Гурген Агаян находится на свободе и не думает скрываться. «Армения информировала Россию, что человек, которого вы ищете, – Агаян – добровольно явился к нам, – говорит адвокат. – В соответствии с двусторонними договорами, в таких случаях в страну направляется дело обвиняемого, чтобы этим занимался местный суд. Однако этого не было сделано. Это не значит, что Армения становится пристанищем беглых преступников. Россия, как и многие другие страны, тоже не выдает своих граждан», – напомнил Нерсисян. Адвокат пояснил, что теперь дело Агаяна и Айрапетяна выделено в отдельное производство, они объявлены в международный розыск. «Они пока не осуждены. Заочного приговора им не выносили, приговор вынесен только тем людям, которые присутствовали в суде», – пояснил он.
«Не думаю, что такого рода эксцессы могут сколько-нибудь серьезно повлиять на отношения Москвы и Еревана», – сказал газете ВЗГЛЯД армянский политолог Александр Искандарян. «Понятно, что бывают драки, в которых иногда погибают люди. В этих драках участвуют люди разной этничности, – сказал политолог. – Был случай в Армении, когда российский военный расстрелял здесь семью вместе с детьми. Его осудили. Насколько я помню, он сидит. Очень прискорбно, что такие вещи происходят. Но на отношения России и Армении это повлиять не может, это разного порядка вещи».
Умер актер Виталий Быков
Советский и белорусский актер кино и театра Виталий Быков, сыгравший в фильмах «В июне 41-го», «Кортик» и других, скончался на 81-м году жизни, сообщил Национальный академический театр имени Горького.
«Коллектив Национального академического драматического театра имени Максима Горького понес большую утрату – на 81-м году жизни скончался актер Виталий Михайлович Быков. Мы потеряли талантливого артиста. Его уход – тяжелая и невосполнимая утрата для всех нас», – цитирует сообщение театра РИА «Новости».
Быков родился в 1941 году в Латвии. В 1964 году он окончил Ленинградский госинститут театра, музыки и кино по специальности «актер драматического театра и кино».
Он начал работу в Национальном академическом драматическом театре имени Горького с марта 1972 года. Быков на сцене сыграл более 60 ролей. Снимался в фильмах, среди которых «Кортик», «Бронзовая птица», «Знак беды» и «В июне 41-го».
Военный эксперт оценил амбиции Польши «справиться с Россией и без НАТО»
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Мы можем спокойно и беспрепятственно расстреливать Польшу как хотим и откуда хотим. Вся территория Польши абсолютно уязвима, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее в Польше заявили, что победят Россию без помощи НАТО, если Москва не будет применять ядерное оружие.
«Россия имеет огромное преимущество перед Польшей. Хотя бы потому, что превосходит ее элементарно в численности вооруженных сил, причем – в несколько раз», – пояснил доктор военных наук Константин Сивков.
По его словам, польская армия укомплектована устаревшими танками – Leopard 2 модификации A4. «В случае прямого боевого столкновения они даже близко не смогут соперничать с нашими модернизированными Т-72Б3. А «седьмую» версию Leopard поляками еще не дали западные партнеры», – напомнил собеседник.
Эксперт добавил, что силы ПВО Польши представлены американскими ЗРК Patriot, но они по всем характеристикам хуже российских систем противовоздушной обороны. «К тому же их у Польши немного. Так что от атак российских ракет они территорию Польши не защитят», – отметил аналитик.
«Про наше превосходство в авиации и говорить нечего – и технически, и количественно Воздушно-космические силы России нельзя даже сравнивать с воздушными силами Польши», – подчеркнул он. Сивков отметил, что Вашингтон мог передать Варшаве еще оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS, но об этом данных нет.
«Наверное, единственное, в чем Польша превосходит Россию – это противотанковые ракетные комплексы пятого поколения Javelin, предоставленные опять же американцами. Наши «Корнеты» – это ПТРК второго поколения. Но о том, что это преимущество может решить исход в мало-мальски важном военном столкновении, смешно даже говорить», – сказал эксперт.
Сивков также сказал, что при сопоставлении военной мощи ВС России и Польши даже не стоит упоминать про флот и наличие у Москвы гиперзвукового
оружия. «В целом мы можем спокойно и беспрепятственно расстреливать Польшу как хотим и откуда хотим. Вся территория Польши абсолютно уязвима для российских оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер
», гиперзвуковых ракет «Кинжал
», крылатых ракет «Калибр
», – подчеркнул собеседник.
Кроме того, по его словам, важное значение имеет и глубина оперативно-стратегического построения группировок войск. «Для России эта глубина составляет до тысячи километров, Польша не имеет такой территории. Кстати, в прямом военном столкновении Польшу «раскатает» и Белоруссия, имеющая преимущество по танкам, авиации и средствам ПВО», – резюмировал Сивков.
Ранее польский эксперт по геополитике Яцек Бартосяк в интервью wPolityce заявил, что Польша в состоянии одержать военную победу над Россией при отказе Москвы от применения ядерного оружия и реформировании Варшавой армии.
По его мнению, Польша в этом случае справится без союзников по НАТО. Журналист уточнил, действительно ли Бартосяк считает, что достаточно создать армию нового образца, чтобы появился шанс для военной победы, передает РИА «Новости».
Он добавил, что в гипотетическом конфликте с современными вооруженными силами Польши российская армия очень быстро одержит верх. При этом Бартосяк высказал опасения, что Россия способна помешать планам Варшавы создать боеспособные войска.
«Возможно, это уже происходит, ведь они потребовали от США согласиться на взаимные гарантии по Европе, которые фактически заблокируют возможности развития польской армии в том направлении, в каком нам бы хотелось. Именно это на самом деле подразумевают российские требования к американцам», – подчеркнул эксперт.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки Skynews о «возможности нападения» России на Украину, заявил, что Москва никому не угрожает, в отличие от стран Запада. Он напомнил о продолжающемся расширении НАТО на восток, к российским рубежам, и призвал гарантировать «безусловную» безопасность для страны.
Чуть ранее президент Польши Анджей Дуда заявил
, что страны НАТО ни в коем случае не должны поддаваться на «шантаж» со стороны России с требованием к альянсу прекратить поддержку бывших республик СССР, он уверен, что ответом на это может быть встречный ультиматум.
«Если кто-то приходит к вам домой и начинает стучать в двери и угрожать, говорит, что нападет на вас, если вы не откроете и не отдадите ему деньги, но даже если вы даже немного приоткроете двери, чтобы дать ему деньги, на вас все равно нападут и ворвутся к вам домой... Никогда нельзя поддаваться на такие ультиматумы и шантаж», – сказал глава польского государства.
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Запасы газа на Украине снизились до исторического минимума
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Запасы газа в подземных хранилищах Украины снизились до исторического минимума для этого времени.
Украина с 24 декабря вошла в зону исторического минимума по запасам газа в ПХГ – 14,37 млрд кубометров, это на 9,9 млрд кубометров ниже показателя прошлого года и уже на 1 млрд кубометров меньше, чем на начало закачки в апреле этого года», – сообщает Газпром в Telegram.
Запасы газа в украинских хранилищах, по данным «Оператора ГТС Украины» на 25 декабря, составляют 14,26 млрд кубометров.
А объем активного газа в европейских ПХГ на 24 декабря, согласно Gas Infrastructure Europe, на 21,1 млрд кубометров меньше прошлогоднего уровня. Отобрано 43,1% от объема газа, закачанного в этом году, также уточняет компания.
Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко в интервью «5 каналу» заявил, что республика могла бы закупить природный газ в десять раз дешевле накануне отопительного сезона, чем в настоящее время.
Глава оператора ГТС Украины, компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что Украина не имеет альтернативы российскому газу, этим мог бы стать сжиженный природный газ, доставляемый по морю, но суда с ним не могут входить в порты страны.
До этого сообщалось, что транзит российского газа через Украину сократился на 20%.
Лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что энергетический кризис на Украине приводит к ее «экономическому уничтожению». Она отказалась верить в случайность, считая, что фундаментальные вещи, которые прописаны в документах и законах, это план по энергетической безопасности государства.
Кличко поздравил жителей Киева с наступающим 2222 годом
Мэр Киева Виталий Кличко поздравил жителей города сначала с 2220 годом, но затем «исправил» оговорку и поздравил их с 2222-м.
Как пишет «Страна.ua», Кличко «перенес человечество в далекое будущее». «С хорошим настроением встречаем новый две тысячи двести двадцатый… – начал он, но, видимо, понял, что ошибся, и продолжил: – Две тысячи двести двадцать второй год».
Напомним, Виталий Кличко известен своими оговорками, причем это не первая его «зимняя» оговорка. Так, в 2014 году он просил жителей города заранее подумать о проблеме теплосбережения и подготовиться к земле. А в начале декабря 2021 года Кличко пообещал для борьбы с гололедом посыпать улицы Киева снегом.
Пилот упавшего Ми-2 в Удмуртии сообщил, что замерзает
Экипаж, разбившегося в Удмуртии вертолета Ми-2 в Удмуртии успел сообщить о внештатной ситуации непосредственно перед потерей связи с воздушным судном, а несколько позже, что замерзает, спасатели продолжают поиски.
«Непосредственно перед потерей связи с вертолетом командир воздушного судна сообщил о нештатной ситуации. Следователи... выехали на место происшествия, проводится проверка, выясняются все обстоятельства происшествия», – говорится в сообщении регионального СУ СКР, передает РИА «Новости».
Между тем, СМИ публикует аудиосообщение командира воздушного судна Дамира Гафурова, из которого ясно, что экипаж получил тяжелые травмы, лежит в сугробе и не может сообщить точные координаты. «Мерзну, холодно! Холодно!» – единственное, что повторяет Гафуров по рации, передает «Бизнес Онлайн».
Между тем, спасатели продолжают поиск вертолета. Сейчас в Увинском районе, где потерпел крушение вертолет, температура воздуха составляет минус 13 градусов.
Ранее сообщалось, что вертолет Ми-2 упал в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии, он проводил обследование нефтепровода.
В Польше назвали условия для военной победы над Россией
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Польша в состоянии одержать военную победу над Россией при отказе Москвы от применения ядерного оружия и реформировании Варшавой армии, заявил в интервью wPolityce эксперт по геополитике Яцек Бартосяк.
По его мнению, Польша в этом случае справится без союзников по НАТО. Журналист уточнил, действительно ли Бартосяк считает, что достаточно создать армию нового образца, чтобы появился шанс для военной победы, передает РИА «Новости».
«Да, только чтобы все удалось, нужно многое сделать», – заявил эксперт.
Он добавил, что в гипотетическом конфликте с современными вооруженными силами Польши российская армия очень быстро одержит верх. При этом Бартосяк высказал опасения, что Россия способна помешать планам Варшавы создать боеспособные войска.
«Возможно, это уже происходит, ведь они потребовали от США согласиться на взаимные гарантии по Европе, которые фактически заблокируют возможности развития польской армии в том направлении, в каком нам бы хотелось. Именно это на самом деле подразумевают российские требования к американцам», – подчеркнул эксперт.
Ранее президент России Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки Skynews о «возможности нападения» России на Украину, заявил, что Москва никому не угрожает, в отличие от стран Запада. Он напомнил о продолжающемся расширении НАТО на восток, к российским рубежам, и призвал гарантировать «безусловную» безопасность для страны.
До этого МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
Премьер-министр Эстонии: Когда посещаю Украину, говорю по-русски
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призналась, что использует русский язык во время поездок на Украину.
«Решусь ли я дать интервью на русском? Нет. По той простой причине, что будучи адвокатом, я усвоила: если ты владеешь темой, но при этом не владеешь языком и даешь консультацию или интервью на языке, на котором запинаешься, то складывается впечатление, что ты некомпетентна. Поэтому в Эстонии я не решаюсь говорить по-русски. Но когда я, скажем, посещаю Украину, то говорю по-русски», – приводит ее слова портал ERR.
Премьер Эстонии добавила, что у нее была «прекрасная учительница», ей очень нравились уроки русского языка.
Ранее Каллас заявила, что Запад не должен давать России право голоса по вопросу расширения НАТО.
Надежда Савченко объяснила свой новый женственный образ
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Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко прокомментировала свою фотосессию, где она предстала в двух ярких платьях и с макияжем, отметив, что это можно считать ее разовым «новогодним подарком» самой себе.
«Это разовая новогодняя легкая акция. Я не думаю, что каждый день так выглядеть – это очень удобно. Но хотя бы раз женщина должна побаловать себя какой-то фотосессией, каким-то салоном. А так – все к войне готовятся, женщин в армию призывают. Так что не до фотосессии сейчас. Придет время, будем все стрелять», – ответила Савченко на вопрос, означает ли эта фотосессия, что она решила сменить имидж и теперь будет появляться в публичном пространстве в новом женственном образе, передает «Страна.ua».
Также она прокомментировала резонанс, который вызвала ее фотосессия в соцсетях, и обилие мемов.
«Я была за городом и не смотрела, какой там резонанс. Но я уже вижу, что у люди у нас, к сожалению, редко реагируют на что-то серьезное и то, что правда стоит внимания. Зато на что-то легкое им всегда посмотреть интересно», – добавила Савченко.
Накануне Савченко поделилась в Facebook кадрами, на которых она сфотографирована в двух ярких платьях, одно из которых с глубоким вырезом. Для одного из образов Савченко сделали яркий макияж, дополнив его большими серьгами.
В Совфеде объяснили требование России разговора с военными НАТО
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«Западные военные реально поймут, чем Россия может ответить, если НАТО не пойдет нам навстречу», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Ранее Москва потребовала от альянса, чтобы на переговорах по гарантиям безопасности присутствовали военные представители блока.
«Простые политики, к сожалению, многие вещи просто не воспринимают, поэтому участие именно военных специалистов НАТО в переговорах необходимо. Только они смогут грамотно оценить наши предложения по вопросам безопасности», – пояснил первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
В российской делегации также будут профессиональные военные, уточнил собеседник. «Они поговорят с иностранными коллегами на понятном обеим сторонам языке. Нам очевидны угрозы, которые исходят от военной структуры НАТО в адрес России, но нужно, чтобы их поняли военные эксперты альянса», – сказал сенатор.
«В результате они доведут опасения Москвы до своего политического руководства. Так что все это – не для красного словца. Необходимо максимальное взаимопонимание», – подчеркнул он.
«Нам действительно важно, чтобы силы НАТО представляли в том числе профессиональные военные, поскольку на встрече будут обсуждаться военно-технические аспекты стратегической безопасности», – уточнил глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин. «Насколько хорошо в этой связи до них будут доходить наши аргументы – это уже другой вопрос», – добавил бывший замглавы российского МИД.
Во вторник замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил
, что переговоры с США по гарантиям безопасности могут состояться 10 января, а с НАТО – 12 января. «Именно эти даты рассматриваются, но окончательной договоренности нет», – отметил дипломат.
Для Москвы, по его словам, крайне важно получить от альянса подтверждение, что в делегации блока на переговорах будут военные представители. «Мы туда выезжаем в межведомственном формате, наше Министерство обороны будет представлено на очень солидном уровне. И нам важно, чтобы военные провели профессиональный разговор», – сказал замглавы МИД.
Ранее официальный представитель дипведомства Мария Захарова отмечала, что главными вопросами на предстоящих переговорах являются нерасширение НАТО и непоявление у границ России угрожающих безопасности вооружений.
Напомним, что в декабре МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины, также Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии.
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Израиль нанес удар по порту в Латакии
Порт в сирийской Латакии подвергся воздушной атаке Израиля, начался пожар, сообщило государственное телевидение Сирии.
В сообщении говорится, что «израильский враг совершил воздушную атаку ракетами со стороны Средиземного моря». Целью атаки стала «контейнерная площадка в торговом порту в Латакии». В результате израильской атаки начались «пожары», был нанесен «большой материальный ущерб». Для отражения атаки были задействованы сирийские системы ПВО, передает РИА «Новости».
Порт находится в 15 км от базы российских ВКС в Хмеймиме и служит морскими воротами Сирии. Через него в Сирию поступают товары первой необходимости и продовольствие, передает ТАСС.
Напомним, Израиль регулярно наносит ракетные авиаудары по Сирии, в основном по пригородам Дамаска. Опасения Израиля связаны с тем, что Тегеран устанавливает в Сирии свои ракеты, которые способны с территории САР достичь израильских городов. Поставки из Ирана в Сирию сопровождаются ракетными атаками Израиля.