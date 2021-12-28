Голикова заявила о росте уровня коллективного иммунитета россиян к COVID-19

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России вырос до 61,1% за выходные, однако этого пока недостаточно, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании Совета при правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере.

«Благодаря вакцинации на сегодняшний день в Российской Федерации уровень коллективного иммунитета [к ковиду] составляет 61,1%. Этого недостаточно, чтобы безопасно себя чувствовать. И в этом смысле мы должны продолжить совместную работу по убеждению наших граждан в приверженности к вакцинации», – передает ТАСС ее слова.

Ранее глава оперштаба сообщила, что достигнуть уровня коллективного иммунитета к COVID-19 в 80% можно, только если каждый, у кого нет противопоказаний, привьется.

Севастополь стал абсолютным лидером по коллективной вакцинации. Необходимый уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции достиг 80,8%.

Президент России Владимир Путин раскритиковал низкий уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России и назвал нечестной позицию политиков, которые «крутят хвостом» и борются с вакцинацией ради повышения рейтингов. Он также заявил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в стране должен достичь 90%.