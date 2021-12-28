Прокуратура обвинила «Мемориал» в искажении памяти о Великой Отечественной войне

Адвокат сообщил о судьбе двух сбежавших в Армению фигурантов дела о гибели Белянкина

Двое фигурантов дела о гибели Белянкина, скорее всего, избегут наказания, поскольку Москва пока так и не предоставила Еревану доказательств их вины. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил адвокат Карен Нерсисян. Ранее Мособлсуд вынес приговор по делу об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина. Двое из 11 обвиняемых предположительно находятся в Армении, они объявлены в международный розыск.

«Айрапетян сейчас в бегах. Мы связались с ним, уговаривали его вернуться и сдаться. Он сперва согласился приехать, но потом стал интересоваться, гарантирую ли я, что, если он сдастся, отпустят остальных. Конечно, таких гарантий я дать не мог. И он решил, что не будет сдаваться, а постарается помочь обвиняемым другими способами», – рассказал Карен Нерсисян, член команды адвокатов, защищавших обвиняемых в деле об убийстве Белянкина.

В понедельник Мособлсуд признал виновными девять фигурантов дела об убийстве экс-спецназовца ГРУ Никиты Белянкина, сообщил ТАСС. Напомним: в июне 2019 год в городе Путилково в ближнем Подмосковье был зарезан ветеран войны в Сирии 24-летний Никита Белянкин.

По информации РБК, самый большой срок – 20 лет – получил Сергей Ходжанян, который в ходе массовой драки нанес Белянкину удар ножом в сердце. Братья Грант и Гамлет Айрапетян, участвовавшие в избиении мужчины, получили 18 и 17 лет лишения свободы. Все они были посетителями бара «Бир Хаус», принадлежавшего Гургену Аганяну (также фигурировал в прессе как Григор Оганян). Двоих обвиняемых не оказалось на скамье подсудимых, поскольку сразу после преступления они успели уехать в Армению – это Гурген Аганян, а также третий брат – Оганес Айрапетян.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в сентябре 2019 года армянские власти выпустили из-под стражи владельца подмосковного бара «Бир Хаус» Гургена Аганяна (также фигурировал в прессе как Григор Оганян), которого российские сыщики подозревали в причастности к драке. «Россия не потребовала дальнейшего продления срока ареста, и Аганян был освобожден», – говорил тогда адвокат одного из фигурантов Нарек Костонян.

Как предположил Нерсесян, Айрапетян уже покинул Армению. «По крайней мере, его родители говорят, что его нет в республике. Будь он в Армении, он бы мог повторить сценарий Агаяна и потребовать, чтобы дело направили в Ереван», – пояснил адвокат. Он напомнил, что в случае с другим фигурантом – Гургеном Агаяном, который тоже улетел в Ереван сразу после убийства Белянкина, так и произошло: армянская сторона запросила у Москвы материалы дела, однако так и не получила их. Как предполагает Нерсисян, если бы Айрапетяна судили на родине, то вменили бы в вину лишь превышение необходимой самообороны, а не соучастие в убийстве.

Напомним, Аганян по возвращении на родину сам явился в правоохранительные органы Армении и был арестован на 40 дней. Свою вину он отрицал. По версии Аганяна, Белянкин первым открыл стрельбу из травматического пистолета, поссорившись с группой людей, стоявших возле ресторана.

Армения своих граждан не выдает. Генпрокуратура республики запросила у российских коллег материалы уголовного дела, чтобы начать процесс уголовного преследования против Аганяна на родине. Однако Россия данные материалы не предоставила, писал ТАСС.

По словам Нерсисяна, Гурген Агаян находится на свободе и не думает скрываться. «Армения информировала Россию, что человек, которого вы ищете, – Агаян – добровольно явился к нам, – говорит адвокат. – В соответствии с двусторонними договорами, в таких случаях в страну направляется дело обвиняемого, чтобы этим занимался местный суд. Однако этого не было сделано. Это не значит, что Армения становится пристанищем беглых преступников. Россия, как и многие другие страны, тоже не выдает своих граждан», – напомнил Нерсисян. Адвокат пояснил, что теперь дело Агаяна и Айрапетяна выделено в отдельное производство, они объявлены в международный розыск. «Они пока не осуждены. Заочного приговора им не выносили, приговор вынесен только тем людям, которые присутствовали в суде», – пояснил он.

«Не думаю, что такого рода эксцессы могут сколько-нибудь серьезно повлиять на отношения Москвы и Еревана», – сказал газете ВЗГЛЯД армянский политолог Александр Искандарян. «Понятно, что бывают драки, в которых иногда погибают люди. В этих драках участвуют люди разной этничности, – сказал политолог. – Был случай в Армении, когда российский военный расстрелял здесь семью вместе с детьми. Его осудили. Насколько я помню, он сидит. Очень прискорбно, что такие вещи происходят. Но на отношения России и Армении это повлиять не может, это разного порядка вещи».