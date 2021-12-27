Байден подписал оборонный бюджет США без санкций против «Северного потока – 2»

Президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет США на 2022 год, предусматривающий средства на «сдерживание» России, но без санкций против «Северного потока – 2», сообщил Белый дом.

«Документ подписан в качестве закона», – цитирует сообщение РИА «Новости». Оборонный бюджет США на 2022 год предполагает 768 млрд долларов ассигнований.

Отмечается, что в документ не попало упоминание санкций против «Северного потока – 2». В согласованный вариант не попало и предложение об ограничительных мерах против 35 россиян, «близких» к руководству страны. Также там нет упоминания о санкциях против суверенного долга России. Оборонный бюджет предполагает затраты в 4 млрд долларов на инициативу военного сдерживания России в Европе.

Принятый оборонный бюджет предполагает выделение 300 млн долларов в качестве военной помощи Украине, из которых не менее 75 млн долларов должны быть потрачены на летальные средства и сопутствующие услуги. Сумма, вошедшая в компромиссный вариант законопроекта, на 50 млн долларов превысила запрос американской администрации.

Ранее члены палаты представителей Конгресса США проголосовали за проект оборонного бюджета на 2022 финансовый год (начался 1 октября) объемом около 770 млрд долларов.

До этого из оборонного бюджета исключили санкции против российского суверенного долга, а также санкции против «Северного потока – 2». Кроме того, из согласованного проекта оборонного бюджета США исключено положение о возможности санкций в отношении 35 россиян. При этом он предусматривает выделение 4 млрд долларов на Европейскую инициативу по сдерживанию, которая направлена против России. На военную помощь Украине выделяют 300 млн долларов, еще 150 млн – на «сотрудничество в области безопасности со странами Балтии».