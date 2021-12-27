В Туле пятерых мужчин обвинили в организации финансовой пирамиды

В Туле будут судить пятерых местных жителей за организацию финансовой пирамиды и обман более тысячи граждан на сумму свыше 467 млн рублей, сообщает прокуратура Тульской области.

«По версии следствия, в 2017-2019 годах на территории 12 регионов страны, включая Тульскую область, под видом кредитных потребительских кооперативов «Достояние народа» и «ГлавСберСтрой», осуществлявших свою противоправную деятельность по принципу финансовой пирамиды, действовало преступное сообщество, состоящее из девяти руководителей и участников, проживающих в Туле», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что обвиняемые привлекали вкладчиков, «используя агрессивную рекламу и иные средства конспирации, создающие мнимое впечатление о надежности и сверхприбыльности кооперативов».

«Жертвами мошенников стали свыше одной тысячи граждан, им не выплачены обещанные проценты и не возвращены вклады на общую сумму свыше 467 млн рублей. На имущество обвиняемых, стоимостью 126 млн рублей, наложен арест», – добавили в пресс-службе.

Уголовное дело в отношении пяти человек, которые обвиняются в создании преступного сообщества и мошенничестве, направлено в Центральный районный суд Тулы для рассмотрения по существу. Сообщается, что ранее в этот же суд направлены уголовные дела в отношении двух участников указанного преступного сообщества, которые заключили досудебные соглашения о сотрудничестве и полностью признали вину. Еще один основатель финансовой пирамиды находится в розыске, четвертый – скончался.

Ранее полиция задержала в Казани одного из основателей финансовой пирамиды Finikо Кирилла Доронина.

Напомним, в марте 2016 года президент России Владимир Путин подписал правительственный закон, устанавливающий уголовную ответственность за организацию финансовых пирами. Максимальная санкция новой статьи – лишение свободы на срок до шести лет. Кроме того, предусмотрен штраф до 1,5 млн рублей.