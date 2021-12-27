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Газпром вывел суточный отбор газа из хранилищ на максимум за последние пять лет
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Компания «Газпром» вывела суточный отбор из российских подземных хранилищ газа (ПХГ) на максимум за последние пять лет, чтобы обеспечить надежные поставки топлива потребителям в холодный период.
«Для обеспечения надежных поставок газа потребителям «Газпром», в частности, вывел суточный отбор газа из российских хранилищ на максимальный уровень за последние пять лет. Поставки газа российским потребителям из газотранспортной системы «Газпрома» достигали 1656 млн куб. м в сутки», – говорится в сообщении на сайте холдинга.
Из-за аномально низких температур производственный комплекс Газпрома с 22 декабря работает в режиме осенне-зимних максимумов.
В понедельник Газпром во время дополнительной сессии аукциона не забронировал мощности для транзита газа через Польшу по газопроводу «Ямал – Европа».
В Газпроме ответили на обвинения о срыве поставок газа в Европу
Обвинения в адрес России и «Газпрома» в недостаточных объемах поставок природного газа являются неприемлемыми и беспочвенными, враньем и ложью, европейские страны сами создают себе проблемы, заявил официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов в эфире телеканала «Россия-1».
«Обвинения в адрес «Газпрома» о недостаточных поставках газа на рынок Европы беспочвенны, неприемлемы, вранье и ложь. Ряд клиентов «Газпрома», в частности из Франции и ФРГ полностью выбрали свои контрактные объемы и не выставляют больше заявок», – цитирует ТАСС слова Куприянова.
По его словам, Газпром готов поставлять дополнительные объемы газа в рамках действующих долгосрочных контрактов. Цена газа в рамках этих поставок существенно ниже, чем потовые цены, отметил он.
«Все проблемы в Западной Европе создают себе сами, и не нужно обвинять в этом Газпром. Лучше посмотреть в зеркало», – добавил официальный представитель холдинга.
Куприянов также отметил, что ряд клиентов холдинга из Европы, в частности из Франции и Германии, уже выбрали свои годовые контрактные объемы в 2021 году, поэтому больше не выставляют заявок на поставку газа.
«В этом году «Газпром» поставил в Германию по контракту 50,2 млрд кубометров – это на 5,3 [млрд] больше, чем в прошлом году. Помимо Германии в числе стран, в которые «Газпром» уже поставил газа больше, чем за весь прошлый год, – Италия, Турция, Болгария, Венгрия, Сербия, Дания, Финляндия, Польша. При этом ряд наших клиентов, в частности из Франции и Германии, уже полностью выбрали все свои годовые контрактные объемы и, соответственно, больше не выставляют заявок на поставку газа, а «Газпром» бронирует транспортные мощности исходя из имеющихся заявок, а не наоборот», – отметил он.
Куприянов также указал на имеющиеся данные о физическом реверсе газа из Германии в Польшу и далее на Украину в объеме 3-5 млн кубометров в сутки.
«А газ при этом поднимается из подземных хранилищ на территории Германии, из которых уже отобрано 47% газа. А зима только начинается. Не самое рациональное решение. О цене таких реверсных поставок не хочется даже и говорить. Эти цены существенно превышают цены по контрактным объемам, поставляемым «Газпромом», – подчеркнул представитель холдинга, отметив, что продолжается транзит газа через территорию Украины, несмотря на выполнение контракта на текущий год еще в середине декабря.
Ранее Газпром не возобновил поставки топлива по трубопроводу Ямал – Европа.
Президент России Владимир Путин заявил, что Газпром не бронирует мощности газопровода «Ямал – Европа», потому что отсутствуют заявки со стороны европейских потребителей. Путин в ходе ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос о том, действительно ли Газпром виноват в европейском газовом кризисе.
«Конечно, нет. Это попытка поставить все с ног на голову опять. Вот коллега спрашивает, что там Запад не понимает. Да врут все, потому что тень на плетень наводят. Газпром увеличил поставки чуть ли не на 20% в дальнее зарубежье и в Европу в целом. По-моему, это вообще единственная компания, которая так себя ведет. Американские поставщики утащили газ на премиальные рынки – в Южную Америку, Корею, Японию. И цены поползли. Много факторов. И неблагоприятная погода, длинная весна, недозакачка в «подземки», ветряки не работали. При этом местные власти «кошмарят» свои добывающие компании. Дефицит возник», – считает Путин.
Ранее Bloomberg сообщил, что Газпром сокращает поставки газа по трубопроводу «Ямал – Европа» не из-за стремления манипулировать ценами, а из-за того, что покупатели уже исчерпали годовые лимиты; чтобы получить больше топлива, им придется переплачивать.
В Британии заявили о национальной катастрофе из-за подорожавшего газа
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Руководители нескольких британских компаний обратились к правительству с просьбой принять меры из-за роста стоимости топлива, который ставит работу предприятий страны под угрозу.
Британские эксперты считают, что сырье дорожает якобы из-за того, что «Россия не наращивает поставки в Европу», сообщает The Telegraph.
«Это национальный кризис. Оптовые цены на газ и электроэнергию выросли до беспрецедентного уровня за последние три недели», – заявил исполнительный директор Good Energy Найджел Поклингтон изданию, передает РИА «Новости».
По данным аналитика Investec Мартина Янга, вероятен взлет тарифов на электричество до 56%. Уже сейчас среднее домохозяйство в Великобритании тратит на эти нужды 1277 фунтов стерлингов в год (124 тыс. рублей), а апреле 2022 года сумма этих расходов вырастет еще до 2000 фунтов, или 195 тыс. рублей.
Представитель компании EDF Филипп Коммаре назвал нынешнюю ситуацию в экономике критической. Он отмечается, что это только начало и обстановка в дальнейшем лишь ухудшится. Несмотря на попытки поставщиков оказать поддержку потребителям, проблемы, с которым сталкивается отрасль, стали слишком большими, предупредил эксперт.
В начале декабря сообщалось о банкротстве из-за высоких цен на газ энергетической британской компании Zog Energy Limited, которая снабжала газом и электричеством 11,7 тыс. потребителей.
Всего же в 2021 году в Британии из-за стоимости голубого топлива обанкротились уже 27 энергокомпаний.
Ранее сообщалось, что в Британии упрекнули Газпром в желании зарабатывать на продаже газа. По данным британских СМИ, российская компания стремится продать как можно больше газа по максимальным ценам, говорил руководитель газового направления в консалтинговой компании Rystad Energy Карлоса Торрес Диас.
Он считает, что Газпром нашел баланс «в процессе продажи максимально возможного количества газа таким образом, чтобы не повышать объемы на рынке до той точки, с которой начнется снижение рыночной цены».
Путин: Кто не дает работать проекту «Северный поток – 2», поступает глупо
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Президент России Владимир Путин заявил, что те, кто не дают возможности работать трубопроводу «Северный поток – 2», поступают глупо.
«По поводу «Северного потока – 2», да, я согласен с вашими оценками, это еще и глупо для тех, кто не дает возможности работать этой системе, потому что дополнительные поступления объемов газа на европейский рынок безусловно понизили бы цену на бирже, на споте», – сказал Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию, комментируя доклад лидера ЛДПР Владимира Жириновского, передает ТАСС.
Жириновский заявил, что Европа сама не открывает «Северный поток – 2», а теперь «мерзнет». По словам главы ЛДПР, европейские страны сами себе делают хуже.
«А поскольку многие страны, кстати говоря, включая ту же Украину, которая зависит от спота сегодня – это их собственный выбор был, они не хотят у нас покупать напрямую, и для них цена бы упала и существенно. Просто сами себе подрезают сук, на котором сидят», – отметил Путин.
Ранее в Газпроме назвали сроки заполнения второй нитки газопровода «Северный поток – 2». Первая нитка газопровода «Северный поток – 2» находится под рабочим давлением, а вторая нитка будет заполнена до конца 2021 года, заявил глава Газпрома Алексей Миллер.
На Украине заявили об отсутствии альтернативы российскому газу
Украина не имеет альтернативы российскому газу, этим мог бы стать сжиженный природный газ, доставляемый по морю, но суда с ним не могут входить в порты страны, признал глава оператора ГТС Украины, компании «Нафтогаз» Юрий Витренко.
Витренко заявил украинскому РБК, что «физически судна с LNG (Liquefied natural gas, сжиженный природный газ) в Украину заходить не могут, и даже с терминала в Польше регазифицированный LNG физически сейчас не может заходить в Украину через трубы», передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что усилий только украинской стороны будет недостаточно – нужно, чтобы к масштабным работам подключилась Польша.
Впрочем, компания может начать разработку новых месторождений.
Ранее сообщалось, что транзит российского газа через Украину сократился на 20%.
Газпром назвал объемы реверса газа из Германии на Украину и в Польшу
Объемы фактического реверса газа из Германии в Польшу и дальше на Украину оценивается в 3-5 млн кубометров в сутки, заявил официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов.
«А газ при этом поднимается из подземных хранилищ на территории Германии, из которых уже отобрано 47% газа. А зима только начинается. Не самое рациональное решение», – сказал Куприянов в эфире «России 1», передает RT.
Стоимость реверсных поставок существенно выше цены газа по контрактам, указал он.
До этого Куприянов отмечал, что обвинения в адрес России и Газпрома в недостаточных объемах поставок природного газа являются неприемлемыми и беспочвенными. Европейские страны сами создают себе проблемы, подчеркивал представитель компании.
Ранее Газпром сообщал, что страны Европы к концу декабря 2021 года уже израсходовали почти половину газа из своих подземных хранилищ.
Газпром не возобновил поставки топлива по трубопроводу Ямал – Европа
Газпром не забронировал мощности трубопровода «Ямал – Европа» для транзита газа через Польшу в воскресенье, свидетельствуют данные платформы GSA Platform.
В ходе аукциона «на сутки вперед» предлагалось забронировать на воскресенье мощность в объеме 89,1 млн кубометров на точке входа на польский участок магистрали – один из основных маршрутов поставок газа в Европу для Газпрома. Однако это предложение осталось невостребованным, передает РИА «Новости».
Таким образом, Газпром уже шестой день подряд воздерживается от бронирования польского участка «Ямала – Европы» в ходе регулярной сессии. При этом компания также не бронирует мощности трубопровода на дополнительной сессии, которая проводится непосредственно перед началом новых газовых суток.
В пятницу компания пятый день подряд не бронировала мощности газопровода на суточном аукционе.
Президент России Владимир Путин заявил, что Газпром не бронирует мощности газопровода «Ямал – Европа», потому что отсутствуют заявки со стороны европейских потребителей.
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Экс-премьер Украины назвал виновных в энергетическом кризисе
Бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман обвинил власти страны в провоцировании энергетического кризиса.
«Идет централизация денежных ресурсов. Местные бюджеты будут обделены. В частности, энергоносителями. Были деньги и время закупить дешевый газ. Но из-за неумения прогнозировать власть проспала вопросы газа и ситуацию с углем», – заявил он в интервью журналу «Країна», передает РИА «Новости».
По его словам, это могло быть совершено умышленно. Он объяснил причины кризиса: первый вариант – полная некомпетентность, а второй вариант – целенаправленный подрыв основы энергетической безопасности.
Также он назвал цену последствий, по словам политика, речь идет о независимости страны.
Ранее глава оператора ГТС Украины, компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что Украина не имеет альтернативы российскому газу, этим мог бы стать сжиженный природный газ, доставляемый по морю, но суда с ним не могут входить в порты страны.
До этого сообщалось, что транзит российского газа через Украину сократился на 20%.
Лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что энергетический кризис на Украине приводит к ее «экономическому уничтожению». Она отказалась верить в случайность, считая, что фундаментальные вещи, которые прописаны в документах и законах, это план по энергетической безопасности государства.
Транзит российского газа через Украину сократился на 20%
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Транзит газа из России через Украину стал меньше на 20%, сейчас он составляет 87,7 млн кубометров в сутки, сообщил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.
«Газпром» снова не стал бронировать Ямал – Европа и снизил транзит через Украину с 109 млн кубометров в сутки до 87,7 млн», – передает ТАСС со ссылкой на соцсети Макогона.
По данным украинских СМИ, транзит стал сокращаться с 21-22 декабря, когда он снизился с 109 млн кубометров в сутки до 104 млн кубометров.
По словам главы компании, снижение поставок газа – решение политическое, а не экономическое, его цель – увеличить давление на ЕС ради запуска газопровода «Северный поток – 2».
Напомним, Газпром на протяжении нескольких месяцев не бронирует дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину.
Ранее сообщалось, что Киев поднял вопрос о продлении контракта на транзит газа через Украину, хоть нынешний контракт будет действовать еще три года.
Российская стороны ответила, что вести переговоры о транзите есть смысл только в том случае, если есть понимание, кто будет закупать российский газ, в каких объемах и на каких условиях.
Газпром заявил о 41% растраченного Европой газа из подземных хранилищ
Страны Европы к концу декабря 2021 года уже израсходовали почти половину газа из своих подземных хранилищ, заявил Газпром.
«По данным Gas Infrastructure Europe, более 41% газа, закачанного в этом году в европейские подземные газовые хранилища, уже было отобрано», – сообщила компания в своем Twitter.
Ранее стало известно, что покупатели российского газа в Европе исчерпали годовые лимиты.
Цена на газ в конце декабря превышала 2 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров. К 24 декабря она опустилась до 1450 долларов за 1 тыс. кубометров.
Газпром не забронировал мощности прокачки газа по газопроводу «Ямал – Европа»
Газпром уже пятый день подряд не бронирует мощности для транзита природного газа через Польшу по газопроводу «Ямал – Европа», следует из данных платформы GSA Platform.
Отмечается, что это делается из-за отсутствия заявок. На аукционе были предложены мощности по прокачке 89,1 млн кубометров в сутки, но они остались невостребованными, передает ТАСС.
Следующая возможность для бронирования прокачки на субботу будет у Газпрома на внутридневных торгах ночью.
Президент России Владимир Путин накануне заявил, что Газпром не бронирует мощности газопровода «Ямал – Европа», потому что отсутствуют заявки со стороны европейских потребителей.
В четверг компания четвертый день подряд не бронировала мощности трубопровода «Ямал – Европа» для транзита газа через Польшу на регулярной сессии суточного аукциона.
Газпром не забронировал мощности «Ямала – Европы» на субботу
Газпром во время дополнительной сессии аукциона вновь не забронировал на субботу мощности газопровода «Ямал – Европа» для транзита газа через Польшу, следует из данных платформы GSA Platform.
Компания продолжает снижать бронирование мощностей газопровода с конца прошлой недели. Газпром ранее не стал бронировать мощности по этому газопроводу на декабрь и использовал его на основе ежедневного бронирования, передает РИА «Новости».
Там заявляли, комментируя динамику поставок по «Ямал – Европе», что поставляют газ по магистрали согласно заявкам потребителей в полном соответствии с контрактными обязательствами.
В пятницу компания пятый день подряд не бронировала мощности газопровода на суточном аукционе.
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В Германии заявили о выполнении Россией газовых обязательств
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Представитель министерства экономики и защиты климата ФРГ Анника Айнхорн заявила, что перебоев с газоснабжением в Германии нет, его безопасность обеспечена, а Россия выполняет свои контрактные обязательства.
«Мы очень внимательно следим за ситуацией с газом. Безопасность газоснабжения обеспечена, это сохраняется, перебоев с поставками нет», – цитирует ее ТАСС.
По словам Айнхорн, ведомство постоянно разрабатывает механизмы обеспечения газоснабжения на случай возникновения кризисной ситуации, что осуществляется в сотрудничестве с другими странами – членами Евросоюза на основе законодательства сообщества.
Она также напомнила, что в Германии обстановку на газовом рынке определяют продающие голубое топливо фирмы и игроки.
«Это означает, что не правительство ФРГ принимает решение о газовых потоках, но рынок... Так что мы не можем комментировать отдельные заявления, в частности России. Это должны делать продавцы и действующие на рынке игроки... По нашим сведениям, Россия соблюдает свои обязательства по поставкам», – подчеркнула она.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что Газпром не бронирует мощности газопровода «Ямал – Европа», потому что отсутствуют заявки со стороны европейских потребителей. Путин в ходе ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос о том, действительно ли Газпром виноват в европейском газовом кризисе.
Ранее Bloomberg сообщил, что Газпром сокращает поставки газа по трубопроводу «Ямал – Европа» не из-за стремления манипулировать ценами, а из-за того, что покупатели уже исчерпали годовые лимиты; чтобы получить больше топлива, им придется переплачивать.
Вучич решил попросить Путина о дополнительных объемах газа
Сербский президент Александр Вучич сообщил, что намерен позвонить российскому коллеге Владимиру Путину и обсудить дополнительные поставки газа в Сербию.
«У нас будет больше, чем 6 млн кубометров газа. Завтра я буду снова разговаривать по телефону с президентом Путиным. Я опять просил [о разговоре], такой я надоедливый. Я буду просить его о дополнительных объемах газа среди прочего», – сказал Вучич в интервью каналу «Тв Прва», передает ТАСС.
Он добавил, что лидеры также обсудят и другие вопросы, в том числе итоги уходящего 2021 года.
Напомним, встреча Путина и Вучича проходила в ноябре. После встречи Вучич сообщил, что стороны договорились о цене газа на полгода – 270 долларов за 1 тыс. кубометров.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что эта цена за газ – самая низкая в Европе, не считая Белоруссии.
Цена на газ в Европе опустились ниже 1,2 тыс. долларов
Цены фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов теряют более 10% и падают ниже 1200 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Стоимость январских фьючерсов по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на открытии торговой сессии составила 1156,7 доллара, что на 10,4% ниже расчетной цены пятницы – почти 1290 долларов, передает РИА «Новости».
Отметим, что в понедельник Газпром в очередной раз отказался бронировать мощности газопровода «Ямал – Европа».
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что европейцев сейчас спасают от разорения электричеством.
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Порошенко заявил о десятикратной переплате за газ Украиной
Экс-президент Украины Петр Порошенко в интервью «5 каналу» заявил, что республика могла бы закупить природный газ в десять раз дешевле накануне отопительного сезона, чем в настоящее время.
«В начале этой зимы у НАК «Нафтогаз» было более 2 млрд долларов, которые были предусмотрены не на кражу, не на коррупционные сделки «большого воровства», не на коррупцию при закупках медицинского оборудования. На них надо было купить газ. Он стоил в десять раз дешевле, чем сегодняшняя цена», – цитирует его ТАСС.
Экс-президент добавил, что прежде Украина никогда не входила в отопительный сезон с такими низкими запасами газа и угля.
Ранее глава оператора ГТС Украины, компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что Украина не имеет альтернативы российскому газу, этим мог бы стать сжиженный природный газ, доставляемый по морю, но суда с ним не могут входить в порты страны.
До этого сообщалось, что транзит российского газа через Украину сократился на 20%.
Лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что энергетический кризис на Украине приводит к ее «экономическому уничтожению». Она отказалась верить в случайность, считая, что фундаментальные вещи, которые прописаны в документах и законах, это план по энергетической безопасности государства.