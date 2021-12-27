Украинские депутаты подрались из-за конфликта на дороге

Шарий: Кроссворды на мове разгадывают только читатели трудов Бандеры

«Новые языковые требования Киева к газетам и журналам – это выстрел Украины себе в ногу, поскольку они ударят по издателям», – сказал газете ВЗГЛЯД политик и медиаэксперт Анатолий Шарий. Ранее стало известно, что с января на Украине все печатные СМИ должны будут выпускать половину тиража на мове.

«Я не верю в то, что газеты переведут на мову половину тиражей. Ряд изданий и раньше дублировал тиражи на украинском языке. Например, журнал «Здоровье» и некоторые женские журналы. Исследования рынка показывают, что украинские версии тиражей почти в полном объеме возвращаются обратно, поскольку их не покупают», – сказал украинский медиаэксперт и политик Анатолий Шарий.

По его словам, в быту не менее 80% граждан Украины говорят и читают на русском. Эксперт пояснил: даже подавляющее большинство тех, кто в СМИ ратует за популяризацию мовы, вне эфиров говорят исключительно на русском.

«Что касается кроссвордов на мове – может, они где-то и продаются, хотя я не припомню такого. Но те, кто разгадывают кроссворды на украинском языке, как правило, заняты прочтением трудов Степана Бандеры. И таких на Украине меньшинство», – отметил собеседник.

Шарий выразил претензии и к контенту, который делается на украинском языке. «Это, как правило, информационные поводы типа «Дівчина провалилася в навоз». Поэтому я читаю и смотрю СМИ на русском», – сказал он.

Политик спрогнозировал, что вступление в силу новых норм ударит по издателям. «Никто не будет покупать и читать печатные СМИ на украинском языке. Следовательно, это очередной выстрел Украины себе в ногу. Никаких других эффектов власти не добьются», – пояснил собеседник.

Шарий также привел в пример Каталонию, где все спокойно говорят и на испанском, и на каталонском языке. «Со стороны властей на граждан нет никакого давления. И это отличный подход к языковой политике. А украинский случай – это пример того, как не надо делать. Переводом газет на мову вы не заставите людей отказаться от русского языка», – резюмировал собеседник.

Как ранее сообщала «Страна.ua», из-за новых языковых норм на Украине печатным изданиям придется отказываться от русскоязычных версий. Требование печатать не менее половины своего тиража на украинском языке начнет действовать с 16 января.

Медиаэксперт Сергей Чернявский отмечает, что многие печатные издания вовсе не переживут нововведений или вынуждены будут отказываться от русскоязычной версии. «В дальнейшем это приведет к сокращению уплаты налогов, потере рабочих мест, но зато у нас есть политическое решение вопроса, которое стоит выше интересов целой индустрии печатных изданий», – сказал он.

Главный редактор газеты «Комсомольская правда на Украине», которая пока издается на русском языке, Оксана Богданова сообщила, что издание планирует «действовать в рамках действующего законодательства». Она пояснила, что «две версии газеты, и на украинском, и на русском, очень дорого издавать». В результате следующий номер газеты выйдет только на украинском языке, передает ТАСС.

Гендиректор издательства «Мега-пресс групп» Роман Греба сообщил, что газеты «Программка», «Программа ТВ», «Телекурьер» и «Телегид» с первого январского номера тоже будут выходить на украинском языке.

При этом некоторые издатели пытаются обойти закон и перерегистрируют СМИ под свидетельство регионального характера, чтобы снять вопрос перехода на украинский до 2024 года. Кроме того, эксперты предсказывают рост объема печатной продукции из России, в частности кроссвордов. Издатель книг Алена Лазуткина отметила, что «сейчас расцвет контрабанды», которую «везут килограммами». Прежде везли «только книги, а теперь вместе с книгами привезут килограммами кроссворды».

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