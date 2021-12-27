Дробницкий объяснил планы Демпартии США реформировать систему выборов

Лидеры Демпартии США хотят провести реформу избирательного права, чтобы незаконными методами влиять на ход следующих президентских выборов, сказал газете ВЗГЛЯД политоло-американист Дмитрий Дробницкий. Ранее вице-президент США Камала Харрис призвала изменить избирательное законодательство ради демократии.

«Электоральная реформа демократов предполагает три основных меры. Первая – существенное расширение досрочного и почтового голосования. Второе – отмена всех местных законодательных актов в штатах, касающихся проведения выборов. Однако, это не очень соответствует американской конституции», – пояснил политолог, американист Дмитрий Дробницкий.

По его словам, в США только Верховный суд может отменять местные законы, как несоответствующие главному закону страны. «В 10-й поправке Билля о правах сказано: что не указано в конституции, то штаты определяют каждый для себя. Поэтому федеральное законодательство, которое отменяет законодательство штатов – это очень серьезный ход. Такого в истории США точно не было», – напомнил эксперт.

Третья инициатива демократов заключается в том, чтобы единственным надзорным органом за выборами стал Конгресс США, отметил аналитик. «Вы обеспечиваете себе большинство в Конгрессе и дальше сертифицируете выборы в соответствии с вашими целями. В итоге, если вам не нравится коллегия выборщиков, вы просто не сертифицируете результат в каком-нибудь штате. Под это дело можно подверстать расизм, «неправильное» местное законодательство и так далее», – сказал Дробницкий.

Собеседник также спрогнозировал, каким образом демократы будут обеспечивать себе большинство в Конгрессе. «Они предлагают увеличить США еще на два штата – ими станут округ Колумбия и Пуэрто-Рико. Это даст как минимум еще четырех сенаторов – надежных демократов. В итоге эта реформа позволяет демократам обеспечить долгое однопартийное правление», – подчеркнул американист.

Политолог указал: демократы хотят успеть ввести изменения к выборам в Палату представителей США в ноябре 2022 года, эта кампания и станет индиактором успешности реформ для партии. «Если демократы потерпят поражение в промежуточных выборах, то они почти наверняка и проиграют на выборах президента в 2024 году. И тогда республиканцы вытряхнут в публичном пространстве все грязное белье демократов», – спрогнозировал эксперт.

Вместе с тем, сама попытка реформировать выборное законодательство вызовет очень сильное напряжение в американском обществе, предупредил аналитик.

«Сколько не удаляй материалы в Twitter и YouTube, у американцев остаются вопросы еще к прошлогодним президентским выборам. В 2016 году за Трампа проголосовало около 63 млн, и он выиграл, а в 2020 году за него же – уже действующего главы государства – отдали голоса 74 млн, и он проиграл. Потом были проблемы с наблюдателями, на некоторых участках голоса были слишком быстро пересчитаны», – заявил эксперт.

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Также он напомнил, как из Сети вычищались ролики, на которых была заснята доставка неназванных бюллетеней. «Конечно, они могли привозиться из так называемых сборных боксов, но губернаторы штатов не имели права их узаконивать. Неуверенность демократов вызывает и то, что ряд штатов, например, Джорджия и Невада, судя по всему не должны были отходить Байдену. Поэтому с тезисом о том, что Байдена избрала почтовая служба США, демократам придется жить еще очень долго», – отметил собеседник.

Слова же Харрис о том, что США должны оставаться для всего мира примером демократии, Дробницкий призвал трактовать так: Вашингтон давно выхолостил слово «демократия» и показал, что это только удобная для американских властей форма правления. «Показать этой реформой демократы могут только то, как рьяно надо защищать свою систему управления», – подытожил американист.

Ранее вице-президент США Камала Харрис заявила , что Штаты перестанут быть примером демократии для всего мира, если не реформируют избирательное право. Харрис считает, что весь мир наблюдает за США, так как страна «показала себя» образцом «способности демократии сосуществовать с экономической силой и мощью». Однако, по ее мнению, без реформы избирательного права положение США может измениться, передает ТАСС

Вице-президент назвала США «образцом для подражания». «Вы можете видеть это, стремиться к этому и отвергать автократии и автократическое руководство», – сказала она, добавив, что сейчас существует риск, что США «сотрут самих себя с карты в качестве примера для подражания».

Это, по ее словам, произойдет, если «позволить людям разрушить один из самых важных столпов демократии, которым являются свободные выборы». Харрис заявила: «Учитывая ежедневную рутину, с которой сталкиваются люди, это может показаться не таким уж срочным и неотложным делом, хотя на самом деле оно им должно стать».

Весной Палата представителей США приняла реформу избирательной системы – «Акт во имя народа», который является частью стратегии демократов по установлению в США однопартийного правления.

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