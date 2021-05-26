Эксперт рассказал о подводных камнях избирательной системы США 26 мая 2021, 21:14 Член Общественной палаты России, журналист Александр Малькевич в рамках спецпроекта «Не валяй бюллетень, Америка» рассказал о недостатках и малоизвестных особенностях электоральной системы США. «Если вы приходите на избирательный участок, на котором в списках избирателей вас нет, то для попадания в списки достаточно будет заявить, что вы должны в них быть. Благотворительные организации, участвующие в избирательной кампании, имеют право не раскрывать информацию о своих пожертвованиях. На последних президентских выборах республиканцы подали около 60 исков, в которых требовали не продлевать сроки голосования по почте, а также допустить своих представителей к наблюдению за досрочным голосованием. По окончании последних президентских выборов в одном из почтовых отделений были найдены 200 тыс. неотправленных бюллетеней, в другом – 300 тыс. неучтенных, в третьем – 128 тыс. недошедших», – пишет об «особенностях» электоральной системы США Малькевич, которые, по его мнению, сами американские власти обычно стараются не предавать огласке. Проект «Не валяй бюллетень, Америка» опубликован в Telegram-канале ОП России. Помимо этого, автор сообщает, что исследование и разбор «нюансов» выборной системы США проводило Бюро по демократическим институтам и правам человека, которое является одним из базовых институтов ОБСЕ и занимается обеспечением соблюдения прав и свобод человека, укреплением и защитой демократических институтов. Как указывает Малькевич, по итогам наблюдательной миссии на последних президентских выборах БДИПЧ опубликовало около 40 рекомендаций для властей США. «Чтобы обеспечить принцип равенства при голосовании – отказаться от системы выборщиков. Пересмотреть систему формирования избирательных округов таким образом, чтобы обеспечить независимость избирательных комиссий от влияния политических партий. Ратифицировать Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, а также Конвенцию о правах инвалидов, чтобы защитить избирательные права женщин и инвалидов», – перечислил некоторые из них автор. Также среди рекомендаций – принять федеральное избирательное законодательство, обеспечивающее единые стандарты электоральных процедур по всей стране. Конгрессу США обеспечить принятие законодательства, направленного на защиту от дискриминации во время выборов расовых и языковых меньшинств. Обеспечить полноценное представительство в Конгрессе жителей округа Колумбия. Пересмотреть систему ограничений избирательных прав граждан, находящихся под уголовным преследованием. Обеспечить соблюдение избирательных прав граждан, в отношении которых не вынесен судебный приговор. «Я привожу вам меньше половины всех рекомендаций, но даже из них понятно, что для того, чтобы соответствовать демократическим стандартам, избирательная система США должна быть «разобрана на кирпичи» и после этого собрана заново... Это приговор ОБСЕ», – заключил автор.

Соловьев обвинил Манижу в предательстве национальной культуры 26 мая 2021, 04:24

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал песню Манижи Russian Woman на «Евровидении – 2021» и феминитивы. «Вы пытаетесь следовать моде, которой нет. И ради чего вы предаете нашу национальную культуру? Кто написал эту песню, о чем она?» – приводит его слова Sputnik. В эфире «Соловьев Live» он раскритиковал попытки протащить на публику «все эти гендерные хрени». По его мнению, в Европе такая линия уже никому не интересна. Соловьев считает, что за «политическими призывами» участники забыли о музыке. Что касается оформления номера, то телеведущий сказал, что ему был непонятен внешний фон и видеоряд с русскими женщинами. Соловьев, комментируя выступление Манижи на «Евровидении», также раскритиковал использование в русском языке феминитивов. Он заявил, что подобное для русской культуры нехарактерно, пишет «Московский комсомолец». «Гримерка – это не женщина-гример. Это комната, где гримируют. Замучили своим неграмотным, звериным русским языком», – сказал он, пояснив, что называет язык «звериным» не потому, что «на нем говорят звери», а потому что у говорящих «звериная ненависть к русской культуре». Также он задался вопросом, почему героиня песни Манижи – «либо гендерно-флюидная, либо страдающая, либо вообще не русская, но обязательно редакторка». Напомним, победителем международного конкурса «Евровидение-2021» стала итальянская группа Maneskin с песней Zitti e Buoni. После выступления вокалиста победившей на «Евровидении» итальянской группы Maneskin заподозрили в употреблении наркотиков. Представлявшая Россию певица Манижа заняла девятое место. Максимальные 12 баллов голосования жюри России отдал только Азербайджан. Всего жюри присудило Маниже 104 балла, еще 100 она получила от зрителей. После подведения итогов конкурса Манижа заявила, что гордится результатом и выложилась на 100%. Американские эксперты: Саммит Путина и Байдена будет без мяса 26 мая 2021, 08:47 Текст: Алина Назарова

Американский и канадский эксперты прогнозируют, что по итогам саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена маловероятны какие-либо достижения, и встреча пройдет «без мяса». Бывший агент ЦРУ Раэймонд Макговерн заявил РИА «Новости», что Путин больше не будет «хорошим парнем» и можно ожидать, что он поднимет стратегические, а также тонкие вопросы в личном разговоре с американским лидером. Но встреча все равно не станет результативной, считает Макговерн. «Я ожидаю очень формального саммита, без мяса. Если он вообще состоится в следующем месяце», – сказал Макговерн. Он отметил, что президенты по крайней мере могут обсудить вопрос изменения климата. «Иначе подобная встреча провалится и принесет больше вреда, чем пользы. Байден не сам по себе, и Путин, учитывая его опыт с недавними президентами, это слишком хорошо знает», – сказал он. В свою очередь бывший советник-посланник посольства Канады в Москве Патрик Армстронг заявил, что встреча президентов не приведет к переменам. «Я не ожидаю перемен (в отношениях стран), администрация Байдена-Харрис полна людьми, которые разделяют многочисленные теории заговора о России, придумали некоторые из них и сделали невозможными двусторонние отношения», – сказал дипломат в отставке. «Байден хочет показать себя значимым, важным и в ответе за ситуацию; перед Путиным такой необходимости не стоит», – сказал он. Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. В Нидерландах пообещали представить доказательства поражения MH17 «Буком» из ДНР 26 мая 2021, 14:37

Фото: Peter Dejong/АР/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Голландская прокуратура намерена представить в 2021 году доказательства того, что рейс MH17 в 2014 году был сбит ракетой «Бук» из-под населенного пункта Первомайское, который находился под контролем ополчения ДНР, заявила представитель ведомства Дигна Ван Бутцелар. Суд Гааги начал очередное заседание по делу о крушении MH17 в небе над Донбассом с осмотра обломков самолета, которые размещены в ангаре на военной базе Гильзе-Риен, передает РИА «Новости». «Наш вывод по-прежнему таков: повреждения самолета указывают на то, что он был сбит (ракетой) ЗРК «Бук», которая была запущена со стороны населенного пункта Первомайское. В этом году вы увидите доказательства», – сказала Бутцелар. Также она отметила, что эксперты российского оборонного концерна «Алмаз – Антей» несколько месяцев назад осматривали место реконструкции, их выводы включены в дело. Ранее суд в Нидерландах провел повторный опрос экспертов российского концерна «Алмаз – Антей» по делу о крушении рейса MH17. Также Окружной суд в Гааге заявил, что так и не получил спутниковые снимки от США с места крушения MH17, расследование дела продолжается. Напомним, катастрофа произошла шесть лет назад, 17 июля 2014 года. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все погибли. Украина заявила, что самолет сбили ополченцы. Совместная следственная группа во главе с Нидерландами без участия России представила промежуточные итоги расследования, из которых следует, что самолет якобы сбили из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего военным из Курска. Однако российская компания «Алмаз – Антей», выпускающая вооружение, провела три эксперимента и установила, что сбившая самолет ракета была запущена с территории, контролировавшейся украинской армией. Нарышкин объяснил, почему Лондон не раскрывает архивы о полете Гесса в Британию в 1941 году 26 мая 2021, 15:42

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Великобритания не раскрывает архивы, позволяющие узнать цели прилета в Соединенное Королевство в мае 1941 года заместителя Гитлера по нацистской партии Рудольфа Гесса, поскольку не хочет брать на себя часть ответственности за нападение Германии на СССР, заявил глава Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. «Это вполне объяснимо. Нашим западным партнерам не хотелось бы взять на себя часть ответственности, которая лежит и на них, за то, что именно (их) политика «умиротворения» все время толкала Гитлера идти на восток», – сказал Нарышкин, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Россия 24». Гесс в мае 1941-го в одиночку совершил перелет из Германии в Великобританию. Истинная цель этого полета считается одной из главных загадок Второй мировой войны. Считается, что Гесс хотел убедить британцев заключить мир с Германией перед ее нападением на СССР. В 1946 году в ходе Нюрнбергского процесса Гесса приговорили к пожизненному заключению, которое он отбывал в берлинской тюрьме Шпандау. Он умер 17 августа 1987 года в возрасте 93 лет. Лукашенко объяснил посадку самолета Ryanair в Минске 26 мая 2021, 11:00

Фото: Николай Петров/БелТА/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сообщение о минировании самолета Ryanair было получено Минском из Швейцарии. При этом белорусский лидер указал, что действовал законно, защищая людей, по всем международным правилам. Президент отметил, что в случае и с рейсом Афины – Вильнюс сигнал о минировании самолета был получен из-за рубежа, а именно из Швейцарии. При этом сообщение поступило в аэропорты Афин, Вильнюса и Минска одновременно. Белорусская сторона, по словам Лукашенко, оперативно довела информацию до экипажа самолета в соответствии с международными правилами, сообщает БелТА. «Потому что в это время самолет пересек границу Беларуси и находился в нашем воздушном пространстве. Мы довели эту информацию до пилотов самолета, вынуждены были ее опубликовать. ХАМАС, не ХАМАС – это сегодня не имеет значения. У экипажа было время, чтобы принять решение. У нас в воздухе под угрозой находились 123 пассажира из разных стран и шесть членов экипажа. В районе полетов расположена БелАЭС. Вблизи ее и произошел разворот этого самолета. А если бы вдруг… Нам что, мало Чернобыля? А как бы в такой ситуации реагировали США с учетом своего печального опыта?» – задал риторический вопрос Лукашенко. По его словам, «дело не только и не столько в этом истребителе, который был поднят абсолютно по всем правилам». «Дело еще и в том, о чем мы не говорим, что по моему распоряжению все системы защиты атомной станции, в том числе противовоздушная оборона, были подняты по тревоге, мгновенно переведены в режим полной боевой готовности. По своим должностным обязанностям я должен был защитить людей, я думал о безопасности страны. И поймите простую вещь: если бы самолет был заминирован, и было бы желание у террористов его взорвать, мы вряд ли бы помогли. Но я не мог допустить, чтобы самолет упал на головы наших людей. … Поэтому не надо меня упрекать. Я действовал законно, защищая своих людей. Так будет и впредь», – подчеркнул Лукашенко. Глава государства также указал, что экипаж самолёта Ryanair советовался с авиакомпанией и аэропортом в Вильнюсе, но принял решение приземлиться в Минске. Лукашенко добавил, что «в самолете находился террорист, и об этом знали далеко за пределами» Белоруссии, передает ТАСС. При этом он заявил, что Запад отказался от расследования инцидента с экстренной посадкой в аэропорту Минска самолета Ryanair, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство теленовостей (АТН), входящее в государственный медиахолдинг «Белтелерадиокомпания». Самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. Однако был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии. Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. Белоруссия и Латвия выслали послов и дипломатов друг друга. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Эксперт оценил последствия для российских моряков после гибели японских рыбаков 26 мая 2021, 12:40

Фото: Kyodo/Reuters

Текст: Татьяна Косолапова

После ЧП в Охотском море, где столкнулись российское и японское суда, скорее всего не будет каких-то серьезных последствий, а моряки и рыбаки сойдутся на какой-то компенсации и разойдутся мирно, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по судоходству Михаил Войтенко. В Охотском море у побережья Хоккайдо в районе города Момбецу столкнулись японское рыболовецкое судно «Дай-хати Хокко-мару» и российское «Амур», в результате чего погибли три японских рыбака. Авария произошла «на линии соприкосновения в условиях сильного тумана». При этом японское судно стояло неподвижно, поскольку находилось в работе. «Какие-то обвинения, само собой, членам экипажа российского судна приляпают, но в общем, так как это японцы – люди здравомыслящие, а не психи, как в Индии и других частях света, где рыбаки частенько подставляют свои лодки под удары, чтобы получить компенсацию, они сойдутся на какой-то компенсации и разойдутся мирно», – говорит Войтенко. Он объясняет, что японское судно по сути являлось небольшой лодкой, сделанной, скорее всего, из пластмассы. Такое «суденышко» крайне трудно заметить на радаре, а визуально в густом тумане тоже практически невозможно. Кроме того, вполне вероятно, что японская лодка находилась слишком далеко от берега, где скорее всего как минимум не рекомендовано ей находиться. «И, опять же, наше судно не убежало. Оно осталось на месте происшествия, подобрало этих рыбаков японских. То есть я не думаю, что будут какие-то серьезные последствия», – заключил собеседник. Ранее генеральный консул в Саппоро Сергей Марин рассказал, что во время аварии никто их членов экипажа российского судна не пострадал. Кроме того, никто из них не арестован и за помощью к дипломатам не обращались. В Барнауле 14-летняя школьница избила и изнасиловала 11-летнюю девочку 26 мая 2021, 13:21 Текст: Евгения Шестак

Трое школьниц из Барнаула избили и надругалась над 11-летней девочкой в заброшенном доме, возбуждено уголовное дело, сообщило региональное управления Следственного комитета. По данным ведомства, 23 мая 14-летняя школьница в компании сверстников в заброшенном доме избила 11-летнюю девочку, а затем совершила с ней «иные действия сексуального характера». Все происходящее очевидцы снимали на видео, сообщается на сайте СК. Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 («Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, не достигшего четырнадцатилетнего возраста») УК РФ. Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет. Ответственность наступает с 14 лет. Подозреваемая задержана. Следователи будут ходатайствовать о заключении ее под стражу. Также будет дана правовая оценка распространению видео в соцсетях. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил всесторонне разобраться в ситуации и оказать всю необходимую помощь пострадавшей и ее семье, передает РИА «Новости». «Представители министерств образования, здравоохранения и ответственный секретарь краевой комиссии по делам несовершеннолетних в настоящее время занимаются подробным выяснением причин и условий происшествия. Ребенку оказана необходимая психологическая и медицинская помощь. На месте работают уполномоченный по правам ребенка Ольга Казанцева и следователи следственного управления Следственного комитета по Алтайскому краю», – сообщила пресс-служба правительства. Ранее в Новосибирске подростки избили сверстника за отказ снять брекеты, пострадавшему диагностировали компрессионный перелом трех позвонков, ушиб грудной клетки и несколько других повреждений. Следователи регионального следственного управления СК возбудили уголовное дело. КГБ Белоруссии: Протасевич дает показания о спонсорах и заказчиках 26 мая 2021, 13:14

Фото: REUTERS

Текст: Елизавета Булкина

Задержанный в Минске основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич дает показания о «спонсорах и заказчиках», что вызывает на западе «истерики», заявил глава комитета госбезопасности Белоруссии Иван Тертель. «Председатель КГБ Беларуси Иван Тертель назвал Романа Протасевича террористом и сказал, что задержанный дает показания о спонсорах и заказчиках. Именно этим Тертель объяснил истерики на Западе по поводу задержания Протасевича», – передает «Sputnik Беларусь». Глава КГБ республики в среду выступил в среду на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления. Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии. На ваш взгляд Инцидент с самолетом Ryanair в Минске – это: Угон при поддержке государства

Законные действия властей Белоруссии

Не могу оценить

Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. Белоруссия и Латвия выслали послов и дипломатов друг друга. Лукашенко заявил, что в ситуации с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске действовал законно, защищая людей, по всем международным правилам. Он также заявил, что Запад отказался от расследования инцидента. Три японских рыбака погибли после столкновения с российским судном 26 мая 2021, 04:50

Фото: NASA/Wikipedia/Общественное достояние

Текст: Антон Антонов

В Охотском море у побережья Хоккайдо в районе города Момбецу столкнулись японское рыболовецкое судно «Дай-хати Хокко-мару» и российское судно «Амур», сообщает городская служба безопасности на море. Столкновение произошло около шести часов утра (0.00 мск) в 23 км от порта. На японском судне было пять человек. Экипаж «Амура» принял их на борт. Телерадиокомпания NHK сообщала, что три японских рыбака находятся в критическом состоянии. О столкновении сообщил «Амур», японское судно перевернулось, передает РИА «Новости». «Киодо» поясняло, что рыбаки находились в состоянии остановки сердца и легких – так в Японии называют тех, у кого смерть еще не была установлена уполномоченным врачом по особой процедуре. Позднее «Киодо» сообщило, что в Японии подтверждена смерть трех местных рыбаков, передает ТАСС. По имеющейся информации, водоизмещение «Амура» составляет 662 тонны, «Дай-хати Хокко-мару» – 9,7 тонны. Дежурный спасцентра «Южно-Сахалинск» подтвердил, что «японское и российское суда столкнулись» в «зоне ответственности Японии». Посольство России сообщило, что после столкновения российское судно было направлено в японский порт. Генеральный консул России в Саппоро Сергей Марин сообщил, что «столкновение произошло примерно на линии соприкосновения в условиях сильного тумана». «Они могли не заметить маленькую рыболовецкую шхуну», – отметил он, добавив, что «ее там и не должно было бы быть, потому что слишком далеко от берега». По словам генконсула, «капитан действовал правильно, в соответствии со всеми инструкциями: судно сразу же остановили, провели спасательную операцию, всех подняли из воды, но трое, видимо, от переохлаждения были без сознания». «Об этом сразу же сообщили в службу безопасности на море Японии, но пока они прибыли, эти три члена экипажа скончались», – сообщил Марин. Один из выживших рыбаков с японского судна заявил: «В момент столкновения (японское) судно находилось в работе <…> и не могло двигаться. С нами столкнулось российское судно». Мать арестованной в Белоруссии россиянки Сапеги рассказала о дочери 26 мая 2021, 12:59

Фото: sapega_sofia_/Instagram

Текст: Наталья Ануфриева

Мать арестованной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги Анна Дудич рассказала о личности дочери: в частности, она заявила, что девушка избирательна и «всегда была вне политики». До восьми лет Сапега жила во Владивостоке, а после с матерью перебралась в Белоруссию. После девушка поступила в Европейский гуманитарный университет на факультет международного права и переехала в Вильнюс. При этом она оставалась гражданкой России, передает RT. Дудич заявила, что семья Сапеги находится «в шоковом состоянии» после ареста девушки. «Мы уже не знаем, куда идти. Я обращалась в МИД, писала на сайт администрации президента России (...) Не знаю, что еще сделать, чтобы обратили внимание на наше дело. Мне бы очень хотелось, чтобы наши правоохранительные органы, в частности Республики Беларусь, смогли разобраться. И я надеюсь, что девочка наша будет на свободе», – добавила женщина. Она рассказала также, что накануне была в посольстве России, где общалась с консулом. Ей дали рекомендации, «что делать дальше, и заверили, что они будут пытаться посетить Софью». «Я не знаю, почему задержали мою дочь. Наверное, только лишь потому, что она спутница Романа Протасевича», – сказала мать арестованной. Дудич рассказала, что ее дочь познакомилась с Протасевичем около полугода назад. Она «рассказывала о нем всегда только положительные вещи»: «Моя дочь – очень избирательный человек. Говорила всегда про Романа, что это мегамозг. Очень спокойный, очень уравновешенный». Женщина отметила, что не знает, как именно произошло знакомство, однако подчеркнула, что «Софья невероятно порядочная, она грамотный человек, очень начитанная, увлекалась философией, владеет английским почти в совершенстве, прекрасно рисовала, рисунки были необычные». «Наверное, и встреча у них с Романом произошла такая – на интеллектуальном уровне», – предположила она. Дудич также рассказала, что Сапега и Протасевич «просто встречались, у них был совместный отдых в Греции». Мать и дочь «созванивались накануне вылета домой, она сказала, что все прошло хорошо, отдых понравился». «А утром, когда она уже была в аэропорту Минска, от нее пришла эсэмэска со словом «мама», – добавила она. По словам женщины, ее дочь «всегда была вне политики», а основной «миссией» было лишь «закончить университет» – в ближайшее время Софья должна была «защитить свою работу и получить диплом». «Мы территориально очень близко от Литвы, буквально час езды. Очень много ребят, ее знакомых разрекламировали этот вуз, что будет диплом международного уровня. Такие у нее приоритеты. Вопрос дальнейшего трудоустройства не обсуждали, смотрели бы по обстоятельствам. Возможно, она бы вернулась домой», – добавила Дудич, отказавшись при этом комментировать то, как Сапега отреагировала на события в Белоруссии летом 2020 года. Она также сказала, что не знает, «куда делись» аккаунты дочери в соцсетях после задержания. Женщина также сказала, что в курсе существования Telegram-канала «Черная книга Беларуси», в причастности к которому призналась Сапега на допросе, однако Дудич, по ее признанию, не понимает, какое отношение могла иметь ее дочь к этому каналу. «Я уже десять раз пересматриваю это видео с ней и не понимаю, что вообще происходит. Для меня эта информация – шок. Софья и «Черная книга»? Я совершенно запуталась. Или это сон, или это подстава», – прокомментировала она. На ваш взгляд Инцидент с самолетом Ryanair в Минске – это: Угон при поддержке государства

Законные действия властей Белоруссии

Не могу оценить

Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного телеграм-канала. С ним задержали его девушку, россиянку Софью Сапегу, которая призналась в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии. Ей грозит до 12 лет тюрьмы. Сенатор Андрей Климов в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что «если россияне нарушают закон за рубежом, то они должны осознавать последствия своих действий». «В случае, если вина россиянки будет доказана, Москва может предложить вариант отбывания наказания на своей территории», – сказал газете ВЗГЛЯД правозащитник Александр Брод. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Мусульмане Татарстана утвердили день памяти павших при взятии Казани Иваном Грозным 26 мая 2021, 13:35

Фото: «Иван Васильевич меняет профессию»

Текст: Елизавета Булкина

Духовное управление мусульман Татарстана утвердило Хэтер коне – день памяти героев татарского народа, в том числе павших при взятии Казани Иваном Грозным, заявил муфтий РТ Камиль хазрат Самигуллин. «Сегодня 13-й день месяца Шавваль. В этот день в 959 году нашей эры Казанское ханство было захвачено войсками Ивана Грозного. Этой дате было посвящено сегодняшнее заседание совета старейшин правления. Учитывая, что Казанское ханство было мусульманским государством и что события 1552 года совпали со священным месяцем Рамадан, старейшины предложили ежегодно проводить День памяти по исламскому календарю. То есть каждый год в 13-й день месяца Шавваль», – написал он в своем Instagram. Самигуллин добавил, что в татарской истории были мученики после 1552 года, которые также отдали свои жизни. «Их тоже важно упомянуть. Поэтому предлагаю посвятить день памяти всех героев татарского народа», – сказал муфтий. Напомним, в 2019 году депутаты Госсовета Татарстана высказались против установления в России новой памятной даты, посвященной окончанию Великого стояния на Угре. Это событие 1480 года ознаменовало окончание ордынского ига. Региональные депутаты считают, что праздник будет служить разделению народов. В валютном балансе банковской системы России возникла дыра в 15 млрд долларов 26 мая 2021, 10:20

Фото: Konstantin Kokoshkin/

Global Look Press

Текст: Алина Назарова

В банковской системе России по итогам апреля сформировалась рекордная дыра в валютном балансе – 15 млрд долларов, следует из отчетности банковского сектора, опубликованной Центробанком. Отрицательные чистые валютные активы банковского сектора достигли исторического максимума – 15 млрд долларов на 1 мая, проанализировал статистику Центробанка для РИА «Новости» начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Чистые валютные активы или не равная нулю открытая валютная позиция – разница между валютными активами и пассивами. А так как валютный капитал у российских банков отсутствует, то чистые валютные активы равны разнице между валютными активами и обязательствами, а отрицательные чистые валютные активы – это дыра в валютном балансе, пояснил аналитик. Отрицательные чистые валютные активы образовались в ноябре и стабильно нарастали вплоть до мая, добавил он. «Формирование отрицательных чистых валютных активов означает, что валютные обязательства банков превышают их валютные активы. По существу, банки ставят, без учета их забалансовых позиций, на укрепление рубля», – отметил Осадчий. Например, на 1 мая запасы наличной валюты у российских банков составили всего 12,2 млрд долларов, тогда как средства населения в иностранной валюте достигли 91,3 млрд, заключил он. Энергетика Польши оказалась под угрозой из-за Чехии 26 мая 2021, 11:55

Фото: Aleksander Kozminski/EPA/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Добыча угля на шахте в Польше остановилась из-за иска Чехии в европейский суд, скандал вспыхнул после обвинений в экологическом ущербе, сообщают СМИ. The Associated Press пишет, что чешское правительство через суд потребовало от властей Польши закрыть деятельность шахты «Туров» в городе Богатыня. Это предприятие находится недалеко от границы двух государств. Сложившаяся ситуация поставила под угрозу энергетику всей Польши, передает «Прайм». По утверждению чешских властей, это предприятие наносит вред окружающей среде и жителям нескольких соседних населенных пунктов Чехии. Высший суд Евросоюза издал временный запрет на добычу угля в «Турове», однако власти Польши отказались исполнять требования, обосновывая это тем, что приостановка работы шахты повлечет за собой отключение электричества у миллионов польских граждан. В частности, от угля этой шахты запитана станция, которая выдает 7% всей электроэнергии в Польше. По мнению Варшавы, запрет на работу предприятия приведет к сокращению десятков тысяч шахтеров. Обостряет конфликт двух стран и общая цель стран Евросоюза по переходу на нулевые выбросы углерода к 2050 году. В Польше порядка 48% энергии получают из каменного угля, еще 17% – из бурого, более «грязного» угля. Только 25% вырабатываемой электроэнергии страны приходится на возобновляемые источники и биотопливо, 10% – газ. Отмечается, что лицензия на добычу угля в польском «Турове» действует до 2044 года. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Польша захотела поменять источники получения электроэнергии и сделать ставку на мирный атом. Ставка на АЭС может заставить Варшаву обратиться за помощью к России. Загадочную военную базу обнаружили на ключевом маршруте поставок нефти 26 мая 2021, 08:41 Текст: Евгения Шестак

Загадочную военную базу обнаружили рядом с ключевым маршрутом поставок энергоносителей и коммерческих грузов на острове Маюн в Йемене, сообщили СМИ со ссылкой на спутниковые снимки и источники. По данным агентства Associated Press, остров, находящийся в Баб-эль-Мандебском проливе между юго-западной оконечностью Аравийского полуострова (Йемен) и северо-восточной частью Африки, важен не только с точки зрения поставок нефти. Он может стать отличным плацдармом для войны с йеменскими хуситами, передает РИА «Новости». «Похоже, что это долгосрочная стратегическая цель – установить относительно постоянное присутствие. <...> Возможно, речь идет не только о войне в Йемене, и ситуацию с судоходством следует рассматривать как ключевую», – заявил представитель компании Janes Джереми Бинни. По его словам, Абу-Даби уже пытался построить взлетно-посадочную полосу в 5,6 км на острове несколько лет назад. Она позволяет легко наносить авиаудары по материковому Йемену, а также проводить любые операции в Красном море, Аденском заливе и близлежащей Восточной Африке, добавил Бинни. Отмечается, что построенные к 18 мая три взлетно-посадочные полосы могут принимать штурмовики, транспортные и самолеты-разведчики. Ранее источник в министерстве энергетики Саудовской Аравии сообщил об атаке на нефтеперерабатывающий завод компании Saudi Aramco в Эр-Рияде. По его словам, объект был атакован заминированными беспилотными летательными аппаратами из Йемена. Москва осудила ракетную атаку по нефтеперерабатывающему заводу Saudi Aramco, расположенному вблизи Эр-Рияда, и призвала участников конфликта в Йемене к неукоснительному соблюдению положений международного гуманитарного права. Глава комитета Бундестага заявил о причастности Москвы к инциденту с Ryanair 26 мая 2021, 03:18

Фото: Frederic Kern/imago-images.de/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Глава внешнеполитического комитета Бундестага Норберт Реттген утверждает, что инцидент с бортом Ryanair в Минске произошел якобы при поддержке Москвы или как минимум с ее ведома. Он утверждает, что «государственный угон самолета» якобы «был одобрен» Москвой, «если вообще со стороны России не было оперативной поддержки». Реттген полагает, что «без широкой поддержки Путина Лукашенко уже давно бы больше не был у власти», передает ТАСС со ссылкой на Funke. Реттген считает случившееся сигналом для ЕС о необходимости изменения политики в отношении России. По его словам, «наивно полагать, что Москва заинтересована в диалоге или что он к чему-то приведет». Требуется «единая европейская политика в отношении России, которая будет основываться на реализме». Реттген уверен, что «Германия и ЕС посредством своей терапии диалога не продвинутся здесь вперед». Парламентарий убежден, что российская сторона «понимает только один язык – денег и газа». Напомним, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис сообщил, что на саммите ЕС не пытались связать Россию с инцидентом с бортом Ryanair. По его словам, «нет никакой информации о какой-либо причастности» России. Канцлер Австрии Себастьян Курц также считает ненужным спекулировать на тему. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД