Харрис призвала изменить избирательное право в США ради демократии

США перестанут быть примером демократии для всего мира, если не реформируют избирательное право, заявила вице-президент страны Камала Харрис.

Харрис считает, что весь мир наблюдает за США, так как страна «показала себя» образцом «способности демократии сосуществовать с экономической силой и мощью». Однако, по ее мнению, без реформы избирательного права положение США может измениться, передает ТАСС со ссылкой на CBS.

Вице-президент назвала США «образцом для подражания». «Вы можете видеть это, стремиться к этому и отвергать автократии и автократическое руководство», – сказала она, добавив, что сейчас существует риск, что США «сотрут самих себя с карты в качестве примера для подражания». Это, по ее словам, произойдет, если «позволить людям разрушить один из самых важных столпов демократии, которым являются свободные и честные выборы*». Харрис заявила: «Учитывая ежедневную рутину, с которой сталкиваются люди, это может показаться не таким уж срочным и неотложным делом, хотя на самом деле оно им должно стать».

Весной Палата представителей США приняла реформу избирательной системы – «Акт во имя народа», который является частью стратегии демократов по установлению в США однопартийного правления.