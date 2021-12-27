Массажиста из Индии оставили под стражей в Петрозаводске по делу о серийном изнасиловании несовершеннолетних

В деле массажиста фигурируют восемь потерпевших, среди которых есть несовершеннолетние девочки.

22 декабря коллегия из трех судей петрозаводского горсуда: Елены Голяевой (председательствующей), Татьяны Петиной и Эдуарда Новоселова продлила до 24 марта 2022 года срок содержания под стражей 34-летнего гражданина Индии, передает «Столица на Онего». Сам подсудимый просил назначить ему домашний арест, вину он не признает.

Следствие обвиняет гражданина Индии в преступлениях сексуального характера в отношении жительниц Карелии, включая петрозаводчанок и жительницу Кондопоги.

В уголовном деле, рассматриваемом в закрытом заседании, восемь потерпевших. В их числе, по версии следствия, есть несовершеннолетняя девочка, которую, по данным следствия, подсудимый изнасиловал. Кроме того, ему вменяются в вину развратные действия в отношении двоих девочек-подростков, одной из которых еще не было 14, а другой – 16 лет. А также незаконные изготовление и оборот порнографических материалов.

По версии следствия, гражданин Индии просил девочек присылать ему фото в стиле «ню», которые он размещал в своей группе во «ВКонтакте».

Как отмечают местные издания, гражданин Индии приехал в Петрозаводск несколько лет назад, женился на местной женщине, у семейной пары есть четырехлетний сын. По имеющейся информации, супруга гражданина Индии, которую суд допустил к его защите, не верит в виновность мужа.

После приезда в Петрозаводск, гражданин Индии работал массажистом в одном из лечебно-оздоровительных учреждений Карелии и, судя по отзывам, считался хорошим специалистом. Однако около двух лет назад после обращения потерпевших в правоохранительные органы его задержали и арестовали.

С девушками подсудимый знакомился в интернете, при этом зачастую представлялся женским именем и старался изменять голос. Поскольку несовершеннолетним потерпевшим тяжело вспоминать прошлое, в суде были оглашены их показания во время предварительного следствия. А представляющие интересы дочерей родители на процессе попросили «надолго посадить» обвиняемого.

Подсудимый плохо владеет русским языком, на суде ему предоставляются услуги переводчика с английского.

Следующее судебное заседание по этому делу запланировано на 15 февраля.