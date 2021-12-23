Путин разъяснил позицию по признанию талибов

Российское руководство исходит из реалий, говоря о возможности признания «Талибана*» (запрещенное ООН движение, признано террористическим в России) властями Афганистана, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции.

«Мне бы хотелось, чтобы отношения между Россией и Афганистаном складывались наилучшим образом, имею в виду наши взаимные интересы по стабилизации ситуации в регионе. Для нас это не праздный вопрос. Потому что у нас открытые границы со среднеазиатскими республиками, бывшими республиками Советского Союза, и, конечно, возможное проникновение туда возможных экстремистских элементов не может не может не вызывать у нас определенной тревоги и опасений», – пояснил свою позицию президент.

Также Россию заботит то, что с территории Афганистана до сих пор исходит огромное количество наркотиков. По словам главы государства, 90% опиатов на мировом рынке афганского происхождения.

«Что касается признания [правительства талибов] – в целом надо исходить из реалий. Исходить из того, что все-таки те силы, которые оказались во главе Афганистана, будут настраиваться на то, чтобы в руководстве страной оказались все этнические группы. И только это, на мой взгляд, может создать какие-то условия, порождающие надежду на стабилизацию в Афганистане. Но что нужно сделать сейчас? Нужно оказать помощь афганскому народу. И это, прежде всего, должны сделать те страны, которые нанесли такой ущерб, урон и афганской экономике и самому афганскому обществу. Кто там присутствовал 20 лет, разрушал экономику, те должны, прежде всего, оказать помощь», – подчеркнул Путин.

Российская сторона будет делать все, что от нее зависит, но прежде всего нужно разморозить денежные авуары Афганистана в американских банках, чтобы оказать гуманитарную помощь афганскому народу. «Иначе там просто голод может наступить. И тяжелые последствия, которые затронут близлежащие государства», – указал он.

Россия также консолидировано работает со всеми участниками международного общения по афганскому вопросу, и у нее есть своя позиция, озвученная выше, сказал Путин.

«Мы будем стремиться к тому, чтобы это решение было консолидированным», – заключил он.

Напомним, наступления на правительственные силы Афганистана начались в начале августа. Боевики вошли в Кабул 15 августа, а на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, который охраняли американские военные, шла массовая эвакуация населения. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.