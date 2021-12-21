Стало известно об отсутствии согласия в НАТО и ЕС по переговорам с Россией

Газета The Financial Times со ссылкой на представителей властей стран Запада сообщила, что в НАТО и ЕС пока не определились, каким образом и в каком составе можно вести с Москвой переговоры по поводу ее инициатив в сфере европейской безопасности.

«Официальные лица говорили The Financial Times, что консенсуса по поводу того, как вести переговоры и кто в них будет участвовать, нет», – приводит публикацию «Интерфакс».

Неназванный высокопоставленный представитель НАТО сообщил, что «проблема здесь состоит в том, что, если вы просто скажете «нет» на требования Москвы, тогда у вас не будет пространства для диалога». Он добавил, что в данный момент в НАТО и ЕС обсуждают то, как ответить на предложения России.

Накануне представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Соединенные Штаты представят свой список предложений в ответ на предложения российской стороны по НАТО и безопасности в Европе.

Ранее МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.

В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает следующее: альянс берет на себя обязательство исключить дальнейшее расширение, в том числе путем присоединения Украины. Москва призывает блок отказаться от любой военной деятельности за пределами своих границ – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).