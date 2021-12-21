Кремль спросили о защите находящихся под судом в Белоруссии россиянах

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21 декабря, вторник | Последнее обновление — 13:04 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Эксперт предположил «перечень озабоченностей» США из-за России
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В этот грозный час всё, о чем хватает смелости сказать нашей культурной элите в лицо власти – то, что Сокуров сказал Путину? Это, во-первых, просто смешно. Во-вторых, грустно. А в-третьих, очень тревожно.
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Дети в семью приходят, как дар Бога, через близость между супругами, которые намерены быть родителями этого ребенка, растить его и о нем заботиться. Он слишком драгоценен, чтобы его можно было купить за деньги.
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«Начальник Генштаба неожиданно предлагает, чтобы Россия на все времена в одностороннем порядке отказалась от тяжелых бомбардировщиков как от класса вооружения. В том числе – от Ту-160, Ту-95-МС».
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Юбилейный конкурс «Мисс Америка – 2022» выиграла 20-летняя Эмма Бройлес из Аляски. Она поразила судейскую коллегию своей откровенностью и интеллектом во время решающей части конкурса, когда тройку финалисток спросили, что они будут делать в реальной жизни. За корону боролись 50 самых красивых девушек страны
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На Новосибирском авиазаводе имени Чкалова прошла выкатка первого летного образца новейшего ударного беспилотника С-70 «Охотник». Уникальное плоское сопло существенно снизит заметность аппарата и его уязвимость для ракет противника
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В израильском городе Эйлат завершился финальный этап международного конкурса красоты «Мисс Вселенная – 2021». Победительницей стала 21-летняя Харнааз Сандху из Индии. В юбилейном 70-м конкурсе приняли участие девушки из 80 стран. Россию представляла Ралина Арабова – обладательница титулов «Мисс Татарстан – 2019» и «Вторая вице-мисс Россия – 2019»
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Кремль спросили о защите находящихся под судом в Белоруссии россиянах
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Россия делает все возможное для защиты своих граждан, находящихся под следствием и судом в Белоруссии, эта работа ведется регулярно через загранпредставительство, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Судебное или иное преследование любого российского гражданина за рубежом – это вопрос, который вызывает нашу обеспокоенность. И судьбой любого российского гражданина, который преследуется за рубежом, занимается российская сторона через наше загранпредставительство. Все, что можно, делается для защиты наших граждан», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, вызывает ли беспокойство в Кремле сложившаяся ситуация в Белоруссии, где под следствием и судом находятся несколько российских граждан, и ведутся ли на эту тему переговоры с союзным государством.
«Мы (с белорусской стороной) находимся в постоянном диалоге. Он носит регулярный рабочий характер», – добавил пресс-секретарь главы государства.
Ранее обвиняемая в Белоруссии россиянка София Сапега написала прошение о помиловании.
Польский генерал призвал расстрелять попросившего убежище в Белоруссии солдата
Бывший командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак в интервью порталу wPolityce заявил, что польского солдата Эмиля Чечко, сбежавшего в Белоруссию, необходимо расстрелять.
«Преступник, дезертир. Пуля в голову и разжалование. Извините, но иначе и быть не может», – цитирует его Lenta.ru.
По его словам, Чечко в условиях войны перешел на сторону условного врага. В связи с этим десять лет тюрьмы, которые ему грозят по уголовному обвинению прокуратуры, нельзя считать достаточным наказанием.
Ранее военнослужащий из Польши, охранявший границу с Белоруссией, попросил политического убежища в республике, заявил белорусский Государственный пограничный комитет.
До этого лагерь у границы Белоруссии и Польши покинули 120 беженцев.
Сбежавший в Белоруссию польский солдат признался в убийстве мигрантов
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Попросивший политического убежища в Белоруссии польский солдат Эмиль Чечко признался, что участвовал в убийстве мигрантов, которые проникли в Польшу.
Отвечая на вопрос, помнит ли он, как впервые убил человека, Чечко сказал, что это произошло в конце мая. «Лица этих людей помнятся всегда, только первых… тех, кого сказали убить. А потом уже человек не смотрит на лицо, только целится в грудную клетку», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на канал «Беларусь-1».
Чечко рассказал, что «это невозможно описать», «такое чувство, как будто кто-то кому-то разорвал душу, а потом человек чувствует себя, как будто у него нет души», передает ТАСС.
По его словам, польские силовики «выставляли первую группу, убивали их, потом вторую группу, их тоже убивали». «Я тоже так делал – стрелял», – сказал он.
Напомним, военнослужащий из Польши, охранявший границу, попросил политического убежища в Белоруссии. Чечко сообщил, что видел два случая убийства польскими силовиками волонтеров, пытавшихся помочь мигрантам на границе. Бывший командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак заявил, что Чечко необходимо расстрелять.
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При нападении на посольство Белоруссии в Лондоне дипломату сломали нос
В результате нападения на посольство Белоруссии в Лондоне серьезно пострадал один дипломат, ему сломали нос и выбили зуб, в белорусский МИД был вызван британский временный поверенный, сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.
«Вечером 19 декабря 2021 года совершено нападение на посольство Беларуси в Лондоне. Вначале группой лиц был испорчен фасад здания загранучреждения, а затем физически атакованы прибывшие на место белорусские дипломаты. Одному из них были нанесены серьезные телесные повреждения, потребовалась срочная медицинская помощь. В учреждении здравоохранения диагностированы перелом носа, сотрясение мозга легкой степени и травматический перелом зуба», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
По ее данным, после прибытия правоохранительных органов радикалы предприняли попытку скрыться с места происшествия. Тем не менее, ряд нападавших был задержан дипломатической полицией Лондона. «Установлено, что лица предположительно входят в радикальную эмигрантскую группировку «Надзея», – говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что в МИД Белоруссии вызван временный поверенный в делах Великобритании, которому заявлен решительный протест с требованием о проведении тщательного расследования инцидента, привлечении к ответственности виновных лиц, а также информировании белорусской стороны о ходе проведения процессуальных действий и их результатах.
Ранее сообщалось, что Белоруссия в ответ на новые санкции Запада запретит ввоз ряда товаров из государств, применяющих рестрикции, вскоре будет подписано соответствующее постановление правительства.
Напомним, в ЕС исключили возможность нормализации отношений Запада с Минском. Пятый пакет санкций Евросоюза против Минска коснется 11 юридических лиц. Также под санкции попадут 17 человек, причастных к перевозке мигрантов. Кроме того, США и Британия ввели новые санкции против физлиц и госдолга Белоруссии. Минск предупредил ЕС о риске «навсегда потерять» Белоруссию, и пригрозил асимметричным жестким ответом на новые санкции Запада, назвав их незаконными, а основания их введения – несостоятельными.
Соловьев указал на безнаказанность Польши за убийства мигрантов
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«Посадить самолет с оппозиционным журналистом – это, по мнению Запада, терроризм, а посчитать число убитых и замерзших мигрантов на границе – «это другое», – сказал газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев. Ранее попросивший политического убежища в Белоруссии польский солдат Эмиль Чечко признался в убийстве мигрантов.
«Это тяжелая ситуация. Видно, что за этим стоит, кроме всего прочего, человеческая трагедия. Ведь этот солдат был на хорошем счету в польской армии, иначе бы его не отправили в составе элитной военной части для выполнения важной боевой задачи. Поляки относятся к происходящему на границе с Белоруссией очень серьезно», – считает телеведущий Владимир Соловьев.
Журналист обратил внимание на то, что польский солдат испытывает чувство вины и переживает по поводу случившегося. «В отличие от него, ребята, которые принимали участие в военных операциях в Ираке и Афганистане и убили там более тысячи мирных жителей, прекрасно себя чувствуют и считают себя борцами за свободу», – отметил Соловьев.
«Так же себя чувствуют и многие американские военные, которые осуществили «ликвидацию» десятерых афганцев в Кабуле, после чего выяснилось, что это мирная семья, в которой было семеро детей. Американские власти сочли это, конечно, ужасной трагедией и ошибкой, но решили никого не наказывать за это», – напомнил собеседник.
«То же самое и здесь – никто поляков не привлечет к ответственности за эти убийства. Не надо забывать, что НАТО – это «миролюбивый» военно-политический блок, поэтому в их представлении все, что они делают, изначально прекрасно, оправданно и высокоморально. Поэтому никто не смеет высказывать никакого осуждения в адрес действий польских военных», – иронизирует Соловьев.
«Этого польского парня сильно отличает от других военных то, что у него есть сострадание и чувство вины, которое не дало ему возможности продолжать службу. Из-за этого он порвал со своей семьей и страной. Сложно себе представить, насколько ему сейчас непросто и что должно было произойти в его душе, чтобы он пошел на такое», – рассуждает собеседник.
«И было бы очень полезно, если бы поляки после этого допустили на свою территорию международных наблюдателей, которые верифицировали бы все происходящее, нашли места захоронения жертв и провели объективное расследование. Но поляки никогда на это не пойдут», – добавил телеведущий.
«А Минск не сможет обернуть эту ситуацию в свою пользу, потому что все, что говорит Лукашенко, никто не слышит. Взять и посадить самолет с оппозиционным журналистом – это, по мнению Запада, терроризм и за это надо вводить «девяносто шестой» пакет санкций против Белоруссии. А посчитать число убитых и замерзших мигрантов на границе – «это другое». Зачем смотреть в лицо правде? Это неприятно. Гораздо приятнее осуждать и отмахиваться», – заключил Соловьев.
В субботу попросивший политического убежища в Белоруссии польский солдат Эмиль Чечко признался, что участвовал в убийстве мигрантов, которые проникли в Польшу. Отвечая на вопрос, помнит ли он, как впервые убил человека, Чечко сказал, что это произошло в конце мая. «Лица этих людей помнятся всегда, только первых... тех, кого сказали убить. А потом уже человек не смотрит на лицо, только целится в грудную клетку», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на канал «Беларусь 1».
Чечко рассказал, что «это невозможно описать», «такое чувство, как будто кто-то кому-то разорвал душу, а потом человек чувствует себя, как будто у него нет души», передает ТАСС. По его словам, польские силовики «выставляли первую группу, убивали их, потом вторую группу, их тоже убивали». «Я тоже так делал – стрелял», – сказал он.
В тот же день Белоруссия собрала пять томов доказательств жестокого отношения Польши к беженцам. Официальный представитель генпрокуратуры Белоруссии отметил, что «представители власти Польши неоднократно осуществляли незаконную депортацию в отношении беженцев и сейчас это делают, применяли пытки и иные акты жестокости».
Напомним, военнослужащий из Польши, охранявший границу, попросил политического убежища в Белоруссии. Чечко сообщил, что видел два случая убийства польскими силовиками волонтеров, пытавшихся помочь мигрантам на границе. Бывший командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак заявил, что Чечко необходимо расстрелять.
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Мигранты рассказали о схеме переброски из Белоруссии в Германию
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Беженцы с Ближнего Востока попадают из Белоруссии в Польшу, проходя через лес на границе, а после их забирает местный водитель и везет в Германию, рассказали мигранты, которым удалось попасть в Европу.
«Их привезли к границе на такси, как ранее и обещали в турфирме. Белорусские пограничники пропустили их на нейтральную полосу. Там они провели три дня, прячась в лесу, после чего смогли попасть на нейтральную полосу уже с польской стороны. Дальше были шесть дней с ночевками в лесу, во время которых они искали способ пробраться в страну», – передает РБК слова мигрантов.
По их словам, большую часть поймали пограничники, в итоге в Польшу смогли добраться только 10 человек. «Что с другими? Их депортировали обратно в Белоруссию, где они сейчас – не знаю, у нас с ними нет контакта», – сказал один из мигрантов.
Отмечается, что сразу попасть в Германию у мигрантов не вышло, пришлось еще три дня провести в Польше. Они ждали машину, которая отвезет их к конечному пункту назначения. Водителем был местный поляк, услуги которого были оплачены беженцами еще в Ираке. В итоге беженцев отвезли в Германию, где они попали в распределительный центр для мигрантов.
Ранее лагерь у границы Белоруссии и Польши покинули 120 беженцев. власти Литвы объявили, что будут платить мигрантам по 1 тыс. евро за решение вернуться добровольно в свои родные страны. Позже в Литве призвали открыть въезд беженцам с нетрадиционной ориентацией.
В Белоруссии заявили о готовности разместить ядерное оружие при угрозе со стороны НАТО
Белоруссия рассматривает возможность размещения на своей территории ядерного оружия при угрозе со стороны НАТО, заявил в интервью RT Arabic глава МИД страны Владимир Макей.
«То, о чем заявил президент Лукашенко, о том, что мы рассматриваем возможность размещения на территории Белоруссии ядерного вооружения, – это один из возможных ответов на будущие возможные действия со стороны Североатлантического альянса на территории Польши», – приводит РИА «Новости» слова Макея.
Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия предложит разместить РФ ядерное оружие на своей территории, если НАТО пойдет на аналогичный шаг в Польше.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что высказывание Лукашенко стоит воспринимать как предостережение, которое продиктовано, прежде всего, той безрассудной политикой, которую проводит Запад.
Россиянке Сапеге предъявили обвинение по семи статьям в Белоруссии
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В Белоруссии уголовное дело россиянки Софии Сапеги передали прокурору для направления в суд, ей окончательно предъявлено обвинение по семи статьям, сообщил Следственный комитет Белоруссии.
«Уголовное дело в отношении Софии Сапеги передано прокурору для направления в суд. В настоящее время обвиняемая завершила процедуру ознакомления с материалами уголовного дела в установленном законом порядке», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
Отмечается, что мера пресечения осталась прежней – домашний арест.
Главным следственным управлением ей предъявлено обвинение по семи статьям уголовного кодекса, среди которых возбуждение вражды и организация насилия и угроз в отношении силовиков, препятствие работе журналистов и распространение личных данных.
Ранее сообщалось, что обвинение в окончательной редакции предъявлено российской гражданке Софии Сапеге по четырем статьям УК Белоруссии.
5 декабря стало известно, что дело задержанной в Белоруссии гражданки России Софии Сапеги готовят для передачи в суд, ей грозит до шести лет лишения свободы.
Официальный представитель ведомства Мария Захарова сообщала, что опрос с обвинением Сапеги по статье о разжигании ненависти находится в повестке российского МИДа.
Напомним, 23 мая борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Белоруссии Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в республике экстремистским оппозиционного телеграм-канала Роман Протасевич, он был задержан белорусскими правоохранителями. Также задержана его девушка, россиянка София Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
После задержания Протасевич признал вину по обвинению в призывах к протестам в Белоруссии и назвал подставившего его человека из оппозиции. Позже Протасевич и Сапега заключили досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.
23 сентября стало известно, что гражданке России Софии Сапеге продлили домашний арест до 25 декабря.
Эксперт сказал, как следует наказать Литву за угрозу безопасности Калининграда
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Если Москва вдруг вычеркнет Литву из своей электронной системы таможенного декларирования, как это сделал Китай, то по Литве будет нанесен сильнейший удар, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Носович. Ранее глава Калининградской области Антон Алиханов выразил беспокойство инициативой Литвы ограничить транзит грузов из Белоруссии.
«Литву в этой истории не интересует Калининград, но кризис в белорусско-литовских отношениях может действительно задеть российский регион. Если Вильнюс запретит перемещение по Литве всех белорусских товаров, чтобы соблюсти режим санкций против Минска, то это ударит и по Калининградской области», – пояснил калининградский политолог, шеф-редактор портала RuBaltic Александр Носович.
Основные белорусские товары на калининградском рынке – это молочные продукты, разнообразные мясные изделия и стройматериалы, напомнил эксперт. Он добавил, что после 2014 года Белоруссия во многом заместила для Калининграда те поставки из Евросоюза, которые попали под эмбарго.
«Конечно, нынешние угрозы Вильнюса активируют в регионе импортозамещающее производство. Стратегия развития Калининградской области предполагает продовольственную автономию как от «большой России», так и от других стран. Но тем не менее, если Литва активирует санкции в ближайшее время, то будет создана угроза продовольственной безопасности Калининградской области», – отметил собеседник.
По его словам, прекращение поставок стройматериалов повлечет остановку ряда строительных проектов, но это будет не столь критичным – у Калининграда сохранились свободные поставки из стран ЕС, например – из Польши.
«Федеральное правительство России обязано вмешаться в ситуацию. Необходимо дать понять Вильнюсу, что Москва создаст Литве такие проблемы, на фоне которых литовский разрыв с Китаем покажется чем-то незначительным», – добавил собеседник.
«Несмотря на депрессию в наших двусторонних политических отношениях, Россия остается одним из ключевых торгово-экономических партнеров Литвы. Поэтому если Москва вдруг вычеркнет Литву из своей электронной системы таможенного декларирования, как это сделал Китай, то по Литве будет нанесен сильнейший удар», – резюмировал аналитик.
Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что инициатива Литвы ограничить транзит грузов из Белоруссии вызывает беспокойство, передает РИА «Новости». «Прошу у всех помощи. Вообще-то, есть Калининград. И помимо того, что через нас что-то может проходить транзитом, мы, вообще-то, и белорусские товары потребляем – продукты, стройматериалы и не только», – сказал он.
Губернатор добавил, что видит в возможном решении Литвы угрозу не только продовольственной, но и экономической безопасности региона.
Ранее министерство транспорта Литвы предложило наложить санкции на продукцию, импортируемую, закупаемую или следующую транзитом прямо или косвенно из Белоруссии. В МИД России заявили, что это может затронуть обеспечение Калининградской области – и Москва не оставит это без внимания. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этой ситуации.
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Названа дата начала работы объединенного рынка электроэнергии России и Белоруссии
Объединенный рынок электроэнергии России и Белоруссии начнет работу с 1 января 2024 года, сообщил на пресс-конференции министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич.
«С 1 января 2027 года планируется и более глубокая интеграция, которая позволит на равных условиях участвовать субъектам хозяйствования двух стран – как производителям, так и потребителям электроэнергии», – цитирует главу Минэнерго Белоруссии ТАСС.
Ранее сообщалось, что министерства энергетики Белоруссии и России согласовали планы мероприятий по реализации союзных программ, которые касаются общих рынков газа и электроэнергии. Всего было одобрено 28 программ развития Союзного государства.
Мигрантов с белорусской границы решили отправить в Литву
Ирак договорился с Литвой о распределении находящихся на границе беженцев по общежитиям Вильнюса, говорится в заявлении иракского министерства миграции и перемещенных лиц.
«Делегация договорилась с литовской стороной о переносе лагерей на границе в общежития в столице. В них будут обеспечены все первостепенные предметы быта», – передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление.
Желающим вернуться на родину иракцам также выплатят по тысяче евро, добавили в ведомстве.
Ранее власти Литвы объявили, что будут платить мигрантам по 1 тыс. евро за решение вернуться добровольно в свои родные страны.
Позже в Литве призвали открыть въезд беженцам с нетрадиционной ориентацией.
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В Минске открылся магазин одежды с цитатами Лукашенко
В столице Белоруссии открылся магазин, в котором можно приобрести футболки и толстовки с популярными цитатами президента страны Александра Лукашенко.
Магазин получил название «Первый», он начал работу в субботу в одном из крупных минских торговых центров, расположенном напротив резиденции президента страны – Дворца Независимости, передает РИА «Новости».
Еще до открытия у магазина собралась очередь из 50 человек. Первым покупателям обещали подарок – шоколад «Президент». Позже покупателей было столько, что они едва помещались в помещении магазина.
Товары представлены в базовых цветах – черном и белом, состав – натуральный хлопок. Цена футболки составляет примерно 8 долларов, мужские и женские худи – 16-18 долларов.
В открытии магазина участвовала председатель госконцерна «Беллегпром» Татьяна Лугина, которая помогала персоналу в момент наплыва покупателей.
На открытие магазина пришли в том числе министр информации Владимир Перцов и замглавы администрации президента Игорь Луцкий.
Отмечается, что большой популярность пользуется одежда с надписями «Любимую не отдают», «Факты на стол» и «Президентами не становятся, президентами рождаются».
В Польше возбудили дело в отношении сбежавшего солдата
Польская районная прокуратура в городе Белосток возбудила уголовное дело в отношении сбежавшего в Белоруссию военного, планируя объявить его в розыск, сообщает Польское агентство печати.
Его обвинили в дезертирстве за границу. Солдату грозит от одного года до 10 лет лишения свободы. По словам заместителя белостокского прокурора по военным вопросам Радослава Вишенко, сейчас проводится расследование.
«По месту жительства солдата, изъяты носители данных. Они будут предметом изучения, чтобы выяснить, планировал ли он это заранее, или это было спонтанное действие», – цитирует прокурора ТАСС.
Отмечается, что возможна выдача в ближайшее время ордера на арест, но для вынесения такого решения суд должен иметь в своем распоряжении доказательства.
Напомним, 17 декабря Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил, что возле границы был установлен мужчина 1996 года рождения. Позже выяснилось, что это военный 11-го Мазурского артиллерийского полка 16-й Поморской механизированной дивизии имени короля Казимира. Солдаты из этой дивизии охраняли приграничную территорию Польши.
Мужчина в связи с несогласием с проводимой Польшей политикой относительно мигрантов и из-за негуманного обращения с беженцами попросил политического убежища в Белоруссии.
Солдат раскритиковал польских представителей власти. Например, телеканалу «Беларусь-1» он сообщил об убийстве на границе двух волонтеров.
Позже ВС Польши подтвердили исчезновение своего солдата на восточной границе страны, но сначала не признавались в его побеге в Белоруссию.
Белоруссия собрала пять томов доказательств жестокого отношения Польши к беженцам
Официальный представитель Генеральной прокуратуры Белоруссии Дмитрий Брылев сообщил в интервью телеканалу ОНТ, что ведомство попросило правительство и парламент страны передать в международные структуры копии собранных доказательств в пяти томах по уголовному делу о жестоком отношении Польши к беженцам.
«Генеральная прокуратура Республики Беларусь направила в Совет министров и Палату представителей (нижняя палата белорусского парламента) нашей страны копии материалов уголовного дела в пяти томах на русском и английском языках с просьбой организовать их передачу международным и европейским структурам, включая Европарламент, для дачи правовой оценки тем событиям, которые в них изложены», – цитирует его РИА «Новости».
Официальный представитель генпрокуратуры Белоруссии отметил, что «представители власти Польши неоднократно осуществляли незаконную депортацию в отношении беженцев и сейчас это делают, применяли пытки и иные акты жестокости».
«Силовой блок данного государства реализовал явно несоразмерные организационные и технические мероприятия: военизированные вооруженные патрули, оцепление, угрожающие полеты авиатехники, танки, другое тяжелое вооружение. В отношении по сути беззащитных людей применялись в том числе ночью демонстративные выстрелы в воздух, взрывы, ослепляющее освещение, специальные средства», – добавил он.
По информации телеканала, копии материалов уголовного дела планируется «направить в Европу по всем каналам: парламентским, по линии МИД и так далее».
Ранее сбежавший в Белоруссию польский солдат Эмиль Чечко сообщил, что видел два случая убийства польскими силовиками волонтеров, пытавшихся помочь мигрантам на границе.
ЕС обещал учесть ситуацию вокруг Украины в проекте «Стратегического компаса»
В обновленном проекте стратегической оборонной концепции Евросоюза «Стратегический компас» будут учитываться ситуации вокруг Украины и Белоруссии, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Боррель сообщил, что в январе 2022 года представит проект «на неформальной встрече министров иностранных дел и обороны Евросоюза в Бресте» во Франции «с тем, чтобы он был одобрен в марте», передает РИА «Новости».
По его словам, ситуации вокруг Украины и Белоруссии продемонстрировали «те виды угроз, с которыми сталкивается Европа: гибридная тактика, политика с позиции силы, запугивание и дезинформация». Боррель сказал, что «это не только затрагивает отдельные страны и общества, но и принципы европейской безопасности».
Он считает, что ЕС должен срочно «укрепить свой потенциал и свои средства для действий в сфере безопасности», странам нужно иметь больше возможностей и больше согласованности в оборонной сфере. По его словам, «это будет вкладом в усилия НАТО по защите восточных границ».
Напомним, ЕС несколько лет обсуждает «Стратегический компас» – общую стратегию в области обороны и безопасности на ближайшие пять–десять лет. Киев, США и европейские страны считают, что Россия якобы готовит нападение на Украину. В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск, которые происходят у украинских границ. В российском посольстве в Вашингтоне заявили, что Россия не представляет угрозы для какой-либо страны, а войска передвигаются по своей территории законно.
Россия и Белоруссия провела совместное патрулирование границ
Истребители и бомбардировщики авиаций Белоруссии и России провели очередное совместное патрулирование воздушных границ Союзного государства, сообщает белорусское министерство обороны.
«Совместное патрулирование воздушных границ Союзного государства... осуществляется в составе стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС России в сопровождении смешанной тактической группы многофункциональных истребителей СУ-30СМ Белоруссии и России», – говорится в сообщении Telegram-канала ведомства. Там также опубликовано видео совместного полета.
Ранее в Белоруссии заявили о проводимой США радиоэлектронной разведке по всей территории страны.
До этого Россия и Белоруссия выполнили патрулирование вдоль границ Союзного государства.
Александр Лукашенко анонсировал российско-белорусские учения у границы с Украиной.
Сообщалось, что вооруженные силы Белоруссии в 2021-2022 годах продолжат совместное боевое дежурство по ПВО с Россией и патрулирование воздушных границ Союзного государства. Также главы военного ведомства республики Виктор Хренин заявил, что Белоруссия готова обеспечить безопасность страны с помощью России.
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