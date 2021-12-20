Почти половина украинцев выступила за досрочные выборы президента

Почти 45% граждан Украины поддержали проведение досрочных президентских выборов, более 46% выступили за досрочные парламентские выборы, следует из результатов соцопроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

«Респонденты скорее поддерживают проведение досрочных парламентских выборов: 46,5% поддерживают против 40,4% тех, кто не поддерживает. В то же время, в случае досрочных президентских выборов мнения разделились почти поровну: 44,3% поддерживают против 46,2%, которые не поддерживают», – приводит результаты исследования РИА «Новости».

По данным опроса, 65,3% украинцев считают, что дела в стране двигаются в неправильном направлении, а о правильном направлении заявили 18,3%.

Отвечая на вопрос об уровне доверия президенту страны Владимиру Зеленскому, 58,6% респондентов не одобряют деятельность президента, а одобрили лишь 26,4%. В октябре 28,2% одобряли его деятельность, а 56,9% – нет.

Из вариантов ускорения развития Украины наибольшее число респондентов выбрали возвращение ее национальных богатств – 48,5%, а 40,8% высказались за приведение к власти людей с опытом.

Большинство (66,3%) пришли к выводу, что ситуация в стране кризисная, в том числе 50,9% считают, что нужно сменить премьера.

Опрос проводился с 9 по 17 декабря методом личной беседы, были опрошены 2025 человек на территории Украины.