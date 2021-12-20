Открытое горение на шахте имени Рубана в Кузбассе ликвидировали

Горноспасатели ликвидировали открытое горение на шахте имени А.Д. Рубана в Кузбассе, сообщил источник в экстренных службах.

«По последним данным, горноспасатели ликвидировали открытое горение. Проводится проливка и контроль газовой обстановки. На тушении работают четыре отделения горноспасателей, в жизнеобеспечении аварийной шахты задействованы 17 горняков», – отметил источник ТАСС.

Как сообщил командир Кемеровского военизированного горноспасательного отряда Юрий Ше, горноспасатели обнаружили очаг самовозгорания угольного пласта в одной из горных выработок в кузбасской шахте им. Рубана.

«Был обнаружен очаг самовозгорания. Сейчас происходит его локализация, остужение с помощью воды. В дальнейшем, скорее всего, будут выполнены работы по изоляции и инертизации (заполнению инертным газом) данного участка», – сказал Ше.

Как пояснил главный инженер шахты Евгений Прекин, работы на участке, где повысилась температура, начались еще в воскресенье днем. Вспомогательной горноспасательной команде предприятия удалось обнаружить предполагаемый участок, где произошло нагревание угля, туда начали подавать воду. Однако, к 21.00 (17.00 мск) огонь вырвался из угольных пластов, и руководство шахты приняло решение об эвакуации всей смены горняков. После этого выработку обследовали горноспасатели.

Ранее сообщалось, что на поверхность из шахты в Кузбассе выведены 120 горняков после инцидента с нагреванием угольного пласта. По данному факту прокуратурой области организована проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности, ее проведение поручено Кемеровской межрайонной прокуратуре по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли. В МЧС уточнили, что из шахты вывели всех 128 горняков.