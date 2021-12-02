Лавров констатировал отказ НАТО от российских предложений по опасным инцидентам

Пушков указал на лицемерность заявления генсека НАТО о сферах влияния России

«Слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о неприемлемости cамой мысли, что у России может быть своя сфера интересов, которую он в пропагандистских целях называет «сферой влияния» – это заявление, не соответствующее ни практике самих западных государств, ни содержанию международных отношений», – сказал газете ВЗГЛЯД российский сенатор Алексей Пушков.

«Заявление Столтенберга одновременно несостоятельно и лицемерно. Во-первых, любая страна имеет свою сферу интересов. Под ней подразумевается как минимум безопасное окружение. Во-вторых, слова генсека НАТО противоречат всем доктринам и действиям стран западного альянса. Иначе как он объяснит присутствие британских кораблей в Черном море, французских вооруженных сил в Африке, а американских войск в Японии или Южной Корее? Это что, не сферы их интересов?» – задается вопросами председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

«Кроме того, Столтенберг почему-то не говорит, что у Североатлантического альянса есть не только сферы интересов, но и сферы войны. За последние 20 лет страны западного альянса вели войны – прямые или скрытые – в Югославии, Ираке, Ливии, Сирии и Афганистане. Как он определит то, что страны НАТО делали в этих государствах? – интересуется собеседник. – Они пытались там утвердить свои интересы огнем и мечом, в результате чего развалили эти государства, вызвав огромное число беженцев и смертей. Эти страны еще долго будут восстанавливаться после западных агрессий».

«Так что самонадеянно выстроенный «карточный домик» Столтенберга разваливается при любом столкновении с фактами. Это домик «Ниф-Нифа» – от малейшего фактологического дуновения ветерка от него ничего не остается, – уверен Пушков. – Это абсолютно лицемерное заявление, не соответствующее ни практике самих западных государств, ни содержанию международных отношений».

Сенатор также обратил внимание на пафосные слова Столтенберга о «соблюдении воли народа Украины» Североатлантическим альянсом. «Я не помню, чтобы «народ Украины» давал НАТО право «соблюдать его волю». Так что это самопровозглашенное право, – указал Пушков. – При этом генсек альянса забывает очень важную вещь: у России есть право на защиту от внешних угроз. Если Украина имеет право готовиться к членству в НАТО, угрожая тем самым России, то Москва имеет право принять ответные меры. НАТО не может запретить нам реагировать на угрозы нашей безопасности».

«Я думаю, что заявление Столтенберга указывает лишь на то, что в НАТО господствует абсолютно неадекватное и сознательно ложное представление о том, как Россия намерена заботиться о своих интересах. И не генсек НАТО будет определять, на что мы имеем право, а на что – нет», – резюмировал сенатор.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не приемлет идею того, что у России может быть своя сфера влияния. «Сама постановка вопроса отражает тезис, который должен вызывать нашу настороженность, и который неприемлем. Это тезис, что у России есть сфера интересов», – указал он. Столтенберг добавил, что это означает «фактическое признание», что Россия может «контролировать, что делают или не делают ее соседи».

«Это тот мир, в который мы не хотим возвращаться. Мир, в котором большие страны могли накладывать ограничения на то, что суверенные независимые нации могли делать. Я сам из малой страны на границе с Россией (Норвегии – прим. ВЗГЛЯД), и я очень рад, что наши союзники по НАТО никогда не уважали якобы право России устанавливать свою сферу влияния на Севере, и что Норвегия, как маленькая независимая страна, должна или не должна делать», – сказал Столтенберг.

Он отметил, что это касается и Украины, это независимая суверенная страна с международно признанными границами, гарантированными в том числе Россией. «Эти границы должны соблюдаться, включая Донбасс и Крым как части Украины. Поэтому сама идея, что поддержка НАТО независимой страны – это такая провокация [в отношении России], она просто неверна. НАТО просто соблюдает волю украинского народа», – подвел итог глава НАТО.

В этот же день Столтенберг рассказал действиях альянса в случае «вторжения» России на Украину. В среду он заявлял, что страны НАТО готовы использовать «финансовые и экономические санкции и политические запреты» против России, если будут применены силы на Украине. При этом он отмечал, что Киев может рассчитывать только на поддержку стран Североатлантического альянса, но не на гарантии.

Ранее генсек НАТО напоминал, что Украина не является членом Североатлантического альянса, потому на нее не распространяется принцип коллективной обороны. Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как как Россия сможет остановить расширение НАТО на восток.

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