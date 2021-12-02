Путин назвал недопустимым злоупотребление мужеством шахтеров

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2 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 16:06  |  vz.ru
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Россия получит авиационное преимущество над ЕС и США

ОАК, «Сухой» и РСК «МиГ» решили объединить в одну компанию Антон Денисов/РИА Новости
Российская авиастроительная корпорация ОАК объединится с важными для отечественной авиации компаниями «Сухой» и «МиГ». Планы их слияния в одну структуру появились давно и могут быть реализованы уже в следующем году. К чему приведет объединение предприятий и как это скажется на конкуренции в сфере авиапромышленности в России и за рубежом? Подробности...
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Как Россия сможет остановить расширение НАТО на восток

В НАТО считают Восточную Европу законным трофеем после завершения холодной войны REUTERS/Kacper Pempel
Россия предлагает руководству НАТО зафиксировать на бумаге обязательство не расширять альянс на восток и не разворачивать в Европе угрожающие нам вооружения, заявил Владимир Путин. Москва помнит, как блок нарушил данные Горбачеву устные обязательства, и теперь предлагает четко зафиксировать правила игры. Какой аргумент может предъявить Россия для начала переговоров и пойдет ли НАТО на сделку? Подробности...
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Русский язык в Татарстане вызвал новые споры

Для школьников Татарстана русский язык – это прежде всего язык знаний Егор Алеев/ТАСС
Всемирный русский народный собор, во главе которого стоит патриарх Кирилл, призвал выяснить – соответствует ли своей должности глава управления образования Казани. Причиной стало недоумение татарстанского чиновника из-за того, что 17% казанских школьников-татар выбрали для изучения русский язык. Как этот казус объясняют в Казани и Москве? И есть ли в случившемся политическая подоплека? Подробности...
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«Французский Трамп» заденет российских мусульман

Эрик Земмур и Сара Кнафо Thibaud Moritz/ABACAPRESS/Reuters
Яркий трибун Эрик Земмур на фоне скандальных «разоблачений» своей личной жизни объявил об участии в выборах президента Франции. Земмура считают одним из фаворитов гонки, а его взгляды на внешнюю политику подразумевают создание альянса Парижа и Москвы. Поэтому многие наблюдатели в РФ за этого человека будут активно болеть, но другие наоборот – критиковать.  Подробности...
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«Написанные кровью» законы не уберегли шахтеров «Листвяжной»

Несоблюдение правил горных работ вновь привело к гибели людей Александр Патрин/РИА Новости
Взрыв метана на шахте «Листвяжная» в Кузбассе унес жизни 51 человека. Эта трагедия стала четвертой в списке самых смертельных в истории аварий на шахтах России. В Госдуме призвали вынести урок из произошедшего, однако эксперты считают, что опыт «Листвяжной» быстро забудется. Почему не получается положить конец трагедиям на шахтах в России? Подробности...
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Как России принудить НАТО к миру

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Даже если сейчас Запад отвергнет российскую инициативу «с порога», предстоящие переговоры неизбежны, они займут долгие годы и будут перемежаться моментами колоссальной военной напряженности. Подробности...

Охота в том числе и про гуманизм

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Гуманные и зеленые экологи не знают или не хотят знать, что охотники, кроме всего прочего, регулируют численность опасных зверей, не давая им расплодиться до такой степени, когда они угрожают жителям селений и даже больших городов. Подробности...

Хайповыми видосами зло не победить

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Дело даже не в том, что они «режим шатают» – пусть хоть обшатаются. Главная беда в том, что они в принципе обесценивают такую важную и действенную вещь, как видеосвидетельство. И в целом – общественную активность. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев
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Британская империя опять сократилась

Украина требует репараций от Германии

«Омикрон» перепугал планету

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Сибирячки встретили приход зимы в купальниках и катанием на сап-досках

Жители Новосибирска устроили акцию «Белые пляжи Сибири» в честь прихода зимы. Несмотря на мороз, сибирячки организовали заплыв на сап-досках в купальниках и провели фотосессию на фоне Оби. Акция проходит уже несколько лет и приобрела популярность
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Умер певец и композитор Александр Градский

Народный артист России, певец и композитор Александр Градский умер в возрасте 72 лет. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга. Здоровье музыканта ухудшилось после перенесенного коронавируса, но несмотря на плохое самочувствие, он до последнего продолжал работать
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Российские школьники установили абсолютный рекорд на Международной олимпиаде по астрономии

Российские школьники завоевали восемь золотых и две серебряные медали на международной олимпиаде по астрономии и астрофизике, установив абсолютный рекорд. Мероприятие проходило в дистанционном формате с 14 по 21 ноября в столице Колумбии – Боготе. В олимпиаде приняли участие 48 стран и 62 команды. В ходе соревнований ребята должны были пройти пять туров – теоретический, анализ данных, обработка солнечных данных, наблюдение и командный этап
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Путин назвал трагедию на «Листвяжной» болью всей России
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    Путин назвал недопустимым злоупотребление мужеством шахтеров

    2 декабря 2021, 15:19

    Текст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин заявил, что недопустимо злоупотреблять мужеством шахтеров, спускающихся в шахту, их жизни и здоровье должны быть защищены.

    «Шахтерский труд, как известно, связан с повышенной опасностью. Вместе с тем недопустимо эксплуатировать мужество людей, которые спускаются в шахты. Их жизнь, здоровье должны быть защищены», – передает его слова РИА «Новости».

    По словам Путина, это – персональная ответственность всех, кто участвует в организации производства: и руководителей предприятий, и представителей контрольно-надзорных органов, и собственников, тех, кто в погоне за прибылью или по каким-то другим причинам игнорирует, пренебрегает безопасностью людей, подвергает их смертельному риску.

    Глава государства добавил, что с тех, кто в погоне за прибылью в угольной отрасли, пренебрегает жизнью и здоровьем людей, нужно спрашивать жестко по закону. «Это персональная ответственность всех, кто участвует в организации производств – и руководителей предприятий, и представителей контрольно-надзорных органов, и собственников. С тех, кто в погоне за прибылью, по каким-то другим причинам игнорирует, пренебрегает безопасностью людей, подвергает их смертельному риску, нужно спрашивать по закону, жестко», – сказал Путин.

    По его словам, это так же большая ответственность, как и за соблюдение в шахтах на всех объектах горнодобывающей отрасли правил техники безопасности, надлежащее состояние оборудования, индивидуальных средств спасения.

    По его словам, авария на шахте «Листвяжная» произошла из-за целого ряда нарушений техники безопасности. Путин поручил выяснить все причины и обстоятельства ЧП. «Как было доложено, по предварительным данным, авария произошла из-за целого ряда нарушений правил и техники безопасности», – сказал он.

    При этом президент попросил доложить, что сделано для пострадавших. «Сегодня прошу доложить, что уже сделано и что необходимо сделать дополнительно по линии правительства, других органов власти», – сказал президент.

    Путин отметил, что речь идет о помощи пострадавшим. «Сколько из них уже выписано и сколько еще остается в больницах. Достаточно ли необходимых лекарств, необходимого оборудования медицинского. Требуется ли какое-то содействие дополнительное со стороны федеральных медицинских центров», – добавил он. 

    Кроме того, Путин заявил, что необходимо держать ситуацию на шахте «Листвяжная» на контроле и дальше. «Ситуацию все мы должны держать на постоянном личном контроле и дальше», – сказал президент. Он попросил доложить о том, что уже было сделано и что еще необходимо сделать по линии правительства и региональных властей.

    Глава государства поручил правительству и властям Кузбасса разобраться в каждом случае, помогая семьям погибших и пострадавших в Кузбассе. «Прошу правительство и местные власти внимательно относиться к каждому, кто столкнулся с бедой – родным и близким погибших и пострадавших. Детально разобраться в каждом конкретном случае. Личные семейные обстоятельства могут быть разными, хорошо об этом знаю по прежним трагическим событиям подобного рода. Здесь нельзя руководствоваться исключительно бумажными инструкциями», – сказал он.

    При этом Путин добавил, что после ЧП в угольной отрасли потребуются дополнительные шаги, в том числе экономического характера.

    Напомним, 25 ноября утром в шахте «Листвяжная» произошло задымление. По предварительным данным, причиной стал взрыв метана. Под землей в момент ЧП находились 285 человек, большую часть которых успели вывести. Из-за опасной концентрации метана поиски 35 человек временно прекратили. Тогда же стало известно, что перестало выходить на связь звено спасателей.

    Позже были найдены тела погибших. В результате инцидента погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. Пострадали 99 человек. Позже в МЧС рассказали, что горноспасатели обнаружили тела десяти шахтеров, погибших при аварии на шахте «Листвяжная», местонахождение еще восьми тел подтверждено. Исследования проб воздуха подтвердили взрыв на «Листвяжной».

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала про трагедию.


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    Путин заявил о намерении не допустить распространения НАТО на Восток
    		    1 декабря 2021, 14:45
    Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
    Текст: Александра Юдина

    Россия с партнерами будет настаивать на недопустимости распространения НАТО на Восток, нужны правовые гарантии, заявил президент Владимир Путин на церемонии вручения послами верительных грамот.

    «Выступая в МИДе, я уже подчеркивал, что перед нашей дипломатией сейчас стоит первоочередная задача добиваться предоставления России надежных и долгосрочных гарантий безопасности. В диалоге с США и их союзниками будем настаивать на выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещения угрожающих нам систем оружия в непосредственной близости от территории Российской Федерации», – передает РИА «Новости» его слова.

    Ранее глава государства предложил начать переговоры о нерасширении НАТО на Восток. Путин подчеркнул, что Россия заинтересована в успешной работе дипломатов и готова содействовать.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал США и их партнеров по НАТО «прекратить концентрировать военный кулак у границ России и накачивать Украину современными вооружениями». Он предостерег Киев от сотворения новой беды в Европе. 

    Напомним, во вторник президент России Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовет!» заявил, что о вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось, Украине надо наладить отношения, и если это удастся, то угроз никто испытывать не будет. 

    Коментарии (93)
    Рябков назвал формат предстоящих переговоров Путина и Байдена
    		    29 ноября 2021, 16:24
    Фото: Patrick Semansky/AP/ТАСС
    Текст: Елизавета Булкина

    В Ближайшее время может проясниться ситуация с возможными переговорами президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, беседа лидеров, скорее всего, не будет очной, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

    «Я думаю, что в ближайшей перспективе вопрос прояснится. Речь идет на данном этапе о контакте не очном, но от этого значимость мероприятия никак не уменьшается. С учетом совопкупности обстоятельств и проблем, которые есть в двусторонних отношениях и на международной арене, контакт президентов, мне кажется, станет очень крупной вехой», – передает его слова РИА «Новости».

    Рябков добавил, что формат переговоров пока не определен.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что пока нет точной даты переговоров президента России Владимира Путина с главой США Джо Байденом, однако эта беседа может быть согласована в любой момент.

    Коментарии (21)
    Путин назвал основную для России проблему на ближайшие 10 лет

    30 ноября 2021, 15:45

    Текст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин считает демографическую проблему основной для России на ближайшее десятилетие. Об этом он заявил в ходе выступления на инвестиционном форуме «Россия зовет!».

    «У нас два естественных спада в демографическом нашем развитии было – это во время Второй мировой войны или Великой Отечественной войны, как мы говорим, 1943-1944 год, и начало-середина 90-х годов после развала Советского союза, равнозначный уровень падения рождаемости. И в 99-м году он был самый низкий - миллион, по-моему, 200 тысяч с небольшим», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Президент заявил, что в 2006 году в России было почти 2 млн рождений.

    По словам главы страны, проблема приобрела экономический характер из-за отсутствия необходимого количеств рабочих рук на рынке труда. По этой причине, а также по гуманитарным соображениям, решение демографической проблемы стало одной из главных задач.

    Но, по словам Путина, недавно России все-же удалось «сдвинуть камень с мертвой точки». 

    Коментарии (65)
    Путин ответил на сообщения о российских войсках на границе с Украиной

    30 ноября 2021, 15:39

    Текст: Вера Басилая

    О вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось, Украине надо наладить отношения, и если это удастся, то угроз никто испытывать не будет, заявил президент России Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовет!».

    «Смотрите, о возможном вводе российских войск на Украину говорили еще в начале года... Но, как видите, это не случилось. Дело не в том, чтобы вводить там войска, не вводить, воевать, не воевать. А дело в том, чтобы наладить отношения: по созданию более справедливого устойчивого развития и учета интересов в области безопасности всех участников международной деятельности. Вот если мы будем искренне к этому стремиться, то никаких угроз никто не будет испытывать», – цитирует РИА «Новости» Владимира Путина.

     

    По его словам, Россия тоже озабочена, что возле ее границ проводятся военные учения, в том числе незапланированные.

    Ранее в США выразили беспокойство маневрами российских войск на границе с Украиной.

    В Кремле отвергали обвинения в подготовке нападения на Украину. До этого в Госдепартаменте США заявляли о контактах с Россией по ситуации вокруг Украины, а также сообщали о планах проведения новых консультаций по Украине с партнерами по НАТО. В администрации США также говорили о «тесных контактах» с властями Украины.

    В Службе внешней разведки назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал США и их партнеров по НАТО «прекратить концентрировать военный кулак у границ России и накачивать Украину современными вооружениями». Он предостерег Киев от сотворения новой беды в Европе.

    Газета «ВЗГЛЯД» разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине.

    Коментарии (15)
    Названа дата большой пресс-конференции Путина
    		    1 декабря 2021, 13:56
    Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба
    президента РФ/ТАСС
    Текст: Наталья Ануфриева

    Президент Владимир Путин проведет ежегодную большую пресс-конференцию 23 декабря в очном формате, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков сообщил, что «Путин проведет ежегодную пресс-конференцию 23 декабря, это будет очная пресс-конференция», передает РИА «Новости».

    «Президент придет к журналистам, журналисты будут задавать в обычном режиме, как это всегда бывает, свободные вопросы главе государства», – добавил он.

    Пресс-конференция пройдет в Манеже, «будем проводить это мероприятие важное в условиях продолжающейся пандемии, поэтому главным ведомством, к которому мы все должны прислушиваться и рекомендации выполнять, является Роспотребнадзор».

    «Мы будем следовать всем требованиям Роспотребнадзора, поэтому количество журналистов будет ограничено, пространство будет увеличено. В этой связи на этот год мы приняли решение переехать из традиционного для нас Центра международной торговли в Манеж (...) количество мест будет, к сожалению, ограничено 500, обычно у нас бывает свыше тысячи, 1 тыс. 100 и так далее. Сейчас, к сожалению, будет 500», – отметил представитель Кремля.

    Так как количество журналистов будет ограничено, на мероприятие не будет свободной аккредитации: «Мы будем сами выходить на журналистов: у нас будут федеральные СМИ, которые работают по президентской повестке, зарубежные СМИ и через полпредство в федеральных округах мы будем приглашать региональные СМИ».

    Всем журналистам для участия в пресс-конференции нужно будет сдавать три ПЦР-теста.

    «С 1 декабря служба аккредитации начнет контакты с редакциями СМИ по вопросам аккредитации», – заключил Песков.

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    Путин заявил об ускорении роста цен в России

    30 ноября 2021, 14:46

    Текст: Елизавета Булкина

    Президент Владимир Путин заявил, что в России ускорился рост цен, он подчеркнул, что это является чувствительной проблемой для россиян.

    «Это серьезная проблема, чувствительная для граждан, особенно для семей с небольшими доходами, и ее решение требует самого пристального внимания. Важно не только справляться с последствиями инфляции, но и действовать на опережение, убирая факторы, которые подталкивают рост цен», – передает его слова РИА «Новости».

    Так, глава государства обратил внимание властей на необходимость увеличения объемов производства продуктов питания на внутреннем рынке.

    Вместе с тем Путин отметил, что в России безработица вышла на уровень до пандемии.

    Ранее стало известно о росте оптовых цен на картофель и капусту на 70%.

    Коментарии (51)
    Путин заявил о скором поступлении на вооружение гиперзвуковой ракеты
    		   30 ноября 2021, 15:34
    Фото: Михаил Метцель/РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    В 2022 году у России на вооружении появится новая гиперзвуковая ракета со скоростью в девять махов, заявил президент Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовет».

    «Мы сейчас испытали – и успешно [новое гиперзвуковое оружие]. С начала нового года у нас уже будет на вооружении новая ракета морского базирования гиперзвуковая. Девять махов», – заявил глава государства.

    Отрывок выступления президента опубликован в Telegram-канале «Смотри».

    Путин пояснил, что Россия стала разрабатывать гиперзвуковое оружие в ответ на действия НАТО, создающие угрозы.

    «Дело дошло до того, что в Польше и Румынии размещены системы ПРО. А пусковые установки, которые там стоят, Mk-41, на них могут быть поставлены и «Томагавки» – ударные системы. Но это же создает для нас угрозы. Ну это же очевидный факт, очевидная вещь. На все наши уговоры и просьбы не делать этого, что произошло? То, что мы сейчас видим. В ответ мы вынуждены были, хочу это подчеркнуть, вынуждены были начать разработки гиперзвукового оружия. Это наш ответ», – цитирует президента РИА «Новости».

    В понедельник фрегат «Адмирал Горшков» выполнил испытательный пуск из акватории Белого моря гиперзвуковой ракеты «Циркон» на дальность более 400 километров.

    Государственные испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» планируется завершить в 2021 году. Ожидается, что «Цирконами» будут вооружены фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М «Ясень-М», а также находящийся на модернизации ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» и подлодка «Иркутск», которую в ходе модернизации доведут до уровня 949АМ.

    Коментарии (10)
    Путин объяснил, в каком мире хотел бы жить

    30 ноября 2021, 15:24

    Текст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин заявил на инвестиционном форуме «Россия зовет», что хотел бы жить в мире, где средства личной гигиены не вредили бы окружающей среде.

    На форуме глава ВТБ Андрей Костин сообщил главе государства про отчет Credit Suisse об ответственном образе жизни, передает РИА «Новости».

    По этому документу ответственные потребители, желающие сохранить климат Земли должны отказаться от мяса, пива, кофе, дальних путешествий, видеоигр, а также спускать унитаз только два раза в день, принимать ванну раз в неделю и покупать пять футболок в год.

    «Вы хотели бы жить в таком мире?» – обратился Костин к Путину.

    «Я бы хотел жить в таком мире, в котором средства личной гигиены не приносили бы вреда окружающей среде, мы бы летали на самолетах, которые бы не загрязняли атмосферу», – ответил президент.

    Он добавил, что хотел бы, чтобы продукты питания добывались соответствующим образом и утилизировались соответственно.

    «Если мы будем стремиться к результату, мы его достигнем», – сказал Путин.

    Также в ходе форума президент призвал разработать верную модель защиты персональной информации.

    Коментарии (10)
    Путин: Россия не откажется от доллара

    30 ноября 2021, 17:04

    Текст: Елизавета Булкина

    Россия продолжит работать с долларом, однако его использование будет сокращаться, учитывая тренд на расчеты в национальных валютах, заявил президент Владимир Путина форуме «Россия зовет».

    «На сегодняшний день, наверное, основной тренд – это увеличение количества резервных валют: я думаю, что арабские страны думают над созданием своей резервной валюты, евро развивается, ... конечно, расчеты в национальных валютах. Вот так разновекторно будем двигаться», – передает его слова РИА «Новости».

    «Мы не откажемся от доллара, с долларом будем работать, насколько доллар это захочет – не захочет и не надо, будем сокращать», – добавил Путин.

    При этом, по словам глав государства, доверие к доллару подрывают США.

     «Я не говорил, что доллар утратил свое значение как резервная валюта, как универсальная мировая валюта для расчетов. Нет. Просто я говорил о том, что политика властей, политических властей США, подрывает доллар, и нас, допустим, выталкивает из долларовой зоны», – сказал он.

    Путин отметил, что США не дают Москве возможности рассчитываться в долларах со своими партнерами в области оборонно-промышленного комплекса.

    «Нам что делать-то? Мы просто вынуждены уходить [от доллара]. Санкции вводят на определенные товары, не связанные с оборонкой, тоже расчеты в долларах затруднены. Просто сами своими руками американские власти создают проблемы. Как результат и объем расчетов долларах в мире уменьшился, это связано не только с Россией, со всем миром, и в золотовалютных резервах тоже - чуть-чуть, с 61% до 59% произошло снижение в резервах, в мире в целом», – пояснил президент

    В мировых ЗРВ выросла доля фунта, йены, а доля доллара сократилась. «Если и дальше будут так продолжать американские власти, и дальше будет сокращаться, само собой, естественным образом», – сказал Путин.

    Он также подчеркнул, что Россия со многими странами переходит на расчеты в нацвалютах, а также создаются корзины валют в некоторых международных организациях.

    Ранее заместитель руководителя российского МИД Сергей Рябков заявил, что России следует принять меры, чтобы сократить зависимость от доллара до минимума.

    Напомним, что Минфин частично заменил доли доллара и евро в Фонде национального благосостояния юанем и иеной. Эти изменения внесены для повышения доходности и диверсификации инвестиционных рисков размещения средств ФНБ. 

    Коментарии (6)
    Путин не исключил новых мер социальной поддержки граждан

    30 ноября 2021, 14:47

    Текст: Алексей Дегтярев

    Российское руководство не исключает возможности введения новых мер поддержки жителей страны, заявил президент Владимир Путин.

    Глава государства на пленарном заседании инвестиционного форума «ВТБ капитала» «Россия зовет!» напомнил об уже существующих мерах социальной поддержки людей с небольшими доходами, передает ТАСС.

    В их числе он указал единовременные выплаты пенсионерам и семьям со школьниками.

    «Конечно, это не исчерпывающий перечень мер по поддержке граждан. Исходя из наших финансовых возможностей, будем прорабатывать и другие решения на этот счет», – подчеркнул президент.

    В понедельник Путин подписал закон, освобождающий от НДФЛ доходы, получаемые многодетными семьями, которые продали жилье для покупки нового.

    Коментарии (1)
    Путин спрогнозировал рост ВВП на 4,2%

    30 ноября 2021, 15:29

    Текст: Евгения Шестак

    По итогам года рост ВВП России может составить около 4,2%, заявил президент Владимир Путин на форуме «ВТБ капитала» «Россия зовет!».

    «Благодаря ответственным, просчитанным действиям государства и бизнеса российская экономика уже превысила докризисный уровень. За январь – сентябрь 2021 года ВВП вырос на 4,6%. По итогам года прогнозируется его рост на уровне 4,2%», – цитирует ТАСС Путина. 

    Глава государства отметил, что безработица в сентябре опустилась до 4,3% на допандемийный уровень. Также он уточнил, что рынок труда в России полностью восстановился, «а это произошло еще далеко не во всех ведущих экономиках мира». 

    Ранее Международное рейтинговое агентство Moody's повысило прогноз роста ВВП России на 2021 год до 4,8% с 2,3%, снизив ожидания роста на 2022 год до 2,2%, говорится в сообщении агентства, полагающего, что высокие цены на сырье поддержат экономическую активность.

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    Стало известно о подготовке Байдена к виртуальному разговору с Путиным

    30 ноября 2021, 16:35

    Текст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден и его помощники ведут подготовку к виртуальному общению лидера США с российским президентом Владимиром Путиным в следующем месяце, пишет газета Washington Post.

    По данным газеты, Белый дом обсуждает варианты сдерживания «вторжения» РФ на Украину, включая увеличение военной помощи Киеву и введение санкций, передает РИА «Новости».

    При этом обсуждения проходят в то время, когда президент Байден и его помощники готовятся к виртуальному разговору с Путиным в следующем месяце.

    Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что беседа президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, скорее всего, не будет очной.

    До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что пока нет точной даты переговоров президента России Владимира Путина с главой США Джо Байденом, однако эта беседа может быть согласована в любой момент.

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    Путин заявил о наращивании ненефтегазовых доходов России

    30 ноября 2021, 16:41

    Текст: Алексей Дегтярев

    Доходы российского бюджета от ненефтегазовых поступлений растут, власти планируют наращивать их долю, заявил президент Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовет».

    «На нефтегазовые доходы приходится значительный объем наших поступлений в бюджет, но должен отметить, что поступления от нефти и газа, от энергоносителей снижаются постоянно, из года в год снижаются. А доходы от ненефтегазовых поступлений, они увеличиваются, и мы намерены это делать дальше путем решения одного из самых ключевых вопросов нашего развития способом диверсификации нашей экономики», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Доля нефтегазовых доходов российского бюджета в 2020 году, по данным Счетной палаты, сократилась до 28% с 39,3% в 2019 году, доля ненефтегазовых увеличилась на 11,3% с 60,7% в 2019 году.

    Также в ходе форума президент призвал разработать верную модель защиты персональной информации.  

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    Путин: Россию не пугает рост оборонного потенциала Китая

    30 ноября 2021, 17:22

    Текст: Александра Юдина

    Россию не беспокоит рост военного потенциала Китая, с которым у нее высочайший уровень отношений, она сама занимается увеличением своих сил, заявил президент России Владимир Путин инвестиционном форуме «ВТБ капитала» «Россия зовет!».

    «Великобритания, Франция объявляют о том, что они планируют и осуществляют планы модернизации своего ядерного арсенала. США от этого страдают, вызывает это у них озабоченность? Нет. А почему мы должны проявлять какую-то озабоченность в связи с ростом военного потенциала нашего ближайшего соседа, с которым у нас беспрецедентно высокий уровень межгосударственных отношений? Нет, нас это не пугает, потом что мы и сами развиваем свой потенциал», – передает ТАСС его слова.

    Ранее Китай выразил протест США за раздувание «китайской угрозы» и необоснованную критику о наращивании ядерной мощи.

    Напомним, Пентагон сообщил, что КНР, вероятно, уже создала новорожденную «ядерную триаду», разработав способную нести ядерный заряд баллистическую ракету воздушного базирования, а также улучшив ядерный потенциал наземного и морского базирования.

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    Путин напомнил о своем праве избираться на новый срок

    30 ноября 2021, 16:10

    Текст: Евгения Шестак

    Президент России Владимир Путин пока не решил, будет ли он переизбираться на новый президентский срок, но подчеркнул, что имеет на это право в соответствии с конституцией.

    «В соответствии с Конституцией я имею право избираться на новый срок. Буду я это делать или нет, я пока сам для себя еще не решил. Но само наличие этого права уже стабилизирует внутриполитическую ситуацию», – цитирует РИА «Новости» Путина. 

    "Вы спросили или перевод был такой: какие еще цели для России кроме возможного переизбрания. Ну, я думаю, что это не цель для России, мое переизбрание", - сказал Путин, отвечая на вопрос участника форума, планирует ли Путин баллотироваться на следующих президентских выборах и какие еще цели Путин хотел бы достичь для России.

    При этом он добавил, что президент США Джо Байден, заявивший, что планирует участвовать в следующих президентских выборах, сделал «абсолютно правильно», потому что если сейчас начать готовиться к выборам, управляемость страной значительно пострадает.

    Ранее Путин в интервью журналистке американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл заявил, что вопрос о возможном преемнике пока не обсуждался, однако Конституция России позволяет главе государства баллотироваться на новый срок. Также, отвечая на вопрос о преемнике, он заявил, что решение о главе государства всегда остается за гражданами России.

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