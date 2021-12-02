Путин назвал недопустимым злоупотребление мужеством шахтеров

Президент Владимир Путин заявил, что недопустимо злоупотреблять мужеством шахтеров, спускающихся в шахту, их жизни и здоровье должны быть защищены.

«Шахтерский труд, как известно, связан с повышенной опасностью. Вместе с тем недопустимо эксплуатировать мужество людей, которые спускаются в шахты. Их жизнь, здоровье должны быть защищены», – передает его слова РИА «Новости».

По словам Путина, это – персональная ответственность всех, кто участвует в организации производства: и руководителей предприятий, и представителей контрольно-надзорных органов, и собственников, тех, кто в погоне за прибылью или по каким-то другим причинам игнорирует, пренебрегает безопасностью людей, подвергает их смертельному риску.

Глава государства добавил, что с тех, кто в погоне за прибылью в угольной отрасли, пренебрегает жизнью и здоровьем людей, нужно спрашивать жестко по закону. «Это персональная ответственность всех, кто участвует в организации производств – и руководителей предприятий, и представителей контрольно-надзорных органов, и собственников. С тех, кто в погоне за прибылью, по каким-то другим причинам игнорирует, пренебрегает безопасностью людей, подвергает их смертельному риску, нужно спрашивать по закону, жестко», – сказал Путин.

По его словам, это так же большая ответственность, как и за соблюдение в шахтах на всех объектах горнодобывающей отрасли правил техники безопасности, надлежащее состояние оборудования, индивидуальных средств спасения.

По его словам, авария на шахте «Листвяжная» произошла из-за целого ряда нарушений техники безопасности. Путин поручил выяснить все причины и обстоятельства ЧП. «Как было доложено, по предварительным данным, авария произошла из-за целого ряда нарушений правил и техники безопасности», – сказал он.

При этом президент попросил доложить, что сделано для пострадавших. «Сегодня прошу доложить, что уже сделано и что необходимо сделать дополнительно по линии правительства, других органов власти», – сказал президент.

Путин отметил, что речь идет о помощи пострадавшим. «Сколько из них уже выписано и сколько еще остается в больницах. Достаточно ли необходимых лекарств, необходимого оборудования медицинского. Требуется ли какое-то содействие дополнительное со стороны федеральных медицинских центров», – добавил он.

Кроме того, Путин заявил, что необходимо держать ситуацию на шахте «Листвяжная» на контроле и дальше. «Ситуацию все мы должны держать на постоянном личном контроле и дальше», – сказал президент. Он попросил доложить о том, что уже было сделано и что еще необходимо сделать по линии правительства и региональных властей.

Глава государства поручил правительству и властям Кузбасса разобраться в каждом случае, помогая семьям погибших и пострадавших в Кузбассе. «Прошу правительство и местные власти внимательно относиться к каждому, кто столкнулся с бедой – родным и близким погибших и пострадавших. Детально разобраться в каждом конкретном случае. Личные семейные обстоятельства могут быть разными, хорошо об этом знаю по прежним трагическим событиям подобного рода. Здесь нельзя руководствоваться исключительно бумажными инструкциями», – сказал он.

При этом Путин добавил, что после ЧП в угольной отрасли потребуются дополнительные шаги, в том числе экономического характера.

Напомним, 25 ноября утром в шахте «Листвяжная» произошло задымление. По предварительным данным, причиной стал взрыв метана. Под землей в момент ЧП находились 285 человек, большую часть которых успели вывести. Из-за опасной концентрации метана поиски 35 человек временно прекратили. Тогда же стало известно, что перестало выходить на связь звено спасателей.

Позже были найдены тела погибших. В результате инцидента погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. Пострадали 99 человек. Позже в МЧС рассказали, что горноспасатели обнаружили тела десяти шахтеров, погибших при аварии на шахте «Листвяжная», местонахождение еще восьми тел подтверждено. Исследования проб воздуха подтвердили взрыв на «Листвяжной».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала про трагедию.