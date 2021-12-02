В Кремле ответили на вопрос о единой валюте Союзного государства

Конкретных разговоров о единой валюте Союзного государства не велось, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что та стадия интеграции, которая достигнута сейчас за счет подписания солидного пакета союзных программ, она не предусматривает введение единой валюты. Поэтому в предметном плане пока конкретных разговоров не велось», – приводит его слова ТАСС.

Также Песков подчеркнул, что низкие цены на газ для Белоруссии – это плюс для белорусского народа от союзной интеграции двух стран.

«Дело в том, что это предусмотрено в том числе и подписанными программами. Вы знаете, что в плане как раз интеграционных процессов там прописаны особые цены для Белоруссии. В данном случае, конечно, Белоруссия стоит особняком, отдельно от других стран, которые приобретают российский природный газ. И она определенно пользуется привилегиями и преимуществами», – ответил Песков на просьбу журналистов объяснить, в чем заключается экономическая целесообразность решения Газпрома оставить цены при поставке природного газа в республику на уровне 2021 года, передает РИА «Новости».

В среду правительство Белоруссии подписало с Газпромом протокол о цене на газ в 2022 году – он будет поставляться в республику по 128,52 доллара за тысячу кубометров, что соответствует цене поставок в текущем году.

Ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у интеграции России и Белоруссии нет никаких пределов. Говоря о возможности создания единой валюты, глава республики отметил, что Россия и Белоруссия к этому пока не подошли.

Напомним, 4 ноября президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании Высшего госсовета утвердили 28 союзных программ. Как отметил премьер-министр России Михаил Мишустин, интеграционные договоренности России и Белоруссии можно назвать историческими, они выводят отношения Москвы и Минска на принципиально новый уровень.