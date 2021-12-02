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Глава МВД Сербии сообщил о закупке новых российских комплексов «Панцирь»
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Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин сообщил о закупке новых комплексов противовоздушной обороны (ПВО) «Панцирь» российского производства.
«Корнеты» мы получили. Мы получили танки, мы получили бронетранспортеры (БТР), покупаем новые «Панцири», – передает РИА «Новости» слова Вулина в ходе переговоров с министром обороны России Сергеем Шойгу.
Он передал главе российского военного ведомства «личный привет и большую благодарность от президента Сербии Александра Вучича за все эти годы совместной борьбы и развитие отношений».
«Все, о чем мы с тобой договорилась, – все это делается», – подчеркнул Вулин, обращаясь к Шойгу.
Он назвал министра обороны России своим личным другом и другом Сербии. «Дорогой мой друг. Для меня большая часть и большое удовольствие, что в новой должности имею честь и удовольствие видеться и разговаривать с тобой. Я считаю тебя другом Сербии. И, как я люблю говорить в западных СМИ, – своим другом. Это их очень злит, а меня это очень радует», – сказал сербский министр.
По словам Шойгу, Российская Федерация вносит большой вклад в укрепление обороноспособности Сербии.
«Мы продолжаем наше военное сотрудничество. Проводим совместные учения. Их с каждым годом становится все больше. Программа нашего военного сотрудничества расширяется. Военно-техническое сотрудничество также осуществляется успешно. Та программа, которую мы с вами наметили много лет назад, реализуется поэтапно, своевременно, в сроки и в тех объемах, о которых мы договорились», – сказал Шойгу.
«Рад нашей новой встрече. С удовольствием принял ваше предложение провести переговоры. Нам всегда есть что обсудить с сербскими друзьями. Сотрудничество России и Сербии в последние годы приобрело динамичный и многоплановый характер», – цитирует ТАСС главу российского оборонного ведомства.
По его словам, очередным подтверждением этого стали итоги недавней встречи президентов России Владимира Путина и Сербии Александара Вучича. «Президенты наших стран договорились о дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества в различных областях, в том числе и в военной сфере», – сказал Шойгу.
«Примите мои поздравления с этим знаменательным событием», – сказал министр обороны России.
Он предложил министру внутренних дел Сербии обменяться мнениями по наиболее актуальным вопросам двустороннего взаимодействия. Отметив, что в рамках визита у Вулина запланировано много встреч, Шойгу выразил уверенность, что пребывание сербской делегации в Москве будет насыщенным и интересным.
Одним из поводов поездки Вулина в Россию стал выход его новой книги на русском языке «Сошествие». Министр обороны тепло поздравил собеседника с этим событием.
Повесть Вулина «Сошествие» – третье литературное произведение автора, переведенное на русский язык (первая книга «Мрак», второе – «Красота», выпущены издательством «Алтейя», Санкт-Петербург).
«Сошествие» повествует о судьбе трех боснийских сербов, оказавшихся в рядах легионеров-наемников в Заире, бывшей бельгийской колонии Конго.
Как отмечает в предисловии автор, «Сербия – это миллионы безвестных героев, которые сражались за то, чтобы она не исчезла». «Это наша судьба: за право жить мы всегда платим смертью. Говорят еще: скажи мне, кто твой враг, и я скажу, каков ты сам. У сербов всегда были сильные и умные враги, поэтому маленькая Сербия имеет право считать себя великой. Право это она заслужила великими жертвами и великими страданиями», – пишет Вулин.
Он отмечает, что в двух мировых войнах сербы потеряли 2 млн соотечественников, и «это много, слишком много для нации, которая сегодня насчитывает едва ли 10 млн: разделенных и обделенных в разных странах, в разных уголках мира, до конца не подсчитанных». По его оценке, тектонические плиты Запада и Востока столкнулись на территории Сербии, постоянно требуя жертв от ее народа.
«А мы, сербы, сознавая свою малочисленность, никогда собственно не имели ни малейшего желания участвовать в играх великих. Но нам, постоянно находящимся меж двух жерновов, никак не позволяли сохранить себя, никак не позволяли пшеничному зерну ускользнуть и прорасти. Тесла, избежавший жерновов, стал великим. Тесла и еще другие наши гении. Но история Сербии не в историях ее гениев», – констатирует автор.
Ранее президент Сербии Александар Вучич в обращении к гражданам заявил, что Сербия стала во много раз сильнее благодаря получению российского зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1».
Напомним, 22 февраля ЗРПК «Панцирь-С1» прибыли в Сербию.
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Модернизированный «Панцирь» научили бороться с любыми беспилотниками
Модернизированный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1М» способен бороться со всеми типами беспилотных летательных аппаратов (БЛА), включая ударные, сообщил индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев.
«В результате модернизации возможности «Панциря» по противодействию всем типам беспилотников были значительно улучшены. В частности, комплекс способен эффективно обнаруживать и уничтожать все типы ударных БЛА, состоящих на вооружении», – передает ТАСС слова Оздоева.
В свою очередь заместитель генерального директора холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех») Сергей Михайлов в ходе международной выставки вооружений EDEX 2021 рассказал, что модернизированный ЗРПК способен стать основой тактической противовоздушной обороны.
«На базе «Панцирь-С1М» может быть выстроена эффективная модульная сеть противовоздушной обороны, способная прикрывать любые воинские части от малоразмерных и ударных БЛА, высокоточного оружия и, конечно же, военной авиации – самолетов и вертолетов. Комплекс полностью соответствует современным принципам A2/AD (теория построения ПВО, позволяющей преградить противнику доступ в критически важные районы)», – добавил Михайлов, отметив, что комплекс также способен поражать малогабаритные беспилотники.
«Панцирь-С1М» получил новые гиперзвуковые зенитные управляемые ракеты (ЗУР), благодаря чему увеличены дальность поражения цели с 20 до 30 км и высота с 15 до 18 км, в целом объем зоны поражения увеличен в три раза. Наряду с новыми ЗУР комплекс может применять ракеты из состава комплекса «Панцирь-С1». Кроме того, повышены скрытность и помехозащищенность боевой работы, улучшена огневая производительность в единицу времени.
Напомним, в феврале в Ростехе рассказали, что Россия впервые представила на международной оружейной выставке IDEX-2021 зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1М», доработанный предприятиями холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех») по итогам боевого применения комплекса против террористов в Сирии.
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Шойгу анонсировал передачу флоту АПЛ «Князь Олег» и «Новосибирск»
Российский Военно-морской флот, как ожидается, до конца года получит первые серийные атомные подводные лодки проекта «Борей-А» «Князь Олег» и проекта «Ясень-М» «Новосибирск», сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
«В декабре планируется передача первых серийных атомных крейсеров «Князь Олег» и «Новосибирск», – передает РИА «Новости» слова Шойгу на селекторном совещании.
Ранее источник в кораблестроительной отрасли сообщил, что ВМФ РФ получит до конца 2021 года три атомные подводные лодки: стратегическую «Князь Олег» (проект 955А, «Борей-А»), многоцелевую «Новосибирск» (проект 885М, «Ясень-М») и носитель беспилотных «Посейдонов» «Белгород» (проект 09852).
Напомним, в январе источник в ОПК сообщил, что третий по счету носитель ядерных беспилотных подводных аппаратов «Посейдон» – атомная подводная лодка (АПЛ) специального назначения «Ульяновск» – будет передан ВМФ вместе со средствами поражения в рамках госпрограммы вооружения до 2027 года.
Япония потребовала от США прекратить полеты F-16 после сброса топливных баков
Япония потребовала от США прекратить полеты истребителей F-16 в связи с инцидентом, когда для захода на аварийную посадку американский истребитель сбросил топливные баки вблизи жилых кварталов, сообщило агентство Киодо.
Министр обороны Японии Нобуо Киси на совещании руководства ведомства дал указание потребовать от американской стороны прекратить полеты истребителей F-16 до обеспечения безопасности полетов, а также потребовать представить местным властям в префектуре Аомори полную информацию, передает РИА «Новости».
Во вторник американский истребитель F-16, приписанный к базе Мисава в Японии, совершил аварийную посадку в аэропорту Аомори на севере Японии, для выполнения которой он сбросил два топливных бака. Один из баков был обнаружен около муниципалитета поселка Фукаура. Еще один до сих пор не найден. Сообщений о пострадавших не поступало. Истребитель находится в аэропорту Аомори. В связи с его аварийной посадкой во вторник была закрыта взлетно-посадочная полоса, что привело к задержке и отмене гражданских рейсов.
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Япония сделала американской стороне представление с требованием как можно скорее переместить истребитель из аэропорта Аомори, убрать топливный бак, приложить усилия к обеспечению безопасности и выявлению причин происшедшего.
Заместитель командующего американской авиабазой Мисава принес извинения за инцидент с самолетом F-16, который сбросил топливный бак в жилом районе на севере Японии.
«Мы очень сожалеем об этом. По словам пилота, у него не было много времени на принятие решения в чрезвычайной ситуации», – передает ТАСС слова представителя командования на встрече с мэром японского поселка Фукаура (префектура Аомори).
Ранее губернатор Окинавы Дэнни Тамаки заявил, что власти японской префектуры Окинава, где сосредоточено большинство американских военных объектов в Японии, готовят протест американскому военному командованию из-за того, что военнослужащие США в ходе парашютных учений, предположительно, обронили несколько сигнальных ракет. 5 декабря 2019 года рядом с рисовым полем в окинавском поселке Кин местные жители обнаружили сигнальную ракету, еще две нашли там же через день. Рядом с поселком находится тренировочный лагерь американских военных, где как раз в эти дни проходили учения.
Напомним, 7 ноября 2019 года американский истребитель F-16 во время тренировочного полета в Японии обронил учебный снаряд в пяти километрах от военной базы Мисава в префектуре Аомори.
В конце октября власти Японии потребовали от США прекратить учения десантников в пределах базы ВВС Кадена на острове Окинава. Причиной этого могли стать инциденты с военной авиацией США в Японии.
Так, в августе 2019 года военный транспортный вертолет США CH-53 потерял иллюминатор во время полета у берегов острова Окинава.
А в июле 2018 года иллюминатор вертолета США упал в районе военной базы в префектуре Канагава.
В декабре 2017 года в результате падения иллюминатора CH-53 в Окинаве получил травму ребенок.
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ОАК, «Сухой» и РСК «МиГ» решили объединить в одну компанию
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Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК), «Сухой» и РСК «МиГ» объединят в одну компанию, такое решение одобрил совет директоров ОАК, говорится в сообщении корпорации.
«На прошедшем 30 ноября заседании совета директоров ОАК было одобрено объединение ПАО «ОАК», АО «Компания Сухой» и АО «РСК «МиГ». Вопрос о реорганизации ОАК в форме присоединения к нему «Сухого» и «МиГа» вынесен на внеочередное общее собрание акционеров ОАК, намеченное на январь 2022 года», – передает РИА «Новости» сообщение корпорации.
В ОАК уточнили, что «текущее управление компаниями «Сухой» и «МиГ» было централизовано ранее: функции единоличного исполнительного органа «МиГа» были переданы «Сухому», а функции ЕИО «Сухого» – в ПАО «ОАК».
Как отметил гендиректор ОАК Юрий Слюсарь, «предстоящее объединение – важнейшее событие для авиационной отрасли, проведена подготовка, проработаны детали для того, чтобы приступить к формированию объединенного субъекта российского самолетостроения: структуры, способной придать мощный импульс развитию авиационного комплекса Ростеха и всей отрасли».
По его словам, в единой структуре должны быть собраны лучшие практики корпоративного управления, передовые инженерные компетенции, развитая и эффективная производственная база.
Напомним, в октябре 2019 года совет директоров холдинга «Вертолеты России» (входит в Ростех) решил объединить АО «МВЗ им. М.Л. Миля» и АО «Камов» и создать на их основе АО «Национальный центр вертолетостроения им. М.Л. Миля и Н.И. Камова».
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Лукашенко: У Белоруссии есть комплекс С-400
Белорусская сторона намерена попросить оставить в стране российский комплекс С-400, который сейчас находится в учебном центре, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
«Создали эти (учебные) центры. Это же уже в развитие этой программы. Для чего центры? Для того чтобы мы изучили новое вооружение, которое сейчас появилось в России. Допустим, «Искандер». У нас «Полонез» похожее, но «Искандер» – это дальнобойное оружие. Мы его не знаем, оно должно быть», – сказал Лукашенко в интервью РИА «Новости».
Он пояснил, что необходимо обучать военных пользоваться новым вооружением.
«Создали центр, обучаем, еще один центр по С-400. Россия поставила в этот центр С-400, мы должны его видеть, изучать», – подчеркнул глава белорусского государства.
«Я хочу попросить президента (России Владимира Путина), чтобы он и остался, этот комплекс, здесь», – сказал он, пояснив, что комплекс боеспособный.
В сентябре Лукашенко заявлял, что Россия в ближайшее время поставит Минску «десятки» самолетов, вертолетов, средства противовоздушной обороны (ПВО) и, возможно, зенитные ракетные системы С-400.
Путин заявил о скором поступлении на вооружение гиперзвуковой ракеты
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В 2022 году у России на вооружении появится новая гиперзвуковая ракета со скоростью в девять махов, заявил президент Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовет».
«Мы сейчас испытали – и успешно [новое гиперзвуковое оружие]. С начала нового года у нас уже будет на вооружении новая ракета морского базирования гиперзвуковая. Девять махов», – заявил глава государства.
Отрывок выступления президента опубликован в Telegram-канале «Смотри».
Путин пояснил, что Россия стала разрабатывать гиперзвуковое оружие в ответ на действия НАТО, создающие угрозы.
«Дело дошло до того, что в Польше и Румынии размещены системы ПРО. А пусковые установки, которые там стоят, Mk-41, на них могут быть поставлены и «Томагавки» – ударные системы. Но это же создает для нас угрозы. Ну это же очевидный факт, очевидная вещь. На все наши уговоры и просьбы не делать этого, что произошло? То, что мы сейчас видим. В ответ мы вынуждены были, хочу это подчеркнуть, вынуждены были начать разработки гиперзвукового оружия. Это наш ответ», – цитирует президента РИА «Новости».
В понедельник фрегат «Адмирал Горшков» выполнил испытательный пуск из акватории Белого моря гиперзвуковой ракеты «Циркон» на дальность более 400 километров.
Государственные испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» планируется завершить в 2021 году. Ожидается, что «Цирконами» будут вооружены фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М «Ясень-М», а также находящийся на модернизации ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» и подлодка «Иркутск», которую в ходе модернизации доведут до уровня 949АМ.
В США предрекли катастрофу в случае войны с Россией из-за Украины
В гипотетическом столкновении с Россией из-за Украины США ожидают масштабные потери, заявила отставной офицер американской военной разведки Ребекка Коффлер.
Коффлер заявила, что «США понесли бы катастрофические потери в войне с такой ядерной державой, как Россия, подобную войну было бы невозможно выиграть и результат не стоил бы жизней американских граждан», передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.
При этом она не исключила, что в целях «самообороны» Россия прибегнет к превентивному ответу, нанеся разрушительный космический и кибернетический удары по территории США, так как своими недавними испытаниями противоспутниковых ракет Москва продемонстрировала способность сбить американские спутники.
Как только будет нанесен первый удар, в мире вполне может начаться ядерная война и американская энергическая инфраструктура окажется под угрозой, предупредила Коффлер.
Она также напомнила, что никто не смог победить Россию на ее территории: «Достаточно спросить у Наполеона, Гитлера и шведов, чью армию русские войска под командованием Петра I разгромили в 1709 году».
«Так входит ли Украина в число жизненно важных интересов безопасности США? Зависят ли хоть как-то безопасность, территориальная целостность и долгосрочное выживание США от Украины? В обоих случаях ответ – однозначное «нет», – заключила эксперт.
Напомним, в Кремле заявили, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов в отношении Украины.
При этом источники CNN сообщили, что США рассматривают возможность отправки на Украину военных советников и поставки Киеву различных вооружений, включая переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) «Стингер».
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Эти шаги, как утверждается, станут ответом на якобы имеющее место наращивание Россией военной группировки на границе с Украиной.
Газета «ВЗГЛЯД» разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине.
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Франция и Хорватия договорились о продаже 12 подержанных истребителей Rafale
ВВС Хорватии приобретут у Франции 12 подержанных истребителей Rafale F3-R, об этом договорились министр обороны республики Марио Баножич и его французская коллега Флоренс Парли.
Представитель министерства обороны Франции Эрве Гранжан сообщил, что для замены проданных самолетов французские военные закажут 12 новых истребителей Rafale в 2023 году, поставки планируется начать в 2027 году, передает портал Defense News со ссылкой на AFP.
Между тем Баножич заявил, что рад поставкам подержанных Rafale F3-R. По его словам, это «один из лучших многоцелевых истребителей на сегодняшний день», приобретая их, Хорватия «получит мощный стратегический фактор сдерживания на ближайшие 30-40 лет».
«Это инвестиции в наше будущее и безопасность, а также и инструмент, который укрепит позиции Хорватии как союзника в НАТО и партнера в Европейском союзе», – добавил министр.
Отмечается, что это позволит хорватским ВВС заменить устаревшие истребители МиГ-21 советского производства.
Сумма сделки составляет порядка 1,1 млрд долларов. В дополнение к истребителям контракт охватывает системы вооружения, запасные части, логистику и обучение.
Напомним, в 2017 году сообщалось, что президент Хорватии осталась недовольна состоянием купленных на Украине МиГ-21. В 2016 году в Хорватии начали расследование по подозрению в даче и получении взятки при закупке и ремонте на Украине истребителей МиГ-21.
Военнослужащие ЮВО совершили марш на общевойсковые полигоны
Более 10 тыс. солдат и офицеров в составе батальонных тактических групп мотострелковых соединений Южного военного округа (ЮВО) совершили марши в районы общевойсковых полигонов, сообщили в пресс-службе округа.
«В полевых условиях начнут зимний период обучения нового учебного года около трети подразделений всех соединений и воинских частей ЮВО», – говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Боевое слаживание основывается на модульной системе обучения. Запланирована отработка слаживания отделений, расчетов и экипажей.
«При этом на базе основных полигонов для размещения личного состава развернуты автономные полевые лагеря АПЛ-500, в том числе на полигонах Прудбой в Волгоградской области, Ашулук – в Астраханской области, Тарское – в Северной Осетии, Николо-Александровский – на Ставрополье, Кадамовский и Кузьминский – в Ростовской области и Опук – в Крыму. Также впервые стартовали учебные занятия на новом полигоне Нестеровский в Ингушетии и полигоне Даниловский в Волгоградской области», – указали в округе.
В целом в основу боевой подготовки в новом 2022 учебном году ляжет повышение качества проведения мероприятий боевой подготовки войск. Всего планируется провести более 20 тыс. мероприятий боевой подготовки.
Накануне Москва возложила на НАТО ответственность за деградацию отношений с Россией. Ранее в ноябре Кремль выразил обеспокоенность действиями НАТО в Черном море. В Минобороны обвинили США и их союзников в агрессивных действиях в Черном море около границ России, которые создают угрозу региональной безопасности.
Сетецентрические соединения создали в ВС России
Несколько соединений, способных вести масштабные сетецентрические операции, созданы в российских Вооруженных силах, сообщили информированные источники.
Сетецентрический принцип предполагает, что все участники боевой операции являются частью одной сети передачи данных, в результате достигается информационное и коммуникационное превосходство над противником.
«В российских Вооруженных силах к настоящему времени уже несколько соединений получили полноценный комплект единой системы управления тактического звена (ЕСУ ТЗ), созданной концерном «Созвездие». Такой комплект позволяет объединить в разведывательно-ударной системе командование соединения, средства разведки, бронетехнику, артиллерию, средства ПВО, беспилотники, а также подразделения личного состава за счет комплексов «Стрелец» и экипировки «Ратник», – сообщил источник РИА «Новости».
Другой источник добавил, что «терминалы ЕСУ ТЗ, установленные на вооружение, военную и специальную технику позволяют соединениям проводить сетецентрические операции, обмениваясь данными между боевыми единицами в режиме времени, близком к реальному». Он уточнил, что «недавно комплектом ЕСУ ТЗ была оснащена Висленская (3-я мотострелковая) дивизия».
Собеседники рассказали, что терминалы ЕСУ ТЗ на сегодняшний день ставят на танки Т-14 «Армата» и Т-90М «Прорыв», самоходные артиллерийские установки «Мста-С», огнеметные системы «Тосочка», реактивные системы залпового огня «Торнадо», беспилотные летальные аппараты «Орлан», различные машины связи и мобильные командные пункты, зенитные ракетные комплексы «Тор», «Бук-М3».
«В рамках эксплуатации системы планируется дооснащение образцов техники терминалами ЕСУ ТЗ в рамках работ по их модернизации», – добавили источники.
Ранее сообщалось, что Объединенная приборостроительная корпорация (входит в Ростех) разработала программно-технические комплексы для ведения сетецентрических войн, которые устанавливаются на российскую бронетехнику.
Американский ракетный эсминец возобновил операцию в Черном море
Ракетный эсминец Arleigh Burke ВМС США покинул болгарский порт Варна для возобновления операций в Черном море, сообщает Шестой флот США.
«Ракетный эсминец ВМС США Arleigh Burke (DDG 51) покинул порт Варна в Болгарии 28 ноября 2021 года для возобновления операций в Черном море. Заход в порт еще раз подтвердил приверженность ВМС США альянсу НАТО и таким важнейшим союзникам, как Болгария, продемонстрировав при этом способность Arleigh Burke к развертыванию в зоне ответственности Шестого флота США в поддержку региональной стабильности», – передает РИА «Новости» заявление флота.
Напомним, в четверг Шестой флот сообщил, что ракетный эсминец ВМС США Arleigh Burke вошел в Черное море для участия в операциях с партнерами по НАТО.
Начальник Генштаба ВС России Герасимов прибыл в Монголию с официальным визитом
Начальник Генерального штаба – первый заместитель Министра обороны России генерал армии Валерий Герасимов во вторник прибыл с официальным визитом в Монголию, сообщило российское военное ведомство.
«Замглавы военного ведомства России проведет переговоры с военно-политическим руководством страны, в ходе которых будут обсуждены вопросы сотрудничества в военной и военно-технических сферах», – передает официальный сайт Минобороны России.
Запланированы личные встречи Валерия Герасимова с президентом Монголии Ухнагийном Хурэлсухом, министром обороны Гурсэдийном Сайханбаяром и начальником генерального штаба вооруженных сил Монголии генерал-лейтенантом Довчисурэнгийном Ганзоригом.
Визит генерала армии Валерия Герасимова проходит в год столетия вооруженных сил Монголии и столетия установления российско-монгольских дипломатических отношений.
Напомним, 23 сентября в Монголии прошли международные антитеррористические учения «Селенга-2021» с участием российских военнослужащих.
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Шойгу объявил 29 и 30 декабря выходными для военных
Личный состав Вооруженных сил России отдохнет 29 и 30 декабря, их компенсируют две предшествующие субботы, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.
«Прежде чем перейдем к заслушиванию докладов, хочу сказать, что мной подписан приказ о предоставлении личному составу вооруженных сил дней отдыха 29 и 30 декабря. Взамен поработаем 18 и 25 декабря», – заявил Шойгу на селекторном совещании, передает ТАСС.
Глава ведомства заявил, что необходимо обеспечить «необходимый уровень боевой готовности, поддержание правопорядка и воинской дисциплины в войсках».
Ранее правительство России определило производственный календарь на 2022 год, согласно которому новогодние праздники продлятся с 1 по 9 января 2022-го, а майские – с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая.
Белоруссия решила продолжить боевое дежурство по ПВО с Россией
Вооруженные силы Белоруссии в 2021-2022 годах продолжат совместное боевое дежурство по ПВО с Россией и патрулирование воздушных границ Союзного государства, сообщила пресс-служба минобороны республики.
«В новом 2021/2022 учебном году... продолжится выполнение задач совместного боевого дежурства по ПВО Беларуси и России, а также патрулирование воздушных границ Союзного государства», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.
Отмечается, что в вооруженных силах Белоруссии начался новый учебный год, который объявлен годом боевой подготовки, она «является важнейшим средством поддержания высокого уровня готовности войск к эффективному выполнению задач в любых условиях». «С первых дней учебного года личный состав вооруженных сил Беларуси приступит к интенсивной боевой учебе», – подчеркивается в сообщении.
Напомним, во вторник многофункциональные белорусские и российские истребители Су-30СМ провели совместное патрулирование государственной границы Белоруссии.
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Расчеты БРК «Бастион» заступили на дежурство на Курилах
Расчеты берегового противокорабельного ракетного комплекса «Бастион» Тихоокеанского флота (ТОФ) начали дежурство на острове Матуа на Курилах, сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота.
«Расчеты берегового ракетного комплекса «Бастион» Тихоокеанского флота впервые развернуты и заступили на дежурство на острове Матуа. На этом отдаленном острове в центральной части Курильской гряды ракетчики Тихоокеанского флота будут нести круглосуточную вахту по контролю за прилегающей акваторией и проливными зонами», – передает ТАСС сообщение флота.
Отмечается, что технику, личный состав и материальные средства доставили на островную зону большие десантные корабли Приморской флотилии разнородных сил ТОФ.
«На территории острова силами подразделений материально-технического обеспечения флота развернут автономный военный городок, в котором завершены работы по благоустройству помещений, предназначенных для круглогодичного несения службы и проживания личного состава», – пояснили в пресс-службе.
В ТОФ подчеркнули, что для эксплуатации и обслуживания техники смонтировано оборудование технических постов, развернуты хранилища техники и материальных средств, оборудованы подъезды к стартовым позициям.
«Личный состав приступил к несению дежурства и выполнению плановых мероприятий боевой подготовки», – говорится в сообщении.
Напомним, в сентябре расчеты береговых ракетных комплексов (БРК) «Бал» уничтожили корабли «противника» в Арктике. В июле расчеты БРК «Бал» ТОФ провели стрельбы по кораблям условного противника на Камчатке. В феврале 2019 года десять новых БРК «Бал»поступили на вооружение Тихоокеанского флота. В том же месяце дивизион БРК «Бал» поступил на базу Каспийской флотилии в Дагестане. Кроме того, в ноябре 2016 года Россия разместила береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» на Курилах.
В октябре источник в ОПК сообщил, что дальность стрельбы берегового ракетного комплекса (БРК) «Бал» после испытаний новой ракеты увеличилась вдвое и превысила 500 км.
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