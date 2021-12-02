Глава МВД Сербии сообщил о закупке новых российских комплексов «Панцирь»

Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин сообщил о закупке новых комплексов противовоздушной обороны (ПВО) «Панцирь» российского производства.

«Корнеты» мы получили. Мы получили танки, мы получили бронетранспортеры (БТР), покупаем новые «Панцири», – передает РИА «Новости» слова Вулина в ходе переговоров с министром обороны России Сергеем Шойгу.

Он передал главе российского военного ведомства «личный привет и большую благодарность от президента Сербии Александра Вучича за все эти годы совместной борьбы и развитие отношений».

«Все, о чем мы с тобой договорилась, – все это делается», – подчеркнул Вулин, обращаясь к Шойгу.

Он назвал министра обороны России своим личным другом и другом Сербии. «Дорогой мой друг. Для меня большая часть и большое удовольствие, что в новой должности имею честь и удовольствие видеться и разговаривать с тобой. Я считаю тебя другом Сербии. И, как я люблю говорить в западных СМИ, – своим другом. Это их очень злит, а меня это очень радует», – сказал сербский министр.

По словам Шойгу, Российская Федерация вносит большой вклад в укрепление обороноспособности Сербии.

«Мы продолжаем наше военное сотрудничество. Проводим совместные учения. Их с каждым годом становится все больше. Программа нашего военного сотрудничества расширяется. Военно-техническое сотрудничество также осуществляется успешно. Та программа, которую мы с вами наметили много лет назад, реализуется поэтапно, своевременно, в сроки и в тех объемах, о которых мы договорились», – сказал Шойгу.

«Рад нашей новой встрече. С удовольствием принял ваше предложение провести переговоры. Нам всегда есть что обсудить с сербскими друзьями. Сотрудничество России и Сербии в последние годы приобрело динамичный и многоплановый характер», – цитирует ТАСС главу российского оборонного ведомства.

По его словам, очередным подтверждением этого стали итоги недавней встречи президентов России Владимира Путина и Сербии Александара Вучича. «Президенты наших стран договорились о дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества в различных областях, в том числе и в военной сфере», – сказал Шойгу.

«Примите мои поздравления с этим знаменательным событием», – сказал министр обороны России.

Он предложил министру внутренних дел Сербии обменяться мнениями по наиболее актуальным вопросам двустороннего взаимодействия. Отметив, что в рамках визита у Вулина запланировано много встреч, Шойгу выразил уверенность, что пребывание сербской делегации в Москве будет насыщенным и интересным.

Одним из поводов поездки Вулина в Россию стал выход его новой книги на русском языке «Сошествие». Министр обороны тепло поздравил собеседника с этим событием.

Повесть Вулина «Сошествие» – третье литературное произведение автора, переведенное на русский язык (первая книга «Мрак», второе – «Красота», выпущены издательством «Алтейя», Санкт-Петербург).

«Сошествие» повествует о судьбе трех боснийских сербов, оказавшихся в рядах легионеров-наемников в Заире, бывшей бельгийской колонии Конго.

Как отмечает в предисловии автор, «Сербия – это миллионы безвестных героев, которые сражались за то, чтобы она не исчезла». «Это наша судьба: за право жить мы всегда платим смертью. Говорят еще: скажи мне, кто твой враг, и я скажу, каков ты сам. У сербов всегда были сильные и умные враги, поэтому маленькая Сербия имеет право считать себя великой. Право это она заслужила великими жертвами и великими страданиями», – пишет Вулин.

Он отмечает, что в двух мировых войнах сербы потеряли 2 млн соотечественников, и «это много, слишком много для нации, которая сегодня насчитывает едва ли 10 млн: разделенных и обделенных в разных странах, в разных уголках мира, до конца не подсчитанных». По его оценке, тектонические плиты Запада и Востока столкнулись на территории Сербии, постоянно требуя жертв от ее народа.

«А мы, сербы, сознавая свою малочисленность, никогда собственно не имели ни малейшего желания участвовать в играх великих. Но нам, постоянно находящимся меж двух жерновов, никак не позволяли сохранить себя, никак не позволяли пшеничному зерну ускользнуть и прорасти. Тесла, избежавший жерновов, стал великим. Тесла и еще другие наши гении. Но история Сербии не в историях ее гениев», – констатирует автор.

Ранее президент Сербии Александар Вучич в обращении к гражданам заявил, что Сербия стала во много раз сильнее благодаря получению российского зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1».

Напомним, 22 февраля ЗРПК «Панцирь-С1» прибыли в Сербию.

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