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Франция запретила банкам инвестировать в «Артик СПГ-2»
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Президент Франции Эммануэль Макрон запретил местным финансовым организациям инвестировать в завод по производству сжиженного газа «Арктик СПГ-2» на Ямале ради сохранения природы и климата, сообщает газета La Tribune.
Как сообщает BFM.ru, проект «Арктик СПГ-2» получил финансирование на сумму около 10 млрд евро от ряда международных банков.
Отмечается, что половина финансирования идет из России, но в проекте также участвуют Китай, Япония и ОЭСР. В промышленном отношении принимают участие французская Technip Energies, швейцарская Glencore и немецкая Siemens.
Ранее глава Минэнерго России Николай Шульгинов на полях ПМЭФ прокомментировал призывы в Евросоюзе отказаться от финансовой поддержки проекта «Новатэка» и его иностранных партнеров «Арктик СПГ 2». По его словам, легко отказываться от российского газа летом.
Нуланд озвучила Киеву альтернативу «нормандскому формату»
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Соединенные Штаты в 2014-2016 годах якобы заменяли «нормандский формат», параллельно работая с Украиной, они могут сделать это вновь, заявила замгоссекретаря США Виктория Нуланд.
«Если посмотреть на минские договоренности, то, как говорится, дьявол в деталях, и там много чего не выполняется... Вы правы в том, что переговоры зашли в тупик... Мы верим в то, что США могу сыграть вспомогательную роль, как мы делали это в 2014-2016 годах, когда мы заменили «нормандский формат», работая параллельно с Киевом... Я думаю, что мы готовы это делать», – цитирует представителя Вашингтона РИА «Новости».
Также она отметила, что США «всегда рядом» с Украиной и поддерживают ее в стремлении к независимости и территориальной целостности.
«Не только США поддерживают вас с ваших стремлениях... Все члены НАТО высказывают солидарность с Украиной и четко заявляют о решительности своей поддержки», – сказала она.
В случае если Москва будет делать «шаги по дестабилизации Украины» и применит свои силы «для агрессии против Украины», то «будут серьезные экономические шаги и санкции, которых еще не было в прошлом», добавила она.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что войска Украины стягивают свои силы в зону конфликта в Донбассе, там находятся уже 125 тыс. человек, это половина всего состава.
В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск на границе с Украиной. В Кремле отвергали обвинения в подготовке нападения на Украину. До этого в Госдепартаменте США заявляли о контактах с Россией по ситуации вокруг Украины, а также сообщали о планах проведения новых консультаций по Украине с партнерами по НАТО. В администрации США также говорили о «тесных контактах» с властями Украины.
В Службе внешней разведки называли абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призывал США и их партнеров по НАТО «прекратить концентрировать военный кулак у границ России и накачивать Украину современными вооружениями». Он предостерег Киев от сотворения новой беды в Европе.
Напомним, во вторник президент России Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовет!» заявил, что о вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось, Украине надо наладить отношения, и если это удастся, то угроз никто испытывать не будет.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине.
Лавров: Киев становится все наглее
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Киев становится все более наглым по отношению к Москве, однако Россия «срываться не будет», заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.
Он объяснил, что западные страны «многие годы» обещали повлиять на украинские власти, но результат наблюдается прямо противоположный, передает РИА «Новости».
«Киев становится все более и более наглым, я бы сказал, в своей агрессивности по отношению к минским договоренностям, по отношению к Российской Федерации и в своих попытках спровоцировать Запад на поддержку воинственных устремлений, то как нам иначе продолжать работать, пускай все знают, что происходит на самом деле, что нам наши так называемые партнеры обещают и что у них на деле получается», – подчеркнул Лавров.
При этом министр добавил, что Москва «никогда не будет срываться». По его словам, не стоит дожидаться реализации соглашений по Донбассу, поскольку президент Украины Владимир Зеленский с самого начала своего правления обозначил конкретное отношение к достигнутым успехам «нормандской четверки».
«Что касается перспектив выполнения Минских договоренностей. Украина, по-моему, это уже потерянный случай с точки зрения данной резолюции СБ ООН <...> «Вы слышали, как президент [Украины Владимир] Зеленский в первые месяцы своего правления заявил: Минские договоренности – это плохо, но мы должны их сохранять, потому что это позволяет продолжать санкции Запада против России. Все! Лучше не скажешь, чтобы расписаться в том, чего ты на самом деле стоишь», – отметил министр.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что войска Украины стягивают свои силы в зону конфликта в Донбассе, там находятся уже 125 тыс. человек, это половина всего состава.
В США выразили беспокойство маневрами российских войск на границе с Украиной. В Кремле отвергали обвинения в подготовке нападения на Украину. До этого в Госдепартаменте США заявляли о контактах с Россией по ситуации вокруг Украины, а также сообщали о планах проведения новых консультаций по Украине с партнерами по НАТО. В администрации США также говорили о «тесных контактах» с властями Украины.
В Службе внешней разведки назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал США и их партнеров по НАТО «прекратить концентрировать военный кулак у границ России и накачивать Украину современными вооружениями». Он предостерег Киев от сотворения новой беды в Европе.
Напомним, во вторник президент России Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовет!» заявил, что о вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось, Украине надо наладить отношения, и если это удастся, то угроз никто испытывать не будет.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине.
Столтенберг отказал России в праве влиять на соседние государства
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Североатлантический альянс не приемлет идею того, что у России может быть своя сфера влияния, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.
«Сама постановка вопроса отражает тезис, который должен вызывать нашу настороженность, и который неприемлем. Это тезис, что у России есть сфера интересов», – цитирует главу НАТО ТАСС.
Он добавил, что это означает «фактическое признание», что Россия может «контролировать, что делают или не делают ее соседи».
«Это тот мир, в который мы не хотим возвращаться. Мир, в котором большие страны могли накладывать ограничения на то, что суверенные независимые нации могли делать. Я сам из малой страны на границе с Россией (Норвегии - прим. ВЗГЛЯД), и я очень рад, что наши союзники по НАТО никогда не уважали якобы право России устанавливать свою сферу влияния на севере, и что Норвегия как маленькая независимая страна должна или не должна делать», – сказал Столтенберг.
Он отметил, что это касается и Украины, это независимая суверенная страна с международно признанными границами, гарантированными в том числе Россией.
«Эти границы должны соблюдаться, включая Донбасс и Крым как части Украины. Поэтому сама идея, что поддержка НАТО независимой страны – это такая провокация [в отношении России], она просто неверна. НАТО просто соблюдает волю украинского народа», – подвел итог глава НАТО.
Также в среду Столтенберг заявлял, что страны НАТО готовы использовать «финансовые и экономические санкции и политические запреты» против России, если будут применены силы на Украине.
При этом он отмечал, что Киев может рассчитывать только на поддержку стран Североатлантического альянса, но не на гарантии. Ранее генсек НАТО напоминал, что Украина не является членом Североатлантического альянса, потому на нее не распространяется принцип коллективной обороны.
Путин заявил о намерении не допустить распространения НАТО на Восток
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Россия с партнерами будет настаивать на недопустимости распространения НАТО на Восток, нужны правовые гарантии, заявил президент Владимир Путин на церемонии вручения послами верительных грамот.
«Выступая в МИДе, я уже подчеркивал, что перед нашей дипломатией сейчас стоит первоочередная задача добиваться предоставления России надежных и долгосрочных гарантий безопасности. В диалоге с США и их союзниками будем настаивать на выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещения угрожающих нам систем оружия в непосредственной близости от территории Российской Федерации», – передает РИА «Новости» его слова.
Ранее глава государства предложил начать переговоры о нерасширении НАТО на Восток. Путин подчеркнул, что Россия заинтересована в успешной работе дипломатов и готова содействовать.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал США и их партнеров по НАТО «прекратить концентрировать военный кулак у границ России и накачивать Украину современными вооружениями». Он предостерег Киев от сотворения новой беды в Европе.
Напомним, во вторник президент России Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовет!» заявил, что о вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось, Украине надо наладить отношения, и если это удастся, то угроз никто испытывать не будет.
Лукашенко: Военные Украины сами предложили россиянам в 2014 году спасти Крым от НАТО
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Крым воссоединился с Россией в 2014 году без боя, так как служившие там украинские военные опасались размещения войск НАТО в регионе и просили россиян о помощи, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Они (украинские военные – прим. ВЗГЛЯД) вышли на россиян, это было не на самом высоком уровне... Военные. Был разговор (как обычно... и завязался разговор, молодцы, конечно, украинцы), они предупредили россиян, что Крым не будет российским, если мы не предпримем определенные действия. Он не будет и украинским. А чьим? – Натовским. Тогда НАТО было заточено на Крым. И после очередной встречи с россиянами... Они предложили, вы там своему скажите президенту, что вопрос Крыма надо решать. По моим данным, президенту России было доложено», – заявил Лукашенко в интервью РИА «Новости».
Белорусский лидер добавил, что американские военные уже проектировали казармы в Севастополе.
«Поэтому те, кто там служил в Крыму, они это видели, украинские, бывшие советские генералы и офицеры. И они предложили россиянам... И, по моим данным, президент настаивал на юридическом решении проблемы. Он абсолютно был за. Я знаю позицию [президента России Владимира] Путина – ни в коем случае в Крыму не должно быть войск НАТО», – сказал собеседник.
Он подчеркнул, что именно по этой причине в Крыму не прозвучало «ни одного выстрела».
«Потому что заранее было договорено, что Крым нужно спасти, а потом, как я знаю и понимаю, Путин настоял на референдуме», – отметил Лукашенко.
В ноябре Лукашенко начал Высший совет Союзного государства, который проводился в режиме видеоконференции, с привета и поздравлений жителям Крыма.
Заявление белорусского лидера о Крыме на заседании Высшего государственного совета является признанием его территорией России, подчеркнул председатель постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных.
Во вторник Лукашенко заявил, что планирует отправиться в Крым, есть договоренность с президентом России Владимиром Путиным. Поездка на полуостров станет признанием полуострова российским, отметил он.
Зеленскому турки припомнили шутку «Эрдоган – усатый таракан»
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Миниатюры, в которых президент Украины Владимир Зеленский выступал в роли юмориста на сценах в различных шоу, где высмеивал президента Турции Реджепа Эрдогана и даже называл его «усатым тараканом», стали поводом для обсуждения турецкими читателями портала Haber7.
Читатели портала также комментировали заявление президента Турции Реджепа Эрдогана о готовности внести вклад в решение конфликта между Москвой и Киевом, пишет «Московский комсомолец».
«Посмотрите на сценки Зеленского о Турции. Тогда вы увидите «дружбу», – писал один из читателей.
В ответ комментатор получил замечание, что уже многое успело измениться, а Зеленский даже распорядился отдавать тендеры турецким строительным компаниям.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал отношения между Украиной и Турцией прекрасными.
Напомним, глава Турции заявил о готовности страны принять участие в решении кризиса между Россией и Украиной. Он отметил, что планы в этом направлении представители Турции готовы обсуждать с Москвой и Киевом.
В Кремле комментировать заявление Эрдогана не стали. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не является стороной конфликта по Донбассу.
Москва объявила об ответных мерах на высылку российских дипломатов из США
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Россию к 31 января 2022 года должны покинуть сотрудники посольства США, которые находятся в Москве более трех лет, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Мы рассматриваем американское требование именно как высылку и намерены реагировать соответствующим образом. К 31 января 2022 года Россию должны покинуть сотрудники посольств США в Москве, которые находятся в командировке свыше трех лет», – цитирует ТАСС Захарову.
Захарова указала, что подобную игру навязали американские партнеры. По ее словам, Россия долго и упорно «пыталась их вразумить и все-таки направить на какое-то конструктивное решение вопроса, но они сделали свой выбор».
«До 1 июля следующего года, если Вашингтон не откажется от трехлетнего правила и не пойдет на компромисс, еще уедут работники в общем количестве, соразмерном объявленной Госдепартаментом цифре россиян», – добавила Захарова.
По ее словам, российским дипломатам – тем, кто уже уехал и должен покинуть США, запрещено въезжать на работу в российские диппредставительства на протяжении трех лет, передает РИА «Новости».
Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов говорил о готовящейся 30 января очередной высылке 27 российских дипломатов из США. Он рассказал о лишении аккредитаций супруг дипломатов, а также о запрете на выдачу виз их детям. Происходящее Антонов назвал политикой по разъединению семей российских дипломатов. При этом США считают, что предстоящий в 2022 году отъезд 54 российских дипломатов из США нельзя рассматривать как их высылку либо карательную меру.
Антонов отмечал, что российско-американские консультации по вопросам кибербезопасности развиваются в позитивном русле, но есть некоторые проблемы.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Госдеп провалил женевские договоренности Путина и Байдена.
Песков оценил перспективы признания самопровозглашенных ЛНР и ДНР
Признание Россией самопровозглашенных ЛНР и ДНР прогнозировать трудно, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Такого признания до сих пор не было, они остаются самопровозглашенными республиками. Но мы видим, что процесс урегулирования внутриукраинского конфликта затягивается, по многим параметрам заходит в тупик. Поэтому какие перспективы будут у этих республик, сейчас прогнозировать вообще трудно», – цитирует ТАСС Пескова.
Ранее украинский политолог Андрей Головачев заявил, что Украина может лишиться территорий в случае признания Россией самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Напомним, в 2014 году власти Украины начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые объявили о независимости от Киева после госпереворота. В столице Украины решение не признали. Жертвами конфликта стали около 13 тыс. человек.
Эксперт: Ответ Киева Минску «по полной программе» за Крым оплатят простые украинцы
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«Разрыву отношений между Украиной и Белоруссией из-за Крыма будут рукоплескать Польша и весь Евросоюз», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Иван Лизан. Ранее Киев пообещал действовать «по полной программе» в случае, если Минск «действительно» признает Крым российским.
«Думаю, Киев опубликует пару антибелорусских санкционных указов сразу после того, как Лукашенко посетит Крым. Киев будет отвечать прежде всего дипломатически – отношения Белоруссии и Украины в этой сфере сведутся к такому же охлаждению, как и с Россией. Послы уедут в свои страны на консультации, останутся консулы. Когда подойдет к концу срок каденций, вместо послов в Киеве и Минске будут работать временные поверенные», – пояснил политолог, экономист Иван Лизан.
По его словам, с экономическим ответом Киев торопиться не будет и станет искать пути диверсификации поставок товаров из Белоруссии. «Если с продукцией машиностроения это сделать будет достаточно просто, то с энергетикой все сложнее – Украина сильно зависима от импорта электроэнергии, светлых нефтепродуктов и удобрений из Белоруссии. Замещение поставок бензина и дизельного топлива из Белоруссии дорого обойдется Украине, потому что такого короткого транспортного плеча она больше нигде не найдет. Но Польша и Литва будут рукоплескать таким решениям Киева, ведь у них тоже есть свои мощности по нефтепереработке», – считает аналитик.
Кроме того, на Украину будут ввозить недостающие товары контрабандой, добавил собеседник. «При этом Зеленский, конечно, в украинском информационном пространстве будет обставлять все так, как будто это не вынужденная мера, а шаг вперед в направлении евроинтеграции. Ряд украинских СМИ будут называть Зеленского молодцом, не упоминая, что эта «евроинтеграция» оплачивается из карманов простых украинцев», – подчеркнул Лизан.
Помимо этого, необходимо учитывать то обстоятельство, что Лукашенко – человек с горячим нравом, отметил эксперт. «Белорусский лидер может резко отреагировать на такие шаги Киева и прервать переток электроэнергии на Украину в самом разгаре зимы. Так что Киев явно будет очень аккуратно подходить к экономическому разрыву с Белоруссией», – резюмировал политолог.
«Если Минск действительно признает полуостров российским, то Киев будет действовать «по полной программе», – заявил в понедельник министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он подчеркнул, что Крым – это не тот вопрос, в котором Киев «позволяет себе воздержание».
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что планирует отправиться в Крым, по этому вопросу есть договоренность с президентом России Владимиром Путиным. Поездка на полуостров станет признанием полуострова российским, отметил Лукашенко. Глава Крыма Сергей Аксенов заверил, что крымчане будут рады видеть президента Белоруссии на крымской земле, чтобы он мог по достоинству оценить и уникальную природу полуострова, и памятники истории и культуры, и крымское гостеприимство.
В ноябре Лукашенко начал Высший совет Союзного государства, который проводился в режиме видеоконференции, с привета и поздравлений жителям Крыма. Заявление белорусского лидера о Крыме на заседании Высшего государственного совета является признанием его территорией России, подчеркнул председатель постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных.
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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Всемирный русский собор обеспокоили слова татарстанского чиновника о родном языке школьников
Слова начальника управления образования исполкома Казани Ирека Ризванова о 34% русских школьниках, выбравших татарских как родной, вызвали обеспокоенность у правозащитного центра Всемирного русского народного собора.
Ризванов в СМИ заявил, что 34% русских школьников выбрали татарский язык как родной, однако эти сведения «являются откровенно неправдоподобными и оскорбляют русскую общину Татарстана, способствуя разжиганию межнациональной розни», говорится в заявлении центра, переданном в газету ВЗГЛЯД.
«Не меньшее удивление вызывает утверждение Ризванова, что «очень радует, что 34% русских выбрали татарский язык, но 17% татар, выбравших русский, – это порождает вопросы. Мы будем продолжать работать в данном направлении». Из него следует, что выбор русскими детьми татарского языка расценивается как положительное явление, а выбор татарскими детьми русского считается проблемой, которую надо решать», – отметили в центре.
Такая риторика, полагают правозащитники, больше подходит «украинским чиновникам, которым поручили усилить дерусификацию, нежели представителям исполнительной власти города, в котором русские составляют большинство населения».
Правозащитный центр обратился в Министерство просвещения с просьбой провести самостоятельное исследование языковых предпочтений школьников Казани, и к мэру Казани Ильсуру Метшину с просьбой дать публичную оценку соответствия Ирека Ризванова занимаемой им должности.
Шарий: Подонки вроде Данилова стали мерилами нормальности на Украине
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«События на Майдане подсветили самых отъявленных мерзавцев и подонков. Но в перевернутом мире именно они считаются мерилами моральности, а хорошие люди – плохими», – сказал газете ВЗГЛЯД политик и блогер Анатолий Шарий, комментируя обнародованную им информацию о том, что секретарь СНБО Украины Алексей Данилов бросил свою мать на территории ЛНР.
«На Украине нет и не может быть никакой официальной реакции на информацию о матери Данилова, потому что ее обнародовал я. И даже те СМИ, которые называют себя оппозиционными, тоже не отреагируют, потому что вторить Шарию страшно: в отместку им может прилететь как из офиса президента, так и от СНБО. Поэтому самые известные украинские СМИ будут молчать в тряпочку», – считает лидер «Партии Шария».
«А так, конечно, в соцсетях все рвануло: телеграм-каналы забиты информацией о матери Данилова. Все заметили этот ролик, – добавил он. – То, что Данилов бросил свою мать в ЛНР – это, конечно, его дело. Но Зеленский недавно сказал, что люди, против которых введены санкции – то есть я, моя жена и другие – это особи, а не люди. А я считаю особями животных, которые бросают на произвол судьбы своих матерей. Но это еще полбеды, Данилов ведь утверждал, что забрал ее на Украину, то есть он солгал».
«Пенсионерка многое нам рассказала о своей жизни. Более того, какие-то вещи пришлось оставить за кадром, потому что она попросила не публиковать эту информацию, – рассказал Шарий. – Вы видели, как она ужасающе бедно одета. Она брошена и никому не нужна. А Данилов уже лет 20 как долларовый миллионер. Это многое говорит про такого рода животных и окружение Владимира Зеленского в целом».
«Но есть и хорошая новость: теперь мать Данилова будет всегда с ним. Его знакомые, друзья, члены СНБО и Верховной рады будут смотреть на этого человека и видеть его мать, – пояснил блогер. – Я очень долго думал, как ответить ему за то, что он начал третировать мать моей жены. Они выписали ей два подозрения, начали вызывать на допросы и хотели ограничить ей передвижение. То есть это настоящие мрази. И я нашел очень хороший способ ответить».
«Если же говорить в целом, то я не думаю, что именно Майдан снизил моральную планку украинского общества. Мне кажется, что туда на танке вошли те, у кого мораль и так была на очень низком уровне. Они не вчера стали такими и не Майдан их такими сделал, – уверен Шарий. – Просто те события подсветили самых отъявленных мерзавцев и подонков. Но из-за того, что мы сейчас живем в перевернутом мире, такие подонки стали чуть ли не мерилами моральности, а хорошие люди на Украине считаются плохими».
Ранее Шарий выяснил, что мать главы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова, который говорил о том, что уже вывез ее на Украину, найдена проживающей на территории ЛНР.
На неподконтрольной Киеву территории 90-летняя женщина получает пенсию также от ЛНР. В своем YouTube-канале Шарий указал на то, что влиятельный сын просто бросил родную мать. Журналист утверждает, что мать Данилова живет очень плохо. В выпуске один из местных жителей поделился мнением о самом Данилове, а также рассказал о жизни его матери.
«Ты, Данилов, не очень хороший человек. Ты переступаешь грань вместе со своим шефом, которую переступать нельзя в отношении чужих матерей», – заявил журналист в выпуске.
Авторы ролика пообщались и с самой женщиной, расспросив ее о жизни и планах по возвращению на Украину, на что женщина ответила, что ей очень тяжело, но на Украину она не собирается. «На Украину мне трудно ездить, но все равно когда-то придется поехать. Я здесь живу одна, кто же меня хоронить будет? У меня здесь никого нет», – рассказала пенсионерка.
Ранее сообщалось, что СНБО Украины анализирует ситуацию на границе с Россией и не видит угроз, о которых ранее говорил Кирилл Буданов, заявил Данилов.
В августе в интервью медиагруппе Funke Владимир Зеленский отметил, что больше всего в работе президента его поражает повсеместный цинизм. «Некоторые люди настолько циничны, что это выходит за рамки даже их собственного воображения», – заявил президент.
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Россия и Белоруссия согласовали цену на газ на 2022 год
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Правительство Белоруссии подписало с Газпромом протокол о цене на газ в 2022 году – он будет поставляться в республику по 128,52 доллара за тысячу кубометров, что соответствует цене поставок в текущем году, сообщила пресс-служба белорусского министерства энергетики.
«Первого декабря 2021 года в Санкт-Петербурге состоялась встреча министра энергетики Республики Беларусь Виктора Каранкевича и посла Республики Беларусь в Российской Федерации Владимира Семашко с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером. По итогам встречи подписан протокол между Газпромом и правительством Беларуси о порядке формирования цен при поставке природного газа в Беларусь в 2022 году», – говорится в сообщении пресс-службы, передает РИА «Новости».
Отмечается, что уровень цены на газ для Беларуси на 2022 год согласован исходя из условий текущего года – 128,52 доллара за тысячу кубометров.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что цена на российский природный газ для Белоруссии на 2021 год составит 128,5 доллара за тысячу кубометров. При этом он отметил, что цена за российский газ могла бы быть «более справедливой».
В конце 2020 года глава Газпрома Алексей Миллер и министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич подписали протокол, в соответствии с которым определен порядок формирования цен при поставке природного газа в Белоруссию в 2021 году.
Шойгу анонсировал передачу флоту АПЛ «Князь Олег» и «Новосибирск»
Российский Военно-морской флот, как ожидается, до конца года получит первые серийные атомные подводные лодки проекта «Борей-А» «Князь Олег» и проекта «Ясень-М» «Новосибирск», сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
«В декабре планируется передача первых серийных атомных крейсеров «Князь Олег» и «Новосибирск», – передает РИА «Новости» слова Шойгу на селекторном совещании.
Ранее источник в кораблестроительной отрасли сообщил, что ВМФ РФ получит до конца 2021 года три атомные подводные лодки: стратегическую «Князь Олег» (проект 955А, «Борей-А»), многоцелевую «Новосибирск» (проект 885М, «Ясень-М») и носитель беспилотных «Посейдонов» «Белгород» (проект 09852).
Напомним, в январе источник в ОПК сообщил, что третий по счету носитель ядерных беспилотных подводных аппаратов «Посейдон» – атомная подводная лодка (АПЛ) специального назначения «Ульяновск» – будет передан ВМФ вместе со средствами поражения в рамках госпрограммы вооружения до 2027 года.
В Белоруссии задержали 11 человек за комментарии о гибели российских десантников
Правоохранительные органы Белоруссии задержали 11 человек, которые оставили оскорбительные комментарии в соцсетях и мессенджерах в связи с гибелью двух российских десантников на учениях в республике в ноябре нынешнего года, сообщил начальник отдела Главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД республики Вячеслав Орловский.
«Вчера (30 ноября) сотрудниками Главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД задержаны 11 граждан, которые разместили в сети Интернет кощунственные, оскорбительные и вызывающие отвращение от степени цинизма комментарии с связи с недавней трагической гибелью на учениях двух российских десантников», – передает ТАСС слова представителя ведомства.
Напомним, 12 ноября в Минобороны России сообщили, что двое российских военных погибли в результате десантирования в ходе внезапной проверки боевой готовности под Гродно в Белоруссии. В ведомстве сообщили, что из-за «внезапного сильного порыва ветра у земли» произошло «схождение» двух парашютистов, у них «погасли купола».
Мигрантам на белорусской границе разрешили просить убежище только в трех странах ЕС
Беженцы на границе Европейского союза и Белоруссии не смогут просить убежища в большинстве европейских стран, сообщил еврокомиссар Маргаритис Схинас.
Мигранты смогут просить убежище лишь в Польше, Латвии, Литве или в самой Белоруссии.
«Если они не запрашивают убежище в одной из трех стран, они могут также запросить убежище в самой Белоруссии, потому что Белоруссия присоединилась к Женевской конвенции (о статусе беженцев – прим. ВЗГЛЯД). Или же они могут уехать домой», – цитирует Схинаса РИА «Новости».
Между тем вице-президент Еврокомиссии Илва Йохансон отметила, что нелегальные мигранты в ЕС «не имеют возможности выбирать страну, где запрашивать убежище». «Если вы незаконно прибыли на территорию ЕС и не хотите запрашивать убежище (в стране прибытия), от вас могут потребовать выехать», – сказала она.
При этом могут быть исключения, если у мигранта могут быть проблемы на родине.
«Это касается тех, к примеру, кто при возвращении может столкнуться с проблемами на родине, например, белорусских оппозиционеров. То есть, это индивидуальные частные случаи, для всех остальных правило таково, что вы не имеете права выбирать, где запрашивать убежище, если вы незаконно прибыли в ЕС», – отметила она.
Ранее глава МВД Польши Мариуш Каминьский подписал распоряжение о запрете на пребывание посторонних лиц в граничащей с Белоруссией зоне сроком на три месяца.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в разговоре с врио канцлера ФРГ Ангелой Меркель заверил, что Минск постарается решить проблему беженцев на границе с Польшей до конца 2021 года. Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал Меркель и назвал разговор врио канцлера ФРГ с Лукашенко «вкладом в легитимизацию его режима, хотя борьба за свободную Белоруссию идет уже 15 месяцев».
Лукашенко предлагал ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для беженцев. При этом Минск обещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что Германия не собирается принимать 2 тыс. мигрантов из Белоруссии, о чем ранее заявлял президент республики Александр Лукашенко.
В МИД России возложили ответственность за мигрантов на границе Белоруссии на НАТО.