В ФРГ заявили о планах НАТО обсудить предложения по гарантиям для России

НАТО обсудит предложения России по гарантиям безопасности, но считает неприемлемым «диктовать» альянсу, как себя вести, заявила министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт.

«Я четко заявила, что мы должны искать решение напряженной ситуации, в которой мы находимся, как на дипломатическом уровне, так и при помощи убедительного сдерживания. Это значит также и говорить друг с другом, то есть обсуждать предложения, сделанные Россией. Это важно и правильно, но не должно быть так, чтобы Россия диктовала партнерам по НАТО, как вести себя. Это должно быть понятно, и мы четко это заявим в этих переговорах. На следующей неделе в Совете НАТО мы обсудим эти предложения», – заявила Ламбрехт в ходе визита в Литву, передает РИА «Новости».

Она добавила, что Германия повысила уровень готовности сил быстрого реагирования. «Это важный сигнал, что мы действуем, когда требуются действия. Мы, само собой разумеется, в следующие дни будем говорить о том, что предложила Россия, но скажу еще раз: мы находимся здесь в Литве весьма осознанно, чтобы послать сигнал сдерживания», – сказала министр.

Ранее Ламбрехт заявила, что необходимо ввести персональные санкции в отношении высшего руководства России в случае обострения конфликта на Украине.

В пятницу МИД России обнародовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. В проекте «Соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств – членов Североатлантического альянса» предлагается исключить дальнейшее расширение альянса, в частности за счет Украины и других государств.

Кроме того, Россия предлагает США не использовать территорию других стран для подготовки или осуществления нападения друг на друга. Россия предлагает США взять на себя обязательство не создавать военные базы на территории стран, ранее входивших в СССР, и не использовать их военную инфраструктуру.

Также Россия предлагает НАТО отказаться от ведения любой военной деятельности на Украине, в Восточной Европе, Закавказье, Центральной Азии, говорится в проекте соглашения.

Москва также предложила Вашингтону закрепить принцип невозможности развязывания ядерной войны. Кроме того, Россия предлагает НАТО закрепить договоренность о мирном решении всех споров.