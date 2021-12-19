В США сенаторы разругались из-за «Северного потока – 2»

Американские сенаторы поругались в Twitter из-за голосования по вопросу санкций против газопровода «Северный поток – 2».

«Это. Не. Демократия», – возмутился в своем аккаунте конгрессмен Эрик Сволвелл в ответ на намерение республиканца Теда Круза затормозить утверждение номинаций президента Джо Байдена на посты в Госдепе, передает РИА «Новости».

«Тед Круз в меньшинстве. <...> Какого черта у нас существует такая система, в рамках которой один человек может затормозить все дипломатические процессы?» – написал Сволвелл.

В ответ на это Круз перешел на неформальный тон.

«Тише, мальчик. Взрослые дяди работают», – написал он.

Ранее американские сенаторы достигли договоренности по вопросу о рассмотрении предложенного республиканцем Тедом Крузом законопроекта о санкциях против газопровода «Северный поток – 2», голосование по данной инициативе должно состояться в верхней палате Конгресса не позднее 14 января следующего года.