В Литве заявили о готовности отправить на Украину летальное оружие

Литва готова поддержать Украину всеми средствами, в числе которых передача летального оружия, заявил глава минобороны Литвы Арвидас Анушаускас.

«Дипломатия будет успешна тогда, когда у жертвы будут все средства для защиты и обеспечения своего суверенитета. Необходимо поддержать Украину всеми средствами, Литва готова это сделать, включая передачу летального вооружения Украине», – сказал министр в ходе пресс-конференции, транслировавшейся на сайте LRT (Литовское радио и телевидение), сообщает РИА «Новости».



Министр обороны не уточнил, какое вооружение Литва передаст Украине.



Ранее министр обороны Франции Флоранс Парли заявил, что западные страны не должны идти на обострение с Россией, чтобы не спровоцировать новую холодную войну, вместо этого необходимо поддерживать с Москвой открытый и прямой диалог.

Напомним, что главы государств и правительств ЕС решили продлить на полгода экономические санкции против России, которые привязаны к реализации Минских соглашений по урегулированию на Украине.

В среду в Еврокомиссии заявили о готовности расширять санкции против России в случае эскалации вокруг Украины.