Порошенко призвал Киев отреагировать на предложения по гарантиям для России

Власти Украины должны первыми реагировать на предложенный Россией проект гарантий безопасности в адрес Вашингтона, заявил бывший украинский президент Петр Порошенко.

«Кремлевские прихоти «гарантий безопасности», как теперь еще видно из текста обнародованных проектов, уходят далеко за рамки двусторонних отношений США – России. Они напрямую затрагивают национальные интересы подавляющего большинства государств всего евроатлантического пространства. Причем затрагивают именно в той сфере, которая делает свободный демократический мир собственно свободным миром. Поэтому ответ на эти предложения не может быть только ответом официального Вашингтона. Реагировать должны все, кого это касается. А Киев – самым первым», – написал Порошенко в Facebook.

По его словам, какие-либо договоренности с властями России можно заключать исключительно после освобождения Крыма и неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей.

«Призываю украинские власти не прятаться в карпатских горах. Быть не на лыжах, а на передовой жизни мира. Нельзя попирать опасность событий, разворачивающихся у нас на глазах. Сегодня решается судьба Украины и определяется стратегический горизонт ее развития. Любые переговоры о гарантиях безопасности с Москвой должны иметь место при четком и безапелляционном согласии Кремля деоккупировать захваченные территории Донбасса и Крыма, вывод всех своих оккупационных войск и муртадов с территории Украины, возвращение контроля над нашей границей. Пока этого не произошло – какие-либо договоренности с Кремлем нежизнеспособны и опасны и для Украины, и для наших соседей, и для всего свободного мира», – отметил Порошенко.

Ранее Россия предложила США двусторонние переговоры по гарантиям безопасности.

До этого сообщалось, что Белый дом считает неприемлемыми часть предложений Москвы, содержащихся в проекте Договора между Россией и США о гарантиях безопасности.

Напомним, МИД в пятницу опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.