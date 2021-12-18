В Камбодже пропала девушка из России

Политолог: НАТО откажется от предложений Москвы, но торговаться дальше смысла нет

«Видимо, это последняя попытка в письменной форме обозначить некие возможные параметры сожительства России и НАТО в Европе», – сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий, комментируя предложения Москвы о гарантиях безопасности для США и НАТО.

«На мой взгляд, Москва сформулировала самый минимум из того, что она могла бы требовать от Вашингтона. Это означает, что дальше торговаться нет смысла. США и НАТО ожидаемо вежливо откажутся от российского проекта, – предрекает политолог-американист Дмитрий Дробницкий. – Ведь требования России идут вразрез с планами альянса. Скорее всего, там ответят: страна, которая не входит в НАТО, не может указывать, кого принимать в альянс, а кого не принимать».

Тем не менее, дипломатическая победа Москвы состоит в том, что предложения уже приняты к рассмотрению в США, то есть стали фактом международной жизни, отмечает американист.

«Раньше на Западе говорили, что у России в принципе не может быть никакой сферы влияния или каких-то озабоченностей в сфере безопасности вне государственных границ. А сейчас наша страна – участница разговора о границах НАТО. Но послушают или не послушают там наши предложения – это уже другой разговор», – пояснил Дробницкий.

«Сюда же относятся наши предложения об отказе от размещения ракет средней и меньшей дальности в Европе, – отметил собеседник. – Этот вопрос США еще могут обсудить, но переговоры длиться будут очень долго. Разумеется, говорить лучше, чем не говорить вовсе. Но подозреваю, что и здесь никаких договоренностей достигнуто не будет».

Как ожидает эксперт, нынешняя напряженность в отношениях России и НАТО продержится еще какое-то время, но затем сама собой схлынет. «Все понимают, что давление на Россию не приводит к желанному эффекту. У меня есть ощущение, что напряжение закончится под предлогом какого-то события, связанного с Украиной», – полагает Дробницкий.

«Рано или поздно США откажутся от проекта «Украина»: без Крыма он совсем не интересен. Перед Украиной стояло три главных задачи: стать форпостом НАТО, обеспечить контроль за газовыми потоками в Европе и создать образцово-показательное славянское государство. Ничего из этого не получилось. В таком случае какой смысл за нее держаться?» – риторически заключил собеседник.

В пятницу МИД России обнародовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. В проекте «Соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств – членов Североатлантического альянса» предлагается исключить дальнейшее расширение альянса, в частности за счет Украины и других государств.

Кроме того, Россия предлагает США не использовать территорию других стран для подготовки или осуществления нападения друг на друга. Россия предлагает США взять на себя обязательство не создавать военные базы на территории стран, ранее входивших в СССР, и не использовать их военную инфраструктуру.

Также Россия предлагает НАТО отказаться от ведения любой военной деятельности на Украине, в Восточной Европе, Закавказье, Центральной Азии, говорится в проекте соглашения.

Москва также предложила Вашингтону закрепить принцип невозможности развязывания ядерной войны, сообщает РИА «Новости». Кроме того, Россия предлагает НАТО закрепить договоренность о мирном решении всех споров.

Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что предложения должны рассматриваться в комплексе, выбрать лишь какой-то один пункт нельзя, необходим всеобъемлющий подход. В среду на встрече с помощницей госсекретаря США Карен Донфрид Рябков официально передал США два документа – проекты договора и соглашения, включающие в себя российские идеи о гарантиях безопасности. Вопрос продвижения НАТО стоял в повестке разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Ранее Путин призвал начать переговоры с целью выработки четких международно-правовых договоренностей, чтобы избежать продвижения НАТО на восток.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД