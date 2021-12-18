«Омикрон» выявили в Египте

Вирусолог: COVID сократит на 10 лет среднюю продолжительность жизни

«Мы пока не знаем, каким будет постковидный синдром у переболевших штаммом «омикроном». Именно постковидное состояние сокращает жизнь», – сказала газете ВЗГЛЯД вирусолог Анча Баранова. Ранее экс-министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что коронавирус ускоряет старение организма.

«Уже есть данные о том, что в развитых странах средняя продолжительность жизни сократилась на 1,5-2 года. И это при том, что далеко не все люди переболели коронавирусом – многие вакцинировались, кто-то не заражался вовсе. По прогнозам, по итогам пандемии средняя продолжительность жизни в развитых странах – в США и Европе – сократится примерно на 10 лет», – говорит профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона, главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова.

В России ожидаются такие же процессы, полагает она. «Насколько «омикрон» подрывает здоровье человека по сравнению с «дельтой» или предыдущими вариантами – это большой вопрос, ответа на который сейчас нет», – подчеркнула вирусолог.

Нельзя говорить, что все, кто переболел ковидом в тяжелой форме, проживут на 10 лет меньше. Среди погибших от ковида есть даже дети, что сильно влияет на данные статистики. «С точки зрения статистики, дети теряют наибольшую проектируемую продолжительность жизни. А человек, умерший от ковида в 92 года, вносит в такую статистику маленький вклад. То есть в среднем по популяции человека продолжительность жизни упадет на десять лет. Но что будет с каждым человеком отдельно, никто не знает. Организм может быть индивидуально устойчивым», – пояснила собеседник.

Как пояснила Баранова, расписать общую, универсальную предположительную схему влияния постковидного синдрома на скорость старения невозможно.

«У разных людей симптомы проявляются по-разному. Но понятно, что нужно увеличивать доступ кислорода к тканям, улучшать метаболизм и проводить комплексную реабилитацию. При современном ритме жизни это не самый доступный вариант. Далеко не у всех есть возможность пожить год в санатории, проходить при этом терапевтические процедуры и не работать», – напомнила Баранова.

«Вот в царской России уездный врач назначал барышне лечение в течение трех месяцев – и она уезжала на целый сезон в Кисловодск «на воды». Тогда можно говорить о серьезном восстановлении в течение продолжительного времени, а не за 10 дней. В идеале жителю крупного города, который тяжело перенес ковид, нужно уезжать в деревню к тетке, «в глушь» и вести там полностью здоровый образ жизни без стрессов», – говорит Баранова.

Реабилитация после перенесенного коронавируса похожа на постинсультное состояние, добавляет врач. «В обоих случаях восстановление должно проходить по одинаковому сценарию. У каждого организма свой ресурс. У молодых больше возможностей «откатить назад» повреждения от ковида. Уверена, что многих молодых людей, перенесших коронавирус, ждет прекрасное будущее. Но чем старше пациент, тем вероятность перенесения ковида «без хвоста» снижается, тем более с учетом накопленных заболеваний. На самом деле все заболевания – это признаки ускоренного старения», – пояснила Баранова.

Ковид в первую очередь «ударяет» по больным органам. «Степень изнашиваемости внутренних органов разная. Если у кого-то слабое место печень, то ковидное истощение ударит по печени, а если почки слабые, подорвет их. К сожалению, у многих из нас слабым местом стали мозг и нервная система. Многие эффекты постковида – это эффекты периферической нервной системы. Мы наблюдаем это в постоянном повышении температуры, тахикардии. И все это влияет на снижение продолжительности жизни», – посетовала специалист.

Главный специалист-гериатр (гериатрия – медпомощь пожилым и старым людям) Минздрава России Ольга Ткачева добавляет, что после перенесенной коронавируса «развивается так называемый постковидный синдром, в основе которого лежит длительный воспалительный процесс. Такой синдром – один из механизмов старения человека. Именно на основе этого появились предложения о том, что ковид вносит свою «лепту» в процесс старения».

«Чем тяжелее протекало заболевание, тем более выражено воспаление, которое продолжает тлеть в организме даже после выздоровления. Именно это «тление» приводит к преждевременному старению», – добавила эксперт.

Однако даже в случае легко перенесенного заболевания постковидный синдром может ускорять старение. Для противодействия Минздравом уже разработаны клинические рекомендации по реабилитации. «Это целый комплекс физических и диетических мероприятий и контроля за факторами риска развития хронических заболеваний. Самый главный фактор продления жизни – это отказ от вредных привычек. Нужно обязательно пользоваться возможностью пройти бесплатно диспансеризацию. Необходимо высыпаться, гулять, вести активный образ жизни, употреблять здоровую пищу», – подытожила Ткачева.

О том, что коронавирус ускоряет старение организма, заявила на этой неделе и бывший министр здравоохранения, глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. Только на «первых этапах» эти изменения обратимы и «могут быть скорректированы» за счет новых подходов «к формированию восстановительного лечения» переболевших COVID-19, считает она.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД