Путин призвал россиян не забывать о мерах предосторожности в новогодние праздники

Законопроект о доступе в общественные места по ковид-сертификату принят в первом чтении

Госдума на заседании в четверг приняла в первом чтении правительственный законопроект об использовании для посещения общественных мест сертификатов c QR-кодами о прививке от COVID, перенесенной болезни или медотводе.

В пленарном заседании Думы приняли участие вице-премьер России Татьяна Голикова, министр здравоохранения России Михаил Мурашко и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает РИА «Новости».

Законопроект предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости.

Нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. До 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест, после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.

Кроме того, законопроект вводит особый порядок допуска в общественные места военнослужащих, а также приравненных к ним лиц для защиты информации, доступ к которой ограничен федеральными законами. Для них будет разработан специальный документ, форму которого определит Минобороны России или представители власти по месту прохождения службы.

Также в проекте закона указывается, что порядок посещения общественных мест иностранными гражданами, получившими зарубежную вакцину, разрабатывается главным санитарном врачом России. Им также по-прежнему следует иметь с собой отрицательный ПЦР-тест.

Ранее Комитет Госдумы по охране здоровья поддержал законопроект о введении QR-кодов в общественных местах и рекомендовал принять его в первом чтении.

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека 9 декабря сказал, что законопроекты о QR-кодах являются рамочными, их предстоит проработать в том числе с регионами. «Исхожу из того, что вместе с вами, вместе с профессиональным сообществом найдем решение, гарантирующее права всех граждан. Будем над этим самым внимательным образом работать и никаких опрометчивых решений постараемся не допустить», – отметил глава государства.

«Единая Россия» выступает за глубокую доработку законопроекта ко второму чтению. «Мы как фракция поддерживаем этот законопроект в первом чтении... Но при этом понимаем, что ко второму чтению будет вестись серьезная работа по его глубокой проработке со всеми нюансами», – приводит его слова ТАСС.

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что «законопроект, который я сейчас представляю, не вводит никаких QR-кодов, тем более точно не про QR-коды. Речь идет о совершенно другом – что на территории России используется единый документ, который содержит информацию о вакцинации, перенесенном заболевании и медицинском отводе. А штриховой код внутри него – это технологическое решение, которое позволяет подтвердить действительность и сроки действия той документации».