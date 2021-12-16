Американский аналитик объяснил, почему Украину нельзя брать в НАТО

Американский аналитик, представитель ведущего мозгового центра США Майкл О'Хэнлон призвал власти США переосмыслить идею расширения НАТО на Восток. Он считает, что США необходимо «найти другие способы защитить Украину, Грузию и другие нейтральные страны Восточной Европы», кроме как вступление этих стран в НАТО.

«Мы должны переосмыслить идею расширения НАТО... Более того, как показывают крупные военные учения (президента России Владимира) Путина, он может добраться до Украины гораздо быстрее, чем мы, и с большими силами», – пишет USA Today.

Автор статьи - американский военный эксперт и политолог Майкл О'Хэнлон, старший научный сотрудник Брукинского института — одного из ведущих американских аналитических центров, расположенного в Вашингтоне. Президентом института является Строуб Тэлботт, бывший заместитель государственного секретаря США.

Как считает эксперт, кризис в американско- российских отношениях из-за Украины возник в том числе потому, что президент Украины Владимир Зеленский не просит, а уже требует принять Украину в НАТО и не понимает, почему в Брюсселе этого до сих пор не сделали. По словам О'Хэнлона, сейчас для НАТО принимать Украину в свой состав – значит обрекать Украину на роль жертвенного агнца для России. В 2008 году, пригласив Украину и Грузию в НАТО, администрация Джорджа Буша, по словам Майкла О'Хэнлона, уже нарисовала Киеву и Тбилиси «мишени на спине», в которые будет целиться Россия, если Украина и Грузия вдруг будут приняты в НАТО.

«Разве присоединение Украины и Грузии к НАТО остановит Россию от агрессии? Россия слишком много заботится об этих странах, так тесно переплетенных с ее историей, ее людьми, ее географией - и, следовательно, ее безопасностью», - пишет военный эксперт. Он напоминает: если ставшая вдруг членом НАТО Украина запросит у штаб-квартиры НАТО военной помощи против России, то Устав НАТО потребует посылать на Украину и американский военный контингент.

В таком случае, говорит военный эксперт, неминуема война США с Россией, которая однозначно будет мировой и, возможно, ядерной. «Украина, Грузия и другие постсоветские государства – гордые, прекрасные, суверенные государства. Но это не те места, куда мы должны быть готовы послать войска США, чтобы американцы там сражались и умирали, с риском эскалации ядерного конфликта», - пишет О'Хэнлон .

Он отмечает, что США необходимо «найти другие способы защитить Украину, Грузию и другие нейтральные страны Восточной Европы». Также, по его словам, новое соглашение о безопасности должно предъявлять требования к Москве «прекратить разжигать сепаратизм на востоке Украины (и в северной Грузии), признать полный суверенитет и права этих стран на вступление в другие международные организации, такие как Европейский союз».

В заключение журналист призвал президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина обсудить вместе с другими лидерами НАТО на саммите, который они сейчас планируют, тему новой системы безопасности для Восточной Европы.

Ранее сообщалось, что Киев, США и европейские страны считают, что Россия готовит нападение на Украину. Издание Washington Post, ссылаясь на заявления своих анонимных источников, ранее написало, что Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной. Позже в США выразили обеспокоенность маневрами российских войск, которые происходят у украинских границ. После этого в американской администрации пригрозили России санкциями за «вторжение» на Украину.