В деле об «эвтаназии» челябинской пенсионерки появились подробности

У скончавшейся в результате «эвтаназии» пенсионерки из Челябинска был сломан позвоночник и несколько ребер и повреждена рука, об этом со ссылкой на посмертную экспертизу сообщил внук женщины, проживающий за рубежом.

Экспертиза также выявила, что в крови пожилой жительницы города обнаружена высокая концентрация анальгетика, продающегося в таблетках в аптеках, но такую концентрацию вызвать таблетками невозможно, нужно вводить препарат внутривенно, заявил внук погибшей изданию Znak.com.

«Получить такой препарат можно в больнице, но там они под строгим учетом, либо купить в аптеке по рецепту, либо еще как-то. Рецепта у тетки быть не могло, так как бабушка не состояла на учете у врачей», – добавил собеседник.

Он отметил, что его тетя, она же дочь скончавшейся, которую подозревают в проведении «эвтаназии», заявила, что родственники забрали пожилую женщину самовольно, подписав отказ от госпитализации.

«Такая бумага действительно есть, но тетка говорит, что просто не смотрела в бумаги, которые подписывала, когда забирала бабушку. Больница также уверяет, что пациентка была в нормальном состоянии, никакие препараты ей якобы не давали, почему она умерла – не знают. С переломами и травмированной рукой тоже ничего непонятно», – отметил внук.

89-летняя погибшая после смерти супруга, ветерана Великой Отечественной, жила одна. Позже она перенесла ряд операций, и ее к себе взяла тетя, хотя опекунство оформили на сына дочери, проживающей в Челябинске.

Внук отметил, что всю пенсию за погибшую получала ее дочь, которая ухаживала за ней, она всегда полностью обналичивала эти средства.

Погибшая написала завещание еще в 90-х, сейчас началось вступление в наследство. Родственники за границей узнали, что квартиру бабушки сдали без официального оформления договора, а счета умершей пусты.

По словам собеседника, в 2018 году родные, ухаживающие за бабушкой, втайне от родственников обналичили вклад, отдав свыше 600 тыс. рублей внучке. Когда бабушка случайно узнала об этом и рассказала дочери, проживающей за границей, половину денег им вернули.

«У тетки версия, что в больнице могли уронить бабушку, а потом препараты вкололи. Может быть, и нет. Но кто-то вколол это лекарство. Понятно, что пожилой человек с заболеваниями в плохом состоянии так или иначе бы умер, но сейчас всем бы хотелось знать – своей смертью или нет и была ли это, как вы сообщили, милосердная эвтаназия, а не убийство», – заключил внук.

Ранее СМИ сообщали, что жительницу Челябинска заподозрили в убийстве 89-летней матери. 63-летняя женщина рассказала, что провела ей эвтаназию. По уточненным данным, подозреваемая не признается в преступлении.