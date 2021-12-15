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Мясников назвал нетипичные причины хронического насморка
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Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о причинах, которые приводят к возникновению хронической заложенности носа.
По словам медика, насморк вызывают не только вирусы. Первой вероятной причиной он назвал аллергию, отметив, что от нее страдает каждый десятый человек. Этот же воспалительный процесс может возникнуть при беременности, когда серьезно изменяется гормональный фон.
Еще одной популярной причиной хронического насморка может стать употребление тех или иных лекарств – гормональных, обезболивающих и антидепрессантов.
«Сейчас стало модно и доступно принимать препараты для лечения эректильной дисфункции мужчин. «Голубые таблетки» – классическая причина заложенности носа», – цитирует Мясникова РИА «Новости».
По словам эксперта, назальные капли могут не только не справиться с насморком, но и довести до осложнений в слизистой, которые потребуют хирургического вмешательства. Также отразится на состоянии носоглотки может и повышенная кислотность, а также снижение функции щитовидной железы. Подхватить насморк можно и при употреблении малой дозы алкоголя.
Ранее Александр Мясников предупреждал об опасности новых штаммов птичьего гриппа.
Оставшаяся без рук из-за ревности мужа россиянка получит 370 тыс. евро
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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил коллективную жалобу жертв домашнего насилия против России, постановив выплатить им 450 тыс. евро, решение опубликовано на сайте Страсбургского суда во вторник.
В жалобе говорится о делах четырех женщин: Натальи Туниковой, ударившей мужа ножом, когда он пытался выбросить ее из окна квартиры, Елены Гершман, Ирины Петраковой, которые несколько раз подавали жалобы на избиения и насилие со стороны своих мужей, и Маргариты Грачевой, которой муж из ревности отрубил кисти, передает «Рамблер».
По этим случаям суд признал нарушение статьи 3 Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) о запрещении пыток и статьи 14 о запрещении дискриминации.
Грачева получит самую большую выплату – 330 660 евро в качестве компенсации стоимости лечения, а также еще 40 тыс. евро в качестве компенсации морального вреда. Остальные истцы получили по 20 тыс. евро в качестве компенсации морального ущерба. Также суд постановил выплатить женщинам по 5 тыс. евро на возмещение судебных издержек.
ЕСПЧ считает, что российские власти не приняли адекватных мер для защиты жертв домашнего насилия и не провели должного расследования происшествий «ввиду сохраняющейся структурной проблемы». Кроме того, в решении суда говорится об «отсутствии определения домашнего насилия в [российской] правовой системе», а также «адекватных материальных и процессуальных положений для преследования за различные формы насилия и какой-либо формы охранных приказов».
Суд посчитал, что власти не могут эффективно рассматривать дела такого рода и бороться с проблемой домашнего насилия на системном уровне ввиду «несовершенства законодательной базы», в связи с чем они рекомендовали правительству России «ввести законодательные и другие изменения без промедления, разработать комплексный и адресный ответ на вопросы гендерного насилия».
«До выполнения государством-ответчиком вышеуказанных мер в соответствии со статьей 46 ЕКПЧ суд будет продолжать рассматривать подобные дела в упрощенной и ускоренной форме в соответствии со своей устоявшейся прецедентной практикой», – говорится в заключительной части вердикта.
Напомним, в декабре 2017 года муж Маргариты Дмитрий Грачев сам обратился в полицию и признался, что из-за ревности отрубил жене кисти рук. Он был приговорен к 14 годам колонии строгого режима. Летом 2020 года Грачева объявила о свадьбе, в 2021 году она родила третьего ребенка.
Посол в Лондоне заявил о последствиях вступления Украины в НАТО
Вступление Украины в НАТО будет иметь неприемлемые последствия, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин.
«Вступление Украины в НАТО будет иметь целый комплекс последствий, которые для нас имеют неприемлемый абсолютно и недопустимый характер. И не только для нас, но и для европейской безопасности в целом», – заявил Келин в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, в таком случае на территории Украины будут размещены базы НАТО и другая инфраструктура, что «создает неприемлемую угрозу, которую нам придется с большим трудом, с большими экономическими затратами отражать. Нам это совершенно не нужно».
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что утвержденная стратегия внешнеполитической деятельности Украины исключает ее внеблоковый статус.
Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что вступление Украины в НАТО является «красной линией» для России, стремление превратить ее в плацдарм противостояния с нашей страной чревато серьезными негативными последствиями.
Укравшая 23 млн рублей кассирша из Ачинска заявила об отсутствии денег
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Денег, которые 30-летняя Анна Григорьева похитила из офиса «Альфа-банка» в Ачинске, у нее уже нет, сообщил источник в МО МВД «Ачинский».
Как выяснилось, Анна Григорьева, перекрасившаяся из блондинки в жгучую брюнетку, пришла в правоохранительные органы, однако похищенных 23 млн рублей она не принесла, сообщило ИА «Запад24» со ссылкой на собственный источник в МО МВД России «Ачинский».
Как она заявила следователю, наличность она отдала людям, которые ей угрожали. Описать внешность злоумышленников кассирша не смогла. Показания подозреваемой вызвали у представителя закона определенные сомнения.
В настоящее время Анна Григорьева содержится в ИВС, следователи ходатайствуют о заключении ее под стражу. Также сегодня судом будет избрана мера пресечения.
Ранее ГУ МВД по Красноярскому краю опубликовало видеозапись с камер видеонаблюдения из офиса банка в Ачинске, откуда были похищены 15 млн рублей, 49,5 тыс. долларов и 49,2 тыс. евро. По предварительным данным, к краже причастна кассир банка Анна Григорьева, которую объявили в розыск.
Напомним, во вторник женщина сдалась полиции.
Россия испытала в Японском море новейший противолодочный ракетный комплекс «Ответ»
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Фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» в Японском море произвел пуск ракеты новейшего противолодочного комплекса «Ответ», которая успешно поразила подводную цель, сообщили в Минобороны.
«Фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» в акватории Японского моря произвел пуск ракеты новейшего противолодочного комплекса «Ответ» по подводной цели. Боевая часть ракеты успешно поразила подводную цель», – передает ТАСС сообщение Минобороны.
В министерстве отметили, что корабельный противолодочный ракетный комплекс «Ответ» предназначен для поражения подводных лодок. «Для запуска противолодочных ракет используются универсальные пусковые установки, которые позволяют также применять крылатые ракеты «Оникс» и «Калибр», – отметили в Минобороны.
По данным открытых источников, «Ответ» состоит из противолодочной управляемой ракеты, стрельба которой ведется из универсальных пусковых установок 3С-14 (также используется для крылатых противокорабельных ракет «Калибр», «Оникс» и «Циркон»). В головной части ракеты «Ответа» находится малогабаритная самонаводящаяся противолодочная торпеда. Долетев в район цели, ракета сбрасывает в воду на парашюте торпеду, которая затем продолжает самостоятельный поиск субмарины противника, используя свою гидроакустическую станцию. Максимальная дальность стрельбы ракетой комплекса в варианте для надводных кораблей – 40 км.
Напомним, в апреле «Маршал Шапошников» впервые выполнил пуск «Калибра» из Японского моря.
Американца высмеяли за приготовленный борщ
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Пользователи американской соцсети Reddit оценили необычно сваренный американцем борщ, отметив, что блюдо больше похоже на салат.
Автор поста признался, что борщ был заранее упакованным, а не свежеприготовленным, а инструкция прилагалась на русском языке, который он знает не очень хорошо. При этом он отметил, что блюдо ему «понравилось, несмотря ни на что», передает РИА «Новости».
«Не думаю, что в борще нужна стручковая фасоль. Ну или это ваша вариация блюда», – отметил в комментариях AlekSandr.
«Это не борщ», – считает 606pgo6p.
В свою очередь пользователь IggLeon420 подчеркнул, что блюдо больше похоже на салат, а hotredcockhead уточнил, что вместо супа получился винегрет.
«У меня сейчас будет приступ», – сыронизировал GR1Z7LY.
«Я показал фотографию своей девушке, и она догадалась, что это. Получилось не совсем то, но слушай! Это твой первый опыт. Я уверен, что в следующий раз у тебя получится лучше. Первый блин всегда комом», – поддержал feelgood_alex.
Ранее сообщалось, что набор для борща вырос в цене почти в три раза за год из-за нестабильной ситуации в украинском агросекторе.
Дачников предупредили о штрафах за неубранный снег
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Дачники могут получить штраф от пяти до десяти тысяч рублей за неубранный снег, рассказали юристы.
Решение об уборке снега должно приниматься общим собранием членов садоводческого кооператива, заявил РБК адвокат Евгений Яворский. «Это повлечет за собой введение новой статьи расходов для садоводов и появление целевого взноса на такие работы», – отметил эксперт.
Он также рассказал, что садовое некоммерческое товарищество (СНТ) является юридическим лицом, спрашивают с него строго. Председатель СНТ является должностным лицом, на которое накладывается ответственность за нарушения.
За превышение предельной высоты снега гражданин понесет административную ответственность. Физические лица заплатят штраф в размере 5–10 тыс. рублей, должностные лица – 25 тыс. рублей, а юридические – 300 тыс. рублей, указал Яворский.
Юрист, основатель компании Alpha Juris Илья Глушко рассказал, что при обнаружении слишком высоких сугробов в СНТ штраф составит 100 тыс. рублей. Он отметил, что административное взыскание предусматривается при несоблюдении СНТ требований по обеспечению доступа службам экстренной помощи для уборки снега и наледи.
При этом в ряде муниципалитетов могут действовать свои правила по уборке снега на дорогах общего пользования. Где-то предельно допустимая высота колеи сугроба может составлять 5 см, а где-то – 10 см и больше.
Ранее в правительство направили на получение отзыва проект поправок в КОАП, включающий в том числе введение штрафа до 30 тыс. рублей за оставление домашних животных без владельца.
В концерне «Алмаз – Антей» рассказали об уникальном ЗРК «Абакан»
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Концерн ПВО-ПРО «Алмаз – Антей» создал уникальный зенитный ракетный комплекс нестратегической противоракетной обороны (НПРО) «Абакан», который приводится в боевую готовность менее чем за три минуты, сообщил первый заместитель главного конструктора комплекса Дмитрий Хрупало.
Комплекс «Абакан» впервые представили за рубежом в ходе выставки Dubai Airshow 2021.
«Время готовности ЗРК «Абакан» к боевой работе из развернутого состояния занимает менее трех минут, с марша – 15 минут», – передает РИА «Новости» слова Хрупало.
К примеру, американский комплекс ЗРК Patriot при смене позиций приводится в боевую готовность за 30 минут.
Конструктор напомнил, что высокомобильный многоканальный по баллистическим целям зенитный ракетный комплекс нестратегической ПРО «Абакан» 98Р6Е создан для поражения современных и перспективных нестратегических баллистических ракет при обороне стратегически важных военно-промышленных объектов, правительственных и административных зданий государства.
Хрупало подчеркнул, что «Абакан» может интегрироваться в любую систему ПВО-ПРО и обеспечит выполнение боевых задач как автономно, так и в составе любых зенитных комплексов средней и большой дальности в качестве дополнительного модуля ПРО.
«Это расширяет возможности группировки ПВО-ПРО любой страны по отражению массированной атаки баллистическими ракетами противника», – пояснил собеседник агентства.
При этом дальность поражения цели составляет 45 километров, максимальная высота – 25 километров.
Напомним, в августе в концерне сообщали, что «Алмаз – Антей» впервые представит натурные образцы станций обнаружения целей из состава зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Викинг» и «Абакан» на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021».
Российского журналиста в Молдавии пригрозили выдать украинским силовикам
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Спецслужбы Молдавии задержали и провели обыск российского журналиста Семена Пегова, сообщил депутат Госдумы Артем Туров.
Туров сообщил, что «помимо широко озвученной ситуации с безосновательным и хамским недопуском граждан России в Молдавию произошел еще один интересный эпизод». Он рассказал, что «ночью на вылете из Кишинева в Москву был остановлен и более часа удерживался российский журналист Семен Пегов». Как пояснил Туров, журналист снимал сюжеты об истории и событиях приднестровского конфликта, а также о роли российских миротворцев в его урегулировании, передает ТАСС.
Спецслужбы устроили обыск Пегова, «досконально» изучили его телефоны, ноутбук и другую технику, а также «открыто угрожали гражданину России, что выдадут его украинским силовикам». Депутат отметил, что Пегов «очень достойно реагировал на происходящее». В итоге его, «конечно, отпустили», сказал депутат. У Турова «вызывают недоумение» «недружественные действия» Молдавии «в условиях, когда наша страна оказывает» ей «беспрецедентную помощь».
Напомним, член Общественной палаты России Владимир Журавлев сообщил, что Молдавия не пустила его в страну. Пограничная полиция Молдавии также отказала во въезде в страну российскому политологу и доктору наук Наталье Нарочницкой. Члену Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, председателю Ассоциации НОМ Александру Броду Молдавия также запретила въезд на территорию страны.
Пьяный ударил курьера «Яндекс.Еды» ножом в шею из-за проблем с работой
В Москве на автобусной остановке «Рязанский проспект» прохожий ударил курьера «Яндекс.Еды» ножом в шею.
Мужчина напал на курьера, которой ждал свой автобус. По словам очевидцев, нападавший вел себя неадекватно. «Он кричал на курьера, оскорблял его. Главной его претензией была фраза «Из-за тебя у меня нет работы», – рассказал «Комсомольской правде» очевидец.
После этого он достал из кармана нож и ударил доставщика еды в шею. Пострадавшему мужчине прохожие вызвали скорую.
«Сейчас пострадавший 20-летний курьер находится в больнице. Его состояние врачи оценивают как тяжелое», – сообщил источник в экстренных службах.
Подозреваемый в покушении на убийство уже доставлен на допрос. Это 40-летний житель Кемеровской области. Установлено, что в момент преступления мужчина был пьян. В ближайшее время против него возбудят уголовное дело.
Ранее курьера Delivery Club зарезали на юго-западе Москвы.
Экс-глава офиса Зеленского назвал президента Украины неудачной пародией на Путина
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Президент Украины Владимир Зеленский хочет быть похожим на российского лидера Владимира Путина, но получается пародия, заявил экс-глава офиса Зеленского Андрей Богдан.
Журналист Дмитрий Гордон спросил, не напоминает ли модель поведения Зеленского «украинский вариант молодого» Путина. «Он хочет быть похожим, но хотеть и иметь – это разные вещи, это пародия, то, чем они занимались, - это неудачное пародирование Путина», – сказал Богдан, добавив, что сейчас «никто» не может противоречить Зеленскому.
Богдан утверждает, что «50% увольнения кабмина, генерального прокурора» и его самого – «это заслуга Игоря Валерьевича Коломойского». Кроме того, он заявил, что власти Украины вели переговоры с бизнесменами по поводу установления контроля над принадлежащими им телеканалами, олигарх Ринат Ахметов, на которого сейчас «нападают», отказался. Богдан заявил: «Евгений Мураев, по-моему, официально сказал, что к нему присылали «хомячков», которые предлагали отдать телеканал «Наш», – передает РИА «Новости».
Кроме того, по словам Богдана, увольнение Арсена Авакова с поста министра внутренних дел Украины было связано с депутатом от «Слуги народа» Евгением Брагарем, которого полиция остановила за употребление алкоголя. Богдан сказал, что Брагарь – «сын какой-то женщины, которая очень близка» к Зеленскому, «то ли няня его детей, то ли...».
Богдан заявил, что офшоры, к которым, по информации журналистского расследования Panama Papers, имел отношение Зеленский, работали и в 2020 году, и в 2021 году. «Мне люди такое рассказывали. Бизнес – он же бизнес. Все все слышат», – сказал он. Богдан также рассказал, что глава украинского государства должен ему денег, однако не уточнил, сколько и за что.
Богдан утверждает, что Зеленский «лично дает команду, кого посадить». Он заявил Гордону: «Ну там список длинный. Тебя тоже… Потому что там все: Бутусов, Савик Шустер, Дима Разумков и вся его группа... Еще 100 тыс. каких-то людей. Блин, просто какие-то блогеры, где-то в Facebook он их встретил».
Зеленский уволил Богдана с должности руководителя офиса главы государства в феврале 2020 года. Сам Зеленский сказал, что уволил Богдана после того, как увидел, что власть того «сильно меняет».
На Украине пообещали разгромить армию страны НАТО одной бригадой
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Украина при необходимости может уничтожить армию Венгрии силами одной бригады ВСУ, заявил бывший глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.
«Только одна 128-я бригада фактически расколошматит все венгерские войска. Из-за этого перекрыты там (в Закарпатье) границы», – заявил он в эфире «4 канала».
При этом Жебривский заявил, что власти Венгрии осведомлены о сильных позициях Украины в Закарпатском регионе.
«Наглая политика, которую проводит венгерская власть по отношению к Украине, безусловно, не оставляет людей равнодушными», – отметил он.
Венгрия присоединилась к Североатлантическому альянсу 12 марта 1999 года. Протокол о вступлении Венгрии в Альянс был подписан в декабре 1997 года.
Напомним, Венгрия попросила ОБСЕ направить в Закарпатье специальную мониторинговую миссию для расследования фактов агрессии украинских силовиков против венгров. В Закарпатской области СБУ устроила обыски у функционеров благотворительного фонда, обнаружив у них агитационные материалы за «Большую Венгрию». Также сообщалось об обыске у лидера местной Партии венгров Украины Василия Брензовича. Посол Украины в Венгрии Любовь Непоп была вызвана в венгерский МИД. Венгрия остро отреагировала на скандальный украинский закон об образовании. Киев, в свою очередь, обвинил Венгрию в попытках создания анклава на территории Украины. В ноябре страны договорились перевернуть страницу в двусторонних отношениях.
Цена на электроэнергию в Испании выросла за год в шесть раз
Цена на электроэнергию в среду в Испании установит очередной исторический рекорд, достигнув 291,73 евро за мегаватт-час, следует из данных Иберийского оператора энергетического рынка (OMIE).
Самое дорогое электричество будет с 21.00 до 22.00 – 319 евро за мегаватт-час, самое дешевое – 261,73 евро – с 05.00 до 06.00, передает РИА «Новости».
Цены на электричество в декабре могут превысить октябрьские показатели, до сих пор самый дорогой месяцы в истории. Причина – высокие цены на газ, высокие тарифы на выбросы CO2 и отсутствие сильных ветров для производства ветряной энергии.
Отмечается, что нынешняя стоимость электроэнергии в Испании в шесть раз больше, чем в прошлом году (около 50 евро за мегаватт-час)
Ранее сообщалось, что цена газа в Европе превысила 1,4 тыс. долларов.
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В ХМАО мигрантам запретили водить такси и маршрутки
В Югре мигрантам запретили работать в качестве водителей такси и других видов общественного транспорта, постановление подписано губернатором ХМАО Натальей Комаровой.
Кроме того, как сообщает Ura.ru, иностранным рабочим в Югре запретили работать на производстве детского питания и диетических пищевых продуктов; в розничной торговле алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах; заниматься наземным пассажирским транспортом: перевозками пассажиров в городском и пригородном сообщении, а также работать в легковом такси и арендованных легковых автомобилях с водителем.
Мигрантам запретили также вести деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков и в сфере образования.
Напомним, правительство внесло в Госдуму законопроект, который запретит водителям с судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления работать таксистами, а также водителями общественного транспорта.
Захарова рассказала о продаже украинского гражданства мигрантам с Ближнего Востока
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Украинские чиновники продают гражданство нелегальным мигрантам с Ближнего Востока, чтобы те могли получить рабочую визу Евросоюза (ЕС) в упрощенном порядке, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова написала в Telegram, что «президент Украины (Владимир Зеленский) внес законопроект о гражданстве, согласно которому гражданин Украины одновременно не может быть гражданином России».
«Трепетное отношение к гражданству, не правда ли? Интересно, а знает ли господин Зеленский о том, как украинские чиновники продают гражданство страны нелегальным мигрантам с Ближнего Востока? Об этом на днях писали СМИ. Опровержений от украинской стороны не было», – отметила она, комментируя законопроект, в котором предлагается разрешить двойное гражданство для представителей украинской диаспоры в США, Канаде и ЕС.
Она также задалась вопросом, знают ли «западные кураторы Киева» о том, что «украинские дипломаты за 3 тыс. евро в посольстве в Ливане оформляют сирийцам, желающим перебраться в Европу, туристическую визу, а также «помогают» пересечь сирийско-ливанскую границу».
«Далее уже на Украине местные чиновники в течение трех месяцев за символические 20 тыс. долларов оформляют мигрантам гражданство «незалежной», на основании которого они в упрощенном порядке получают рабочую визу в ЕС», – отметила официальный представитель МИД.
Захарова также упомянула законопроект, который предполагает упрощенный порядок предоставления гражданства Украины иностранцам, участвующих в боевых действиях в зоне конфликта в Донбассе, включая граждан России.
На данный момент, согласно законодательству Украины, граждане страны не могут иметь паспорт другого государства. Ранее на Украине неоднократно поднимали вопрос о возможности иметь второе гражданство всех государств, кроме России.
Отметим, что с 2014 года около 1,7 млн граждан Украины обратились к России за получением статуса беженца, убежища или гражданства.
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Стало известно о планах ЕК отказаться от долгосрочных газовых контрактов к 2049 году
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Еврокомиссия (ЕК) разработала план, согласно которому срок действия договоров по поставкам газа будет ограничен 2049 годом, с документами ознакомилось агентство Bloomberg.
Такое решение, по данным агентства, обусловлено радикальным пересмотром энергетической политики ЕС и переходом на «зеленую» экономику. В числе прочих инициатив в плане предусмотрен стратегический подход к хранению газа, куда входят меры по поддержанию высокого уровня заполненности европейских подземных хранилищ в начале отопительного сезона, передают «Ведомости».
Также ЕК предлагает странам – членам ЕС отчитываться об объемах газа в хранилищах и потенциальных рисках, связанных с надежностью поставок, и проводить анализ таких ситуаций, когда хранилища принадлежат иностранным компаниям. Если будут выявлены риски возникновения дефицита газа, им придется принять меры, в частности объявить торги или аукцион.
Предполагается, что план будут обнародован 15 декабря, а главы правительств стран ЕС обсудят его на саммите на следующий день. При этом Bloomberg отмечает, что предложения ЕК идут вразрез с интересами России, которая видит в долгосрочных контрактах большую стабильность, чем в биржевом ценообразовании.
Ранее издание Figaro писало, что представители правительств десяти стран Европейского союза (ЕС) считают важным активизировать использование ядерной энергетики в целях защиты европейских потребителей от волатильности цен.