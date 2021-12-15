Госдума разрешила использовать водительские права для упрощенной идентификации

Госдума приняла закон, направленный на упрощение системы идентификации клиентов финансовых и других организаций, подпадающих под действие антиотмывочного закона, и позволяющий проводить ее с использованием водительских прав.

Документ позволяет любой организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, поручить банку провести идентификацию своих клиентов, в том числе упрощенную, передает РИА «Новости».

Сейчас такое право есть только у профессиональных участников рынка ценных бумаг. После вступления закона в силу им смогут воспользоваться и другие организации, в том числе операторы мобильной и почтовой связи, страховые брокеры, лизинговые компании, ломбарды.

Всем организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, также предоставляется право с согласия клиента, его представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца использовать единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА, используется на портале госуслуг) для подтверждения достоверности сведений о них, а также для их обновления. А для проведения упрощенной идентификации клиента-физлица закон разрешает использовать водительские права, номер которых можно будет указывать в дополнение к паспортным данным.

Сейчас для упрощенной идентификации необходимо предоставить паспортные данные, а также данные одного из дополнительных документов, например, ИНН или СНИЛС.

Помимо этого, с 15 до 40 тыс. рублей повышается размер страховых премий, уплачиваемых физлицами страховщикам по договорам ОСАГО и КАСКО без проведения обязательной идентификации клиентов. Закон должен вступить в силу через 180 дней после его официального опубликования.

Напомним, в феврале правительство России внесло в Госдуму законопроект, разрешающий использовать для идентификации граждан данные водительского удостоверения.