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Дело об аварии с участием Собчак передано в суд
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Дело о смертельной аварии с Mercedes в Сочи, в котором ехала Ксения Собчак, передали в суд, прокуратура города утвердила обвинительное заключение в отношении 40-летнего водителя машины.
«Прокуратура Сочи утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение водителем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»)», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Материалы дела отправили на рассмотрение в Адлерский районный суд Сочи. В ходе расследования удалось установить, что водитель Mercedes ехал по дороге Адлер – Альпика Сервис, во время поездки он нарушил ПДД.
При обгоне водитель выехал на «встречку», где столкнулся с Volkswagen, пассажирка этой машины после столкновения скончалась, пострадали еще одна пассажирка в этой машине, а также водитель.
Ранее сообщалось, что бывший муж погибшей в сочинской аварии с участием Ксении Собчак Екатерины Тарасовой Антон Тарасов заявил, что хочет потребовать компенсацию не только с водителя, но и с Собчак. Мужчина заявлял о 2 млн долларов.
Напомним, ДТП произошло на одной из трасс в Сочи. Mercedes, в котором ехала телеведущая, вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с другой машиной. В результате аварии одна из пассажирок машины, в которую врезалась иномарка, скончалась, а вторая попала в больницу с тяжелыми травмами.
Собчак позже заявляла, что прошла медицинское освидетельствование в элитной клинике «Лапино», где у нее диагностировали сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей, ссадины лобной теменной области и еще ряд травм.
Оставшаяся без рук из-за ревности мужа россиянка получит 370 тыс. евро
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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил коллективную жалобу жертв домашнего насилия против России, постановив выплатить им 450 тыс. евро, решение опубликовано на сайте Страсбургского суда во вторник.
В жалобе говорится о делах четырех женщин: Натальи Туниковой, ударившей мужа ножом, когда он пытался выбросить ее из окна квартиры, Елены Гершман, Ирины Петраковой, которые несколько раз подавали жалобы на избиения и насилие со стороны своих мужей, и Маргариты Грачевой, которой муж из ревности отрубил кисти, передает «Рамблер».
По этим случаям суд признал нарушение статьи 3 Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) о запрещении пыток и статьи 14 о запрещении дискриминации.
Грачева получит самую большую выплату – 330 660 евро в качестве компенсации стоимости лечения, а также еще 40 тыс. евро в качестве компенсации морального вреда. Остальные истцы получили по 20 тыс. евро в качестве компенсации морального ущерба. Также суд постановил выплатить женщинам по 5 тыс. евро на возмещение судебных издержек.
ЕСПЧ считает, что российские власти не приняли адекватных мер для защиты жертв домашнего насилия и не провели должного расследования происшествий «ввиду сохраняющейся структурной проблемы». Кроме того, в решении суда говорится об «отсутствии определения домашнего насилия в [российской] правовой системе», а также «адекватных материальных и процессуальных положений для преследования за различные формы насилия и какой-либо формы охранных приказов».
Суд посчитал, что власти не могут эффективно рассматривать дела такого рода и бороться с проблемой домашнего насилия на системном уровне ввиду «несовершенства законодательной базы», в связи с чем они рекомендовали правительству России «ввести законодательные и другие изменения без промедления, разработать комплексный и адресный ответ на вопросы гендерного насилия».
«До выполнения государством-ответчиком вышеуказанных мер в соответствии со статьей 46 ЕКПЧ суд будет продолжать рассматривать подобные дела в упрощенной и ускоренной форме в соответствии со своей устоявшейся прецедентной практикой», – говорится в заключительной части вердикта.
Напомним, в декабре 2017 года муж Маргариты Дмитрий Грачев сам обратился в полицию и признался, что из-за ревности отрубил жене кисти рук. Он был приговорен к 14 годам колонии строгого режима. Летом 2020 года Грачева объявила о свадьбе, в 2021 году она родила третьего ребенка.
США уличили в подготовке украинского вторжения в Донбасс
Читатели французской газеты Le Figaro заявили, что лидеры западных стран вместо угроз в адрес Москвы в случае эскалации ситуации вокруг Украины могли бы предложить продуманное решение украинского кризиса.
«Ситуация мне все кажется более понятной: США готовят вторжение Украины в Донбасс, а Путин готовится им противостоять. Что касается нас, мы выступаем свидетелями подготовительной пропаганды. Соединенные Штаты надеются измотать Россию, объявляя о всяких страшных последствиях для нее еще до драки. А потом будет борьба Запада за счастье Украины — до последнего украинца», – отметил mitsu hirato, передает РИА «Новости».
«G7 – это страны, которые закрывают глаза и уши. Им безразличны преступления киевского режима против своих граждан. Конечно, поддержав переворот в 2014 году, они виноваты в нем, но предпочитают винить Россию», – считает DARIUS47.
«Русофобия, как и любая фобия, – следствие незнания. Невежественные, они пишут здесь свои мантры для таких же людей, как они. Русофобия в словах Le Figaro хорошо видна», – заявил Barbiers et guignoles.
«Зачем угрожать, когда достаточно пообещать, что обязательства Америки, данные Горбачеву Бушем-старшим во время падения Берлинской стены, будут соблюдены?» – поинтересовался JOEL VELASQUE.
«Это дело Украины яростно напоминает мне Ирак и «оружие массового уничтожения». Нас в чем-то обманывают и сбивают с толку. По-прежнему странно, что до того, как российские войска были отправлены к границе с Украиной, в Черном море было столько военной активности НАТО», – заметил tarte au marron.
Накануне в Белом доме заявили, что США контактируют с Европой, Украиной и Россией, стремятся добиться дипломатического прогресса в прекращении конфликта в Донбассе путем выполнения Минских соглашений при поддержке нормандского формата. При этом в воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о подготовке мер на случай «вторжения» России на Украину, допустив продвижение Украины и Грузии к членству в НАТО. В прошлую пятницу Украина заявила о решении США подключиться к урегулированию в Донбассе «параллельно с нормандским форматом». В Москве заявили, что Россия не против подключения Вашингтона к «нормандскому формату», но не понимает, с чем США могут прийти в этот формат, и готовы ли они добиваться от Киева выполнения Минских соглашений.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В МИД заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Посол в Лондоне заявил о последствиях вступления Украины в НАТО
Вступление Украины в НАТО будет иметь неприемлемые последствия, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин.
«Вступление Украины в НАТО будет иметь целый комплекс последствий, которые для нас имеют неприемлемый абсолютно и недопустимый характер. И не только для нас, но и для европейской безопасности в целом», – заявил Келин в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, в таком случае на территории Украины будут размещены базы НАТО и другая инфраструктура, что «создает неприемлемую угрозу, которую нам придется с большим трудом, с большими экономическими затратами отражать. Нам это совершенно не нужно».
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что утвержденная стратегия внешнеполитической деятельности Украины исключает ее внеблоковый статус.
Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что вступление Украины в НАТО является «красной линией» для России, стремление превратить ее в плацдарм противостояния с нашей страной чревато серьезными негативными последствиями.
Муж Тихановской приговорен в Белоруссии к 18 годам колонии усиленного режима
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Гомельский областной суд за подготовку массовых беспорядков приговорил белорусского блогера Сергея Тихановского, супруга экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, к 18 годам лишения свободы, сообщила пресс-секретарь Гомельского областного суда Алина Сулейко.
«Тихановский приговорен к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима», – цитирует ее ТАСС.
В свою очередь адвокат Тихановского Виктор Мацкевич заявил, что приговор будет обжалован.
«Мы будем предпринимать все предусмотренные законом меры для обжалования этого приговора, поскольку у незаконных приговоров есть свойство быть отмененным. В установленные сроки решение суда будет обжаловано», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, Тихановская заявляла, что ее супруг был задержан «по обвинению в преступлении, которого не совершал, по провокации спецслужб».
Она призвала Евросоюз к «реальным действиям» против Минска. До этого представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон поддерживает мирный политический диалог в Белоруссии.
По его словам, результаты президентских выборов 2020 года в стране были подтасованы.
Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. 23 сентября Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии.
Тихановская в день инаугурации заявила, что не считает Лукашенко легитимным президентом, и назвала его вступление в должность «попыткой захвата власти». Себя Тихановская назвала себя «символом свободы» Белоруссии.
Генерал анонсировал появление плоского сопла «Охотника» на Су-57
Уникальное плоское сопло, показанное на второй версии отечественного беспилотного летательного аппарата (БЛА) С-70 «Охотник», скорее всего, будут устанавливать и на следующих модификациях истребителя пятого поколения Су-57, заявил заслуженный военный летчик России генерал-майор Владимир Попов.
«На Су-57, скорее всего, тоже будут предпринимать подобные меры, но это, наверное, будет уже второй этап его развития. Будет ведь новый двигатель на нем стоять», – сообщил ТАСС Попов, комментируя выкатку 14 декабря первого летного образца «Охотника» на Новосибирском авиационном заводе имени В. П. Чкалова.
По его словам, модифицированный двигатель, возможно, и будет предусматривать плоское сопло. «Но так как истребитель использует форсированные режимы работы двигателя, это сопло должно будет иметь возможность менять свою конфигурацию», – подчеркнул он. «На истребителе оно должно будет расширять и сужать свою пропускную способность», – отметил Попов, добавив, что технология плоского сопла является, безусловно, прорывной в современном авиастроении.
Военный летчик отметил тот факт, что новое сопло «Охотника» существенно снизит его уязвимость для тепловых головок самонаведения ракет противника. «Смысл плоского сопла заключается в том, чтобы уменьшить свечение в инфракрасном диапазоне выхлопной струи газов из двигателя. Инфракрасное свечение этой струи дает возможность прицеливаться по беспилотнику средствам ПВО с ТГС [тепловые головки самонаведения]», – сообщил Попов.
«Набегающий поток воздуха как бы сжимает и размывает выходящие из сопла газы. Нет большого факела – в этом и заключается невидимость струи выходящих газов из двигателя. Именно этот факел в основном и «привлекает» тепловые ракеты самонаведения, будь то воздух - воздух, будь то поверхность – воздух», – объяснил он.
Как отметил заслуженный военный летчик, такая форма сопла также уменьшает заметность самолета и в оптическом диапазоне. Незаметность для радаров Генерал-майор Попов пояснил, что благодаря новому соплу изменилась и форма фюзеляжа БЛА, что сделало его еще менее заметным для радиолокаторов. «Снижение радиолокационной заметности самолета из-за установки плоского сопла также имеет место быть. Отражающая радиолучи поверхность уменьшается в том числе и потому, что нет резких переходов в конструкции самолета. Он же теперь почти плоским сделан», – сказал он.
По словам Попова, теперь фюзеляж беспилотника практически выглядит, как одно крыло. «Если вспомнить первую версию «Охотника», то там двигатель явно выделялся, а теперь нет. Теперь переходы плавные, и, как следствие, отражающая поверхность уменьшена, а рассеивание лучей радиолокаторов увеличено», – сообщил он.
Ранее во вторник замминистра обороны России Алексей Криворучко сообщил, что выкатка первого летного образца новейшего российского ударного беспилотника (БПЛА) С-70 «Охотник» состоялась на Новосибирском авиационном заводе (НАЗ) имени Чкалова.
Американца высмеяли за приготовленный борщ
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Пользователи американской соцсети Reddit оценили необычно сваренный американцем борщ, отметив, что блюдо больше похоже на салат.
Автор поста признался, что борщ был заранее упакованным, а не свежеприготовленным, а инструкция прилагалась на русском языке, который он знает не очень хорошо. При этом он отметил, что блюдо ему «понравилось, несмотря ни на что», передает РИА «Новости».
«Не думаю, что в борще нужна стручковая фасоль. Ну или это ваша вариация блюда», – отметил в комментариях AlekSandr.
«Это не борщ», – считает 606pgo6p.
В свою очередь пользователь IggLeon420 подчеркнул, что блюдо больше похоже на салат, а hotredcockhead уточнил, что вместо супа получился винегрет.
«У меня сейчас будет приступ», – сыронизировал GR1Z7LY.
«Я показал фотографию своей девушке, и она догадалась, что это. Получилось не совсем то, но слушай! Это твой первый опыт. Я уверен, что в следующий раз у тебя получится лучше. Первый блин всегда комом», – поддержал feelgood_alex.
Ранее сообщалось, что набор для борща вырос в цене почти в три раза за год из-за нестабильной ситуации в украинском агросекторе.
Дачников предупредили о штрафах за неубранный снег
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Дачники могут получить штраф от пяти до десяти тысяч рублей за неубранный снег, рассказали юристы.
Решение об уборке снега должно приниматься общим собранием членов садоводческого кооператива, заявил РБК адвокат Евгений Яворский. «Это повлечет за собой введение новой статьи расходов для садоводов и появление целевого взноса на такие работы», – отметил эксперт.
Он также рассказал, что садовое некоммерческое товарищество (СНТ) является юридическим лицом, спрашивают с него строго. Председатель СНТ является должностным лицом, на которое накладывается ответственность за нарушения.
За превышение предельной высоты снега гражданин понесет административную ответственность. Физические лица заплатят штраф в размере 5–10 тыс. рублей, должностные лица – 25 тыс. рублей, а юридические – 300 тыс. рублей, указал Яворский.
Юрист, основатель компании Alpha Juris Илья Глушко рассказал, что при обнаружении слишком высоких сугробов в СНТ штраф составит 100 тыс. рублей. Он отметил, что административное взыскание предусматривается при несоблюдении СНТ требований по обеспечению доступа службам экстренной помощи для уборки снега и наледи.
При этом в ряде муниципалитетов могут действовать свои правила по уборке снега на дорогах общего пользования. Где-то предельно допустимая высота колеи сугроба может составлять 5 см, а где-то – 10 см и больше.
Ранее в правительство направили на получение отзыва проект поправок в КОАП, включающий в том числе введение штрафа до 30 тыс. рублей за оставление домашних животных без владельца.
Россия испытала в Японском море новейший противолодочный ракетный комплекс «Ответ»
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Фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» в Японском море произвел пуск ракеты новейшего противолодочного комплекса «Ответ», которая успешно поразила подводную цель, сообщили в Минобороны.
«Фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» в акватории Японского моря произвел пуск ракеты новейшего противолодочного комплекса «Ответ» по подводной цели. Боевая часть ракеты успешно поразила подводную цель», – передает ТАСС сообщение Минобороны.
В министерстве отметили, что корабельный противолодочный ракетный комплекс «Ответ» предназначен для поражения подводных лодок. «Для запуска противолодочных ракет используются универсальные пусковые установки, которые позволяют также применять крылатые ракеты «Оникс» и «Калибр», – отметили в Минобороны.
По данным открытых источников, «Ответ» состоит из противолодочной управляемой ракеты, стрельба которой ведется из универсальных пусковых установок 3С-14 (также используется для крылатых противокорабельных ракет «Калибр», «Оникс» и «Циркон»). В головной части ракеты «Ответа» находится малогабаритная самонаводящаяся противолодочная торпеда. Долетев в район цели, ракета сбрасывает в воду на парашюте торпеду, которая затем продолжает самостоятельный поиск субмарины противника, используя свою гидроакустическую станцию. Максимальная дальность стрельбы ракетой комплекса в варианте для надводных кораблей – 40 км.
Напомним, в апреле «Маршал Шапошников» впервые выполнил пуск «Калибра» из Японского моря.
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к украинцам
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Более половины (52%) участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) считают, что украинцы – братский народ, еще 31% относится к ним нейтрально, как к одному из многих народов, свидетельствуют результаты опроса центра.
«Большинство опрошенных (52%) относятся к украинскому народу как к братскому (57-62% среди граждан старшего поколения), 31% охарактеризовал свое отношение как нейтральное (42-62% среди молодежи)», – передает ТАСС сообщение ВЦИОМ.
Каждый десятый (11%) считает, что украинцы враждебно настроены к россиянам. Отвечая на вопрос, чем является Украина для России, респонденты назвали ее братской страной (29%), просто соседом (26%), источником угрозы или дружественным государством (по 12%). Большинство опрошенных (64%) следят за событиями на Украине, причем следит внимательно 21%. Не следят за ситуацией чуть больше трети (36%) респондентов.
Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 10 декабря. Объем выборки составил 1,6 тыс. респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Ранее подавляющее участников общероссийского опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) положительно оценили воссоединение Крыма с Россией и считают позитивными последствия этого исторического события и для полуострова, и для страны в целом.
Российского журналиста в Молдавии пригрозили выдать украинским силовикам
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Спецслужбы Молдавии задержали и провели обыск российского журналиста Семена Пегова, сообщил депутат Госдумы Артем Туров.
Туров сообщил, что «помимо широко озвученной ситуации с безосновательным и хамским недопуском граждан России в Молдавию произошел еще один интересный эпизод». Он рассказал, что «ночью на вылете из Кишинева в Москву был остановлен и более часа удерживался российский журналист Семен Пегов». Как пояснил Туров, журналист снимал сюжеты об истории и событиях приднестровского конфликта, а также о роли российских миротворцев в его урегулировании, передает ТАСС.
Спецслужбы устроили обыск Пегова, «досконально» изучили его телефоны, ноутбук и другую технику, а также «открыто угрожали гражданину России, что выдадут его украинским силовикам». Депутат отметил, что Пегов «очень достойно реагировал на происходящее». В итоге его, «конечно, отпустили», сказал депутат. У Турова «вызывают недоумение» «недружественные действия» Молдавии «в условиях, когда наша страна оказывает» ей «беспрецедентную помощь».
Напомним, член Общественной палаты России Владимир Журавлев сообщил, что Молдавия не пустила его в страну. Пограничная полиция Молдавии также отказала во въезде в страну российскому политологу и доктору наук Наталье Нарочницкой. Члену Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, председателю Ассоциации НОМ Александру Броду Молдавия также запретила въезд на территорию страны.
Пьяный ударил курьера «Яндекс.Еды» ножом в шею из-за проблем с работой
В Москве на автобусной остановке «Рязанский проспект» прохожий ударил курьера «Яндекс.Еды» ножом в шею.
Мужчина напал на курьера, которой ждал свой автобус. По словам очевидцев, нападавший вел себя неадекватно. «Он кричал на курьера, оскорблял его. Главной его претензией была фраза «Из-за тебя у меня нет работы», – рассказал «Комсомольской правде» очевидец.
После этого он достал из кармана нож и ударил доставщика еды в шею. Пострадавшему мужчине прохожие вызвали скорую.
«Сейчас пострадавший 20-летний курьер находится в больнице. Его состояние врачи оценивают как тяжелое», – сообщил источник в экстренных службах.
Подозреваемый в покушении на убийство уже доставлен на допрос. Это 40-летний житель Кемеровской области. Установлено, что в момент преступления мужчина был пьян. В ближайшее время против него возбудят уголовное дело.
Ранее курьера Delivery Club зарезали на юго-западе Москвы.
В концерне «Алмаз – Антей» рассказали об уникальном ЗРК «Абакан»
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Концерн ПВО-ПРО «Алмаз – Антей» создал уникальный зенитный ракетный комплекс нестратегической противоракетной обороны (НПРО) «Абакан», который приводится в боевую готовность менее чем за три минуты, сообщил первый заместитель главного конструктора комплекса Дмитрий Хрупало.
Комплекс «Абакан» впервые представили за рубежом в ходе выставки Dubai Airshow 2021.
«Время готовности ЗРК «Абакан» к боевой работе из развернутого состояния занимает менее трех минут, с марша – 15 минут», – передает РИА «Новости» слова Хрупало.
К примеру, американский комплекс ЗРК Patriot при смене позиций приводится в боевую готовность за 30 минут.
Конструктор напомнил, что высокомобильный многоканальный по баллистическим целям зенитный ракетный комплекс нестратегической ПРО «Абакан» 98Р6Е создан для поражения современных и перспективных нестратегических баллистических ракет при обороне стратегически важных военно-промышленных объектов, правительственных и административных зданий государства.
Хрупало подчеркнул, что «Абакан» может интегрироваться в любую систему ПВО-ПРО и обеспечит выполнение боевых задач как автономно, так и в составе любых зенитных комплексов средней и большой дальности в качестве дополнительного модуля ПРО.
«Это расширяет возможности группировки ПВО-ПРО любой страны по отражению массированной атаки баллистическими ракетами противника», – пояснил собеседник агентства.
При этом дальность поражения цели составляет 45 километров, максимальная высота – 25 километров.
Напомним, в августе в концерне сообщали, что «Алмаз – Антей» впервые представит натурные образцы станций обнаружения целей из состава зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Викинг» и «Абакан» на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021».
Цена на электроэнергию в Испании выросла за год в шесть раз
Цена на электроэнергию в среду в Испании установит очередной исторический рекорд, достигнув 291,73 евро за мегаватт-час, следует из данных Иберийского оператора энергетического рынка (OMIE).
Самое дорогое электричество будет с 21.00 до 22.00 – 319 евро за мегаватт-час, самое дешевое – 261,73 евро – с 05.00 до 06.00, передает РИА «Новости».
Цены на электричество в декабре могут превысить октябрьские показатели, до сих пор самый дорогой месяцы в истории. Причина – высокие цены на газ, высокие тарифы на выбросы CO2 и отсутствие сильных ветров для производства ветряной энергии.
Отмечается, что нынешняя стоимость электроэнергии в Испании в шесть раз больше, чем в прошлом году (около 50 евро за мегаватт-час)
Ранее сообщалось, что цена газа в Европе превысила 1,4 тыс. долларов.
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В ХМАО мигрантам запретили водить такси и маршрутки
В Югре мигрантам запретили работать в качестве водителей такси и других видов общественного транспорта, постановление подписано губернатором ХМАО Натальей Комаровой.
Кроме того, как сообщает Ura.ru, иностранным рабочим в Югре запретили работать на производстве детского питания и диетических пищевых продуктов; в розничной торговле алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах; заниматься наземным пассажирским транспортом: перевозками пассажиров в городском и пригородном сообщении, а также работать в легковом такси и арендованных легковых автомобилях с водителем.
Мигрантам запретили также вести деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков и в сфере образования.
Напомним, правительство внесло в Госдуму законопроект, который запретит водителям с судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления работать таксистами, а также водителями общественного транспорта.
Стали известны темы переговоров Путина и Си Цзиньпина
Президент России Владимир Путин обсудит с председателем КНР Си Цзиньпином международную проблематику, включая агрессивную риторику НАТО и США, а также энергетику, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков сообщил, что переговоры лидеров состоятся в среду в формате видеоконференции. Будут подведены итоги совместной работы по развитию российско-китайского всеобъемлющего стратегического партнерства в 2021 году и обсуждены приоритеты дальнейшего сотрудничества, передает РИА «Новости».
«Ситуация в международных делах, особенно на европейском континенте, весьма и весьма напряженная и, конечно, требует обсуждения между союзниками, между Москвой и Пекином. Мы видим весьма и весьма агрессивную риторику как со стороны НАТО, так со стороны Соединенных Штатов Америки, это требует нашего с китайцами обсуждения», – отметил представитель Кремля.
Также традиционно будет и обмен мнениями по региональным проблемам. На вопрос, будет ли на повестке дня тема поставок газа в Китай и новых контрактов, Песков сказал, что «энергодиалог будет обязательно на повестке».
Основное место в переговорах, по словам Песков, займут двусторонние отношения: «Это широчайшая абсолютно повестка дня. Это и энергодиалог, и сотрудничество в области высоких технологий, и совместные инвестиции, и торговля».
Он отметил, что это «чрезвычайно важные переговоры». Ожидается, что «это будет достаточно продолжительный по времени контакт», передает ТАСС.
Отмечается, что первая часть встречи будет открытой для прессы, затем с журналистами пообщается помощник президента России Юрий Ушаков.
Ранее о встрече Путина и Си Цзиньпина сообщила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. В Кремле сообщали, что планируется также обмен мнениями по актуальным глобальным и региональным вопросам.