Дело об аварии с участием Собчак передано в суд

Дело о смертельной аварии с Mercedes в Сочи, в котором ехала Ксения Собчак, передали в суд, прокуратура города утвердила обвинительное заключение в отношении 40-летнего водителя машины.

«Прокуратура Сочи утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение водителем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»)», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Материалы дела отправили на рассмотрение в Адлерский районный суд Сочи. В ходе расследования удалось установить, что водитель Mercedes ехал по дороге Адлер – Альпика Сервис, во время поездки он нарушил ПДД.

При обгоне водитель выехал на «встречку», где столкнулся с Volkswagen, пассажирка этой машины после столкновения скончалась, пострадали еще одна пассажирка в этой машине, а также водитель.

Ранее сообщалось, что бывший муж погибшей в сочинской аварии с участием Ксении Собчак Екатерины Тарасовой Антон Тарасов заявил, что хочет потребовать компенсацию не только с водителя, но и с Собчак. Мужчина заявлял о 2 млн долларов.

Напомним, ДТП произошло на одной из трасс в Сочи. Mercedes, в котором ехала телеведущая, вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с другой машиной. В результате аварии одна из пассажирок машины, в которую врезалась иномарка, скончалась, а вторая попала в больницу с тяжелыми травмами.

Собчак позже заявляла, что прошла медицинское освидетельствование в элитной клинике «Лапино», где у нее диагностировали сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей, ссадины лобной теменной области и еще ряд травм.