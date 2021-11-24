Бывший муж погибшей в ДТП с Собчак женщины потребовал 2 млн долларов

Бывший муж погибшей в сочинской аварии с участием Ксении Собчак Екатерины Тарасовой Антон Тарасов заявил о намерении потребовать компенсацию не только с водителя «Майбаха», но и с телеведущей.

«Я встречался с Собчак. Хотел выяснить ее роль в аварии, кого она наняла и так далее. Спросил у нее, имеет ли она отношение к адвокату водителя «Майбаха», она сказала: «Нет». Хотя я знал, что – да. То есть я столкнулся с полнейшей беспринципностью, с враньем. Она наврала даже в такой ситуации. Я смотрел интервью Собчак на Первом канале. Она же и там врет откровенно. Она говорит, что я ее сосед, что помогает мне», – передает слова бывшего супруга Екатерины «Комсомольская правда» в Новосибирске.

Тарасов утверждает, что «про соседство, так и про помощь – все это вранье». «Вот она сидит в ошейнике передо мной. Якобы пострадала. И это тоже неправда. Никак она не пострадала – ехала на бронированной машине. А чем она помогает-то? Я сказал им: «Перестаньте бряцать словом «помощь». Нам помогали учителя в садике, воспитатели дочке помогали общением. Я лично ни одной копейки не взял, ни одной услуги не принял. Особенно от тех, кто со стороны «Майбаха», – добавил он.

По словам бывшего супруга Тарасовой, Собчак предложила найти психолога для дочери погибшей, а также устроить девочку в хорошую школу.

«Я ей сказал: «Нет». Адвокат водителя тоже ко мне приезжал. Я спросил: «Почему водитель даже не выразил соболезнований?» Он мне ответил, что тот просто сошел с ума. Просто неадекват. Я тогда заявил о компенсации два млн долларов. То, что у меня внутри, стоит намного дороже. И что у моего ребенка внутри и у бабушки моей дочки… Вы убили мать моей дочери! Это мне никакие деньги не компенсируют! После этого адвокат и Ксения испарились», – заявил Тарасов.

Известно, что адвокат водителя, который вез Ксению Собчак, отказался от комментариев.

В октябре полиция предъявила обвинение водителю Mercedes, который устроил ДТП в Сочи. Он вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с другой машиной. В момент аварии в машине находилась Собчак. В результате ДТП одна из пассажирок машины, в которую врезался Mercedes, скончалась на месте, вторую госпитализировали с тяжелыми травмами.

Собчак сообщала, что получила в ДТП сотрясение мозга и другие травмы. При этом «Комсомольской правдой» был опубликован документ, где указывалось, что ведущая в ДТП никак не пострадала. После этого сообщалось, что Собчак прошла медицинское освидетельствование в элитной клинике «Лапино», где у нее диагностировали сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей, ссадины лобной теменной области и еще ряд травм.